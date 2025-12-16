Nový magazín právě vychází!

Trump otevřel globální válku s médii. Po BBC žádá odškodné deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby, o níž informují světové tiskové agentury, Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliardy korun). Šéf Bílého domu tak podle Reuters otevřel mezinárodní frontu ve svém boji proti médiím, které o něm podle jeho názoru informují nepravdivě či nespravedlivě.

Žaloba tvrdí, že BBC prezidenta pomluvila a také že porušila zákon státu Florida, který zakazuje klamavé a nekalé obchodní praktiky.

Trump už v listopadu nařkl BBC z pomluvy kvůli tomu, že sestříhala části jeho projevu ze 6. ledna 2021, a prohlásil, že ji bude žalovat o jeden až pět miliard dolarů. BBC spojila část projevu, ve které Trump vybídl své příznivce k pochodu na Kapitol, s úryvkem, jenž v projevu zazněl téměř o hodinu později a v němž prezident své stoupence vyzval, aby „bojovali jako o život“. Vynechala přitom část, ve které vyzval k pokojnému protestu.

BBC se Trumpovi za způsob editace omluvila, přiznala redakční chybu a uznala, že úpravou vznikl mylný dojem, že přímo vyzval k násilným akcím. Uvedla však, že neexistuje právní základ pro podání žaloby a odmítla požadavek na finanční náhradu. Po kritice kvůli upravenému projevu už předtím rezignovali generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.

V žalobě, podané v pondělí u federálního soudu v Miami, však Trump podle Reuters uvedl, že BBC i přes omluvu „neprojevila nad svým pochybením skutečnou lítost ani neprovedla žádné významné institucionální změny, které by zabránily zneužití žurnalistiky do budoucna“.

Podle agentury AP 33stránková žaloba viní BBC z odvysílání „falešného, hanlivého, klamavého, pohrdavého, pobuřujícího a zlovolného zobrazení prezidenta Trumpa“, což označuje za „nestoudný pokus o ovlivnění“ loňských prezidentských voleb v USA. Stanici také viní ze spojení dvou zcela oddělených částí Trumpova projevu s cílem „úmyslně zkreslit význam toho, co prezident Trump řekl“.

Trump 6. ledna 2021 přednesl projev krátce předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo se to v době, kdy se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020. BBC v dokumentárním pořadu Panorama z října 2024 projev podle kritiků sestříhala tak, aby vznikl dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Na nesrovnalosti upozornil vnitřní audit stanice, jeho zpráva se ale na začátku listopadu dostala do médií a BBC od té doby čelila silnému tlaku. Kritici stanici mimo jiné vyčítají, že ani po roce chybu nenapravila a viníky nepotrestala.

BBC je financována z povinných koncesionářských poplatků, podle britských právníků by tak byla jakákoli výplata odškodného Trumpovi velmi citlivou záležitostí i z politického hlediska. Mluvčí Trumpova právního týmu na dotaz agentur k žalobě uvedl, že BBC „má dlouhou tradici klamání svých diváků v reportážích o prezidentu Trumpovi, to vše ve prospěch vlastní levicové politické agendy“.

Dokument se nevysílal ve Spojených státech, upozornil Reuters. Trump podle agentury zřejmě podal žalobu u amerického soudu proto, že žaloby pro pomluvu se v Británii musí podat do jednoho roku od zveřejnění materiálu a tato lhůta v tomto případě již uplynula.

Mají-li Trumpovi právníci překonat právní ochranu svobody projevu a tisku zakotvenou v americké ústavě, budou muset prokázat nejen to, že byl sestříhaný záznam nepravdivý a hanlivý, ale také to, že BBC úmyslně uvedla diváky v omyl či jednala bezohledně, poznamenal Reuters. Stanice může argumentovat, že dokument byl v podstatě pravdivý a že rozhodnutí kolem střihu nevytvořila falešný dojem. Může také tvrdit, že pořad nijak nepoškodil Trumpovu pověst.

Trump po vítězství ve volbách v listopadu 2024 a návratu do Bílého domu zažaloval řadu amerických médií. Některá z nich jako CBS či ABC se s prezidentem dohodla na mimosoudním vyrovnání v řádu desítek milionů dolarů, jiná média, včetně renomovaných listů The New York Times, The Wall Street Journal či místního deníku ve státě Iowa, jakékoli pochybení odmítají.

Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne

Rony Plesl v ateliéru
Michael Tomeš pro Newstream CLUB
Stanislav Šulc, Michal Nosek

Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.

Musím se na začátek zeptat: když jsme tu byli naposledy před třemi lety, u vchodu viselo dílo Jiřího Petrboka. Ten tam visí opět, ale jde o jiný obraz. Co se stalo s tím původním?

Já jsem opravdu docela vášnivý sběratel a vážím si umělců, chci je podpořit, protože vím, že je opravdu těžké se uměním živit. Už mi to dělá i mírné finanční problémy. Ale z principu díla neprodávám. Ale když se ptáte na toho Petrboka, který je můj kamarád, tak mě požádal jeden z mých velkých klientů, jestli bych mu právě ten vámi zmíněný obraz neprodal spolu s nějakými svými věcmi. Tak jsem na to kývnul. Ale hrozně mě to mrzelo, tak jsem si koupil další Petrbokovo dílo.

28 fotografií v galerii

Díla kupujete, nebo je s dalšími umělci vyměňujete, jak bývá časté?

Většinou kupuju. Snažím se tím i podpořit některé mladé autory, kteří se mi líbí. Navíc ne každý musí ta moje díla chtít. Takže většinu věcí jsem koupil. Ale některé jsem vyměnil, to však vždycky bylo motivováno tou druhou stranou.

Obálka magazínu Newstream CLUB 10 Newstream.cz

Kolik děl máte ve sbírce?

Už to bude stovka. Některé mám v ateliéru, jiné doma. Když to všechno dobře dopadne, na jaře se část sbírky představí v galerii J&T Banky Magnus Art, kde soukromí sběratelé ukazují díla ze svých sbírek. Chci ukázat, že sběratelství je krásná věc, která může každého obohatit, a vůbec nezáleží na tom, jak jste bohatí, kolik do umění můžete investovat.

Máte už název výstavy?

To se teprve bude rodit. Ale napadá mě věta, kterou používá můj kamarád a velký sběratel Martin Dýma. Říká, že sběratelství je „plíživá závislost“.

Sám jste umělec, na jaké umělce se zaměřujete?

Jsou to čeští tvůrci. Vedle Petrboka to je třeba Pepa Bolf nebo Ondřej Filípek, Matouš Háša, Patrik Adamec, od Venduly Chalánkové jsem koupil tři díla, s Mirem Poláchem jsem vyměnil dílo. Před lety jsem chtěl koupit velkého Daniela Pitína, ale nechal jsem si to bohužel rozmluvit. Nakonec jsem koupil menšího Pitína za původní cenu toho velkého.

Kupujete i díla studentů?

Ano, mám doma dvě plastiky a dvě užité věci. V ateliéru další věc od jedné studentky. Takže ano, občas něco od svých studentů koupím.

A máte ve sbírce i Ronyho Plesla?

Nemám. Já vlastně doma nic ze svých děl nemám, dokonce ani svoje skleničky.

Jaké má Rony Plesl plány s novým ateliérem za Prahou? K čemu používá umělou inteligenci? A jak složité je přesvědčit klienta o vlastní vizi? Přečtěte si rozhovor s Ronym Pleslem v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Rony Plesl

Český umělec, sochař, designér a vedoucí ateliéru sklo na UMPRUM. V roce 2002 založil značku Rony Plesl, v roce 2005 pak Studio Rony Plesl. Spolupracuje s firmami Sahm, kde je od roku 2009 hlavním designérem, se sklárnami Moser, Ajeto a Květná. O jeho volnou tvorbu mají zájem sběratelé z celého světa.

A je to tady. Volkswagen zavírá německou fabriku na elektroauta

Volkswagen poprvé ve své historii zavírá továrnu v Německu
ČTK
nst
nst

Automobilka Volkswagen ukončí výrobu vozidel ve svém závodě v Drážďanech. Jde o první uzavření výrobního provozu na území Německa za 88 let existence společnosti. Rozhodnutí přichází v době, kdy firma čelí rostoucímu tlaku na hospodaření a přehodnocuje své investiční priority.

Největší evropský výrobce automobilů se potýká se slabšími prodeji v Číně, nižší poptávkou na evropských trzích a negativním dopadem amerických cel. Tyto faktory se promítají do napjatých peněžních toků a nutnosti omezovat výdaje.

Volkswagen v současnosti plánuje investice ve výši zhruba 160 miliard eur na příštích pět let, což je méně než v předchozím plánovacím období. Automobilka zároveň počítá s delším využíváním vozů se spalovacími motory, což si vyžádá další investice do nových technologií.

Podle analytiků bude tlak na finanční výkonnost firmy pokračovat i v dalších letech. „Společnost hledá cesty, jak snížit náklady a zvýšit provozní ziskovost,“ uvedl pro server Financial Times analytik Stephen Reitman ze společnosti Bernstein.

Závod v Drážďanech, který funguje od roku 2002, vyrobil zhruba 200 tisíc vozidel, uvedl server Financial Times. Původně sloužil jako výkladní skříň technologických schopností Volkswagenu, později se stal symbolem jeho přechodu k elektromobilitě.

Ukončení výroby je součástí širšího plánu snižování kapacit v Německu, který byl dohodnut s odbory a zahrnuje i zrušení 35 tisíc pracovních míst u značky Volkswagen.

Areál závodu bude nově pronajat Technické univerzitě v Drážďanech, jež zde vybuduje výzkumný kampus zaměřený na umělou inteligenci, robotiku a vývoj čipů. Volkswagen do projektu společně s univerzitou investuje 50 milionů eur během následujících sedmi let.

