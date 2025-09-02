Klarna obnovila plány na vstup na americkou burzu
Švédská platební společnost Klarna obnovuje plány na vstup na americkou burzu. V rámci primární veřejné nabídky akcií chce získat až 1,27 miliardy dolarů (26,7 miliardy korun) a celková hodnota firmy by mohla dosáhnout až 14 miliard dolarů. Plány na dlouho očekávaný debut firmy přicházejí v době oživení zájmu investorů o rychle rostoucí technologické společnosti po několikaletém útlumu, upozornila agentura Reuters.
Firmu podporuje investiční skupina Sequoia Capital. Společnost a někteří její investoři plánují nabídnout 34,3 milionu akcií s cenou v rozmezí 35 až 37 dolarů za kus.
Na trh se postupně vracejí i další společnosti, které své plány vstupu na burzu dříve odložily. Zájem přitáhly například chystané emise americké čistě digitální banky Chime či vydavatele stablecoinu Circle, což signalizuje opatrné oživení aktivity na technologickém trhu.
Klarna upoutala pozornost investorů v době pandemie nemoci covid-19, kdy mezi roky 2020 a 2021 její hodnota vzrostla na více než 45 miliard dolarů z 5,5 miliardy dolarů díky třem kolům financování. Generální ředitel Sebastian Siemiatkowski pak v roce 2021 zvažoval i možnost přímého vstupu na burzu, který by firmě umožnil vyhnout se nákladům spojeným s tradiční primární nabídkou. Nakonec však firma tento plán odložila a místo toho získala finanční prostředky v dalším finančním kole přímo od investorů, avšak její hodnota prudce klesla na 6,7 miliardy dolarů, protože investoři v reakci na prudké zvyšování úrokových sazeb výrazně přehodnotili cenu finančně technologických společností.
Klarna byla založena v roce 2005. Podle svých internetových stránek nabízí různé platební možnosti, jako jsou přímé platby, platby po doručení i splátkové plány. Služby nabízí přibližně 111 milionům aktivních spotřebitelů ve více než 26 zemích a ve spolupráci s více než 790 tisíci obchodníky. V Česku začala firma působit v roce 2022.
Klarna patří mezi nejvýznamnější hráče v oblasti služeb „kup teď, zaplať později“ (BNPL), které umožňují zákazníkům rozložit platbu za nákup do menších, často bezúročných splátek. Tento segment finančních technologií si v posledních letech rychle získává podíl na trhu na úkor tradičních bank. Podobné modely využívají i další společnosti, které sází na rychlé, flexibilní a čistě digitální služby oblíbené zejména mezi mladšími spotřebiteli. Analytici očekávají, že s pokračující expanzí e-commerce bude růst těchto služeb dále zrychlovat.
Podle odborníků by úspěšný vstup Klarny na burzu mohl signalizovat obnovenou důvěru investorů v rychle rostoucí finančně technologické společnosti, zatímco slabší zájem by naznačil obavy z vysokých ocenění a regulací sektoru. Celý sektor přitom zatím těží z odolné spotřebitelské poptávky a jen omezeně byl zasažen americkými cly. Rizikem však může být vysoká inflace, kde hrozí úvěrové ztráty, a pochybnosti o dlouhodobé ziskovosti modelu založeného na omezeném prověřování bonity klientů.
Klarna v současnosti spolupracuje s globálními značkami, mezi nimiž jsou módní řetězce Zara a H&M, výrobce luxusních kabelek Coach či kosmetický gigant Sephora. Kromě hlavního investora Sequoia Capital patří k významným akcionářům i dánský miliardář Anders Holch Povlsen prostřednictvím své společnosti Heartland A/S, mateřské firmy módních značek Only a Vero Moda.