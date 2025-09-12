V Krumlově zachránili ruinu. Češi rekonstruovat památky umí
Letohrádek Bellarie v českokrumlovském zámeckém parku prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt, který byl od roku 1958 spíše kulisou pro otáčivé hlediště, prošel největší obnovou své více než třísetleté historie.
Rekonstrukce památky v Česku není jen o nátěru fasády. Bellarie, belveder v areálu zámku v Českém Krumlově, je toho důkazem, během rekonstrukce se obnovily fasády, terasy, kočárové rampy i vnější schodiště, opravily se krovy a stropy, sály s barokní výmalbou. A zprovoznila se i barokní kuchyně.
„V suterénu pak došlo k restaurování groty (umělé jeskyně), konzervaci s doplněním funkčnosti zařízení dobové kuchyně s jídelními výtahy. Výměnu prvků zdravotních a elektro instalací doplnil nově požární a zabezpečovací systém,“ přibližují Miroslav Tupý a Miloslav Hanzl z českobudějovického ateliéru Domus, který se na rekonstrukci historických a památkově chráněných objektů specializuje. Na kontě má například rekonstrukci zámku v Českém Krumlově nebo v Hluboké.
Český Krumlov táhne
Kdo to zaplatil? Obnova by nebyla možná bez státní podpory. Ministerstvo kultury uvolnilo na rekonstrukci bezmála 57 milionů korun, další téměř čtyři miliony přidal Národní památkový ústav. Ten letohrádek také spravuje, protože je součástí státního hradu a zámku Český Krumlov.
Český Krumlov patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa v Česku. V posledních letech sem mířilo přes milion turistů ročně. Investice do památek tak i ekonomickou strategií. Obnova Bellarie navazuje na předchozí projekty, jako byla rekonstrukce Plášťového mostu nebo části zámeckých zahrad.
Jedno téma ale zůstává nadále otevřené, a to je rekonstrukce otáčivého hlediště, které od 50. let stojí přímo v zámecké zahradě. Pro některé je ikonické, pro jiné nevhodné. Jisté je jedno, letohrádek Bellarie už není jen jeho kulisou.
Projekt je jedním z přihlášenách do letošního ročníku klání Česká cena za architekturu, do užšího nominačního kola se ovšem nedostal.
