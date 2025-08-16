OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu
Ačkoliv vznikl v 70. letech, patřil už před rekonstrukcí domek v Plzni mezi ty povedenější. A právě rekonstrukce pod taktovkou ateliéru Modulora ho ještě vylepšila.
Ne všechno, co se postavilo za socialismu, lze nutně označit za nekvalitní. Týká se to nejenom veřejných staveb, ale třeba i rodinných domů. Skvělým příkladem je i soubor rodinných domů vybudovaný v Plzni v 70.letech. „Na svou dobu měl vynikající architektonicko-urbanistickou hodnotu inspirovanou v daleké Skandinávii,“ přibližují architekti Jan A. Řezáč a Eva Řezáčová z pražského studia Modulora, autoři rekonstrukce.
„Mladí investoři, lékaři, zakoupili jeden z těchto domů a rozhodli se pro jeho kompletní rekonstrukci. Jejich zalíbení v moderní architekturu, Miese van den Rohe a genius loci Vily Tugendhat, kterou společně v Brně několikrát navštívili, chtěli přenést do svého nového domova,“ vypráví architekti.
Více přirozeného světla
Prioritou přeměny bylo co nejvíc vytěžit atria o velikosti osm krát deset metrů a přivést do interiéru přirozené světlo. Došlo i na úpravy dispozic, propojení obytného prostoru s jídelnou a kuchyní, zvětšení koupelny a vytvoření dvou samostatných dětských pokojů a pracovny.
Exteriér i interiér sjednocuje neutrální bílá barva. Doplňuje ji přírodní kámen travertin a dubová dýha na nábytku vyrobeném na míru. Interiér doplňují křesla od Halabaly a židle Thonet z ohýbaného dřeva v černém provedení.
Tento plzeňský projekt je jedním z přihlášených do letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu, kterou pořádá Česka komora architektů od roku 2016. Prestižní klání každoročně představuje a oceňuje nejkvalitnější architektonické realizace na území Česka z posledních pěti let. Soutěž není rozdělena do kategorií – mezinárodní porota složená výhradně ze zahraničních odborníků vybírá z přihlášených projektů nominace, finalisty a jednoho hlavního vítěze. Ocenění je doplněno zvláštními cenami, například za výjimečný počin či cenami partnerů.
Letos mezinárodní porota vybrala do užšího kola tyto projekty.
Výzvou rekonstrukce prvorepublikové vily bylo nejenom rozšíření obytné plochy. Architektky se rovněž musely popasovat s požadavkem o silnější propojení domu se zahradou.
Čeští architekti rekonstruovat umí. Experti pochválili přeměnu prvorepublikové vily v Praze
Reality
Výzvou rekonstrukce prvorepublikové vily bylo nejenom rozšíření obytné plochy. Architektky se rovněž musely popasovat s požadavkem o silnější propojení domu se zahradou.
Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily.
V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu
Reality
Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily.
Pražská vilová čtvrť Baba patří mezi ty nejatraktivnější pražské lokality. A stejně tak vily, které tam stojí. Jedna z těch novějších je teď na prodej.
Výjimečná vila na Babě je na prodej. Prodává ji kontroverzní podnikatel
Reality
Pražská vilová čtvrť Baba patří mezi ty nejatraktivnější pražské lokality. A stejně tak vily, které tam stojí. Jedna z těch novějších je teď na prodej.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?