Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory České akcie vítězí. A pražská burza potřebuje nové tituly

České akcie vítězí. A pražská burza potřebuje nové tituly

České akcie vítězí. A pražská burza potřebuje nové tituly
iStock
Jan Berka
Jan Berka

Kdo letos vsadil na pražskou burzu, může si mnout ruce. Index PX si v roce 2025 připsal skvělý výkon, kterým strčil do kapsy i ty nejznámější světové akciové indexy. Jeho relativní výkonnost navíc masivně podpořily dividendy a silná koruna. Výzvou pro další roky bude, aby na pražské burze přibývaly nové tituly, komentuje Jan Berka z Portu.

Řečí čísel Praha letos poráží i Wall Street. K 10. prosinci 2025 vzrostl index PX o více než 44 procent, po započtení dividend dokonce o bezmála 52,5 procenta. Pro srovnání: americký index S&P 500 za stejnou dobu přidal jen zhruba 14,5 procenta (16 procent s dividendami) a technologický Nasdaq 19 procent. Podobně jako americké technologie dopadl i německý DAX. Lépe si vedla Asie – čínský Hang Seng s dividendami připsal 33,5 procenta a japonský Nikkei 31 procent. Na Prahu to ale nestačilo.

Silná koruna maže dolarové zisky

Ještě drtivější je rozdíl při pohledu českého investora, tedy po přepočtu na koruny. Zde se ukazuje síla domácí měny, která proti dolaru posílila o masivních 17 procent. Kvůli tomu se dolarový zisk indexu S&P 500 v korunách mění na ztrátu 0,2 procenta. I zisky Nasdaqu se v korunách smrskly na pouhá 3 procenta. Koruna letos patřila mezi nejrychleji posilující měny rozvíjejících se trhů, což zahraniční investice z pohledu Čecha citelně znehodnotilo. Příští rok však takový kurzový efekt na výnosy už nečekáme.

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Trhy

Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Ačkoliv historický výnos není zárukou budoucího, českým akciím věříme i nadále. Stavíme na pozitivním výhledu ekonomiky tažené spotřebou domácností a doufáme v oživení firemních investic, které by v prostředí stabilních sazeb zvedly produktivitu a podpořily růst mezd.

Pražská burza potřebuje nové tituly

Dlouhodobě je skvělou zprávou, že se Češi naučili investovat více než před pandemií. Hlavní výzvou pro další roky tak bude, aby na pražské burze přibývaly nové investiční příležitosti. Pouze tak dokážeme efektivně skloubit budování bohatství na stáří s podporou domácího kapitálového trhu a celé ekonomiky jako takové.

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví

Trhy

Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.

nst

Přečíst článek

Související

Akciové burzy ve východní Asii prudce posilují
Aktualizováno

Hrátky se cly pomáhají akciovým trhům v Asii i v Evropě. Prudce rostou

Trhy

fry, ČTK

Přečíst článek

Vychází zimní magazín Newstream CLUB s Ronym Pleslem či Michalem Zahradníčkem

Obálka Newstream CLUB 10
Newstream.cz
nst
nst

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB, které se právě dostává na stánky. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovory s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem nebo Štěpánem Laichterem, který opravuje rodový dům od architekta Kotěry.

Bude vaše budoucnost bohatá, nebo chudá? Možná se o tom rozhoduje právě nyní. A proto, myslete na budoucnost, nabádá zimní vydání magazínu Newstream CLUB, který se právě nyní dostává na stánky.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí hned několik výrazných figur českého veřejného dění včetně Petra Máry, Tomáše Sedláčka nebo jednoho z nejúspěšnějších umělců současnosti Ronyho Plesla.

„Chystám se prodat ateliér, koupili jsme nemovitost na Slapech, kde vybuduju na zahradě nový ateliér a galerii. Budu tam pracovat na zahradě. Prostě si trochu ‚komplikovat‘ život,“ říká k plánům Rony Plesl.

Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce

Reality

Magazín Realitní Club, který vydává Newstream, přináší svou sedmou edici. Podzimní číslo spojuje dvě klíčová témata českého realitního trhu: Prahu a Brno.

nst

Přečíst článek

Skryté diamanty české vědy

Na budoucnost pak sází investor Michal Zahradníček, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích. Podle něj totiž vědci ve střední Evropě pracují na zásadních projektech, které mají mimořádný investiční potenciál.

„Hodně se spekulovalo o kvalitě základního výzkumu, ale skutečná data z trhu doposud vlastně nikdo neměl. Nyní můžu říct, že my ta data máme. A jsou hodně zajímavá,“ říká Zahradníček, který v rozhovoru dále prozrazuje, jakým způsobem by se měly propojovat aktivity české vědy a byznysu.

Milionáři sázejí na akcie

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Obálka Newstream CLUB 10 Newstream.cz

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Obálka nového magazínu Newstream CLUB 6

Vychází zimní Newstream CLUB. S otcem a synem Kovandovými, králem kuchyní Staňkem

Enjoy

nst

Přečíst článek

Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.

Česko se může stát domovem největší evropské zbrojovky a výrobce vojenské techniky. Alespoň tedy pokud se naplní plány Michala Strnada, majitele tuzemského výrobce zbraní, munice a vojenské i jiné techniky Czechoslovak Group (CSG). Strnad, který rozhovory příliš neposkytuje, v dnešním interview pro agenturu Bloomberg odhaluje smělé záměry: „Chci z CSG vybudovat největší firmu obranného průmyslu v Evropě.“

Nové akvizice

Společnosti CSG podle Strnada nahrává to, že žádný z konkurentů nemá tak široce diverzifikovanou výrobu, není tak zásadně vývozně orientovaný, ani tak výrazně nezávislý na armádních zakázkách vlastní země. Přednosti své firmy hodlá Strnad umocňovat například akvizicemi v segmentu dronů.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Zprávy z firem

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vstup na burzu

Rozvoj CSG má podpořit také vstup na amsterdamskou burzu, kterou společnost zvažuje. Mohlo by se jednat o první velký primární úpis akcií v Evropě v roce 2026. Objem úpisu by se mohl pohybovat kolem tří miliard eur, tedy zhruba 73 miliard korun, přičemž by firma na jeho základě dosáhla tržního ocenění potenciálně přes 730 miliard korun. Takové ocenění by z ní udělalo nejhodnotnější českou firmu. Nyní je nejhodnotnější energetická společnost ČEZ, jejíž tržní kapitalizace se pohybuje kolem 690 miliard korun.

Bloomberg Strnadův majetek vyčísluje na 14,6 miliardy dolarů, tedy na 301,5 miliardy korun. Agentura mu připisuje letošní zbohatnutí o 59 procent, což po přepočtu do korun značí nárůst majetku o 78 miliard korun.

Tržby CSG rostou nejrychleji na světě

CSG zaznamenal loni závratný růst tržeb z prodeje zbraní a souvisejících služeb, a to o 193 procent na 3,6 miliardy dolarů (83,6 miliardy korun dle průměrného kurzu roku 2024). To český průmyslově-technologický holding staví na první místo žebříčku stovky největších světových výrobců zbraní a dodavatelů souvisejících služeb, který sestavuje renomovaný stockholmský institut SIPRI.

Stovka největších světových výrobců zbraní přitom dohromady zaznamenala nárůst tržeb o 5,9 procenta na historicky rekordních 679 miliard dolarů (15,8 bilionu korun). Dějinně rekordní tržby za zbraně jsou přitom podle SIPRI výsledkem růstu obratu zejména evropských producentů a pak také těch z USA. Minimálně zhruba dvě třetiny evropských zbrojovek loni navyšovaly výrobní kapacitu.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Evropa zbrojí

Celkem 26 evropských zbrojovek, které náleží mezi stovku světově největších, zaznamenalo loni souhrnný růst tržeb o 13,4 procenta na 151 miliard dolarů (3,5 bilionu korun).

Důvodem mocného nárůstu zbrojních tržeb je pochopitelně válka na Ukrajině a související stoupající obavy z dalších vojenských ambicí Ruska. Skupina Czechoslovak Group dosáhla nejvyššího nárůstu tržeb ze všech sledovaných firem specificky také díky muniční iniciativě české vlády. Více než polovina obratu skupiny loni tak či onak souvisela s válečnou situací na Ukrajině.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Doporučujeme