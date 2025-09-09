TikTok posílí dohled nad Českem před volbami. Chce zabránit šíření dezinformací

Sociální síť TikTok, kterou v Česku používá každý měsíc 2,4 milionu lidí, zpřísní před říjnovými sněmovními volbami opatření k ochraně integrity voleb. Společnost má globální i lokální týmy, které monitorují obsah související s volbami, a spolupracuje s českými i evropskými partnery na odhalování dezinformací a zvyšování mediální gramotnosti.
Podle manažera komunikace TikTok pro region střední a východní Evropy Piotra Žaczka patří Česko v tomto regionu mezi jeden z nejrychleji rostoucích trhů. Volby a politika se podle firmy staly pro uživatele čím dál více sledovaným tématem, přičemž lidé začínají související informace vyhledávat intenzivněji pár měsíců před volbami.
Závadný obsah je odstraňován
TikTok tvrdí, že prosazuje zásady komunity a odstraňuje obsah, který porušuje pravidla týkající se integrity voleb a občanských procesů. V první polovině letošního roku bylo podle manažera TikTok pro oblast veřejné politiky a vládních vztahů pro region střední a východní Evropy Lukasze Gablera v Česku 98,8 procenta závadného obsahu odstraněno ještě předtím, než jej uživatelé nahlásili, a 95,7 procenta do 24 hodin. Téměř 78 procent problematických videí nezískalo žádné zhlédnutí.
Pravidla TikToku zahrnují odstraňování dezinformací o volebních procesech, zákaz manipulovaného obsahu včetně výstupů umělé inteligence a povinné označování realistického obsahu vytvořeného umělou inteligencí. Platforma spolupracuje s 12 evropskými fact-checkingovými organizacemi, například s agenturou dpa, portálem Demagog či Thomson Reuters.
Moderaci obsahu zajistí AI
Součástí opatření je také takzvané in-app volební centrum, které uživatelům poskytne ověřené informace. Vyhledávací průvodce se zobrazí při hledání volebních klíčových slov, informační štítky doprovodí videa s volebními hashtagy.
Firma uvádí, že moderaci obsahu zajišťují především systémy umělé inteligence. Pokud umělá inteligence nedokáže rozhodnout, nastupují lidské týmy vyškolené v pravidlech.
Politické účty na platformě nemohou zadávat reklamy, uzavírat placená partnerství ani získávat peníze. TikTok ověřuje jejich autentičnost, aby zabránil vydávání se za politiky.
Podle zástupců platformy je vzdělávání uživatelů zásadní. „Cílem je upozorňovat na rizika a učit lidi rozlišovat fakta od nepravdivých informací. Posilování mediální gramotnosti je proto označováno za jeden z nejdůležitějších kroků, které chce TikTok v souvislosti s volbami podniknout,“ dodal Gabler.
TikTok je čínská sociální síť, která se zaměřuje na krátká videa a patří mezi nejrychleji rostoucí platformy na světě. Aplikaci vyvinula společnost ByteDance a dnes má přes miliardu aktivních uživatelů měsíčně. Platforma dlouhodobě čelí obavám kvůli ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat, které vyplývají z jejího čínského vlastnictví.
