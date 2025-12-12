Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví
Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.
Gastronomická skupina Coloseum Holding přišla o možnost obchodovat své akcie na trhu START. Pražská burza emisi definitivně stáhla poté, co společnost dlouhodobě neplnila informační povinnosti, zejména nezveřejnila finanční výsledky za rok 2024. Burza o tom informovala na svém webu. Na skutečnost jako první upozornily Seznam Zprávy.
Burza pozastavila obchodování už v září
Podle mluvčího pražské burzy Jiřího Kovaříka burza reagovala na opakované ignorování výzev k doplnění dokumentace. „Emitent nesplnil povinné informační požadavky ani přes opakované výzvy, což vyústilo nejprve v pozastavení obchodování a posléze v samotné stažení z burzy,“ uvedl Kovařík pro SZ Byznys.
Obchodování bylo pozastaveno 9. září, avšak ani během tří měsíců firma auditované výsledky nedodala. Proto burza rozhodla o definitivním vyřazení emise k 10. prosinci.
Nenaplněné ambice, problémy a pád
Coloseum Holding vstoupil na trh START v roce 2022. Od investorů tehdy získal 40 milionů korun – méně, než byl původní plán, který počítal s více než 100 miliony. Kapitál měl pomoci snížit zadlužení a umožnit další rozvoj sítě restaurací.
Realita však dopadla opačně: akcie od vstupu na burzu výrazně ztratily hodnotu, firma omezovala expanzi a zavírala některé pobočky, skupina procházela restrukturalizací a komunikace s investory vázla, srtejně tak plnění povinností emitenta.
Léta bez informací
Trh START je určen pro menší a střední firmy, které mají za povinnost pravidelně zveřejňovat výsledky hospodaření a další klíčové dokumenty.
Coloseum však podle burzy neplnilo ani základní informační standardy.
Vyřazení neznamená konec společnosti, ale omezí její možnosti získávat kapitál. Akcie lze nyní převádět pouze mimoburzovně.
Skupina, pod níž patří například Pizza Coloseum či Pivovar Národní, se k rozhodnutí burzy dosud veřejně nevyjádřila.
