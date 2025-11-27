Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Kutná Hora bojuje s opravou slavné funkcionalistické vily. Město připlatí miliony

Zelenkova vila v Kutné hoře
ČTK
ČTK
ČTK

Rekonstrukce funkcionalistické Zelenkovy vily v Kutné Hoře se do konce roku nestihne, hotová by měla být v březnu příštího roku. Zpoždění vzniklo kvůli velké vlhkosti zdiva, problémům se střešní konstrukcí a dalším nedostatkům, s nimiž projekt nepočítal. Náklady jsou zhruba 41 milionů korun, původně měly být o šest až sedm milionů nižší. Většinu by měla pokrýt dotace, řekl novinářům starosta Lukáš Seifert (ODS). V opravené budově má vzniknout zázemí pro pečovatelskou službu.

Práce začaly loni na podzim. Během roku město avizovalo několikaměsíční zpoždění. Nakonec mělo být vše hotovo na konci roku, ale ani to se podle starosty nestihne. Pomalejší postup si podle něj vyžádala skutečnost, že město k rekonstrukci přistupovalo, jako by šlo o památku. Restaurování některých prvků se však ukázalo jako velmi složité. „Díky našemu zásahu se Zelenkova vila jednou památkou bude moci stát,“ uvedl starosta.

Stav podloží, základů a konstrukcí pod dostavbami se ale ukázal být horším, než se čekalo. Město se proto rozhodlo upravit projekt a dostavby odstranit. Dělníci také odhalili původní okna, která byla později zazděna. Kvůli značné vlhkosti zdiva bylo nutné nejen vysoušení, ale i provedení hydroizolace. Všechny nepůvodní přístavby byly podle Seiferta špatně založené. Kdyby nešlo o architektonicky hodnotnou stavbu, bylo by podle něj jediným řešením budovu zbourat.

Po dokončení rekonstrukce chce město u vily již bez dotace vybudovat komunitní zahradu. Využívat by ji měli hlavně senioři ze sídlišť Hlouška a Šipší.

Bývalou továrníkovu vilu v Masarykově ulici obývali ve letech 1939 až 1942 manželé Leo a Gréta Reinigerovi. Dvoupodlažní budovu ve stylu funkcionalismu pro ně navrhl významný český architekt, scénograf a designér František Zelenka. Reinigerovi kvůli židovskému původu skončili v koncentračním táboře, z nějž se už nevrátili. Později byly v Zelenkově vile jesle nebo speciální školka pro postižené děti. Budova podstoupila řadu adaptací a přístaveb.

Suterén vily sloužil za původních majitelů jako technické zázemí s kotelnou, skladem uhlí, prádelnou, sušírnou a bytem domovníka. Ve zvýšeném přízemí byla kuchyň, jídelna, prostorná hala s přilehlou pracovnou a zimní zahradou. V domě byly i pokoje členů rodiny, vychovatelky, služebných a hostinský pokoj.

