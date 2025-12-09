Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Debakl Evropské komise. Financování války na Ukrajině z ruských rezerv Japonci odmítli

Lukáš Kovanda: Debakl Evropské komise. Financování války na Ukrajině z ruských rezerv Japonci odmítli

EU, ilustrační foto
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Evropská komise zoufale usiluje poslat tisíce miliard korun Ukrajině na další dva roky války, ale naráží na odpor zemí, které zmrazené ruské rezervy – z nichž mají finance jít – drží. Nyní Evropská komise nepochodila ani v Japonsku, které drží ruské rezervy za 630 miliard korun.

Tokio využití ruských rezerv na fakticky bezúročný a s největší pravděpodobností i nevratný převod na ukrajinské účty zjevně odmítá z podobného důvodu jako Belgie, která drží suverénně nejvíce zmrazeného ruského majetku, zhruba 3,8 bilionu korun. Japonsko se obává, že by v případě rozmrazení ruských aktiv muselo peníze mezitím poskytnuté Ukrajině splatit Rusku „ze svého“.

Za peníze poskytnuté Ukrajině se ale odmítá zaručit dokonce i Evropská centrální banka. Plán Evropské komise ovšem odmítají také samotné Spojené státy a některé další země EU, vedle Belgie jde hlavně o Maďarsko a vlastně i Slovensko.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Evropa je skupina národů v rozkladu, vedená slabými lidmi, řekl Trump

Leaders

Americký prezident Donald Trump označil v rozhovoru se serverem Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině. Šéf Bílého domu podle serveru naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.

ČTK

Přečíst článek

Studená sprcha

Japonské odmítnutí ovšem pro Evropskou komisi představuje skutečnou „studenou sprchou“, protože odhaluje, že plán nemá podporu ani na mezinárodní neamerické spojenecké scéně. Evropská komise tedy rozjela historicky neozkoušený experiment, pro nějž neměla vyjednánu širší podporu, takže celý plán stále silněji působí jako zfušovaná hurá-akce.

Debakl Evropské komise ale obnažuje fundamentální krizi vládnutí EU; její demokratický deficit. Vlády, které jsou zodpovědné přímo svým voličům a zároveň reálně spravují jejich daně, jako je ta belgická nebo japonská, totiž plán Evropské komise odmítají. Zato Evropská komise, která se žádnému voliči přímo nezodpovídá, přímo prakticky žádné daně nespravuje, ve svém velikášství morálně hazarduje s penězi, za jejichž případnou ztrátu sama žádnou odpovědnost neponese – na rozdíl od Belgie, Japonska, ba svým způsobem i Evropské centrální banky.

Je znakem pokročilé demokracie, do níž se Evropská unie ráda stylizuje, že o zásadních, potenciálně historicky přelomových věcech si činí nárok rozhodovat lidé, vlastně pouhopouzí byrokraté, kteří nejsou přímo voleni a voličům se ani přímo nezodpovídají? Vždyť takové nastavení otevírá dveře morálnímu hazardování, hazardu s penězi daňových poplatníků, jak demonstruje zmíněný postoj Belgie či Japonska.

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI
Aktualizováno

Brusel se ostře pouští do Googlu. Firma měla zvýhodnit vlastní AI

Zprávy z firem

Evropská komise začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání on-line obsahu pro účely umělé inteligence porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy. Google se k vyšetřování bezprostředně nevyjádřil.

ČTK

Přečíst článek

Neměla by se Evropská komise vrátit zpátky na zem a místo gest a siláctví, k němuž evidentně nemá přirozený mandát, být raději opět jen servisním, úředním orgánem skutečně volených vlád členských zemí EU? Evropská komise by se měla dovtípit, že hrát si na Churchilla je sice možná líbivé, ale převážně jen z hlediska nepoučených – ti ostatní dobře vědí, že Churchill svůj rezolutní, nakonec vítězný postoj za druhé světové války opíral o přirozený, přímý mandát od voličů.

Churchill riskoval osud svůj i celého národa, jenž mu k tomu ovšem dal mandát, Evropská komise vlastně nic neriskuje – jen morálně hazarduje s penězi, které nejsou její, ani jí jejich správu daňoví poplatníci přímo nesvěřili...

Související

Válka na Ukrajině

Finanční injekce pro Ukrajinu. Část peněz ze zmrazených ruských aktiv by mohla dostat již letos

Money

ČTK

Přečíst článek

Investice do zahraničních nemovitostí roste. Nejčastější mýty a rizika podle expertů

Češi nakupují nemovitosti v Polsku.
Se svolením Rellox
nst
nst

Češi si plní sen o bydlení u moře či na horách – a investice do zahraničních nemovitostí nikdy nebyly populárnější. Spolu s boomem ale rostou i mýty, které mohou kupující nepříjemně překvapit. Co je dobré vědět dřív, než podlehnete lákavým nabídkám v Dubaji, Španělsku či Rakousku?

Touha po vlastním apartmánu u moře, horské chatě na zimní úniky nebo investičním bytě, který si „na sebe vydělá“. To vše žene Čechy k nákupu nemovitostí v zahraničí. Trh s realitami za hranicemi roste už několik let, ale společně s ním rostou i mýty, které mohou zkomplikovat cestu.

Dubaj: investiční hit, kde „daňová nula“ neplatí pro všechny

Dubaj je magnet. Luxusní resorty, ikonické projekty, silná poptávka, a navíc výhodný kurz koruny, díky kterému lze nakupovat až o 13 procent levněji než loni. „Pro českého rezidenta to neplatí,“ upozorňuje Jan Rejcha. Zjednodušeně řečeno: Dubaj sice žádnou daň nevybírá, ale Česká republika ano. A nová smlouva o zamezení dvojího zdanění, platná od ledna 2025, znamená, že příjem z pronájmu v SAE se zdaňuje v Česku v plné výši.

K tomu připočtěte service charges (15–30 AED/m² ročně), které umí citelně snížit výnos, různé úrovně kvality mezi developery a nutnost licence pro krátkodobé pronájmy. Dubaj je výnosná, ale vyžaduje dobrou orientaci.

Apartmán na Sardinii

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře

Reality

Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Rakousko: místo, kde nezáleží jen na tom, co kupujete, ale jak to smíte používat

Rakousko je pro Čechy realitní srdcovkou mezi destinacemi „bez moře“. Jenže zdejší realitní trh je specifický: každá nemovitost má přesně definovaný způsob využití. A ten je potřeba brát vážně. „Stává se, že k nám přijdou lidé a zjistí, že si koupili nemovitost, kterou nemohou používat způsobem, jaký plánovali,“ říká Olga Muchová z Relloxu.

V Rakousku totiž existují tři jasně dané režimy užívání nemovitostí. Prvním je hlavní bydlení, u kterého se předpokládá skutečné trvalé užívání vlastníkem. Druhým je turistický pronájem, kdy majitel může nemovitost využívat jen omezenou dobu v roce a po zbytek času ji musí poskytovat k pronájmu prostřednictvím profesionální správy. A třetí kategorií je volnočasové bydlení, tedy nejvolnější a zároveň nejvzácnější režim, který umožňuje nemovitost užívat dle vlastního uvážení bez významnějších omezení.

Španělsko: nové zákony, turistické licence a mýtus zvaný okupas

Španělsko je dlouhodobě jedním z nejžádanějších realitních trhů. A právě tady proběhla zásadní legislativní změna: novela ze dne 3. 4. 2025 upravila krátkodobé pronájmy i pravidla týkající se nechvalně známých okupas.

Pro investory má tato změna několik zásadních dopadů. Ke krátkodobému pronájmu je nyní nutné získat souhlas tří pětin vlastníků SVJ, což může být v některých domech komplikací. Je také potřeba počítat s tím, že obce a autonomní společenství mají vlastní pravidla, která se mohou výrazně lišit. Nejbezpečnější volbou proto zůstávají projekty, kde je turistický pronájem výslovně povolen už v územním plánu, a tedy nabízí největší právní jistotu i do budoucna.

V případě okupas není realita tak dramatická. Jde o jev týkající se jen promile nemovitostí a nová legislativa výrazně zrychluje zásah policie i soudní řízení. V praxi se problém téměř netýká resortů a komplexů, kam dnes míří většina zahraničních kupujících.

Češi nakupují nemovitosti na severu. Balt je levnější než Mácháč

Reality

Chuť Čechů nakupovat nemovitosti v zahraničí neutuchá. Dávno jim ale nestačí tradiční slunné lokality – Chorvatsko, Španělsko nebo Itálie. A míří do cenově dostupnějšího Polska.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Itálie: pozor na „komerční plochu“, která umí zmást

Itálie nabízí moře, jezera, hory, historii i ikonický životní styl. Ale také několik specifik, která zahraniční kupující často překvapí. Jedním z nich je způsob uvádění plochy. Zatímco v Česku jsme zvyklí na čistou obytnou plochu, v Itálii se často pracuje s plochou „komerční“, která zahrnuje zdi, terasy nebo podíly na společných prostorách. Výsledkem je, že skutečná obytná plocha bývá menší, než by podle inzerátu čekali.

Stejně důležitá je i katastrální kategorie. „Stává se, že nemovitost vypadá jako byt, ale v katastru je vedena třeba jako sklad,“ říká Martina Salvel z Relloxu. A takový prostor nemusí být možné pronajímat ani legálně používat k bydlení.

Chorvatsko: azurové moře ano, improvizované stavby už méně

Chorvatsko je pro české investory srdeční záležitost. Přesto má místní trh svá úskalí, především u starších objektů, kde se stále objevují části postavené bez povolení.

Je také potřeba počítat s daňovými rozdíly. U starších nemovitostí se daň z převodu platí vždy, zatímco u novostaveb záleží na tom, zda je prodávající plátcem DPH od toho se odvíjí, zda se daň hradí, či nikoliv. A pokud investor plánuje krátkodobé pronájmy? Potřebujete souhlas 60 procent vlastníků SVJ, což může být v praxi rozhodující.

Polsko: lákavý trh s atraktivní možností vrácení DPH

Polsko se rychle posouvá mezi nejzajímavější trhy ve střední Evropě. A jedním z hlavních důvodů je možnost vrácení 23procentní DPH u novostaveb určených k pronájmu. Ale pozor, proces není tak jednoduchý, jak se může zdát.

„Nestačí mít českou firmu a čekat, že se DPH samo vrátí,“ upozorňuje David Katrenčík. Polské zákony mají vlastní logiku a například i fyzická osoba se tu může stát plátcem DPH. Bez znalosti místních podmínek může investor snadno udělat chybu.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Krátkodobé pronájmy, Airbnb

Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka?

Money

Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

St. Moritz (Švýcarsko)

Zimní resorty se mění v nejžádanější adresy Evropy. Alpské nemovitosti se prodávají za rekordní částky

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Panamský projekt Square 72 získal dvě ocenění v soutěži IPAX Americas Property Awards 2025.

Češi bodují v Panamě. Postavili nejlepší bytový projekt Střední Ameriky. Byty tam přitom stojí jen polovinu

Reality

nst

Přečíst článek

Obří čínská investice míří na Tachovsko. Gold Cup otevře v Plané svůj první závod v Evropě

transformátor
iStock
ČTK
ČTK

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, řekl mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních 70 zaměstnanců.

„V Plané vznikne moderní provoz zaměřený na výrobu magnetických vodičů pro transformátory, elektromotory a zařízení využívající obnovitelné zdroje energie v sektoru nové energetiky. Celková výše investice přesáhne dvě miliardy korun,“ uvedl mluvčí.

„Zahájení výroby je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 s počáteční kapacitou přibližně 8000 tun. Po dosažení plné kapacity v roce 2028 se celkový roční objem produkce zvýší až na 20 tisíc tun,“ řekl mluvčí. V té době tam má pracovat 200 lidí.

„Upřednostňujeme zaměstnávání místních obyvatel a poskytujeme jim specializované školení i rekvalifikaci. Nabízíme také kariérní růst pro absolventy a další kvalifikované pracovníky. Naším cílem je podpořit dlouhodobý rozvoj regionu prostřednictvím stabilních technických pozic,“ řekl Fred Feng, generální ředitel Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.

Americký prezident Donald Trump

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Zprávy z firem

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

ČTK

Přečíst článek

Podle Veseckého se společnost zavázala k aktivní spolupráci s městem a k zapojení do místních komunitních projektů. „Naším cílem je, aby se závod stal přirozenou součástí města, vytvářel nové pracovní příležitosti a přispíval k rozvoji regionu,“ uvedla Martina Němečková (STAN), starostka Plané s 5700 obyvateli.

Provoz bude zaměřen na magnetické vodiče pro velké transformátory a vodiče pro novou generaci trakčních elektromotorů elektrických vozidel. Výrobní proces bude vysoce automatizovaný s minimálními nároky na lidskou manuální práci. Podle mluvčího bude výroba v modernizovaných halách s omezením hlukové zátěže a regulovanou logistikou uvnitř areálu.

„Gold Cup se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu magnetických vodičů včetně CTC - kontinuálně transponovaných vodičů, a dále papírem izolovaných a smaltovaných vodičů. Je klíčovým dodavatelem pro čínská zařízení ultravysokého napětí pro přenos a transformaci energie a integrovaným poskytovatelem plochých vodičů využívaných v trakčních elektromotorech nových elektrických vozidel,“ řekl Vesecký. Mezi její zákazníky patří Siemens, Hitachi, GE, Toshiba a Taihan. Zajišťuje také dodávky pro vysoce přesné průmyslové motory.

Dosavadní produkce pochází podle mluvčího výhradně z Číny. „Závod v Plané představuje první vstup firmy na výrobní trhy mimo Asii a zásadní krok v její globální expanzi. Jde o historický okamžik i pro Česko, kde se tyto typy magnetických vodičů budou vyrábět poprvé,“ řekl.

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

Podle Fenga zažívá Evropa rychlý růst poptávky po vysoce účinných elektromotorech a transformátorech, které jsou klíčové pro přechod k čisté energii. „Česká republika nám díky své poloze, silné průmyslové infrastruktuře a transparentnímu podnikatelskému prostředí umožňuje následovat tento trend a rychleji a pružněji reagovat na požadavky klíčových klientů,“ řekl.

Gabriela Bauerová, ředitelka odboru CzechInvestu uvedla, že agentura v posledních letech sleduje zájem zahraničních firem přesouvat výrobu blíže k zákazníkům, což pro region střední a východní Evropy představuje příležitost získat technologicky vyspělé zahraniční investice.

Gold Cup Electric Apparatus byla založena v roce 1999 ve městě Čchang-ša ve vnitrozemské provincií Chu-nan. Patří mezi nejvýznamnější hráče tamního "kabelářského" průmyslu a je zařazena mezi 500 předních soukromých výrobních podniků v Číně. Její produktové portfolio zahrnuje silové kabely, holé vodiče, samonosné izolované vodiče, kabely pro elektrotechnická zařízení, vinuté vodiče a specializované kabely. Produkty jsou využívány ve výrobě, přenosu a transformaci energie, v nových zdrojích energie, distribuci elektrické energie, kolejové dopravě, elektromobilech, stavebnictví, průmyslové výrobě a petrochemii. Zaměstnává 5000 lidí a její výrobky směřují do více než 35 zemí.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme