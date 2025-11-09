Nový magazín právě vychází!

Týden tradera: Wall Street varuje před možným propadem

Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

V minulém týdnu dále rostla volatilita na finančních trzích. Základním vysvětlením může být, že investoři se začali obávat o udržitelnost současného růstu v segmentu technologických akcií. Vysoké valuace akciových trhů začaly děsit dokonce i vedoucí představitele z Wall Street. 

Wall Street nedávno varovala investory před možným poklesem akciového trhu o více než 10 procent  během příštích 12 až 24 měsíců. Výborné hospodářské výsledky dodalo AMD, určitým zklamáním jsou naopak aktuální data z amerického průmyslu. Ekonomice dál totiž škodí vládní shutdown. Hlavní index S&P 500 sestoupil zpět na dohled mety 6700 bodů.

Zhoršují se makroekonomická data z klíčových ekonomik. Čínský index nákupních manažerů (PMI) ve výrobním sektoru dosáhl v říjnu 2025 hodnoty 49,0, což je pokles z 49,8 v září. Tento výsledek naznačuje pokles aktivity ve výrobním sektoru již sedmý měsíc v řadě. I proto jsem byl v očekávání, co ukáže ISM v USA ve výrobě hned v pondělí, a i zde to nebylo nakonec nic moc. ISM ve výrobním sektoru USA klesl v říjnu 2025 na 48,7 bodu ze 49,1 bodu v září, což je pod tržním očekáváním 49,5 bodu. Tento výsledek ukazuje na osmý měsíc v řadě poklesu aktivity ve výrobním sektoru. V posledním čtvrtletí roku se tak nenachází hospodářství v optimálním stavu, v dalším roce by mohlo klidně taky dojít na další výraznější zpomalení či dokonce recesi.

Trumpova administrativa schválila další těžbu ropy a plynu na Aljašce

Před půlstoletím Kennedy statečnou vědkyni ocenil. Její kolegyni Trumpovi lidé šikanují

Leaders

Historie se opakuje, v tomto případě po šesti desetiletích. Dvě vědkyně ve státních úřadech v jedné ze zdánlivě nejsvobodnějších zemí světa, ve Spojených státech, čelily tlakům, aby slevily z odborných principů. Šlo přitom o životy lidí. Ta první před lety vyhrála. A ta druhá nyní? Zatím ne.

Josef Tuček

Přečíst článek

V americké ekonomice se nadále rovněž projevuje vládní shutdown, který je už nyní nejdelší v historii. Hospodářsky negativní stav trvá již více než 35 týdnů A je dokonce delší než v roce 2019, kdy byl v úřadu rovněž D. Trump. Podle prezidentského memoranda Bílého domu může každý další týden trvání shutdownu „odebrat“ americké ekonomice přibližně 15 miliard dolarů HDP. Celkový dopad na HDP USA by tak mohl dosáhnout až 0,5 procenta ekonomického růstu, což rozhodně není zanedbatelné. Je pravděpodobné, že na tuto situaci bude muset centrální banka v závěru roku reagovat dalším snížením úrokových sazeb. Ukazuje se tak, že v těchto dobách je konsolidace rozpočtu a jeho alespoň nějaké udržení stále náročnější. Vzpomeňme si, co se v této věci děje například ve Francii, kde roste pravděpodobnost dalšího růstu zdanění obyvatel.

Společnost Advanced Micro Devices (AMD) zaznamenala za poslední čtvrtletí výrazný růst tržeb i zisku, který překonal očekávání analytiků. Čistý zisk dosáhl 1,96 miliardy dolarů (1,20 dolaru na akcii) oproti 1,5 miliardy dolaru před rokem. Tržby z datových center vzrostly o 22 procent na 4,3 miliardy dolarů, zatímco prodeje v segmentu klientských a herních zařízení stouply o 73 % na 4 miliardy dolarů, čímž stanovily rekord.

Generální ředitelka Lisa Su uvedla, že poptávka po výpočetním výkonu nikdy nebyla vyšší a že prudký rozvoj umělé inteligence přináší bezprecedentní růstové příležitosti. AMD se chce rychle etablovat jako klíčový hráč v oblasti AI a datových center. Přes výrazný růst hospodaření akcie výrobce polovodičů padaly o několik procent. Obavy, že růstové momentum v technologickém sektoru je neudržitelné se dál zvyšují. Indexy, kde jsou technologické společnosti hojně zastoupené tak v týdnu pořádně poklesly.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Viktor Orbán navštíví Donalda Trumpa. V Bílém domě, jednat budou zřejmě o Rusku a energetice

Leaders

Americký prezident Donald Trump dnes poprvé od svého lednového návratu do funkce přijme v Bílém domě maďarského premiéra Viktora Orbána.

ČTK

Přečíst článek

V návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí podle místopředsedkyně ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové vedle 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu také asi 32 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí a sedm miliard korun na spolufinancování zemědělství.

Alena Schillerová to řekla po sérii dnešních jednání šéfa ANO pověřeného skládáním nového kabinetu Andreje Babiše se stranickými kolegy o rozpočtech kapitol, které by po ustavení nové vlády měli vést.

Zopakovala výzvu končící vládě Petra Fialy, aby rozpočet poslala Sněmovně. Soudí, že téměř 80 miliard korun, které jejímu uskupení v návrhu chybí, nebude posledních - potom, co bude mít ANO možnost dokument prostudovat. 

Vedle už medializovaných peněz na dopravní infrastrukturu se podle Schillerové ukázalo, že rozpočet nepočítá s výdaji na některé sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti či osob se zdravotním postižením a kofinancování projektů spolufinancovaných Evropskou unií v zemědělství. "To je ten pravý důvod, proč na rozpočtu (ministr financí Zbyněk) Stanjura (ODS) sedí," uvedla s tím, že rozpočet obsahuje podseknuté výdaje a jiné věci naopak nadhodnocuje.

Stanjura ve čtvrtek oznámil, že chce, aby nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Vnímá to jako podmínku pro opětovné poslání návrhu rozpočtu do Sněmovny, bude o tom jednat s kolegy z končící vlády.

Končící vláda by se měla k rozhodnutí, zda rozpočet do nově ustavené Sněmovny poslat, vrátit na jednání příští středu. Státní rozpočet navrhla se schodkem 286 miliard korun. Stanjura ale ve čtvrtek upozornil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.

Nová koalice tlačí na končící vládu, aby rozpočet opakovaně předložila. Kabinet návrh poslal Sněmovně na konci září, vzhledem k volbám se jím ale noví poslanci bez opětovného předložení zabývat nemohou. Představitelé ANO uvedli, že chtějí schválit připravené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek. Následně by upravili jeho vnitřní strukturu.

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování s cílem posoudit, zda německá společnost Deutsche Börse a společnost Nasdaq porušily pravidla hospodářské soutěže při obchodech s finančními deriváty. Deutsche Börse je mimo jiné provozovatelem frankfurtské burzy cenných papírů a Nasdaq je největší ryze elektronický burzovní trh v USA.

„Komise se obává, že subjekty Deutsche Börse a Nasdaq mohly uzavřít dohody nebo jednat ve vzájemné shodě, aby si v Evropském hospodářském prostoru nekonkurovaly při kotaci, obchodování a clearingu finančních derivátů,“ uvedla unijní exekutiva. „Kromě toho se komise obává, že subjekty mohly alokovat poptávku, koordinovat ceny a vyměňovat si citlivé obchodní informace,“ dodala.

Pokud se tato obvinění prokážou, může to porušovat pravidla hospodářské soutěže, která zakazují kartely a restriktivní obchodní praktiky. EK se přitom odkazuje na článek 101 smlouvy o fungování EU a článek 53 dohody o Evropském hospodářském prostoru. Podobné protisoutěžní dohody mohou vést podle komise k fragmentaci trhu a mohou mít dopad mimo jiné na ceny a kvalitu nabízeného zboží a služeb a rovněž na fungování jednotného trhu v EU.

EK nyní provede hloubkové vyšetřování. Jak zdůraznila, zahájení formálního šetření nepředjímá jeho výsledek. Pro ukončení antimonopolního šetření neexistuje žádná zákonná lhůta. Délka vyšetřování závisí na řadě faktorů, včetně složitosti případu a rozsahu, v jakém dotčené strany spolupracují s Evropskou komisí.

Komise podnikla již v září loňského roku neohlášené inspekce v prostorách Deutsche Börse a Nasdaq. „Současné vyšetřování nebudeme komentovat,“ sdělil tehdy agentuře Reuters mluvčí Deutsche Börse. Firma ale podle něj s úřady plně spolupracuje.

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons

Leaders

Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot," říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

