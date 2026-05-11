newstream.cz Politika Příměří „na přístrojích". Trump popsal současné vztahy USA s Íránem

Příměří „na přístrojích“. Trump popsal současné vztahy USA s Íránem

Trump označil příměří s Íránem za „na přístrojích“ a odmítl nejnovější návrh Teheránu. Spor dál blokují požadavky USA na omezení íránského jaderného programu, které Írán považuje za jednostranné a přehnané.

Americký prezident Donald Trump naznačil, že příměří s Íránem je těsně před zhroucením, informuje agentura AP. Děje se tak poté, co šéf Bílého domu odmítl nejnovější návrh Teheránu, jenž podle něj neobsahoval ústupky v klíčové otázce íránského jaderného programu.

„Ani jsem to nedočetl“

Na otázku, zda příměří s Íránem stále platí, Trump odpověděl, že je „neuvěřitelně oslabené“ a „na přístrojích“. „Po přečtení toho odpadu, který nám poslali, bych ho označil za nejslabší v současnosti,“ řekl Trump na nesouvisejícím briefingu v Oválné pracovně. „Ani jsem to nedočetl,“ dodal. Trump už v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí dnes naopak uvedl, že íránský návrh je legitimní a velkorysý, zatímco Spojené státy kladly přehnané a jednostranné požadavky. Teherán podle mluvčího žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily.

Trump klade přehnané a jednostranné požadavky na mír, tvrdí Teherán

Írán hájí svůj mírový návrh jako legitimní a velkorysý, Trump ho ale označil za zcela nepřijatelný. Spor se dál točí hlavně kolem íránského jaderného programu, sankcí, reparací a Hormuzského průlivu, který zůstává klíčovým bodem napětí i po dubnovém příměří.

Íránský návrh, který Trump odmítl, je odpovědí na návrh americký, který je jednostránkovým memorandem o porozumění zahrnujícím 14 bodů. Spojené státy podle deníku The Guardian mimo jiné žádaly, aby se Írán zavázal, že po dobu 20 let nebude obohacovat uran. USA dále požadovaly převoz veškerých íránských zásob vysoce obohaceného uranu do zahraničí a demontáž íránských jaderných zařízení.

Teherán podle deníku The Wall Street Journal nabídl moratorium na obohacování uranu po dobu kratší než 20 let, převoz jen části zásob obohaceného uranu a zředění zbylé části a zcela odmítl demontáž jaderných zařízení. USA tvrdí, že se snaží Íránu zabránit v získání jaderné zbraně, zatímco Teherán dlouhodobě opakuje, že o takovou zbraň neusiluje.

Smartwings od června do konce srpna dočasně přeruší provoz na třech letních linkách a u části destinací sníží počet letů. Firma změny vysvětluje optimalizací letových řádů a kapacit. Cestujícím nabídne vrácení peněz nebo změnu letenky.

Společnost Smartwings chystá změny v letním provozu. Od 1. června do 31. srpna plánuje dočasně přerušit lety do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Zároveň upraví frekvence u vybraných spojů.

Podle aerolinek jde o reakci na aktuální vývoj poptávky a snahu efektivněji nastavit provoz v celé síti destinací, informaci sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Na změny v letovém řádu upozornil také web Airways.

„Průběžně upravujeme letový řád tak, abychom flexibilně reagovali na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovali provoz. V rámci této optimalizace jsme se rozhodli upravit frekvence letů u vybraných destinací a dočasně přerušit letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu,“ uvedla Dufková.

Změny se dotknou také dalších linek. Do Valencie, Madridu, na Madeiru a Mallorku bude Smartwings létat šestkrát týdně místo dosavadních sedmi letů. Do Paříže dopravce v létě zachová jedno denní spojení, zatímco dosud nabízel tři lety denně.

Návrat do Izraele

Úprava čeká i linku do Tel Avivu, kam se aerolinky chystají po odmlce způsobené konfliktem na Blízkém východě vrátit od 20. května. Místo dvou letů denně zde budou provozovat jeden let denně. Stejné omezení se týká také Malagy, kam Smartwings sníží provoz ze dvou denních spojů na jeden.

Cestujícím, kterých se změny dotknou, nabídne společnost vrácení peněz nebo změnu letenky.

Leteckou dopravu v posledních měsících ovlivnila také válka USA a Izraele proti Íránu, která podle uvedených informací začala 28. února. Dočasná uzavření vzdušného prostoru na Blízkém východě vedla ke zrušení tisíců letů. Zablokování Hormuzského průlivu zároveň výrazně zvýšilo cenu leteckého paliva, která se proti období před konfliktem zdvojnásobila.

Na situaci reagovala i německá Lufthansa. V dubnu oznámila ukončení činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine a odstavení části letadel, mimo jiné kvůli růstu cen leteckého paliva. Od tohoto kroku si slibuje úsporu přibližně 40 tisíc tun paliva.

Hackeři z významné skupiny organizovaného kyberzločinu podle Googlu využili umělou inteligenci k nalezení dosud neznámé softwarové chyby. Slabinu se pokusili zneužít při útoku na rozšířený nástroj pro správu systémů, operace však byla zastavena dříve, než mohla způsobit rozsáhlé škody.

Americká společnost Google, která patří do technologické skupiny Alphabet, oznámila, že zaznamenala dosud výjimečný případ zneužití umělé inteligence v kybernetickém útoku. Hackeři z významné skupiny organizovaného kybernetického zločinu podle ní použili AI k odhalení dosud neznámé softwarové slabiny a následně se ji pokusili jako první využít k útoku.

Cílem plánované operace byl rozšířený nástroj pro správu systémů. Podle zprávy Google Threat Intelligence Group se však útok podařilo zablokovat ještě předtím, než mohl přerůst v masivní zneužití. Google zároveň informoval dotčenou firmu i orgány činné v trestním řízení.

„Špička ledovce“

Společnost uvedla, že jde o první případ, kdy identifikovala útočníky, kteří s pomocí AI objevili dosud neznámou slabinu a pokusili se ji využít ve velkém měřítku. Operaci se podařilo zastavit dříve, než způsobila škody.

Podle Johna Hultquista, hlavního analytika Google Threat Intelligence Group, je tento incident jen „špičkou ledovce“. Ukazuje podle něj, jak rychle kybernetičtí zločinci i hackeři podporovaní státy, například Severní Koreou nebo Čínou, začínají inovovat s využitím umělé inteligence. V tomto konkrétním případě však Google nepodezřívá skupinu napojenou na některou vládu. Název uskupení firma nezveřejnila.

Útočníci podle výzkumníků stále častěji svěřují část kybernetických operací umělé inteligenci. Využívají ji nejen k vyhledávání softwarových chyb, ale také k tvorbě škodlivého softwaru, tedy malwaru. Tento vývoj podle nich naznačuje posun k autonomnějším kybernetickým útokům.

AI tak už nemusí sloužit jen jako pomocný výzkumný nástroj. V rukou útočníků se může stát aktivní součástí operace: analyzovat cíle, generovat škodlivý kód a pod omezeným lidským dohledem pomáhat rozhodovat o dalším postupu.

Google při sledování stop hackerů našel důkazy, že k odhalení slabiny použili velký jazykový model, tedy technologii známou pod zkratkou LLM. Stejný typ technologie stojí i za populárními chatboty. Společnost však neuvedla, který konkrétní model útočníci použili. Podle dostupných informací to s největší pravděpodobností nebyl model Gemini od Googlu ani Claude Mythos společnosti Anthropic.

