Pražská burza letos předčila region i Evropu, indexy posílily až o 55 procent
Šéf pražské burzy Petr Koblic vnímá rok 2025 jako velmi turbulentní a současně i rekordní, protože byl pro zdejší burzu jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Je to vidět jak na výkonnosti indexů, tak na samotném obchodování či v porovnání s evropským trhem, sdělil.
Rok 2025 byl pro pražskou burzu rekordní a zaznamenal podle jejího šéfa Petra Koblice i největší objem obchodů za posledních 13 let. Velmi tomu podle něj napomohly vybrané třídy aktiv, a hlavně pak listované fondy. „Rok to byl turbulentní a s mnoha novými zprávami. A samozřejmě nové zprávy jsou vždy přítelem velkého obchodování a velkých objemů i poměrně slibné volatility na trzích. Objem obchodů jde ale samozřejmě ruku v ruce s tím, jak se velmi pozitivně vyvíjí i objem obchodů na jiných evropských a světových trzích. Celkový objem obchodů letos přesáhl 206 miliard korun a byl tak nejvyšší od roku 2012,“ upozornil Koblic.
Co stálo za rekordním růstem
Růst objemů byl podle něj tažený především akciemi a fondy. Nejdynamičtěji totiž rostly akciové obchody, jejichž objem se meziročně zvýšil o 51 procent (YTD 163 miliard korun). Následovaly fondy kvalifikovaných investorů (FKI) s růstem 43 procent (YTD 31 miliard korun) a dluhopisy s meziročním nárůstem objemu obchodů o 1 procento (YTD 11 miliard korun).
Koblic vyzdvihl také rozvoj primárního trhu (IPO), kdy na Burzu cenných papírů Praha vstoupily dvě nové akciové emise a díky tomu se Praha stala podle objemu nově upsaného akciového kapitálu (36,8 milionu eur) také sedmým největším trhem v Evropě. První letošní emisí byla společnost Doosan Škoda Power, která vstoupila na regulovaný trh Prime s objemem 2,5 miliardy korun. Druhou emisí v objemu 224 milionů korun pak byla společnost M2C na trhu Start, který je určený pro menší a střední firmy.
Mezi deset akcií s nejvyššími objemy obchodů letos patřily především akcie ČEZ, Erste Group Praha, Komerční banky, Monety a Colt CZ. „Absolutně nejvíce si polepšila Erste, která přidala 17 miliard korun, a relativně pak Colt CZ se svými 125 procenty,“ popsal Koblic. Další významnou roli sehrál také dluhopisový trh, kdy firmy získaly celkem 49 miliard korun prostřednictvím nových emisí korporátních dluhopisů.
Rok 2025 byl podle Koblice mimořádně zajímavý také z pohledu indexů. „Naše hlavní indexy se v průběhu roku ocitly na historických maximech. To se primárně týká hlavního akciového indexu PX a dále i dividendového indexu PX-TR. Posílil ovšem i dividendový index PX-TR, a to o více než 55 procent, a index PX pak o 47 procent,“ konstatoval Koblic. Právě PX-TR se přitom nyní řadí mezi nejrychleji rostoucí indexy v Evropě a svým zhodnocením výrazně překonává podle něj dokonce i globální akciové benchmarky, což potvrzuje dlouhodobě silnou výkonnost českých dividendových titulů. Složený průměrný růst indexu PX-TR za uplynulých deset let pak činí 17 procent.
K akciím, které táhnou růst indexu PX nejvíce, patří podle Koblice především akcie Vienna Insurance Group (103 procent), Doosan Škoda Power (70 procent) a bankovní tituly Moneta Money Bank a Erste Group Bank, které se shodně podílejí 65 procenty. Index PX si i přes silné zhodnocení stále drží také dividendový výnos a v tom je Česko podle Koblice naprostým lídrem oproti jiným trhům. Podle agentury Bloomberg má pražská burza výnos téměř šest procent (5,8 procenta) a ze zemí OECD je tak podle Koblice nejlepší.
V porovnání se světem i regionem se pražské burze podle Koblice mimořádně daří. Jen výkonnost jejích indexů byla letos 55 procent, zatímco index WIG 30, který je na další příčce, dosáhl pouze 50 procent. Pražská burza by měla být podle svého šéfa výkladní skříní české ekonomiky a podle velikosti českého kapitálového trhu by zvládla i několik IPO ročně. „Chtějí-li firmy moderně a mezinárodně růst, musí zapojit také kapitálový trh. Kde by byl dnes například Microsoft, pokud by zůstal jen u financování bankami? Pravděpodobně bychom o něm dnes ani nevěděli,“ uzavřel Koblic s tím, že firmám tak podle něj dnes v cestě k IPO nic nebrání.
Kdo letos vsadil na pražskou burzu, může si mnout ruce. Index PX si v roce 2025 připsal skvělý výkon, kterým strčil do kapsy i ty nejznámější světové akciové indexy. Jeho relativní výkonnost navíc masivně podpořily dividendy a silná koruna. Výzvou pro další roky bude, aby na pražské burze přibývaly nové tituly, komentuje Jan Berka z Portu.
Názory
Ekonomické oživení může přivést evropské firmy zpět na burzu. Poradenská společnost EY mluví o „opatrném optimismu“. Pražská burza by mohla přivítat více nováčků i díky fondu, který založila končící vláda Petra Fialy. IPO fond 2025+ má investovat do veřejných emisí akcií na trhu Start pražské burzy.
Money
Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.
Trhy
Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.
Trhy
