Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Hermès, Chanel, Rolex. Z TikToku se stává luxusní tržiště

Hermès, Chanel, Rolex. Z TikToku se stává luxusní tržiště

Kabelky Hermès
ČTK
nst
nst

TikTok podniká největší krok ve své e-commerce strategii od vstupu na americký trh – jeho tržiště TikTok Shop se rychle mění v platformu pro prodej luxusních módních doplňků. Podle informací agentury Bloomberg se na TikTok Shopu dnes běžně nabízejí kabelky Hermès a Chanel za více než 11 tisíc dolarů, tedy téměř 230 tisíc korun, limitované tenisky od Nike či Louis Vuitton a dokonce hodinky Rolex nebo Cartier.

Většina nabízeného zboží pochází z druhé ruky a platforma výrazně posílila také oblast ověřování pravosti, uvádí agentura Bloomberg. Prodejci využívají služby specializovaných firem, například americké společnosti Entrupy, která s pomocí umělé inteligence analyzuje detailní fotografie loga, šití a detailů na prodávaných věcech. TikTok od prodejců vyžaduje certifikát o pravosti do 24 hodin od objednávky, jinak transakci ruší.

Obchod s prémiovými věcmi

Luxusní segment se stal pro TikTok zásadní i kvůli změně vnímání samotného tržiště. Zatímco dříve působil TikTok Shop jako „virtuální dolarový obchod“, dnes láká zákazníky na prémiové produkty. Tento posun je o to pozoruhodnější, že se odehrává navzdory dřívějším obavám z možného zákazu aplikace v USA.

Nový trend potvrzují i sami prodejci. Newyorský butik 17th Street, specializující se na prémiové second-hand kabelky, hlásí, že TikTok se stal jedním z nejvýznamnějších zdrojů tržeb – přibližně třetinu zisku tvoří právě prodeje prostřednictvím platformy. Denní živé streamy, prostřednictvím TikTok Live, kde se kabelky představují v přímém přenosu, generují desítky tisíc dolarů. Nejdražší prodaný kus, Birkin HAC, našel kupce za 20 tisíc dolarů, tedy téměř 418 tisíc korun.

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu amerických cel

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu Trumpových cel

Zprávy z firem

Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Právě TikTok Live se stává klíčovým nástrojem pro budování zájmu a vzbuzování impulzivních nákupů. Prodejci pořádají aukce, dramatické prezentace i butikové „konzultace“ přes komentáře a soukromé zprávy.

Zájem podporuje i aktuální módní trend – návrat k vintage doplňkům. Populární jsou zejména starší modely Louis Vuitton navržené Takashim Murakamim, které dnes předčí prodeje nových kolekcí.

Podle odborníků bude tento segment dále růst. Pokud TikToku vyjde dlouhodobá strategie a nedojde k zásadní regulaci, může se TikTok Shop stát jednou z nejvýznamnějších platforem luxusního resale trhu pro generaci Z i širší globální publikum.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Čeští dolaroví milionáři objevili sílu burzy. Akcie jim letos vydělaly nejvíc v historii

Čeští dolaroví milionáři objevili sílu burzy. Akcie jim letos vydělaly nejvíc v historii
iStock
ČTK
ČTK

Výnosy českých dolarových milionářů z akcií letos poprvé převýšily jejich příjmy z podnikání. Akcie vynesly nejvíce peněz polovině z nich, před pěti lety to bylo 31 procent. Příjmy z podnikání byly hlavní u 41 procent bohatých, proti 64 procentům v roce 2020. Vyplývá to z výsledků průzkumu J&T Banky mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.

Čeští i slovenští dolaroví milionáři za sebou podle autorů průzkumu mají rekordně úspěšný rok a do budoucna hledí ještě optimističtěji než loni. „Letošní rok byl po relativně dlouhém období poznamenaném pandemií, energetickou krizi a inflační vlnou první, o kterém by se dalo hovořit jako o standardním. Ohledně budoucího makroekonomického vývoje v Česku panuje optimistická nálada,“ uvedl ekonom J&T Banky Adam Ruschka.

„Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou z větší části první generací bohatých. Nezískali svůj majetek dědictvím, ale prací a dlouhodobým podnikáním. Nyní ale postupně mění své návyky, kdy se od každodenního řízení byznysu přesouvají k aktivnímu investování,“ doplnil manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS)

Lukáš Kovanda: Není kam utéct. Fialova vláda musí opravit rozpočet, i když je v demisi

Názory

Předložení návrhu rozpočtu na další rok je klíčovou povinností každé české vlády. Daňoví poplatníci si ji za to platí. Za to, aby rozpočtovala užití jejich vybraných daní a odvodů. Momentálně, jako vždy, má Česko jen jednu vládu. Tu Fialovu. Žádné dvojvládí neexistovalo, neexistuje a existovat nebude. I když je Fialova vláda v demisi, stále vládne. A stále tak má povinnost předložit návrh rozpočtu na rok 2026.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

S příchodem další generace bohatých a s tím, jak současná generace postupně opouští operativní řízení firem, lze podle něj očekávat, že posun od podnikatelů k investorům bude sílit. Navíc podle Koděry část podnikatelů, kteří předávají nebo prodávají své firmy, získává výrazné přebytky kapitálu a hledá nové způsoby jeho zhodnocení.

K růstu bohatství českých dolarových milionářů letos poprvé nejvíce přispěly akcie, které tak podle průzkumu předstihly příjmy z podnikání a zaměstnání s 41 procenty. Následují investiční nemovitosti se 37 procenty, jejichž význam po dvou letech opět roste, a dluhopisy s 34 procenty.

Parkování pro kola

Bydlení opět zdraží? Nová evropská směrnice vyžaduje masivní prostory pro kola, zaznívá kritika

Politika

Nová pravidla pro bytovou výstavbu přinášejí povinnost vybudovat ke každému bytu v novostavbách či při rozsáhlých rekonstrukcích dvě parkovací místa pro jízdní kola. Vyplývá to z transpozice evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EU) 2024/1275 do české vyhlášky č. 146/2024 Sb. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) může tento požadavek výrazně prodražit pořízení nových bytů – a to bez ohledu na jejich velikost či skutečné potřeby obyvatel.

nst

Přečíst článek

Do popředí zájmu se podle průzkumu dostává soukromý kapitál, tedy private equity, s 24 procenty, který zažívá mezi bohatými výrazný meziroční nárůst zájmu i důvěry. V roce 2026 očekávají, že to bude patřit k nejatraktivnějším částem jejich portfolií. Přibližně polovina dolarových milionářů dnes volí private equity jako investici, od které v příštích 12 měsících očekávají nejzajímavější zhodnocení.

Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá i vysoce postavených manažerů. Stále častěji se mezi nimi objevují i mladší podnikatelé a nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku roste i podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Šéf Tesly Elon Musk

Timur Barotov: Akcionáři Tesly kývli na „bilionový“ balík pro Muska. Ten to ale nebude mít snadné

Názory

Timur Barotov

Přečíst článek
S&P 500

Akciové trhy v euforii: rekordy lámou Amerika, Evropa i Asie. Lídrem roku je Japonsko

Trhy

ČTK

Přečíst článek
Nike chytá pod novým vedením druhý dech, značku táhne běžecká obuv

Týden tradera: Nike chytá pod novým vedením druhý dech, značku táhne běžecká obuv

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Tykač uzavře tři uhelné elektrárny

Uhelná Elektrárna Počerady
ČTK
ČTK
ČTK

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a na Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Uvedly to Hospodářské noviny s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.

Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina Sev.en avizovala už dříve. Důvodem je ztráta konkurenceschopnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí v příštích letech, na kterou tlačí růst cen emisních povolenek.

Podle HN už skupina o uzavření elektráren rozhodla. Tento týden by se měly o chystaném záměru oficiálně dozvědět zaměstnanci. Rozhodnutí se zatím týká elektráren ve Chvaleticích a Počeradech a také elektrárny a teplárny v Kladně. Naopak těžba uhlí v posledním aktivním lomu Vršany by podle HN měla ještě pokračovat. Provoz by měl být zachován také v modernější teplárně ve Zlíně.

Podle iROZHLAS.cz zatím skupina neformálně upozornila státního správce soustavy ČEPS, že propočítává efektivitu dalšího provozu a zvažuje v příštím roce jejich uzavření. V případě rozhodnutí o ukončení o tom musí společnost ČEPS předem informoval. Uhelné elektrárny totiž poskytují služby pro vyrovnávání soustavy. Provozovatel soustavy by následně měl vyhodnotit, zda bude elektrárny potřebovat pro zajištění spolehlivého provozu sítí. V minulosti ovšem ČEPS na základě předběžných scénářů avizoval, že by tuzemská soustava měla případné vypnutí těchto elektráren ustát.

Současná vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů ale připustili i další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je ale možný i dřívější termín.

„Naše elektrárny jsou zmodernizované, povětšinou i s dodávkou tepla pro blízké okolí, a jejich ekonomika je zatím příznivá i po roce 2027. Každý rok vyhodnocujeme ekonomiku uhelných zdrojů a podle toho se budeme rozhodovat,“ řekl k současnému provozu uhelných elektráren skupiny ČEZ mluvčí společnosti Ladislav Kříž.

Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Tržby skupiny v meziročním srovnání klesly o 26 procent na 1,06 miliardy eur (asi 26,8 miliardy korun).

Americký prezident Donald Trump ukazuje fotografii s Putinem

Ruské válečné cíle se přetavily do podoby amerického mírového plánu, píše Pařík

Názory

Mírový návrh ve skutečnosti přibližuje Ukrajinu k části jejího nejhoršího scénáře, jen bez bojů. Pro zemi není rozdíl mezi dohodou a nejhorší alternativou dostatečný, píše v komentáři vyjednavač Radim Pařík a rozebírá situaci z hlediska strategického vyjednávání.

Radim Pařík

Přečíst článek

Aktualizováno

Babiš na nákupech. Agrofert za 290 milionů eur kupuje terminál čpavku v Rotterdamu

Zprávy z firem

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V., která vlastní dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a také platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě.

ČTK

Přečíst článek

Související

Miliardářská štafeta. PPF se rozešla s Institutem Václava Klause. Sponzorovat ho bude Tykač

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme