Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Babiš se přidal k Belgii. EU musí najít jiné zdroje financí pro Ukrajinu, za nic ručit nebudeme, uvedl

Babiš se přidal k Belgii. EU musí najít jiné zdroje financí pro Ukrajinu, za nic ručit nebudeme, uvedl

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu, které zveřejnil na síti X. Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští čtvrtek. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.

Babiš řekl, že souhlasí s belgickým premiérem Bartem De Weverem, se kterým se ve čtvrtek setkal v Bruselu. „Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny,“ uvedl. „Nemáme peníze pro jiné státy a to musí vyřešit Evropská unie jiným způsobem, ale my jí nebudeme ručit za nic, ani tam nebudeme dávat peníze,“ dodal.

Praha

Lukáš Kovanda: Česko coby šestý světový tygr? Kdeže, jde o klamání veřejnosti

Názory

Česko je prý šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. To teď slýcháme často. Ale dosti vlhkých snů, jaká je tvrdá realita?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Na summitu příští týden se budou unijní prezidenti a premiéři rozhodovat mezi dvěma navrhovanými možnostmi financování Ukrajiny. První možností je podle komise to, že by EU získala kapitál na kapitálových trzích a jako záruku použila rozpočet EU. Toto řešení ale vyžaduje jednomyslné schválení státy EU.

Pro druhé řešení, reparační půjčku pro Kyjev, by stačilo jen schválení kvalifikovanou většinou. Princip spočívá v tom, že na počátku ruské války na Ukrajině držel depozitář cenných papírů Euroclear dluhopisy ruské centrální banky. Jakmile tyto dluhopisy dosáhly splatnosti, výsledná hotovost uvázla v Euroclearu kvůli sankcím EU. Euroclear nyní tuto hotovost investuje do Evropské centrální banky, nově by ji ale investoval do dluhopisů EU. Unie by pak tyto prostředky použila k poskytnutí reparační půjčky, kterou by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska. Půjčka by směřovala jak na vojenské, tak na rozpočtové potřeby Ukrajiny a podléhala by přísné kontrole.

S navrhovanou reparační půjčkou zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy nesouhlasí Maďarsko a Slovensko. Tyto dva státy také hlasovaly v pátek proti návrhu, aby ruská aktiva v Evropské unii zůstala zmrazená na neurčito. Nebude o tom tedy třeba hlasovat každých šest měsíců jako dosud. Změnu schválenou kvalifikovanou většinou členských států EU podpořila také Česká republika, za kterou se jednání účastnil ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS). Čtyři země včetně Belgie hlasovaly sice pro, nicméně přidaly prohlášení, že toto rozhodnutí nepředjímá další kroky ohledně zmrazených ruských aktiv.

Hlavní část ruských finančních prostředků je zadržována v evropském depozitáři cenných papírů Euroclear v Belgii, další jsou v belgických a francouzských bankách. Unie blokuje kolem 210 miliard eur (5,1 bilionu korun) ruských aktiv. Belgie se obává možných právních rizik a toho, že by se mohla dostat do problémů, pokud by Rusko žádalo odškodnění. Belgický premiér proto požaduje po ostatních zemích záruky, že „pokud bude peníze nutné vrátit, bude se na tom podílet každý členský stát“. Pro Česko by to podle dostupných údajů znamenalo přibližně 89 miliard korun.

Související

Památkáři žalují Trumpa kvůli Bílému domu, chtějí zastavit stavební práce

Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Několik památkářů podalo žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli kontroverznímu projektu přístavby monumentálního tanečního sálu k Bílému domu. Žádají federální soud, aby stavbu zastavil, dokud nebude schválena několika nezávislými panely a nezíská podporu Kongresu, informovala agentura AP.

Trump nechal v říjnu zbořit východní křídlo Bílého domu, aby na jeho místě mohl vyrůst taneční sál. Média tehdy uváděla, že novostavba, která pojme asi 900 lidí, rozlohou o více než polovinu předčí hlavní budovu. Prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce, což v současnosti v případě potřeby řeší například velkokapacitními stany. Stěžoval si také na to, že hostům moknou nohy, když se akce z kapacitních důvodů musí konat venku a zrovna prší.

Soukromá organizace National Trust for Historic Preservation požaduje u federálního okresního soudu, aby zastavil Trumpův projekt přístavby tanečního sálu k Bílému domu, dokud neproběhnou komplexní projektová hodnocení, posouzení vlivu na životní prostředí, veřejné připomínky a schválení Kongresem.

Trumpův projekt vyvolal kritiku mezi odborníky na památkovou péči, architekty i prezidentovými politickými odpůrci, ale žaloba představuje dosud nejkonkrétnější příklad snahy změnit nebo zastavit Trumpův plán velkolepé přístavby.

„Žádný prezident nemá podle zákona pravomoc demolovat části Bílého domu bez jakéhokoli přezkoumání — ani prezident Trump, ani prezident Biden, ani nikdo jiný,“ uvádí žaloba. „A žádný prezident nemá zákonnou pravomoc postavit na veřejném pozemku taneční sál, aniž by veřejnost měla možnost se k tomu vyjádřit,“ dodává.

Ministr zahraničí USA Marco Rubio

Trump zvažuje vyslání Rubia na evropská jednání s Ukrajinou

Politika

Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na sobotní jednání o Ukrajině, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to v noci na dnešek SEČ řekl americký prezident Donald Trump. Server Axios napsal, že schůzka se uskuteční na úrovni poradců pro národní bezpečnost z Ukrajiny, Francie, Británie a Německa. Zda se jednání zúčastní americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost, podle serveru není v tuto chvíli jasné.

ČTK

Přečíst článek

Žaloba navíc žádá soud, aby rozhodl, že Trump urychlením realizace projektu porušil několik ustanovení zákona o správních postupech a zákona o národní environmentální politice, a zároveň překročil svou ústavní pravomoc tím, že záležitost nekonzultoval se zákonodárci. Veškeré stavební práce by se podle žaloby měly zastavit, dokud nebude přezkum dokončen.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová bezprostředně nereagovala na dotazy agentury AP ohledně žaloby a projektu, včetně toho, zda měl prezident v úmyslu věc probrat s Kongresem.

Republikán Trump zdůrazňuje, že projekt financuje ze soukromých prostředků, včetně svých vlastních. Stále ale podle AP jde o projekt americké vlády, na který se zřejmě vztahují federální zákony a ustanovení. Očekává se, že Bílý dům předloží plány Trumpova tanečního sálu federální plánovací komisi ještě do konce roku, tedy přibližně tři měsíce po zahájení stavebních prací, píše agentura.

Související

Americký prezident Donald Trump

„Nejzvrhlejší hlásná trouba Demokratů“. Trump žaluje deník The New York Times, chce 310 miliard

Politika

ČTK

Přečíst článek

Za pár týdnů k hotové chalupě: Moderní technologie mění krkonošskou architekturu

Horská chalupa na Kukačkách
Užito se svolením BoysPlayNice
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Regulace v Krkonoších dlouho svazovaly ruce architektům i investorům. Nový projekt studia edit! architects však ukazuje, že tradiční tvar může skrývat velkorysou a moderní vnitřní architekturu. Výsledek mění zaběhlé představy o tom, jak má vypadat horská chalupa 21. století.

Krkonoše patří v Česku k nejpřísněji regulovaným oblastem, pokud jde o novou výstavbu. Národní park dlouhodobě trvá na zachování tradiční podoby horských chalup s kamennými sokly, dřevěnými fasádami, omezenou velikostí oken a typickým tvarem štítu. Cílem regulí je chránit krajinný ráz, v minulosti ale často bývala výsledkem kompromisní architektura, která sice splnila předepsaný vzhled, ale uvnitř nabízela tmavé a stísněné prostory.

17 fotografií v galerii

Poslední dekáda však ukazuje posun. Moderní technologie i rostoucí tlak investorů na kvalitu a komfort umožňují vznik realizací, které respektují typologii regionu, ale přinášejí současný standard bydlení. Jedním z příkladů je projekt Chalupy Na Kukačkách ve Strážném od studia edit! Architects. Kromě horských projektů se studio věnuje i městským a komerčním realizacím. Mezi výrazné projekty patří například rekonstrukce ikonické bratislavské Štefánikovy hvězdárny.

Tradiční forma, současná funkce

Navenek stavba splňuje všechny požadavky dané regulativy, od tvaru štítové fasády po materiálové řešení v podobě kamenného soklu a modřínového obkladu. Architekti však od počátku sledovali ambicióznější cíl, a to vytvořit interiér, který nebude působit jako kompromis, ale jako plnohodnotné moderní horské bydlení.

Ilustrační foto

České hory zdražují dál. Ale kdo koupí starou chatu za miliony?

Reality

České hory mění pravidla hry. Luxusní apartmány zdražují, ale staré chaty s vysokými cenami kupující ignorují. Trh se poprvé po letech výrazně tříští.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Zatímco oba štíty musely zůstat striktně tradiční, boční fasády nám poskytly prostor pro moderní architektonické prvky. To nám umožnilo implementovat velkoformátové prosklení v hlavní obytné zóně a maximalizovat průhledy do okolní krajiny,“ vysvětluje Juraj Calaj z edit! architects.

Právě vizuální propojení s okolní přírodou je dnes jedním z hlavních parametrů prémiových horských nemovitostí.

Zvětšení oken ve štítu nebylo možné kvůli tradičním proporcím. Architekti proto zvolili jinou cestu. Otevřeli obývací prostor až do krovu a vytvořili ochoz, který přivádí světlo z více stran. Do chalupy tak přivedli lepší osvětlení. Takové řešení totiž reaguje na trend, kdy investoři chtějí místo tradičních chodeb a malých pokojů velkorysé denní zóny.

CLT panely jako klíčová technologie současné horské výstavby

Realizace stavby probíhala ve složitých podmínkách, ve strmém vztahu, za omezené stavební sezóny.  Přirozenou volbou se staly CLT panely, masivní křížem lepené dřevo. Ty umožnily rychlou montáž celé dřevostavby během několika týdnů, zároveň díky své vysoké statické tuhosti poskytly možnost vytvořit velké prosklené otvory, které by u tradičních konstrukcí nebyly realizovatelné. Další výhodou je jejich pohledová kvalita, panely tvoří finální podobu interiéru bez potřeby dodatečných obkladů. Zároveň jde o technologii s výrazně nižší ekologickou stopou než klasické betonové konstrukce, což odpovídá současnému trendu udržitelnosti v horské architektuře.

Rezidence Pod Portáškami v Peci pod Sněžkou – Velké Úpě

Obří investice mění hory. Velká Úpa spouští projekt, který budil emoce

Reality

Po dlouhém povolovacím procesu dostává zelenou projekt, který zásadně promění jednu z klíčových lokalit Velké Úpy. Rezidence Pod Portáškami nabídne 159 bytů, služby pro místní i udržitelné technologie a představuje další krok miliardových investic mířících do českých hor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Měšťanský dům z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí́ na Malé Straně dlouhá léta čekal na citlivou rekonstrukci.

Fotogalerie: Pavlačový dům se proměnil na luxusní bydlení u Pražského hradu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme