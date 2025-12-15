České akcie vítězí. A pražská burza potřebuje nové tituly
Kdo letos vsadil na pražskou burzu, může si mnout ruce. Index PX si v roce 2025 připsal skvělý výkon, kterým strčil do kapsy i ty nejznámější světové akciové indexy. Jeho relativní výkonnost navíc masivně podpořily dividendy a silná koruna. Výzvou pro další roky bude, aby na pražské burze přibývaly nové tituly, komentuje Jan Berka z Portu.
Řečí čísel Praha letos poráží i Wall Street. K 10. prosinci 2025 vzrostl index PX o více než 44 procent, po započtení dividend dokonce o bezmála 52,5 procenta. Pro srovnání: americký index S&P 500 za stejnou dobu přidal jen zhruba 14,5 procenta (16 procent s dividendami) a technologický Nasdaq 19 procent. Podobně jako americké technologie dopadl i německý DAX. Lépe si vedla Asie – čínský Hang Seng s dividendami připsal 33,5 procenta a japonský Nikkei 31 procent. Na Prahu to ale nestačilo.
Silná koruna maže dolarové zisky
Ještě drtivější je rozdíl při pohledu českého investora, tedy po přepočtu na koruny. Zde se ukazuje síla domácí měny, která proti dolaru posílila o masivních 17 procent. Kvůli tomu se dolarový zisk indexu S&P 500 v korunách mění na ztrátu 0,2 procenta. I zisky Nasdaqu se v korunách smrskly na pouhá 3 procenta. Koruna letos patřila mezi nejrychleji posilující měny rozvíjejících se trhů, což zahraniční investice z pohledu Čecha citelně znehodnotilo. Příští rok však takový kurzový efekt na výnosy už nečekáme.
Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.
Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl
Ačkoliv historický výnos není zárukou budoucího, českým akciím věříme i nadále. Stavíme na pozitivním výhledu ekonomiky tažené spotřebou domácností a doufáme v oživení firemních investic, které by v prostředí stabilních sazeb zvedly produktivitu a podpořily růst mezd.
Pražská burza potřebuje nové tituly
Dlouhodobě je skvělou zprávou, že se Češi naučili investovat více než před pandemií. Hlavní výzvou pro další roky tak bude, aby na pražské burze přibývaly nové investiční příležitosti. Pouze tak dokážeme efektivně skloubit budování bohatství na stáří s podporou domácího kapitálového trhu a celé ekonomiky jako takové.
Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.
Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví
