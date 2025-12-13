Za pár týdnů k hotové chalupě: Moderní technologie mění krkonošskou architekturu
Regulace v Krkonoších dlouho svazovaly ruce architektům i investorům. Nový projekt studia edit! architects však ukazuje, že tradiční tvar může skrývat velkorysou a moderní vnitřní architekturu. Výsledek mění zaběhlé představy o tom, jak má vypadat horská chalupa 21. století.
Krkonoše patří v Česku k nejpřísněji regulovaným oblastem, pokud jde o novou výstavbu. Národní park dlouhodobě trvá na zachování tradiční podoby horských chalup s kamennými sokly, dřevěnými fasádami, omezenou velikostí oken a typickým tvarem štítu. Cílem regulí je chránit krajinný ráz, v minulosti ale často bývala výsledkem kompromisní architektura, která sice splnila předepsaný vzhled, ale uvnitř nabízela tmavé a stísněné prostory.
Poslední dekáda však ukazuje posun. Moderní technologie i rostoucí tlak investorů na kvalitu a komfort umožňují vznik realizací, které respektují typologii regionu, ale přinášejí současný standard bydlení. Jedním z příkladů je projekt Chalupy Na Kukačkách ve Strážném od studia edit! Architects. Kromě horských projektů se studio věnuje i městským a komerčním realizacím. Mezi výrazné projekty patří například rekonstrukce ikonické bratislavské Štefánikovy hvězdárny.
Tradiční forma, současná funkce
Navenek stavba splňuje všechny požadavky dané regulativy, od tvaru štítové fasády po materiálové řešení v podobě kamenného soklu a modřínového obkladu. Architekti však od počátku sledovali ambicióznější cíl, a to vytvořit interiér, který nebude působit jako kompromis, ale jako plnohodnotné moderní horské bydlení.
České hory mění pravidla hry. Luxusní apartmány zdražují, ale staré chaty s vysokými cenami kupující ignorují. Trh se poprvé po letech výrazně tříští.
České hory zdražují dál. Ale kdo koupí starou chatu za miliony?
Reality
České hory mění pravidla hry. Luxusní apartmány zdražují, ale staré chaty s vysokými cenami kupující ignorují. Trh se poprvé po letech výrazně tříští.
„Zatímco oba štíty musely zůstat striktně tradiční, boční fasády nám poskytly prostor pro moderní architektonické prvky. To nám umožnilo implementovat velkoformátové prosklení v hlavní obytné zóně a maximalizovat průhledy do okolní krajiny,“ vysvětluje Juraj Calaj z edit! architects.
Právě vizuální propojení s okolní přírodou je dnes jedním z hlavních parametrů prémiových horských nemovitostí.
Zvětšení oken ve štítu nebylo možné kvůli tradičním proporcím. Architekti proto zvolili jinou cestu. Otevřeli obývací prostor až do krovu a vytvořili ochoz, který přivádí světlo z více stran. Do chalupy tak přivedli lepší osvětlení. Takové řešení totiž reaguje na trend, kdy investoři chtějí místo tradičních chodeb a malých pokojů velkorysé denní zóny.
CLT panely jako klíčová technologie současné horské výstavby
Realizace stavby probíhala ve složitých podmínkách, ve strmém vztahu, za omezené stavební sezóny. Přirozenou volbou se staly CLT panely, masivní křížem lepené dřevo. Ty umožnily rychlou montáž celé dřevostavby během několika týdnů, zároveň díky své vysoké statické tuhosti poskytly možnost vytvořit velké prosklené otvory, které by u tradičních konstrukcí nebyly realizovatelné. Další výhodou je jejich pohledová kvalita, panely tvoří finální podobu interiéru bez potřeby dodatečných obkladů. Zároveň jde o technologii s výrazně nižší ekologickou stopou než klasické betonové konstrukce, což odpovídá současnému trendu udržitelnosti v horské architektuře.
Po dlouhém povolovacím procesu dostává zelenou projekt, který zásadně promění jednu z klíčových lokalit Velké Úpy. Rezidence Pod Portáškami nabídne 159 bytů, služby pro místní i udržitelné technologie a představuje další krok miliardových investic mířících do českých hor.
Obří investice mění hory. Velká Úpa spouští projekt, který budil emoce
Reality
Po dlouhém povolovacím procesu dostává zelenou projekt, který zásadně promění jednu z klíčových lokalit Velké Úpy. Rezidence Pod Portáškami nabídne 159 bytů, služby pro místní i udržitelné technologie a představuje další krok miliardových investic mířících do českých hor.
Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.
Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara
Reality
Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.