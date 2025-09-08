Udělá z vás hezké boháče. Výrobce „zázračných masek“ míří na burzu

Vyberte si z našich newsletterů

The Beauty Tech Group, užito se svolením
Britská společnost The Beauty Tech Group, výrobce populárních domácích LED masek, chce na burzu. Vybrala si domácí Londýn. Firma vidí v plánovaném IPO příležitost „posunout podnik na další úroveň“, získat nový kapitál a současně posílit svou značku i motivaci zaměstnanců prostřednictvím širšího podílu na úspěchu firmy.

Společnost zabývající se technologiemi pro domácí kosmetiku uvedla, že nabídka by měla zahrnovat nové akcie s cílem zajistit firmě „pozici bez dluhů“ a také stávající akcie držené akcionáři. 

Britský akciový trh se v posledních letech zmenšil kvůli delistingům souvisejícím s fúzemi a akvizicemi a nedostatku větších nových IPO. A aktivita při burzovních debutech zůstává utlumená i letos. Podle údajů agentury Bloomberg letos na londýnský parket vstoupilo pouze sedm firem (nejméně za více než dvě dekády), které tak získaly asi 200 milionů liber. Některé plánované vstupy, například 200milionové IPO společnosti Cobalt Holdings podporované Glencorem, byly dokonce na poslední chvíli zrušeny.

Beauty Tech je první firmou, která míří na londýnskou burzu v podzimním termínu. Dalšími společnostmi, o nichž se hovoří v souvislosti s možným IPO ještě letos, jsou specializovaný poskytovatel úvěrů Shawbrook Group a potravinářská firma Princes.

Od e-shopu k globálnímu lídrovi

Kořeny The Beauty Tech Group sahají do roku 2009, kdy podnikatelé Laurence Newman a Andrew Showman založili společnost CurrentBody.com. Zpočátku se zaměřovali na prodej zařízení třetích stran určených pro domácí kosmetickou péči. Od roku 2019 se však strategie zásadně změnila – firma přešla na vývoj a prodej vlastních produktů a dnes působí pod třemi prémiovými značkami CurrentBody Skin, ZIIP Beauty a Tria Laser.

Pod těmito brandy vyvíjí a prodává zařízení využívající estetické technologie, které byly dříve vyhrazeny profesionálním klinikám. Jde například o LED světelnou terapii, galvanickou stimulaci či laserové ošetření. Produkty se prodávají globálně a skupina si postupně vybudovala pozici jednoho z lídrů rychle rostoucího trhu s domácí kosmetickou technologií.

„Naším cílem od samého začátku bylo přinést klinicky ověřené a profesionální technologie pro každodenní použití. Od spuštění vlastních produktů jsme dosáhli udržitelného a ziskového růstu a etablovali jsme se jako globální leader v segmentu domácí kosmetiky,“ uvedl generální ředitel a spoluzakladatel Laurence Newman.

Finanční výsledky a plány

Za uplynulý rok vykázala společnost tržby ve výši 101,1 milionu liber (2,85 miliardy korun) a upravený zisk EBITDA 22,9 milionu liber (645 milionů korun). Podle vedení společnosti to potvrzuje, že model vlastních značek je dlouhodobě udržitelný a nabízí prostor pro další expanzi.

Newman zdůraznil, že nabídka na londýnské burze je logickým krokem v růstové cestě firmy. „IPO nám poskytne přístup k novému kapitálu, zvýší povědomí o značce a umožní nám zapojit zaměstnance do budoucího úspěchu společnosti. Vstupujeme do další kapitoly naší cesty, během níž chceme dál stavět na pozici důvěryhodného a uznávaného lídra na trhu,“ řekl.

Předsedkyně představenstva Elaine O’Donnell doplnila, že domácí kosmetická technologie je jednou z nejrychleji rostoucích kategorií v celém kosmetickém sektoru. „Jsem přesvědčena, že londýnský listing společně s jasně definovanou obchodní strategií umožní skupině rozšířit distribuci a současně pokračovat ve vývoji nové generace produktů založených na výzkumu a inovacích,“ uvedla.

Růst zlata nepolevuje, jeho cena překonala další rekord

Zlaté cihly ve švýcarské centrální bance
ČTK
ČTK
ČTK

Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala 3600 dolarů (74 835 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Cenu podle agentury Reuters podporují rostoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) na svém měnovém zasedání za dva týdny sníží úrokové sazby v návaznosti na slabé údaje o americké zaměstnanosti z minulého týdne.

„Hlavním faktorem jsou údaje o zaměstnanosti v USA a očekávání, že Fed by mohl v září snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů. Je to sice jen malá šance, ale jde o podstatnou změnu oproti situaci před zveřejněním údajů o zaměstnanosti,“ uvedl analytik finančních trhů společnosti Capital.com Kyle Rodda.

Obchodníci nyní podle nástroje FedWatch společnosti CME Group dávají šanci 90 procent tomu, že Fed tento měsíc sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Naděje na snížení úroků až o půl procentního bodu je podle nich deset procent.

Americká burza cenných papírů

Týden tradera: Sazby podle Trumpa? Finanční krize by rázem byla na spadnutí

Trhy

Americký prezident Donald Trump se poprvé v historii pokusil odvolat guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajným podvodům s hypotékami. Ta rezignovat odmítá a chystá žalobu. Pokud by prezidentův krok prošel u Nejvyššího soudu, pro trhy by to byl citlivý signál.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

„Trh začal do ceny zahrnovat už tři snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou ještě do konce roku. Zároveň víkendová data z Číny ukázala rostoucí apetit tamní centrální banky po zlatě,“ sdělil analytik XTB Jiří Tyleček.

„Nižší sazby jsou pro zlato pozitivní a jejich další pokles by v následujících měsících mohl vyhnat jeho cenu až nad 4000 dolarů za unci,“ dodal analytik.

Americká ekonomika v srpnu vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba 22 tisíc pracovních míst. Tvorba nových pracovních míst tak zpomalila z červencových 79 tisíc. Míra nezaměstnanosti stoupla o 0,1 procentního bodu na 4,3 procenta, uvedli statistici amerického ministerstva práce.

Míst přibylo méně, než se čekalo. Analytici podle dat společnosti FactSet v průměru očekávali, že ekonomika vytvoří 80 tisíc míst. Oslabování trhu práce je považováno za možný argument pro Fed, aby na zářijovém měnovém zasedání přikročil ke snížení úrokových sazeb.

Čínská centrální banka v srpnu zvyšovala nákupy zlata už desátý měsíc v řadě.

Předseda představenstva 4iG Gellért Jászai očekává, že vznikne moderní průmyslová kapacita, která posílí postavení Maďarska v NATO a Evropské unii. Společnost Rába byla založená v roce 1896, s akciemi nynější Rába Automotive Holding se obchoduje na budapešťské burze. Vozidla Rába využívají maďarské ozbrojené síly a společnost spolupracuje i s mezinárodními partnery, například na programu obrněného vozidla Gidrán 4x4. Výrobky exportuje do zemí EU, postsovětských států a USA.

Technologická a průmyslová skupina 4iG působí v telekomunikacích, informačních, vesmírných a obranných technologiích. Prostřednictvím své dceřiné společnosti 4iG Space and Defence Technologies (4iG SDT) buduje komplexní obranné portfolio pozemní, letecké a vesmírné techniky.

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group.

Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. V letošním prvním pololetí CSG zvýšila tržby meziročně o 78 procent na 2,81 miliardy eur (zhruba 69 miliard korun), její konsolidovaný provozní výsledek vzrostl na 777 milionů eur ze 425 milionů eur o rok dřív.

