Máme finanční potíže, ruská aktiva jsou pro nás klíčová, uvedl Zelenskyj

Ukrajina má problémy s financováním svých potřeb, a proto má pro ni klíčový význam případné rozhodnutí Evropské unie využít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters vysvětlil, že ruská aktiva by pomohla Kyjevu nahradit klesající podporu od některých partnerů.
„Bez této podpory nemůžeme zůstat silní,“ prohlásil prezident na společné tiskové konferenci s nizozemským premiérem Dickem Schoofem.
Otázka využití v unii zmrazených ruských aktiv k takzvané reparační půjčce pro Ukrajinu bude tento týden klíčovým tématem summitu EU v Bruselu. Jen pár dní před vrcholnou schůzkou se ale zdá, že diplomatům a zástupcům Evropské komise se stále nepodařilo rozptýlit výhrady, které vůči postupu dává najevo především Belgie, ale také některé další státy bloku.
Zelenskyj v Haagu také uvedl, že delegace ukrajinských vyjednavačů navštíví USA buď koncem tohoto či začátkem příštího týdne, aby pokračovala v práci na plánu na ukončení války poté, co americká strana projedná s Ruskem stanoviska vypracovaná Ukrajinou spolu s evropskými státy v minulých dnech.
„Myslím, že (rozhovory vyjednávačů) se uskuteční v nejbližších dnech - možná o víkendu, možná trošku později - ale čím dříve, tím lépe,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci podle agentury Interfax-Ukrajina.
Zbrojení Evropy láká Silicon Valley. Anduril chce vyrábět Britům drony, uhradí polovinu nákladů na vývoj
V době, kdy Evropa kvůli geopolitickému napětí zbrojí nejvíce za poslední desetiletí, přichází americká společnost Anduril se zajímavou nabídkou. Oslovila Velkou Británii a doufá, že se jí podaří vyjednat podobnou dohodu, jakou uzavřela v Austrálii.
Čeští generální ředitelé patří k nejviditelnějším lídrům na LinkedInu ve střední Evropě. Nový Manažerský LinkedIn žebříček 2025 ukazuje, že Češi mají nejen silné značky, ale i největší digitální vliv. Aktivní je však jen menšina manažerů.
Čeští vrcholoví manažeři patří i letos k nejviditelnějším lídrům na profesní síti LinkedIn ve střední Evropě. V první pětici nejsledovanějších generálních ředitelů regionu se podle Manažerského LinkedIn žebříčku 2025 umístili hned tři zástupci z Česka. Vyplývá to z analýzy, kterou připravila společnost Rothman and Roman ve spolupráci s komunikačními agenturami, včetně české agentury Konektor.
Žebříček sleduje aktivitu a dosah vrcholových manažerů firem vybraných podle seznamu Coface CEE TOP500 za rok 2024. Letos poprvé zahrnuje všechny země střední Evropy, zatímco v minulém roce se zaměřoval pouze na část regionu.
Z analýzy vyplývá, že ačkoli má dnes v Česku profil na LinkedInu téměř každý vrcholový manažer, aktivně síť využívá jen menšina. Alespoň deset příspěvků za posledních dvanáct měsíců zveřejnilo pouze 20 procent sledovaných manažerů, zatímco 43 procent zůstává zcela neaktivních.
„Osobní komunikace na LinkedInu se stává běžnou součástí manažerské praxe napříč regionem, rozdíly mezi zeměmi se postupně stírají. Přesto většina manažerů zůstává spíše pasivní, ačkoli aktivní přítomnost má výrazný reputační potenciál,“ uvedl Michal Marek z agentury Konektor.
Top 5 manažerských LinkedIn profilů ve střední Evropě podle počtu sledujících
Země
Jméno
Společnost
Sledující
Česko
Klaus Zellmer
ŠKODA AUTO A.S.
52317
Polsko
Przemysław Gdański
BNP Paribas Bank Polska
39030
Rumunsko
Marco Hössl
Kaufland Romania SCS
36543
Česko
Tomáš Salomon
Česká spořitelna, a.s.
27988
Česko
Daniel Beneš
ČEZ, A.S.
24237
Banky v čele regionálního žebříčku
Nejsledovanějším generálním ředitelem ve střední Evropě zůstává Klaus Zellmer ze Škody Auto, který má na LinkedInu více než 52 tisíc sledujících. Druhé místo letos obsadil šéf BNP Paribas Bank Polska, třetí skončil Marco Hössl z Kaufland Romania. Do první pětice se dále dostali Tomáš Salomon z České spořitelny a Daniel Beneš z ČEZ.
Žebříčku letos dominuje bankovní sektor, jehož zástupci se objevují nejen mezi nejsledovanějšími, ale i mezi manažery s nejvyšší mírou zapojení sledujících. V kategorii engagementu obhájil první místo Tomáš Salomon, následovaný manažery ze Slovenska, Polska a Rumunska. Rozdíly mezi jednotlivými příčkami jsou však podle autorů analýzy menší než v minulých letech.
Top 5 manažerských LinkedIn profilů ve střední Evropě podle míry engagementu (sledováno u jejich posledních deseti postů)
Země
Jméno
Společnost
Engagement
Česko
Tomáš Salomon
Česká spořitelna, a.s.
9289
Slovensko
Peter Krutil
Slovenská sporiteľňa
8278
Polsko
Michał Bolesławski
ING Bank Śląski
5562
Rumunsko
Ömer Tetik
Banca Transilvania
5476
Česko
Klaus Zellmer
ŠKODA AUTO A.S.
4976
V Česku táhnou především generální ředitelé
V rámci české části výzkumu bylo hodnoceno třicet největších firem a hlavní komerční banky. U každé společnosti se sledovala aktivita čtyř manažerských rolí – generálních ředitelů, finančních ředitelů, šéfů HR a vedoucích marketingu a komunikace.
Největší zájem sledujících dlouhodobě vyvolávají příspěvky výkonných ředitelů, kteří dosahují nejvyšší míry zapojení. Na opačném konci žebříčku zůstávají finanční ředitelé, přestože v jednotlivých případech jejich příspěvky zaznamenávají výraznou odezvu.
Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne
Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.
Aktivita HR manažerů naopak meziročně klesla. Přestože profil má téměř každý z nich, alespoň jeden příspěvek za poslední rok zveřejnila jen polovina. U vedoucích marketingu a komunikace výzkum naopak ukazuje zvýšenou aktivitu a nadprůměrný ohlas jejich obsahu.
Sběr dat pro letošní žebříček probíhal na přelomu září a října 2025.
Šéfové Škodovky, ČEZ a bankéři. To jsou nejsledovanější čeští manažeři na LinkedInu
Šéf pražské burzy Petr Koblic vnímá rok 2025 jako velmi turbulentní a současně i rekordní, protože byl pro zdejší burzu jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Je to vidět jak na výkonnosti indexů, tak na samotném obchodování či v porovnání s evropským trhem, sdělil.
Rok 2025 byl pro pražskou burzu rekordní a zaznamenal podle jejího šéfa Petra Koblice i největší objem obchodů za posledních 13 let. Velmi tomu podle něj napomohly vybrané třídy aktiv, a hlavně pak listované fondy. „Rok to byl turbulentní a s mnoha novými zprávami. A samozřejmě nové zprávy jsou vždy přítelem velkého obchodování a velkých objemů i poměrně slibné volatility na trzích. Objem obchodů jde ale samozřejmě ruku v ruce s tím, jak se velmi pozitivně vyvíjí i objem obchodů na jiných evropských a světových trzích. Celkový objem obchodů letos přesáhl 206 miliard korun a byl tak nejvyšší od roku 2012,“ upozornil Koblic.
Co stálo za rekordním růstem
Růst objemů byl podle něj tažený především akciemi a fondy. Nejdynamičtěji totiž rostly akciové obchody, jejichž objem se meziročně zvýšil o 51 procent (YTD 163 miliard korun). Následovaly fondy kvalifikovaných investorů (FKI) s růstem 43 procent (YTD 31 miliard korun) a dluhopisy s meziročním nárůstem objemu obchodů o 1 procento (YTD 11 miliard korun).
Koblic vyzdvihl také rozvoj primárního trhu (IPO), kdy na Burzu cenných papírů Praha vstoupily dvě nové akciové emise a díky tomu se Praha stala podle objemu nově upsaného akciového kapitálu (36,8 milionu eur) také sedmým největším trhem v Evropě. První letošní emisí byla společnost Doosan Škoda Power, která vstoupila na regulovaný trh Prime s objemem 2,5 miliardy korun. Druhou emisí v objemu 224 milionů korun pak byla společnost M2C na trhu Start, který je určený pro menší a střední firmy.
Mezi deset akcií s nejvyššími objemy obchodů letos patřily především akcie ČEZ, Erste Group Praha, Komerční banky, Monety a Colt CZ. „Absolutně nejvíce si polepšila Erste, která přidala 17 miliard korun, a relativně pak Colt CZ se svými 125 procenty,“ popsal Koblic. Další významnou roli sehrál také dluhopisový trh, kdy firmy získaly celkem 49 miliard korun prostřednictvím nových emisí korporátních dluhopisů.
Rok 2025 byl podle Koblice mimořádně zajímavý také z pohledu indexů. „Naše hlavní indexy se v průběhu roku ocitly na historických maximech. To se primárně týká hlavního akciového indexu PX a dále i dividendového indexu PX-TR. Posílil ovšem i dividendový index PX-TR, a to o více než 55 procent, a index PX pak o 47 procent,“ konstatoval Koblic. Právě PX-TR se přitom nyní řadí mezi nejrychleji rostoucí indexy v Evropě a svým zhodnocením výrazně překonává podle něj dokonce i globální akciové benchmarky, což potvrzuje dlouhodobě silnou výkonnost českých dividendových titulů. Složený průměrný růst indexu PX-TR za uplynulých deset let pak činí 17 procent.
K akciím, které táhnou růst indexu PX nejvíce, patří podle Koblice především akcie Vienna Insurance Group (103 procent), Doosan Škoda Power (70 procent) a bankovní tituly Moneta Money Bank a Erste Group Bank, které se shodně podílejí 65 procenty. Index PX si i přes silné zhodnocení stále drží také dividendový výnos a v tom je Česko podle Koblice naprostým lídrem oproti jiným trhům. Podle agentury Bloomberg má pražská burza výnos téměř šest procent (5,8 procenta) a ze zemí OECD je tak podle Koblice nejlepší.
V porovnání se světem i regionem se pražské burze podle Koblice mimořádně daří. Jen výkonnost jejích indexů byla letos 55 procent, zatímco index WIG 30, který je na další příčce, dosáhl pouze 50 procent. Pražská burza by měla být podle svého šéfa výkladní skříní české ekonomiky a podle velikosti českého kapitálového trhu by zvládla i několik IPO ročně. „Chtějí-li firmy moderně a mezinárodně růst, musí zapojit také kapitálový trh. Kde by byl dnes například Microsoft, pokud by zůstal jen u financování bankami? Pravděpodobně bychom o něm dnes ani nevěděli,“ uzavřel Koblic s tím, že firmám tak podle něj dnes v cestě k IPO nic nebrání.
České akcie vítězí. A pražská burza potřebuje nové tituly
Kdo letos vsadil na pražskou burzu, může si mnout ruce. Index PX si v roce 2025 připsal skvělý výkon, kterým strčil do kapsy i ty nejznámější světové akciové indexy. Jeho relativní výkonnost navíc masivně podpořily dividendy a silná koruna. Výzvou pro další roky bude, aby na pražské burze přibývaly nové tituly, komentuje Jan Berka z Portu.
Ekonomické oživení může přivést evropské firmy zpět na burzu. Poradenská společnost EY mluví o „opatrném optimismu“. Pražská burza by mohla přivítat více nováčků i díky fondu, který založila končící vláda Petra Fialy. IPO fond 2025+ má investovat do veřejných emisí akcií na trhu Start pražské burzy.
Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.