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newstream.cz Politika Trump odmítá mýto v Hormuzském průlivu. Írán chce naopak vybírat poplatky

Trump odmítá mýto v Hormuzském průlivu. Írán chce naopak vybírat poplatky

Donald Trump
ČTK
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Donald Trump odmítá, aby se za plavbu Hormuzským průlivem platilo mýto. Írán ale chce od komerčních lodí vybírat poplatky a spor o jednu z nejdůležitějších ropných tras světa tak dál komplikuje křehké příměří.

Plavba Hormuzským průlivem má zůstat bezplatná i po skončení šedesátidenní lhůty, která je součástí dohody o příměří. Na své sociální síti Truth Social to uvedl americký prezident Donald Trump. Írán ale tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby spojené s proplutím touto klíčovou námořní trasou. Írán naopak tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím a že úžina je aktuálně uzavřena.

Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším dopravním tepnám světové energetiky. Běžně jím prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu a také zhruba třetina námořní přepravy zemědělských hnojiv. Jakékoli omezení provozu proto okamžitě vyvolává tlak na ceny ropy a ropných produktů.

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USA mohou účtovat poplatek

Trump napsal, že po dobu 60 dní příměří nebude v průlivu žádné mýto a že platit se nemá ani po uplynutí této lhůty. Výjimku podle něj může představovat pouze případ, kdy by poplatek uložily Spojené státy za své služby spojené s ochranou plavby v regionu, pokud se nepodaří dokončit konečnou dohodu.

Napětí kolem Hormuzského průlivu se zvýšilo po americko-izraelské válce proti Íránu, která vedla k praktickému uzavření úžiny a prudkému zdražení ropy. Ve středu Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján na dálku podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě.

Součástí memoranda je znovuotevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách, včetně Libanonu. Tam Izrael vede ofenzivu proti proíránskému hnutí Hizballáh.

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Teherán ale v sobotu oznámil, že kvůli pokračujícím izraelským útokům v Libanonu průliv znovu uzavírá. Americká armáda to odmítla a uvedla, že námořní trasa zůstává otevřená. Spojené státy podle ní situaci sledují, aby průliv otevřený zůstal.

Íránské revoluční gardy, které citovala tamní agentura Fars, nicméně znovu uvedly, že průliv je uzavřen a že až do odvolání nevydávají lodím žádné povolení plavbě.

Mezitím ve Švýcarsku začínají jednání o konečné mírové smlouvě. Memorandum dává na její přípravu 60 dní. Do země už dorazil americký viceprezident J. D. Vance, který má pomoci formálně zahájit rozhovory o omezení íránského jaderného programu a naplnění dohody o ukončení války.

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Dům sevřený zatáčkou starého Masarykova okruhu. V Brně vznikla nominovaná rekonstrukce

Renovace domku v Kohoutovicích uvnitř jedné ze zatáček staré trasy Masarykova okruhu.
Česká cena za architekturu/David Korsa, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dům v brněnských Kohoutovicích stál na složité parcele sevřené silnicí, parkovištěm a stopou starého Masarykova okruhu. Vedlejší objekt zmizel při rozšiřování komunikace a ulice přišla o své nároží. Ateliér Kopecký z těžkého zadání vytěžil nominovanou rekonstrukci.

Na první pohled to nebyla vysněná adresa pro bydlení. Dům v brněnských Kohoutovicích stojí uvnitř jedné ze zatáček staré trasy Masarykova okruhu, v místě sevřeném silnicí a komplikovanou historií. Původně šlo o řadový dům. Vedle něj stával ještě jeden. Ten ale musel při rozšiřování komunikace ustoupit. Zůstala po něm proluka, dnes využívaná jako parkoviště, a ulice přišla o přirozené nároží.

17 fotografií v galerii

Právě s tímto nelehkým zadáním se musel vypořádat Ateliér Kopecký. Rekonstrukce rodinného domu nazvaná Desátková patří mezi nominované projekty České ceny za architekturu a ukazuje, že i velmi omezený prostor může nabídnout překvapivě velkorysé bydlení.

Architekti neřešili jen dispozici domu nebo jeho vzhled. Museli také najít způsob, jak malý objekt znovu zapojit do okolí a zacelit místo narušené dopravní stavbou.

Dům, který vrací ulici nároží

Stavební program proto poskládali tak, aby dům ulici vrátil chybějící nároží. Vstup přesunuli k plnému štítu sousedního domu, čímž v přízemí uvolnili hlavní obytný prostor. Díky tomu je obývací část prosvětlená ze tří stran a velkou prosklenou stěnou se otevírá do malého dvora. Z místa, které mohlo působit stísněně, vznikl nakonec světlý a vzdušný interiér.

Jednou z 20 nominovaných realizací je rozšíření hřbitova v Hostivaři.

Kaple, hřbitov i nádraží. Tyhle stavby hýbou Českem

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Česká cena za architekturu má letošní nominace. Z 301 přihlášených staveb vybrala mezinárodní porota 25 projektů, které ukazují, co dnes hýbe českou architekturou: veřejný prostor, rekonstrukce, dřevostavby, dostupné bydlení i velké městské proměny.

Petra Nehasilová

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Nejvýraznějším prvkem domu je nárožní vikýř s velkým oknem. Za ním se nachází převýšená ložnice rodičů s mezipatrem. Podle autorů projektu si ji ale krátce po nastěhování přivlastnily děti. Není divu. Právě odtud se otevírá výhled nad střechami okolních domů do údolí. V domě, který musel bojovat o každý metr, tak vzniklo jedno z nejpůsobivějších míst celé rekonstrukce.

Střídmé materiály, silný detail

Materiálově je dům jednoduchý a střídmý. Architekti pracovali s leštěným betonem, světle mořeným dřevem, bílou omítkou a původní recyklovanou střešní krytinou. Dům si zároveň ponechal drobnou stopu minulosti. Při bouracích pracích se pod dřevěnou podlahou našel starý korálkový náramek. Jeho barva se stala inspirací pro odstín vstupních dveří.

Rekonstrukce rodinného domu nazvaná Desátková patří mezi 25 nominovaných projektů letošního ročníku České ceny za architekturu. Soutěž pořádaná Českou komorou architektů letos vybírala z více než tří stovek přihlášených realizací a ukazuje, jak široce dnes lze kvalitní architekturu chápat: od velkých veřejných staveb přes úpravy městského prostoru až po komorní rekonstrukce rodinných domů.

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

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Praha je pro developery stále nejatraktivnějším trhem, zároveň v ní ale houstne konkurence a přibývá projektů. Skupina Framework proto zvažuje vlastní development mimo metropoli a sází na krajská města, kterým může pomoci silnější poptávka po bydlení i lepší dopravní napojení. „Praha je skvělá, ale je tu přetlak projektů,“ říká Ján Antal, šéf a majitel společnosti, v podcastu Realitní Club.

Petra Nehasilová

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Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

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Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Kompletní rekonstrukce bytu v pražském domě z konce 30. let, která propojuje historické kvality interiéru s moderním životem mladé rodiny.

Fotogalerie: Nosný sloup mohl celý byt pokazit. Místo toho se stal jeho hlavní atrakcí

Enjoy

Petra Nehasilová

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Týden tradera: Trhy slaví, Fed varuje. Sázka na levné peníze dostává trhliny

Kevin Warsh
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Investoři se rizika zatím nevzdávají, centrální banky jim ale kazí náladu. Fed naznačil možnost vyšších sazeb, Japonsko už politiku zpřísnilo a na pražské burze se pod tlak dostal ČEZ, který ztrácel až sedm procent.

Uplynulý týden na trzích patřil hlavně centrálním bankám. Investoři dál zůstávají ochotní podstupovat riziko a euforie z trhů ještě úplně nezmizela. Americký index S&P 500 se proto stále drží na dohled rekordních úrovní kolem 7500 bodů. Zároveň ale přibývá signálů, že éra levnějších peněz nemusí přijít tak rychle, jak trhy doufaly.

Největší pozornost poutalo zasedání amerického Fedu pod vedením nového šéfa Kevina Warshe. Samotné rozhodnutí ponechat sazby beze změny trhy výrazně nepřekvapilo, výbor ho schválil jednomyslně. Důležitější byla nová prognóza, podle které se devět z 18 představitelů Fedu vyslovilo pro možnost zvýšení sazeb ještě letos.

Zhoršený inflační výhled

Důvodem je zhoršený inflační výhled. Očekávaná jádrová inflace pro konec roku 2026 vzrostla z 2,7 na 3,3 procenta, zatímco výhled růstu ekonomiky zůstal stabilní a odhad nezaměstnanosti se mírně snížil. Warsh zároveň zdůraznil, že Fed trvá na návratu inflace ke dvouprocentnímu cíli, i když chce k jeho dosažení přistupovat jinak než jeho předchůdci.

Nový šéf Fedu zároveň představil plán změn fungování centrální banky. Vzniknout má pět specializovaných pracovních skupin zaměřených na měnovou politiku a komunikaci Fedu. Jasný návod k dalším krokům ale trh nedostal. Warsh pouze uvedl, že výbor situaci znovu vyhodnotí za šest týdnů. Možnost překvapivého zvýšení sazeb ve druhé polovině roku tak zůstává otevřená.

Pro riziková aktiva to není ideální zpráva. Další varování přišlo z Japonska, kde centrální banka zpřísnila měnovou politiku o 25 bazických bodů. Klíčová sazba se dostala na jedno procento, tedy nejvýše od roku 1995. Takzvané carry trades na japonském jenu tak dostaly další zásah a trh znovu slyší, že peníze nemusejí být levnější, ale naopak dražší.

ČNB zvýšila sazby

Ke zpřísnění měnové politiky přistoupila také ČNB, která zvýšila sazby poprvé od nástupu guvernéra Aleše Michla. Základní úrokovou sazbu poslala na 3,75 procenta, a to krátce poté, co premiér Andrej Babiš varoval, že dražší peníze poškodí domácnosti, podnikatele i ekonomiku.

ČNB podle Michla vedla k rozhodnutí především obava z vyšší inflace. „V české ekonomice převažují rizika ve směru vyšší inflace,“ řekl po jednání bankovní rady. Nová prognóza podle něj ukazuje, že inflace by se na přelomu roku mohla znovu zvýšit. Pro růst sazeb hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady, jeden byl pro jejich ponechání beze změny.

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Evropské akcie se po měsících slabší výkonnosti vracejí do hledáčku investorů. Podle agentury Bloomberg jim pomáhá naděje na uklidnění situace na Blízkém východě, pokles cen ropy a přesun peněz z amerických technologických titulů do bank, automobilek a průmyslu.

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ČEZ má za sebou slabý týden na burze

Výrazně slabší týden zažil na pražské burze ČEZ. Akcie energetické společnosti v jednu chvíli ztrácely až sedm procent a klesly blíž k hranici 1140 korun za akcii, kde se znovu objevili kupci.

Titul může být v dalších dnech dál volatilní. ČEZ už nemá podporu dividendy a za sebou má také očekávání spojená s valnou hromadou i schválením kroků k rozdělení společnosti. Akcie tak může hledat novou rovnovážnou cenu a další poklesy nelze vyloučit.

Zranitelnější je po uklidnění krize kolem Hormuzského průlivu i celý energetický sektor. Pokud se geopolitická rizika kolem ropy a plynu dál zmírní, může část předchozí podpory energetických titulů z trhu vyprchat.

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