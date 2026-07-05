Týden tradera: Tankový obr na burzu nejde. Nervozita ve zbrojním sektoru roste
Zkrácený obchodní týden přinesl trhům několik výrazných signálů. Nový šéf Fedu Kevin Warsh naznačil změnu komunikace americké centrální banky, silný dolar zatlačil japonský jen na nejnižší úrovně od 80. let a evropský obranný sektor rozkolísal odklad očekávaného IPO výrobce tanků KNDS.
Uplynulý týden byl na trzích kratší než obvykle. Americké burzy měly v pátek zavřeno a už ve čtvrtek se obchodovalo jen zkráceně. Přesto investoři dostali několik důležitých impulsů. Pozornost poutal první výraznější projev nového šéfa amerického Fedu Kevina Warshe, nervozita kolem japonského jenu i odklad plánovaného vstupu zbrojařské skupiny KNDS na burzu. Americký index S&P 500 se dál držel v širším pásmu kolem 7350 až 7550 bodů.
Hlavní makroekonomickou událostí týdne bylo vystoupení Warshe. Ten už po posledním zasedání americké centrální banky naznačil, že Fed pod jeho vedením změní způsob komunikace i rozhodování. Tentokrát tento směr potvrdil. Centrální banka podle něj nechce dopředu dávat trhům jasné vodítko k budoucímu vývoji sazeb. Místo klasické forward guidance má Fed politiku určovat až podle aktuálních dat a interní debaty.
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Warsh uvedl, že se členové Fedu shodli na tom, že dosavadní postup není pro současné prostředí vhodný. Odmítl ale říct, zda centrální banka zvýší sazby už na červencovém zasedání. Zdůraznil naopak, že chce otevřenější debatu uvnitř Fedu.
Součástí změn má být také vznik pěti pracovních skupin. Ty se zaměří na komunikaci centrální banky, její bilanci, využívání dat, produktivitu a zaměstnanost i inflační rámec. Warsh tak dává najevo, že Fed nechce reagovat jen na jednotlivá čísla, ale chce přehodnotit širší způsob, jak o měnové politice rozhoduje a jak ji vysvětluje trhu.
Slabý jen
Výrazně do tržního dění promlouvá také silný dolar. Ten v posledních týdnech reagoval na růst očekávání ohledně amerických úrokových sazeb. Pod tlakem se kvůli tomu ocitl především japonský jen, který oslabil k úrovním kolem 162 USD/JPY, tedy na nejslabší hodnoty od 80. let.
Kurz jenu
Aktuální kurz vůči americkému dolaru a české koruně
Tak slabá domácí měna je pro Japonsko problém. Zvyšuje riziko dovážených inflačních tlaků a může přimět tamní centrální banku k tvrdšímu postupu. Trhy proto stále víc počítají s možností, že Tokio bude muset dříve či později zasáhnout. Prvním krokem by mohla být měnová intervence ve prospěch jenu.
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
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Trhy
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
Odklad IPO
Druhou výraznou událostí týdne byl odklad plánovaného IPO výrobce tanků KNDS. Firma měla podle dostupných informací dokončenou podstatnou část příprav a její vstup na burzu měl patřit k největším evropským debutům posledních let. Akcionáři ale chtějí proces obnovit až ve chvíli, kdy budou tržní podmínky příznivější.
Odklad je důležitý i proto, že obranný sektor patřil v posledních letech k nejsilnějším investičním tématům v Evropě. Zbrojařské akcie těžily z růstu výdajů na obranu, války na Ukrajině i debat o posílení evropské bezpečnosti. Po silném růstu sektoru je ale na trhu patrná větší nervozita investorů.
Umělá inteligence, obrana či energetika jsou témata, která lákají nejen české investory. Strach, že něco propásnou, však mnohdy zvítězí nad čísly a racionalitou, takže nakoupí příliš draze. Často je to přitom nuda v podobě indexů a fondů, která jim vydělá nejvíc. „Portfolio se musí stavět od základů, ne od střechy,“ říká investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák.
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Trhy
Umělá inteligence, obrana či energetika jsou témata, která lákají nejen české investory. Strach, že něco propásnou, však mnohdy zvítězí nad čísly a racionalitou, takže nakoupí příliš draze. Často je to přitom nuda v podobě indexů a fondů, která jim vydělá nejvíc. „Portfolio se musí stavět od základů, ne od střechy,“ říká investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák.
Na zprávu o odkladu IPO reagovaly růstem některé zbrojařské tituly, například Rheinmetall nebo domácí CSG. Obranný sektor zároveň dál podporuje očekávání, že tlak na vyšší výdaje na zbrojení bude pokračovat. Dalším impulsem může být summit NATO v Ankaře i úvahy o možné mobilizaci v Ruské federaci.
Trh tak zůstává ve zvláštní situaci. Na jedné straně se objevuje větší opatrnost po předchozím silném růstu zbrojařských akcií. Na straně druhé ale geopolitické prostředí dál nahrává scénáři, že poptávka po obranných kapacitách jen tak nepoleví. Představa rychlého konce války na Ukrajině se v tržních očekáváních zatím výrazně neprosazuje.