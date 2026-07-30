Fotogalerie: Chtěli vilu, ale neměli vilový rozpočet. Podařilo se
Vila bez vilového rozpočtu? V Šestajovicích ukázali, že to jde. Architekt Jan Mackovič navrhl pro rodinu dům, který na první pohled působí luxusně, ve skutečnosti ale stojí na jednoduchém principu. Dobrá architektura totiž nemusí křičet ani zbytečně prodražovat stavbu.
Na rovinatém pozemku mezi Klánovicemi a Šestajovicemi vznikl rodinný dům, který na první pohled nepůsobí jako běžná příměstská novostavba. Má ambici vily, ale nehraje si na okázalé sídlo. Nesází na monumentální vstup, drahé efekty ani přemíru materiálů. Jeho luxus stojí na světle, prostoru, soukromí a přímém vztahu k zahradě.
Architekt Jan Mackovič z ateliéru mackovič architecture navrhl dům jako jednopodlažní stavbu, která se rozkládá do šířky a přirozeně pracuje s pozemkem. Právě tím se přibližuje vilovému způsobu bydlení. Vila totiž není jen velký drahý dům. V architektonickém smyslu jde spíš o samostatně stojící rodinné sídlo, které má výraznější vztah k zahradě, větší míru soukromí, velkorysejší obytné prostory a reprezentativnější charakter než běžný rodinný dům.
Luxusem je přímý kontakt s přírodou
V Šestajovicích se tahle představa překládá do střídmého jazyka. Dům není velkolepý rozměrem, ale atmosférou. Pracuje s otevřeností, průhledy, proporcemi a jasným rozdělením jednotlivých částí. Společenská zóna je orientovaná směrem do zahrady, zatímco soukromější část domu zůstává klidnější a chráněnější.
Z ulice téměř mizí, směrem k lesu se ale rozevírá jako výrazná dvoupodlažní vila. Dům v Jevanech od Davida Krause a Miroslava Styka sází na červenou fasádu, parkování na střeše a dramatický sestup mezi kmeny stromů až k výhledu na jezero.
Z ulice nenápadná, do lesa se široce otevře. Neobvyklá vila oživila luxusní Jevany
Reality
Z ulice téměř mizí, směrem k lesu se ale rozevírá jako výrazná dvoupodlažní vila. Dům v Jevanech od Davida Krause a Miroslava Styka sází na červenou fasádu, parkování na střeše a dramatický sestup mezi kmeny stromů až k výhledu na jezero.
Důležitou roli tu hraje jižní fasáda. Není řešená jako jednolitá plocha, ale jemně se zalamuje a pomáhá dostat do interiéru co nejvíc denního světla. Velká okna propojují obytné místnosti se zelení a opticky rozšiřují prostor. Díky tomu dům působí vzdušněji a velkoryseji, než by odpovídalo jeho střídmému zadání.
Právě světlo je jedním z hlavních materiálů domu. V interiéru dopadá na dřevo, beton, sklo a neutrální povrchy, které spolu vytvářejí klidnou, civilní atmosféru. Architektura se nesnaží ohromit, ale vytvořit prostředí, které bude dobře fungovat každý den. Kuchyně, jídelna a obytný prostor tvoří přirozené centrum domu, odkud je vidět do zahrady a odkud se dům otevírá ven.
Z ulice působí nenápadně, téměř přísně. Stačí ale vejít dovnitř a černá dřevostavba nad údolím Litávky odhalí světlý, otevřený svět s výhledy do krajiny. Dům v Chodouni od 0,5 Studia je důkazem, že největší luxus současného bydlení nemusí být vidět na první pohled.
Žádná katalogová dřevostavba. Černý dům v Chodouni ukazuje, proč méně opravdu znamená víc
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Z ulice působí nenápadně, téměř přísně. Stačí ale vejít dovnitř a černá dřevostavba nad údolím Litávky odhalí světlý, otevřený svět s výhledy do krajiny. Dům v Chodouni od 0,5 Studia je důkazem, že největší luxus současného bydlení nemusí být vidět na první pohled.
Vychází jarní Realitní CLUB
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