Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům
Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.
Řada populistických politiků po celém světě se snaží vykreslovat jejich zemi jako upadající stát v problémech. Česku se tento trend před volbami také nevyhnul. Přitom realita je mnohdy zásadně jiná. Prestižní magazín The Economist proto pravidelně zveřejňuje srovnání výkonů národních ekonomik, které není postaveno jen na značně zavádějícím údaji o meziročním růstu HDP, ale jež kombinuje právě růst ekonomiky, nezaměstnanost, počet pracovních míst, inflaci jádrovou i celkovou a také růst akcií na místní burze.
Takové srovnání umožňuje poměřovat skutečné bohatnutí daných zemí, přičemž Economist porovnává země v OECD, kterých jsou čtyři desítky. Na první příčce v tabulce po třetím čtvrtletí se umístilo Portugalsko, následované Irskem a Izraelem.
To nejzajímavější ale je na děleném šestém místě. Tam se totiž spolu s Řeckem umístila Česká republika.
„Česko a Kolumbie dosáhly velmi dobrých výsledků v růstu ekonomiky a nových pracovních příležitostí. Díky tomu se dostaly do první třetiny našeho žebříčku,“ uvedl The Economist.
Až za Českem se tak umístily lídři globální ekonomiky jako USA (17.), Německo (20.) nebo Polsko (10.). Mimochodem Slovensko celý žebříček uzavírá na 36. pozici.
Česká burza mezi lídry světa
Economist upozorňuje, že ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se globální ekonomika zásadněji nemění. Nezaměstnanost je stabilní, akcie naopak dosáhly rekordních výšin. Jediná oblast, která podle Economistu může světovým lídrům nadále činit potíže, je inflace.
Česko pak spolu s Jižní Koreou, Slovinskem a Izraelem patří také k lídrům statistik růstu místní burzy. Kdo letos vsadil na index PX, ten se dočkal výnosu více než 46 procent, což je jeden z nejlepších výsledků na světě. A při započítání dividendových výnosů by byl výsledek ještě lepší.
Právě pohyby na burze přitom srazilo v celkovém pořadí výrazně dolů například Dánsko, jehož index klesl o téměř 30 procent, což souvisí s propadem cen akcií společnosti Novo Nordisk.
