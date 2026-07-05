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newstream.cz Trhy Týden tradera: Tankový obr na burzu nejde. Nervozita ve zbrojním sektoru roste

Týden tradera: Tankový obr na burzu nejde. Nervozita ve zbrojním sektoru roste

KNDS
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Zkrácený obchodní týden přinesl trhům několik výrazných signálů. Nový šéf Fedu Kevin Warsh naznačil změnu komunikace americké centrální banky, silný dolar zatlačil japonský jen na nejnižší úrovně od 80. let a evropský obranný sektor rozkolísal odklad očekávaného IPO výrobce tanků KNDS.

Uplynulý týden byl na trzích kratší než obvykle. Americké burzy měly v pátek zavřeno a už ve čtvrtek se obchodovalo jen zkráceně. Přesto investoři dostali několik důležitých impulsů. Pozornost poutal první výraznější projev nového šéfa amerického Fedu Kevina Warshe, nervozita kolem japonského jenu i odklad plánovaného vstupu zbrojařské skupiny KNDS na burzu. Americký index S&P 500 se dál držel v širším pásmu kolem 7350 až 7550 bodů.

Hlavní makroekonomickou událostí týdne bylo vystoupení Warshe. Ten už po posledním zasedání americké centrální banky naznačil, že Fed pod jeho vedením změní způsob komunikace i rozhodování. Tentokrát tento směr potvrdil. Centrální banka podle něj nechce dopředu dávat trhům jasné vodítko k budoucímu vývoji sazeb. Místo klasické forward guidance má Fed politiku určovat až podle aktuálních dat a interní debaty.

Warsh uvedl, že se členové Fedu shodli na tom, že dosavadní postup není pro současné prostředí vhodný. Odmítl ale říct, zda centrální banka zvýší sazby už na červencovém zasedání. Zdůraznil naopak, že chce otevřenější debatu uvnitř Fedu.

Součástí změn má být také vznik pěti pracovních skupin. Ty se zaměří na komunikaci centrální banky, její bilanci, využívání dat, produktivitu a zaměstnanost i inflační rámec. Warsh tak dává najevo, že Fed nechce reagovat jen na jednotlivá čísla, ale chce přehodnotit širší způsob, jak o měnové politice rozhoduje a jak ji vysvětluje trhu.

Slabý jen

Výrazně do tržního dění promlouvá také silný dolar. Ten v posledních týdnech reagoval na růst očekávání ohledně amerických úrokových sazeb. Pod tlakem se kvůli tomu ocitl především japonský jen, který oslabil k úrovním kolem 162 USD/JPY, tedy na nejslabší hodnoty od 80. let.

Japonský jen · JPY

Kurz jenu

Aktuální kurz vůči americkému dolaru a české koruně

Vůči dolaru 1 USD = 161,38 JPY 1 JPY ≈ 0,0062 USD
Vůči koruně 1 JPY = 0,1310 Kč 100 JPY ≈ 13,10 Kč
100 JPY v dolarech $0,62 orientační přepočet
100 JPY v korunách 13,10 Kč aktuální mid-market kurz
USD/JPY od ledna +3,0 % vyšší kurz = slabší jen
Vývoj od začátku roku horní křivka ukazuje USD/JPY, spodní orientační hodnotu 100 JPY v korunách
USD/JPY 1 USD v jenech 163 159 155 leden únor březen duben květen červen nyní 156,8 155,1 161,4 JPY/CZK 100 JPY v korunách 13,40 13,20 13,00 leden únor březen duben květen červen nyní 13,13 Kč 13,40 Kč 13,10 Kč
Zdroj: Investing, Wise, Xe, OFX, Exchange-Rates.org. Kurzy jsou orientační mid-market hodnoty a mohou se během dne měnit; graf je zjednodušená vizualizace vývoje od začátku roku.

Tak slabá domácí měna je pro Japonsko problém. Zvyšuje riziko dovážených inflačních tlaků a může přimět tamní centrální banku k tvrdšímu postupu. Trhy proto stále víc počítají s možností, že Tokio bude muset dříve či později zasáhnout. Prvním krokem by mohla být měnová intervence ve prospěch jenu.

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Stanislav Šulc

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Odklad IPO

Druhou výraznou událostí týdne byl odklad plánovaného IPO výrobce tanků KNDS. Firma měla podle dostupných informací dokončenou podstatnou část příprav a její vstup na burzu měl patřit k největším evropským debutům posledních let. Akcionáři ale chtějí proces obnovit až ve chvíli, kdy budou tržní podmínky příznivější.

Odklad je důležitý i proto, že obranný sektor patřil v posledních letech k nejsilnějším investičním tématům v Evropě. Zbrojařské akcie těžily z růstu výdajů na obranu, války na Ukrajině i debat o posílení evropské bezpečnosti. Po silném růstu sektoru je ale na trhu patrná větší nervozita investorů.

Investiční ředitel Broker Consulting Petr Šimčák

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Umělá inteligence, obrana či energetika jsou témata, která lákají nejen české investory. Strach, že něco propásnou, však mnohdy zvítězí nad čísly a racionalitou, takže nakoupí příliš draze. Často je to přitom nuda v podobě indexů a fondů, která jim vydělá nejvíc. „Portfolio se musí stavět od základů, ne od střechy,“ říká investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák.

Klára Sýkora (Sudová)

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Na zprávu o odkladu IPO reagovaly růstem některé zbrojařské tituly, například Rheinmetall nebo domácí CSG. Obranný sektor zároveň dál podporuje očekávání, že tlak na vyšší výdaje na zbrojení bude pokračovat. Dalším impulsem může být summit NATO v Ankaře i úvahy o možné mobilizaci v Ruské federaci.

Trh tak zůstává ve zvláštní situaci. Na jedné straně se objevuje větší opatrnost po předchozím silném růstu zbrojařských akcií. Na straně druhé ale geopolitické prostředí dál nahrává scénáři, že poptávka po obranných kapacitách jen tak nepoleví. Představa rychlého konce války na Ukrajině se v tržních očekáváních zatím výrazně neprosazuje.

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