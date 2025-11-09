Týden tradera: Wall Street varuje před možným propadem
V minulém týdnu dále rostla volatilita na finančních trzích. Základním vysvětlením může být, že investoři se začali obávat o udržitelnost současného růstu v segmentu technologických akcií. Vysoké valuace akciových trhů začaly děsit dokonce i vedoucí představitele z Wall Street.
Wall Street nedávno varovala investory před možným poklesem akciového trhu o více než 10 procent během příštích 12 až 24 měsíců. Výborné hospodářské výsledky dodalo AMD, určitým zklamáním jsou naopak aktuální data z amerického průmyslu. Ekonomice dál totiž škodí vládní shutdown. Hlavní index S&P 500 sestoupil zpět na dohled mety 6700 bodů.
Zhoršují se makroekonomická data z klíčových ekonomik. Čínský index nákupních manažerů (PMI) ve výrobním sektoru dosáhl v říjnu 2025 hodnoty 49,0, což je pokles z 49,8 v září. Tento výsledek naznačuje pokles aktivity ve výrobním sektoru již sedmý měsíc v řadě. I proto jsem byl v očekávání, co ukáže ISM v USA ve výrobě hned v pondělí, a i zde to nebylo nakonec nic moc. ISM ve výrobním sektoru USA klesl v říjnu 2025 na 48,7 bodu ze 49,1 bodu v září, což je pod tržním očekáváním 49,5 bodu. Tento výsledek ukazuje na osmý měsíc v řadě poklesu aktivity ve výrobním sektoru. V posledním čtvrtletí roku se tak nenachází hospodářství v optimálním stavu, v dalším roce by mohlo klidně taky dojít na další výraznější zpomalení či dokonce recesi.
V americké ekonomice se nadále rovněž projevuje vládní shutdown, který je už nyní nejdelší v historii. Hospodářsky negativní stav trvá již více než 35 týdnů A je dokonce delší než v roce 2019, kdy byl v úřadu rovněž D. Trump. Podle prezidentského memoranda Bílého domu může každý další týden trvání shutdownu „odebrat“ americké ekonomice přibližně 15 miliard dolarů HDP. Celkový dopad na HDP USA by tak mohl dosáhnout až 0,5 procenta ekonomického růstu, což rozhodně není zanedbatelné. Je pravděpodobné, že na tuto situaci bude muset centrální banka v závěru roku reagovat dalším snížením úrokových sazeb. Ukazuje se tak, že v těchto dobách je konsolidace rozpočtu a jeho alespoň nějaké udržení stále náročnější. Vzpomeňme si, co se v této věci děje například ve Francii, kde roste pravděpodobnost dalšího růstu zdanění obyvatel.
Společnost Advanced Micro Devices (AMD) zaznamenala za poslední čtvrtletí výrazný růst tržeb i zisku, který překonal očekávání analytiků. Čistý zisk dosáhl 1,96 miliardy dolarů (1,20 dolaru na akcii) oproti 1,5 miliardy dolaru před rokem. Tržby z datových center vzrostly o 22 procent na 4,3 miliardy dolarů, zatímco prodeje v segmentu klientských a herních zařízení stouply o 73 % na 4 miliardy dolarů, čímž stanovily rekord.
Generální ředitelka Lisa Su uvedla, že poptávka po výpočetním výkonu nikdy nebyla vyšší a že prudký rozvoj umělé inteligence přináší bezprecedentní růstové příležitosti. AMD se chce rychle etablovat jako klíčový hráč v oblasti AI a datových center. Přes výrazný růst hospodaření akcie výrobce polovodičů padaly o několik procent. Obavy, že růstové momentum v technologickém sektoru je neudržitelné se dál zvyšují. Indexy, kde jsou technologické společnosti hojně zastoupené tak v týdnu pořádně poklesly.
