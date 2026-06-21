Trump odmítá mýto v Hormuzském průlivu. Írán chce naopak vybírat poplatky
Donald Trump odmítá, aby se za plavbu Hormuzským průlivem platilo mýto. Írán ale chce od komerčních lodí vybírat poplatky a spor o jednu z nejdůležitějších ropných tras světa tak dál komplikuje křehké příměří.
Plavba Hormuzským průlivem má zůstat bezplatná i po skončení šedesátidenní lhůty, která je součástí dohody o příměří. Na své sociální síti Truth Social to uvedl americký prezident Donald Trump. Írán ale tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby spojené s proplutím touto klíčovou námořní trasou. Írán naopak tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím a že úžina je aktuálně uzavřena.
Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším dopravním tepnám světové energetiky. Běžně jím prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu a také zhruba třetina námořní přepravy zemědělských hnojiv. Jakékoli omezení provozu proto okamžitě vyvolává tlak na ceny ropy a ropných produktů.
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USA mohou účtovat poplatek
Trump napsal, že po dobu 60 dní příměří nebude v průlivu žádné mýto a že platit se nemá ani po uplynutí této lhůty. Výjimku podle něj může představovat pouze případ, kdy by poplatek uložily Spojené státy za své služby spojené s ochranou plavby v regionu, pokud se nepodaří dokončit konečnou dohodu.
Napětí kolem Hormuzského průlivu se zvýšilo po americko-izraelské válce proti Íránu, která vedla k praktickému uzavření úžiny a prudkému zdražení ropy. Ve středu Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján na dálku podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě.
Součástí memoranda je znovuotevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách, včetně Libanonu. Tam Izrael vede ofenzivu proti proíránskému hnutí Hizballáh.
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Teherán ale v sobotu oznámil, že kvůli pokračujícím izraelským útokům v Libanonu průliv znovu uzavírá. Americká armáda to odmítla a uvedla, že námořní trasa zůstává otevřená. Spojené státy podle ní situaci sledují, aby průliv otevřený zůstal.
Íránské revoluční gardy, které citovala tamní agentura Fars, nicméně znovu uvedly, že průliv je uzavřen a že až do odvolání nevydávají lodím žádné povolení plavbě.
Mezitím ve Švýcarsku začínají jednání o konečné mírové smlouvě. Memorandum dává na její přípravu 60 dní. Do země už dorazil americký viceprezident J. D. Vance, který má pomoci formálně zahájit rozhovory o omezení íránského jaderného programu a naplnění dohody o ukončení války.
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