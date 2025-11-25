Hermès, Chanel, Rolex. Z TikToku se stává luxusní tržiště
TikTok podniká největší krok ve své e-commerce strategii od vstupu na americký trh – jeho tržiště TikTok Shop se rychle mění v platformu pro prodej luxusních módních doplňků. Podle informací agentury Bloomberg se na TikTok Shopu dnes běžně nabízejí kabelky Hermès a Chanel za více než 11 tisíc dolarů, tedy téměř 230 tisíc korun, limitované tenisky od Nike či Louis Vuitton a dokonce hodinky Rolex nebo Cartier.
Většina nabízeného zboží pochází z druhé ruky a platforma výrazně posílila také oblast ověřování pravosti, uvádí agentura Bloomberg. Prodejci využívají služby specializovaných firem, například americké společnosti Entrupy, která s pomocí umělé inteligence analyzuje detailní fotografie loga, šití a detailů na prodávaných věcech. TikTok od prodejců vyžaduje certifikát o pravosti do 24 hodin od objednávky, jinak transakci ruší.
Obchod s prémiovými věcmi
Luxusní segment se stal pro TikTok zásadní i kvůli změně vnímání samotného tržiště. Zatímco dříve působil TikTok Shop jako „virtuální dolarový obchod“, dnes láká zákazníky na prémiové produkty. Tento posun je o to pozoruhodnější, že se odehrává navzdory dřívějším obavám z možného zákazu aplikace v USA.
Nový trend potvrzují i sami prodejci. Newyorský butik 17th Street, specializující se na prémiové second-hand kabelky, hlásí, že TikTok se stal jedním z nejvýznamnějších zdrojů tržeb – přibližně třetinu zisku tvoří právě prodeje prostřednictvím platformy. Denní živé streamy, prostřednictvím TikTok Live, kde se kabelky představují v přímém přenosu, generují desítky tisíc dolarů. Nejdražší prodaný kus, Birkin HAC, našel kupce za 20 tisíc dolarů, tedy téměř 418 tisíc korun.
Zprávy z firem
Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.
Právě TikTok Live se stává klíčovým nástrojem pro budování zájmu a vzbuzování impulzivních nákupů. Prodejci pořádají aukce, dramatické prezentace i butikové „konzultace“ přes komentáře a soukromé zprávy.
Zájem podporuje i aktuální módní trend – návrat k vintage doplňkům. Populární jsou zejména starší modely Louis Vuitton navržené Takashim Murakamim, které dnes předčí prodeje nových kolekcí.
Podle odborníků bude tento segment dále růst. Pokud TikToku vyjde dlouhodobá strategie a nedojde k zásadní regulaci, může se TikTok Shop stát jednou z nejvýznamnějších platforem luxusního resale trhu pro generaci Z i širší globální publikum.
