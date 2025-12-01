Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Pavel přešlápl hranice, vydal se Zemanovou cestou

Souboj o jmenování Filipa Turka ministrem se dostává na šikmou plochu. Prezident Petr Pavel nyní v zásadě přiznal, že nemá žádné ústavou dané právo Turka nejmenovat. Přesto ho jmenovat nechce. Něco, co původně vypadalo jako souboj o výklad ústavy, se posouvá do osobní roviny.

Poslední argumentace, s kterou přišel prezident Pavel vůči Turkovi zní, že jeho výhrady „… vychází především z toho, o čem se hovoří ve veřejném prostoru. Samozřejmě, že respektuji to, že tady máme presumpci neviny, že Filip Turek není stíhán, ale od politiků máme přece jenom trochu větší očekávání než pouze to, že nemají konflikt se zákonem," řekl prezident v pondělí dopoledne.

Jakkoliv se prezidentův odpor vůči Turkovi, který se chlubí rychlou jízdou, píše nesmysly na sociální sítě nebo nevysvětlil původ svého majetku, zdá pochopitelný, je tu ještě právní rovina. Tam nemá Pavel moc manévrovacího prostoru. Turka podle platné ústavy prostě jmenovat musí.

Pavel jako Zeman?

Pavel svým moralizováním vyšlápl ze hřiště. Není první v krátké historii Česka. Vydal se snad cestou svého předchůdce Miloše Zemana? Ten byl přešlapy pověstný, a všechno mu prošlo. Mával holí po premiérovi Sobotkovi, zabránil jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí.

To je obdobný případ, jaký nyní předvádí Pavel. Zeman neměl ústavní právo Pocheho nejmenovat. Přesto si svou tvrdohlavostí vydupal své. Poche, který se mu nelíbil kvůli názorům na migrační politiku, prostě mu nebyl sympatický, se ministrem nestal.

Otázkou je, zda má prezidentovi v nenaplňování ústavy stačit pouhý rozmar. Má být argumentem, že se mu někdo „nelíbí“? Ano, Filip Turek se mnohým nelíbí. Ale má se „nelíbení“ stát principem výkonu moci? Kdekdo se někomu může nelíbit, ale ještě je tady právo. Jsme právní stát.

Pavel se postavil do role morálního arbitra. „Je potřeba, aby Filip Turek naprosto důkladně a zodpovědně vysvětlil všechno to, co se kolem něho děje," uvedl. Má být prezident morálním arbitrem? Jistě by měl být jakousi kotvou, být pro společnost svými postoji příkladem. Ale může obcházet ústavu?

V době vzniku ústavy volila prezidenta Poslanecká sněmovna. V roce 2012 zákonodárci způsob volby změnili na přímou volbu. Prvním přímo zvoleným prezidentem byl Miloš Zeman. A začal na základě „hlasu lidu“ hrát své vlastní hry. Pavla zvolilo prezidentem 3,4 milionu voličů. Má to být důvod k obcházení ústavy? Lepším příkladem pro společnost by bylo pokusit se z pozice přímo zvoleného prezidenta iniciovat změny ústavy, které by novou situaci reflektovaly.

Nyní tady máme hybrid. Demokraticky zvolenou vládu a přímo zvoleného prezidenta. Kdo má mít silnější slovo? Zdá se, že jsme na novém počátku debaty o podobě demokracie, jako jsme byli v roce 1989. Porodní bolesti, dalo by se říct. Dokud nenastane soulad ve výkonu funkcí, mezi dodržováním práva a jeho beztrestným obcházením, budeme dál banánovou republikou.

