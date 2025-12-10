Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Money Burzovní sucho končí. Už i evropské parkety se připravují na návrat velkých emisí

Ekonomické oživení může přivést evropské firmy zpět na burzu. Poradenská společnost EY mluví o „opatrném optimismu“. Pražská burza by mohla přivítat více nováčků i díky fondu, který založila končící vláda Petra Fialy. IPO fond 2025+ má investovat do veřejných emisí akcií na trhu Start pražské burzy.

Na evropské akciové burzy by příští rok mohlo vstoupit podstatně více firem než letos. Tvrdí to analytici poradenské společnosti EY, podle nichž se po slabším roce 2024 blýská primárním veřejným nabídkám akcií (IPO) na lepší časy. Pomoci má zejména očekávané hospodářské oživení, uvedla agentura DPA.

„Výhled je opatrně optimistický,“ uvedl analytik EY Martin Steinbach. V Evropě podle něj existuje „významný počet firem, které čekají na vhodnou příležitost k IPO“.

Evropa ztrácí

Globálně EY zaznamenala letos 1259 nových primárních emisí, tedy mírně více než 1240 v předchozím roce. Firmy si díky vstupu na burzu zajistily 163,3 miliardy dolarů (3,4 bilionu korun), což je téměř o třetinu více než loni.

Evropa ale šla proti trendu. Počet IPO na starém kontinentu se meziročně propadl bezmála o čtvrtinu – ze 131 na 100. „Po silném začátku roku zpomalila aktivitu IPO nejistota kolem změn v celní politice Spojených států a geopolitické napětí,“ uvedla EY. Druhá polovina roku už pokles nedokázala zvrátit.

Analytici však očekávají, že pokud se ekonomické ukazatele v roce 2025 skutečně zlepší, vrátí se i aktivita emitentů. Steinbach upozornil, že „pipeline“ potenciálních uchazečů o vstup na burzu zůstává dlouhá.

Česko zakládá IPO fond pro malé firmy

V českém kontextu může dynamiku změnit nový státní nástroj. Končící vláda Petra Fialy letos v červenci schválila vznik fondu na podporu malých a středních podniků. Takzvaný IPO fond 2025+ má investovat do veřejných emisí akcií na trhu Start pražské burzy a poskytovat kapitál firmám, které se na burzu teprve chystají.

Cílem je podle vlády zvýšit počet domácích emisí a umožnit růst firmám, které by jinak na finanční trh nevstoupily.

