Udělá z vás hezké boháče. Výrobce „zázračných masek“ míří na burzu
Britská společnost The Beauty Tech Group, výrobce populárních domácích LED masek, chce na burzu. Vybrala si domácí Londýn. Firma vidí v plánovaném IPO příležitost „posunout podnik na další úroveň“, získat nový kapitál a současně posílit svou značku i motivaci zaměstnanců prostřednictvím širšího podílu na úspěchu firmy.
Společnost zabývající se technologiemi pro domácí kosmetiku uvedla, že nabídka by měla zahrnovat nové akcie s cílem zajistit firmě „pozici bez dluhů“ a také stávající akcie držené akcionáři.
Britský akciový trh se v posledních letech zmenšil kvůli delistingům souvisejícím s fúzemi a akvizicemi a nedostatku větších nových IPO. A aktivita při burzovních debutech zůstává utlumená i letos. Podle údajů agentury Bloomberg letos na londýnský parket vstoupilo pouze sedm firem (nejméně za více než dvě dekády), které tak získaly asi 200 milionů liber. Některé plánované vstupy, například 200milionové IPO společnosti Cobalt Holdings podporované Glencorem, byly dokonce na poslední chvíli zrušeny.
Beauty Tech je první firmou, která míří na londýnskou burzu v podzimním termínu. Dalšími společnostmi, o nichž se hovoří v souvislosti s možným IPO ještě letos, jsou specializovaný poskytovatel úvěrů Shawbrook Group a potravinářská firma Princes.
Od e-shopu k globálnímu lídrovi
Kořeny The Beauty Tech Group sahají do roku 2009, kdy podnikatelé Laurence Newman a Andrew Showman založili společnost CurrentBody.com. Zpočátku se zaměřovali na prodej zařízení třetích stran určených pro domácí kosmetickou péči. Od roku 2019 se však strategie zásadně změnila – firma přešla na vývoj a prodej vlastních produktů a dnes působí pod třemi prémiovými značkami CurrentBody Skin, ZIIP Beauty a Tria Laser.
Pod těmito brandy vyvíjí a prodává zařízení využívající estetické technologie, které byly dříve vyhrazeny profesionálním klinikám. Jde například o LED světelnou terapii, galvanickou stimulaci či laserové ošetření. Produkty se prodávají globálně a skupina si postupně vybudovala pozici jednoho z lídrů rychle rostoucího trhu s domácí kosmetickou technologií.
„Naším cílem od samého začátku bylo přinést klinicky ověřené a profesionální technologie pro každodenní použití. Od spuštění vlastních produktů jsme dosáhli udržitelného a ziskového růstu a etablovali jsme se jako globální leader v segmentu domácí kosmetiky,“ uvedl generální ředitel a spoluzakladatel Laurence Newman.
Finanční výsledky a plány
Za uplynulý rok vykázala společnost tržby ve výši 101,1 milionu liber (2,85 miliardy korun) a upravený zisk EBITDA 22,9 milionu liber (645 milionů korun). Podle vedení společnosti to potvrzuje, že model vlastních značek je dlouhodobě udržitelný a nabízí prostor pro další expanzi.
Newman zdůraznil, že nabídka na londýnské burze je logickým krokem v růstové cestě firmy. „IPO nám poskytne přístup k novému kapitálu, zvýší povědomí o značce a umožní nám zapojit zaměstnance do budoucího úspěchu společnosti. Vstupujeme do další kapitoly naší cesty, během níž chceme dál stavět na pozici důvěryhodného a uznávaného lídra na trhu,“ řekl.
Předsedkyně představenstva Elaine O’Donnell doplnila, že domácí kosmetická technologie je jednou z nejrychleji rostoucích kategorií v celém kosmetickém sektoru. „Jsem přesvědčena, že londýnský listing společně s jasně definovanou obchodní strategií umožní skupině rozšířit distribuci a současně pokračovat ve vývoji nové generace produktů založených na výzkumu a inovacích,“ uvedla.
