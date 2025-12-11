Nový magazín právě vychází!

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej
Lovecký zámeček Dřevíč, kde více než třicet let žil politik a podnikatel Karel Schwarzenberg, je nyní na prodej. Exkluzivně jej nabízí realitní kancelář Svoboda & Williams za cenu 65 milionů korun.

Zámeček se nachází v křivoklátských lesích mezi Nižborem a Lány, zhruba půl hodiny jízdy od Prahy. Jde o barokní objekt z počátku 18. století, stojící na místě starší myslivny z roku 1572. Schwarzenberg jej na začátku 90. let nechal kompletně zrekonstruovat.

Součástí nabídky je hlavní budova o užitné ploše 401 metrů čtverečních, samostatný dům pro hosty (289 m²), starší správcovský dům, kaple sv. Huberta a drobné stavby v okolí. K areálu patří také 25hektarový pozemek, tvořený mixem lesů a luk. V posledních letech byl modernizován zejména dům pro hosty, zatímco správcovský objekt vyžaduje rekonstrukci. Zámeček samotný je po rozsáhlé obnově z 90. let v udržovaném stavu.

ŠJů, Wikimedia Commons

První stavba na místě dnešního Dřevíče je doložena už roku 1572, kdy zde na pokyn arciknížete Ferdinanda vznikla myslivna. Současný zámeček nechal na jejím místě počátkem 18. století postavit kníže Josef Vilém z Fürstenberka, majitel křivoklátského panství. Šlo o menší barokní lovecký objekt s mansardovou střechou, který později, v 19. století, prošel úpravami.

Areálem prošly různé osobnosti své doby. V první polovině 19. století zde pobýval Jindřich Fügner, pozdější spoluzakladatel Sokola. Po roce 1929 přešel Dřevíč do majetku státu a sloužil jako sídlo lesní správy. Za druhé světové války zde občas pobýval prezident Emil Hácha, v padesátých letech Marta Gottwaldová. Později se objekt využíval pro rekreační a školící účely státního podniku.

ŠJů, Wikimedia Commons

Schwarzenbergova éra: rekonstrukce a politické zákulisí

Rok 1991 znamenal zásadní obrat. Dřevíč koupil Karel Schwarzenberg, který zde žil až do roku 2023. V první polovině 90. let nechal objekt kompletně zrekonstruovat. Na návrhu a realizaci se podíleli architekti Markéta Cajthamlová, Lev Lauermann a rakouský architekt Hermann Czech, který vytvořil nové interiéry.

Dřevíč byl v 90. letech místem neformálních politických setkání. Probíhala zde například jednání související s přípravou Česko-německé deklarace a v roce 1999 zde vznikla Dřevíčská výzva. Schwarzenberg zde hostil řadu domácích i zahraničních návštěv, včetně tehdejších politiků a diplomatů.

Karel Schwarzenberg měl ještě podle Echo24 v roce 2014 sepsal darovací smlouvu, na jejímž základě sídlo po jeho smrti přešlo na Roberta Schmiedlehnera, tiskového mluvčího rakouského Muzea zinkenbašské malířské kolonie. Podle dostupných informací má jít o vzdáleného rodinného příslušníka rodu Schwarzenbergů.

