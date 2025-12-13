Jednota EU se tříští. Itálie se přidává k Belgii a brzdí plán na využití ruských aktiv
Evropská unie se opět dostává pod tlak v klíčové otázce financování pomoci Ukrajině. Krátce před důležitým prosincovým summitem EU, kde by se mělo rozhodnout o dalším finančním balíku pro Kyjev, Itálie vstoupila do skupiny zemí, které odmítají plán Evropské komise použít zmrazená ruská aktiva k podpoře Ukrajiny, informoval server Politico.
Podle interního dokumentu, který Politico získalo, se Itálie připojila k Belgii, Maltě a Bulharsku při odporu vůči návrhu, jehož cílem je využít zhruba 210 miliard eur zmrazených ruských státních aktiv jako prostředku pro financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027.
Evropská komise usiluje o využití těchto prostředků jako zajištění pro rozsáhlý úvěrový mechanismus pro Ukrajinu, který by měl pomoci zvládat její obrovské finanční potřeby v souvislosti s pokračující válkou s Ruskem. Tento model by teoreticky mohl umožnit EU poskytnout Kyjevu významnou finanční injekci, kterou by Ukrajina splácela až poté, co Moskva uhradí náhrady škod způsobených válkou; jde o koncept, který někteří experti označují za „reparační úvěr“.
Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu, které zveřejnil na síti X. Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští čtvrtek. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.
Babiš se přidal k Belgii. EU musí najít jiné zdroje financí pro Ukrajinu, za nic ručit nebudeme, uvedl
Politika
Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu, které zveřejnil na síti X. Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští čtvrtek. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.
Značná rizika
Ekonomická i právní rizika takových kroků jsou přitom značná. Belgie, kde jsou většina těchto aktiv držena v clearingovém systému Euroclear, se obává, že by v případě právního sporu mohla čelit závazku vrátit prostředky Rusku. Právníci i zástupci členských států upozorňují, že je to nezmapované území, které by mohlo vyústit v dlouhotrvající soudní spory a případné finanční ztráty.
Itálie v dokumentu, který vznikl ve spolupráci s Belgií, Maltou a Bulharskem, volá po alternativních možnostech financování Ukrajiny, které by snižovaly právní a finanční rizika pro členské státy EU. K takovým alternativám patří například společné vydávání dluhopisů EU, které by poskytly prostředky na pomoc Ukrajině bez přímého použití zmrazených ruských rezerv.
Tento krok je o to významnější, že Itálie je jedním z největších členů EU s významným vlivem na rozhodovací procesy unie. Její postoj nyní podkopává tlak Evropské komise, která doufá, že politická shoda bude dosažena právě během nadcházejícího setkání evropských lídrů, které se koná příští týden ve čtvrtek a v pátek.
Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.
Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi
Money
Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.
Evropská unie má k dispozici velké množství ruských peněz, které byly po začátku války na Ukrajině zmrazeny, ale zatím je plně nevyužívá. Tyto prostředky by přitom mohly výrazně pomoci financovat důležité výdaje EU, zejména pomoc Ukrajině. Jejich dlouhodobé zmrazení poskytlo unii jistou finanční páku v jednání s Moskvou, ale jejich uvolnění či použití na financování Ukrajiny by bylo precedens, který by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro suverenitu majetku i investiční prostředí na globálních trzích.
Z hlediska geopolitiky i ekonomiky je tedy současná diskuse klíčová – nejen pro pomoc Ukrajině, ale i pro to, jaké mechanismy EU zvolí při dalším financování svých strategických závazků v časech krize.