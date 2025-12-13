Nový magazín právě vychází!

Za pár týdnů k hotové chalupě: Moderní technologie mění krkonošskou architekturu

Horská chalupa na Kukačkách
Užito se svolením BoysPlayNice
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Regulace v Krkonoších dlouho svazovaly ruce architektům i investorům. Nový projekt studia edit! architects však ukazuje, že tradiční tvar může skrývat velkorysou a moderní vnitřní architekturu. Výsledek mění zaběhlé představy o tom, jak má vypadat horská chalupa 21. století.

Krkonoše patří v Česku k nejpřísněji regulovaným oblastem, pokud jde o novou výstavbu. Národní park dlouhodobě trvá na zachování tradiční podoby horských chalup s kamennými sokly, dřevěnými fasádami, omezenou velikostí oken a typickým tvarem štítu. Cílem regulí je chránit krajinný ráz, v minulosti ale často bývala výsledkem kompromisní architektura, která sice splnila předepsaný vzhled, ale uvnitř nabízela tmavé a stísněné prostory.

Poslední dekáda však ukazuje posun. Moderní technologie i rostoucí tlak investorů na kvalitu a komfort umožňují vznik realizací, které respektují typologii regionu, ale přinášejí současný standard bydlení. Jedním z příkladů je projekt Chalupy Na Kukačkách ve Strážném od studia edit! Architects. Kromě horských projektů se studio věnuje i městským a komerčním realizacím. Mezi výrazné projekty patří například rekonstrukce ikonické bratislavské Štefánikovy hvězdárny.

Tradiční forma, současná funkce

Navenek stavba splňuje všechny požadavky dané regulativy, od tvaru štítové fasády po materiálové řešení v podobě kamenného soklu a modřínového obkladu. Architekti však od počátku sledovali ambicióznější cíl, a to vytvořit interiér, který nebude působit jako kompromis, ale jako plnohodnotné moderní horské bydlení.

„Zatímco oba štíty musely zůstat striktně tradiční, boční fasády nám poskytly prostor pro moderní architektonické prvky. To nám umožnilo implementovat velkoformátové prosklení v hlavní obytné zóně a maximalizovat průhledy do okolní krajiny,“ vysvětluje Juraj Calaj z edit! architects.

Právě vizuální propojení s okolní přírodou je dnes jedním z hlavních parametrů prémiových horských nemovitostí.

Zvětšení oken ve štítu nebylo možné kvůli tradičním proporcím. Architekti proto zvolili jinou cestu. Otevřeli obývací prostor až do krovu a vytvořili ochoz, který přivádí světlo z více stran. Do chalupy tak přivedli lepší osvětlení. Takové řešení totiž reaguje na trend, kdy investoři chtějí místo tradičních chodeb a malých pokojů velkorysé denní zóny.

CLT panely jako klíčová technologie současné horské výstavby

Realizace stavby probíhala ve složitých podmínkách, ve strmém vztahu, za omezené stavební sezóny.  Přirozenou volbou se staly CLT panely, masivní křížem lepené dřevo. Ty umožnily rychlou montáž celé dřevostavby během několika týdnů, zároveň díky své vysoké statické tuhosti poskytly možnost vytvořit velké prosklené otvory, které by u tradičních konstrukcí nebyly realizovatelné. Další výhodou je jejich pohledová kvalita, panely tvoří finální podobu interiéru bez potřeby dodatečných obkladů. Zároveň jde o technologii s výrazně nižší ekologickou stopou než klasické betonové konstrukce, což odpovídá současnému trendu udržitelnosti v horské architektuře.

