Žádné ústupky. Kreml zareagoval na současný vývoj mírových jednání

Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, „Novoruska“ a Krymu, prohlásil podle tiskových agentur náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině, dodal diplomat.
Ruský prezident Vladimir Putin dal již dříve najevo, že jako podmínku ukončení války proti Ukrajině požaduje celý region Donbas, tedy Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny, včetně částí, které ruská vojska dosud nedobyla, a také „Novorusko“, což je výraz, který ruští politici používají i pro další území na jihovýchodě Ukrajiny, kde Rusko částečně okupuje Chersonskou a Záporožskou oblast. Tyto regiony Moskva v září 2022 prohlásila za připojené k Rusku . Ukrajinský poloostrov Krym anektovalo Rusko již v roce 2014. Většina světa tyto anexe neuznává.
„(...) v žádném případě nemůžeme přistoupit na kompromis (ohledně pěti anektovaných ukrajinských regionů), protože podle našeho názoru by to znamenalo přehodnocení velmi základního prvku naší státnosti, zakotveného v naší ústavě,“ zdůraznil Rjabkov. „Za žádných okolností nejsme ochotni podpořit, schválit či se smířit s jakoukoliv přítomností vojsk NATO na území Ukrajiny,“ prohlásil podle TASS v rozhovoru poskytnutém americké stanici ABC News.
Rusko podle Rjabkova stále netuší, jak dopadla berlínská jednání mezi ukrajinskou, americkou stranou o urovnání konfliktu. „Nemáme tušení, co se tam stalo,“ řekl.
Diplomat současně tvrdil, že Rusko „je připraveno na dohodu“ se Spojenými státy a řešení ukrajinské krize se již rýsuje na obzoru. „Jsem si velmi jistý a téměř přesvědčený, že jsme na pokraji vyřešení této hrozné krize,“ zdůraznil. Ruské tažení do sousední země vysvětloval Rjabkov tím, že se tam „události vyvíjely velmi špatným směrem“.
Zbrojení Evropy láká Silicon Valley. Anduril chce vyrábět Britům drony, uhradí polovinu nákladů na vývoj
V době, kdy Evropa kvůli geopolitickému napětí zbrojí nejvíce za poslední desetiletí, přichází americká společnost Anduril se zajímavou nabídkou. Oslovila Velkou Británii a doufá, že se jí podaří vyjednat podobnou dohodu, jakou uzavřela v Austrálii.
Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.
Musím se na začátek zeptat: když jsme tu byli naposledy před třemi lety, u vchodu viselo dílo Jiřího Petrboka. Ten tam visí opět, ale jde o jiný obraz. Co se stalo s tím původním?
Já jsem opravdu docela vášnivý sběratel a vážím si umělců, chci je podpořit, protože vím, že je opravdu těžké se uměním živit. Už mi to dělá i mírné finanční problémy. Ale z principu díla neprodávám. Ale když se ptáte na toho Petrboka, který je můj kamarád, tak mě požádal jeden z mých velkých klientů, jestli bych mu právě ten vámi zmíněný obraz neprodal spolu s nějakými svými věcmi. Tak jsem na to kývnul. Ale hrozně mě to mrzelo, tak jsem si koupil další Petrbokovo dílo.
Díla kupujete, nebo je s dalšími umělci vyměňujete, jak bývá časté?
Většinou kupuju. Snažím se tím i podpořit některé mladé autory, kteří se mi líbí. Navíc ne každý musí ta moje díla chtít. Takže většinu věcí jsem koupil. Ale některé jsem vyměnil, to však vždycky bylo motivováno tou druhou stranou.
Kolik děl máte ve sbírce?
Už to bude stovka. Některé mám v ateliéru, jiné doma. Když to všechno dobře dopadne, na jaře se část sbírky představí v galerii J&T Banky Magnus Art, kde soukromí sběratelé ukazují díla ze svých sbírek. Chci ukázat, že sběratelství je krásná věc, která může každého obohatit, a vůbec nezáleží na tom, jak jste bohatí, kolik do umění můžete investovat.
Máte už název výstavy?
To se teprve bude rodit. Ale napadá mě věta, kterou používá můj kamarád a velký sběratel Martin Dýma. Říká, že sběratelství je „plíživá závislost“.
Sám jste umělec, na jaké umělce se zaměřujete?
Jsou to čeští tvůrci. Vedle Petrboka to je třeba Pepa Bolf nebo Ondřej Filípek, Matouš Háša, Patrik Adamec, od Venduly Chalánkové jsem koupil tři díla, s Mirem Poláchem jsem vyměnil dílo. Před lety jsem chtěl koupit velkého Daniela Pitína, ale nechal jsem si to bohužel rozmluvit. Nakonec jsem koupil menšího Pitína za původní cenu toho velkého.
Vychází zimní magazín Newstream CLUB s Ronym Pleslem či Michalem Zahradníčkem
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB, které se právě dostává na stánky. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovory s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem nebo Štěpánem Laichterem, který opravuje rodový dům od architekta Kotěry.
Ano, mám doma dvě plastiky a dvě užité věci. V ateliéru další věc od jedné studentky. Takže ano, občas něco od svých studentů koupím.
A máte ve sbírce i Ronyho Plesla?
Nemám. Já vlastně doma nic ze svých děl nemám, dokonce ani svoje skleničky.
Jaké má Rony Plesl plány s novým ateliérem za Prahou? K čemu používá umělou inteligenci? A jak složité je přesvědčit klienta o vlastní vizi? Přečtěte si rozhovor s Ronym Pleslem v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.
Rony Plesl
Český umělec, sochař, designér a vedoucí ateliéru sklo na UMPRUM. V roce 2002 založil značku Rony Plesl, v roce 2005 pak Studio Rony Plesl. Spolupracuje s firmami Sahm, kde je od roku 2009 hlavním designérem, se sklárnami Moser, Ajeto a Květná. O jeho volnou tvorbu mají zájem sběratelé z celého světa.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Vychází zimní magazín Newstream CLUB s Ronym Pleslem či Michalem Zahradníčkem
Americká automobilka Ford Motor ukončí výrobu několika modelů elektromobilů. V souvislosti s tím zaúčtuje odpisy za 19,5 miliardy dolarů, tedy 404,1 miliardy korun, oznámila firma. Rozhodnutí automobilky je zatím nejdramatičtější ukázkou ústupu od modelů aut poháněných bateriemi v reakci na politiku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa a slábnoucí poptávku po elektromobilech, uvedla agentura Reuters.
Automobilka oznámila, že přestane vyrábět elektromobil F-150 Lightning, ale zaměří se na výrobu elektromobilu s prodlouženým dojezdem, což je verze hybridního vozu, která k dobíjení baterie využívá benzinový generátor. Firma také ruší výrobu nákladního elektromobilu nové generace, který měl zatím kódové označení T3, a plánovaných elektrických užitkových dodávek. Místo toho Ford oznámil, že se bude intenzivně zaměřovat na modely s benzinovým a hybridním pohonem a nakonec přijme tisíce pracovníků, i když v blízké budoucnosti bude v bateriovém závodě v Kentucky propouštět.
Odpisy související s omezením výroby elektromobilů plánuje Ford rozložit do několika čtvrtletí. Hlavní vlna bude v tomto čtvrtletí, další odpisy plánuje v příštím roce a v roce 2027. Z celkové částky odpisů zhruba 8,5 miliardy dolarů souvisí se zrušením plánovaných modelů elektromobilů, zhruba šest miliard dolarů se zrušením společného podniku na výrobu baterií s jihokorejskou SK On a pět miliard dolarů s tím, co Ford nazývá „výdaje související s programem“.
A je to tady. Volkswagen zavírá německou fabriku na elektroauta
Automobilka Volkswagen ukončí výrobu vozidel ve svém závodě v Drážďanech. Jde o první uzavření výrobního provozu na území Německa za 88 let existence společnosti. Rozhodnutí přichází v době, kdy firma čelí rostoucímu tlaku na hospodaření a přehodnocuje své investiční priority.
Výhled pro elektromobily se letos výrazně zhoršil, protože Trump zrušil federální podporu pro elektromobily a zmírnil pravidla pro emise výfukových plynů, což by mohlo automobilky povzbudit k prodeji více automobilů s benzinovým motorem. Prodej elektromobilů v USA klesl v listopadu přibližně o 40 procent, neboť na konci září skončila platnost danové úlevy 7500 dolarů, která byla zavedena před více než 15 lety s cílem podpořit poptávku. Trumpova administrativa také zahrnula do daňového a výdajového zákona schváleného v červenci zmrazení pokut pro automobilky kvůli porušení předpisů o spotřebě paliva.
„Než bychom utráceli další miliardy za velké elektromobily, které teď nemají šanci vytvářet zisk, přidělujeme tyto peníze do oblastí s vyšší návratností,“ řekl šéf divize benzinových a elektrických vozů Fordu Andrew Frick. Model F-150 Lightning sjížděl z montážních linek v roce 2022 s velkou slávou a komik Jimmy Fallon o něm dokonce napsal píseň. Ford původně zvýšil výrobu, aby uspokojil příliv 200 tisíc objednávek, prodej si však neudržel tempo. V listopadu firma prodala 25 583 modelů Lightnings, o deset procent méně než loni.
Průmyslová politika EU je ideologická, uvedl Křetínský pro Die Welt
Evropská a německá průmyslová politika byly v posledních 15 letech řízeny ideologicky, nikoli pragmaticky, a proto Evropská unie ani Německo nemají globální průmyslovou a klimatickou strategii. V komentáři zveřejněném v německém listu Die Welt to uvedl český podnikatel Daniel Křetínský. Podle něj dosavadní evropská klimatická politika selhala, protože příliš málo dbala na blahobyt lidí. Je proto třeba ji změnit.
Ford svým oznámením prakticky zrušil všechny své elektromobily nové generace. Závod v Tennessee, který měl podle původních plánů vyrábět 500 tisíc elektrických pick-upů ročně, bude nyní vyrábět pick-upy se spalovacím motorem. Strategie Fordu se tak soustředí na řadu dostupnějších modelů, které vyvíjí v Kalifornii. První by se měl začít vyrábět v roce 2027.
Automobilka se také rozhodla, že využije své továrny v Kentucky a Michiganu k výrobě baterií pro skladování energie. To velmi žádají datová centra, a to v souvislosti s růstem zájmu o umělou inteligenci. Společnost uvedla, že do tohoto svého nového obchodního segmentu v příštích dvou letech investuje dvě miliardy dolarů.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Evropská odpověď na Čínu: Ford a Renault plánují cenově dostupné elektromobily