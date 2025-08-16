Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni
Se svolením Česká cena za architekturu/Peter Fabo
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ačkoliv vznikl v 70. letech, patřil už před rekonstrukcí domek v Plzni mezi ty povedenější. A právě rekonstrukce pod taktovkou ateliéru Modulora ho ještě vylepšila.

Ne všechno, co se postavilo za socialismu, lze nutně označit za nekvalitní. Týká se to nejenom veřejných staveb, ale třeba i rodinných domů. Skvělým příkladem je i soubor rodinných domů vybudovaný v Plzni v 70.letech. „Na svou dobu měl vynikající architektonicko-urbanistickou hodnotu inspirovanou v daleké Skandinávii,“ přibližují architekti Jan A. Řezáč a Eva Řezáčová z pražského studia Modulora, autoři rekonstrukce.

19 fotografií v galerii

„Mladí investoři, lékaři, zakoupili jeden z těchto domů a rozhodli se pro jeho kompletní rekonstrukci. Jejich zalíbení v moderní architekturu, Miese van den Rohe a genius loci Vily Tugendhat, kterou společně v Brně několikrát navštívili, chtěli přenést do svého nového domova,“ vypráví architekti.

Více přirozeného světla

Prioritou přeměny bylo co nejvíc vytěžit atria o velikosti osm krát deset metrů a přivést do interiéru přirozené světlo. Došlo i na úpravy dispozic, propojení obytného prostoru s jídelnou a kuchyní, zvětšení koupelny a vytvoření dvou samostatných dětských pokojů a pracovny.

Exteriér i interiér sjednocuje neutrální bílá barva. Doplňuje ji přírodní kámen travertin a dubová dýha na nábytku vyrobeném na míru. Interiér doplňují křesla od Halabaly a židle Thonet z ohýbaného dřeva v černém provedení.

Tento plzeňský projekt je jedním z přihlášených do letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu, kterou pořádá Česka komora architektů od roku 2016. Prestižní klání každoročně představuje a oceňuje nejkvalitnější architektonické realizace na území Česka z posledních pěti let. Soutěž není rozdělena do kategorií – mezinárodní porota složená výhradně ze zahraničních odborníků vybírá z přihlášených projektů nominace, finalisty a jednoho hlavního vítěze. Ocenění je doplněno zvláštními cenami, například za výjimečný počin či cenami partnerů.

Letos mezinárodní porota vybrala do užšího kola tyto projekty.

