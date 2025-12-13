Jednota EU se tříští. Itálie se přidává k Belgii a brzdí plán na využití ruských aktiv

Nový magazín právě vychází!

Giorgia Meloniová
Evropská unie se opět dostává pod tlak v klíčové otázce financování pomoci Ukrajině. Krátce před důležitým prosincovým summitem EU, kde by se mělo rozhodnout o dalším finančním balíku pro Kyjev, Itálie vstoupila do skupiny zemí, které odmítají plán Evropské komise použít zmrazená ruská aktiva k podpoře Ukrajiny, informoval server Politico.

Podle interního dokumentu, který Politico získalo, se Itálie připojila k Belgii, Maltě a Bulharsku při odporu vůči návrhu, jehož cílem je využít zhruba 210 miliard eur zmrazených ruských státních aktiv jako prostředku pro financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027.

Evropská komise usiluje o využití těchto prostředků jako zajištění pro rozsáhlý úvěrový mechanismus pro Ukrajinu, který by měl pomoci zvládat její obrovské finanční potřeby v souvislosti s pokračující válkou s Ruskem. Tento model by teoreticky mohl umožnit EU poskytnout Kyjevu významnou finanční injekci, kterou by Ukrajina splácela až poté, co Moskva uhradí náhrady škod způsobených válkou; jde o koncept, který někteří experti označují za „reparační úvěr“. 

Andrej Babiš

Babiš se přidal k Belgii. EU musí najít jiné zdroje financí pro Ukrajinu, za nic ručit nebudeme, uvedl

Politika

Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu, které zveřejnil na síti X. Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští čtvrtek. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.

ČTK

Přečíst článek

Značná rizika

Ekonomická i právní rizika takových kroků jsou přitom značná. Belgie, kde jsou většina těchto aktiv držena v clearingovém systému Euroclear, se obává, že by v případě právního sporu mohla čelit závazku vrátit prostředky Rusku. Právníci i zástupci členských států upozorňují, že je to nezmapované území, které by mohlo vyústit v dlouhotrvající soudní spory a případné finanční ztráty. 

Itálie v dokumentu, který vznikl ve spolupráci s Belgií, Maltou a Bulharskem, volá po alternativních možnostech financování Ukrajiny, které by snižovaly právní a finanční rizika pro členské státy EU. K takovým alternativám patří například společné vydávání dluhopisů EU, které by poskytly prostředky na pomoc Ukrajině bez přímého použití zmrazených ruských rezerv

Tento krok je o to významnější, že Itálie je jedním z největších členů EU s významným vlivem na rozhodovací procesy unie. Její postoj nyní podkopává tlak Evropské komise, která doufá, že politická shoda bude dosažena právě během nadcházejícího setkání evropských lídrů, které se koná příští týden ve čtvrtek a v pátek. 

SpaceX

Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi

Money

Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.

nst

Přečíst článek

Evropská unie má k dispozici velké množství ruských peněz, které byly po začátku války na Ukrajině zmrazeny, ale zatím je plně nevyužívá. Tyto prostředky by přitom mohly výrazně pomoci financovat důležité výdaje EU, zejména pomoc Ukrajině. Jejich dlouhodobé zmrazení poskytlo unii jistou finanční páku v jednání s Moskvou, ale jejich uvolnění či použití na financování Ukrajiny by bylo precedens, který by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro suverenitu majetku i investiční prostředí na globálních trzích

Z hlediska geopolitiky i ekonomiky je tedy současná diskuse klíčová – nejen pro pomoc Ukrajině, ale i pro to, jaké mechanismy EU zvolí při dalším financování svých strategických závazků v časech krize.

Trumpův apel na mír nepomohl. Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují

Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i po příměří oznámeném Trumpem
ČTK
ČTK
ČTK

Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i po termínu, který jako dohodnutý čas jejich ukončení oznámil americký prezident Donald Trump. Uvedli to lídři obou zemí, kteří se opět vzájemně obvinili z rozdmýchávání násilností, napsala agentura Reuters.

Thajský premiér Anutin Čánvirakun oznámil, že jeho země bude pokračovat v útocích, dokud se nebude cítit bezpečná, a že konflikt podněcují útoky Kambodže ohrožující civilisty. Kambodžský premiér Hun Manet naproti tomu uvedl, že Kambodža je připravena boje ukončit a že útočí pouze Thajsko.

Trump v pátek uvedl, že si s oběma vůdci telefonoval a ti mu slíbili, že ještě v pátek boje ukončí. Šéf Bílého domu dal do souvislosti konec bojů a pokračování obchodů Thajska a Kambodže se Spojenými státy. Obchodní dohody s oběma zeměmi použil Trump jako páku při vyjednávání příměří v dohodnutého v létě.

Navzdory jeho snaze však pokračují prudké pohraniční střety, které začaly před šesti dny. Na několika místech podél sporné, 817 kilometrů dlouhé hranice se odehrávají jedny z nejtvrdších bojů od letošního července. Tento týden při nich zahynulo nejméně 20 lidí, více než 260 dalších bylo zraněno a z pohraničních oblastí se evakuovalo přes půl milionu obyvatel.

Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Karel Pučelík: Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Politika

Středové a levicové vlády houfně požadují zpřísnění migrační politiky. Doufají, že tak zastaví nástup populistické krajní pravice. Demokratičtí politici se ale snaží zapůsobit na někoho, kdo jimi pohrdá, přitom ale jsou zklamáním pro své přirozené příznivce. Tato taktika je předem odsouzená k neúspěchu, ve výsledku krajní pravici ještě umete cestičku k moci.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.

Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a kolem 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách. Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku.

Spojené státy ruší sankce na běloruskou potaš, tedy uhličitan draselný. Uvedl to podle agentury Belta zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Bělorusko John Coale, který v zemi jednal o normalizaci vztahů.

„V souladu s pokyny prezidenta Trumpa ruší Spojené státy sankce na draslík. Myslím, že je to ze strany USA velmi dobrý krok vůči Bělorusku. Rušíme je nyní,“ citovala Belta amerického zmocněnce po jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem.

Podle Coalea jsou USA připraveny zrušit další sankce s tím, jak se budou dále „normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi“. Na otázku, co je třeba udělat pro další normalizaci vztahů, Coale odpověděl: „Přesně to, co už děláme. Rušíme sankce, propouštíme vězně.“

Agentura Reuters v pátek uvedla, že Coale přijel do autoritářského Běloruska jednat o propuštění politických vězňů v zemi. Trump dříve vyzval Lukašenka, blízkého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, aby propustil 1400 lidí, které označil za „rukojmí“.

Když Coale naposledy v září navštívil Bělorusko, podařilo se mu přesvědčit Lukašenka, aby propustil 52 lidí, z nichž 40 bylo podle lidskoprávní organizace Vjasna politickými vězni. Na oplátku USA zrušily sankce vůči běloruským státním aeroliniím.

Noví političtí vězni

Od té doby však Vjasna eviduje 167 nových politických vězňů. Exilová běloruská opozice viní Lukašenkův režim z toho, že ačkoliv některé politické vězně propouští, zatýká současně další a další lidi.

Coale podle agentury Belta dále uvedl, že s Lukašenkem hovořil o cestách, které vedou ke sbližování obou zemí, a také o válce mezi Ukrajinou a Ruskem a o situaci kolem Venezuely.

Uhličitan draselný se používá především při výrobě skla, v textilním a papírenském průmyslu, při výrobě mýdel a je také součástí pracích prášků. Využití nachází rovněž v potravinářství a při výrobě léčiv.

