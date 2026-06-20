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newstream.cz Trhy Evropa dohání Wall Street. Méně AI může být najednou výhodou

Evropa dohání Wall Street. Méně AI může být najednou výhodou

Vývoj na trzích
iStock
nst
nst

Evropské akcie se po měsících slabší výkonnosti vracejí do hledáčku investorů. Podle agentury Bloomberg jim pomáhá naděje na uklidnění situace na Blízkém východě, pokles cen ropy a přesun peněz z amerických technologických titulů do bank, automobilek a průmyslu.

Vyhlídka na uklidnění situace na Blízkém východě může evropským akciím otevřít cestu k silnému druhému pololetí. Podle agentury Bloomberg investoři sázejí na to, že případný mír podpoří ekonomický růst, sníží tlak na ceny energií a pomůže zkrotit inflaci.

Evropské akcie v posledních měsících zaostávaly za americkým trhem. Po předběžné dohodě Spojených států a Íránu o znovuotevření Hormuzského průlivu se ale nálada začala měnit. Index Stoxx Europe 600 tento měsíc přidal zhruba 1,5 procenta, zatímco americký S&P 500 naopak jedno procento ztratil.

Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro přepravu energií. Přestože dohoda mezi Washingtonem a Teheránem zůstává křehká a jednání plánovaná na pátek byla odložena, ceny ropy za poslední měsíc klesly téměř o 30 procent. Trh tak podle Bloombergu zatím nepočítá s výrazným znovuvyhrocením konfliktu.

Nižší energetické riziko nahrává hlavně evropským cyklickým sektorům. Investoři proto obracejí pozornost k bankám, automobilkám, průmyslovým firmám nebo výrobcům luxusního zboží. Naopak defenzivnější tituly, jako jsou utility a telekomunikace, zaostávají. Slábne také zájem o energetické akcie, protože investoři přehodnocují výhled cen ropy.

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Evropa opět láká

„Investiční argument pro sázku ‚kupujte Evropu‘ je zpět,“ řekl Bloombergu Raphael Thuin ze společnosti Tikehau. Podle něj Evropa investorům nabízí možnost snížit závislost na americkém technologickém sektoru. Právě absence velkých evropských jmen v oblasti umělé inteligence je nyní vnímána spíš jako výhoda, protože americký technologický obchod naráží na obavy z příliš rychlého růstu.

Optimismus už se propsal i do výhledů velkých bank. Stratégové Goldman Sachs a Barclays zvýšili odhady letošních výnosů evropských akcií. Deutsche Bank už podle Bloombergu neupřednostňuje americké akcie před evropskými. Průzkum agentury zároveň ukazuje, že analytici v průměru čekají, že index Stoxx 600 zakončí rok 2026 poblíž historického maxima.

Podporou jsou také nová ekonomická data. Ukazatel ekonomických překvapení Citigroup naznačuje, že evropská data se začínají zlepšovat právě ve chvíli, kdy americká ekonomika podle některých signálů dosahuje vrcholu. Podobný relativní vývoj v minulosti často předcházel období, kdy evropské akcie překonávaly jiné regiony.

Stratég Morgan Stanley Marina Zavolock uvedla, že znovuotevření Hormuzského průlivu je v evropských akciích započítáno zatím jen částečně. To podle ní znamená, že evropské indexy mohou mít ještě prostor k růstu. Sama snížila hodnocení energetického sektoru na neutrální a naopak navýšila sázku na banky.

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Někteří očekávají pokles

Ne všichni investoři ale evropskému obratu věří. Průzkum Bank of America ukázal, že část správců fondů očekává v příštích měsících pokles evropských akcií. Skeptici upozorňují hlavně na dopady stále zvýšených cen energií a na jestřábí signály Evropské centrální banky. Podle Alexandra Drabowicze z Indosuez Wealth Management proto evropské akcie z makroekonomického pohledu nepůsobí jednoznačně atraktivně. I on ale v regionu vidí „ostrůvky hodnoty“, například v bankách, obraně a tématu strategické autonomie.

Evropa přitom zůstává proti Spojeným státům levnější. Index Stoxx Europe 600 se obchoduje za patnáctinásobek očekávaných zisků, což je zhruba o čtvrtinu méně než u amerického S&P 500.

Podle Ulricha Urbanna z Berenbergu může evropská nadvýkonnost krátkodobě pokračovat, pokud budou trhy dál započítávat takzvanou mírovou dividendu. Nižší rizikové prémie v cenách energií by podle něj podpořily právě evropské cyklické a hodnotové sektory.

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Vědci hledají šetrnější cestu k početí. Spermie zkoušejí navádět magnetem

Vědci hledají šetrnější cestu k početí. Spermie zkoušejí navádět magnetem
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Reprodukční medicína hledá šetrnější metody, jak pomoci párům s neplodností. Jedna z nich zní téměř jako sci-fi. Spermie zmagnetizují a pomocí magnetického pole navádějí přímo k vajíčku. Zatím vše funguje pouze v laboratoři. Ale třeba jednou?

Reprodukční kliniky, včetně těch patřících Andreji Babišovi, mají kvůli neplodnosti populace dobrý byznys. Naopak systému sociálního zabezpečení hrozí kvůli nízkému počtu narozených dětí kolaps. V obojím mohou pomoci vědci. Aspoň zčásti.

S návrhem postupu, kdy při neplodnosti pomůže navigování spermie přímo v těle ženy pomocí magnetického pole, přišli vědci z německých a španělských výzkumných ústavů.

Výhodné je, že tato metoda by měla být pro ženy mnohem méně invazivní než klasické „početí ve zkumavce“.

Martin Kupka (ODS)

Kupka se pustil do Babiše: O střetu zájmů lže, část firem do fondu nezahrnul

Politika

Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.

nst

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Síly přírody slábnou, pomáhá medicína

Lékaři konstatují, že nejlepší biologické podmínky pro porod prvního dítěte má žena do věku 25 let. Tomu však dnešní doba nepřeje. Ženy ve vyspělém světě se z mnoha důvodů, ekonomických i společenských, rozhodují pro mateřství později.

Třeba v Česku podle Českého statistického úřadu loni průměrný věk prvorodičky dosáhl 29,2 roku a překvapením už nejsou ani více než čtyřicetileté matky rodící prvního potomka. Průměrný počet narozených dětí připadajících na jednu ženu za celý její reprodukční věk v ČR klesl na 1,28. Připomeňme, že k udržení stále stejného počtu obyvatel by bylo zapotřebí 2,1 dítěte na jednu ženu.

Se stoupajícím věkem ženy, ale i muže, se však oslabují přírodní síly. Naštěstí v mnoha případech pomůže lékařská technika. Z umělého oplodnění se dnes v Česku rodí pět až šest procent dětí a jejich podíl stoupá.

Díky tomu se mnoho rodičů přece jen dočká potomka, a reprodukční kliniky mají, zaslouženě, dobrý byznys. Své o tom ostatně ví i premiér Andrej Babiš. Prostřednictvím svého stoprocentně vlastněného rozsáhlého holdingu SynBiol drží většinový podíl v investiční skupině Hartenberg, která mimo jiné ovládá řadu reprodukčních klinik v Česku i zahraničí. Do svěřenského fondu tyto aktivity nepřevedl.

Umělé oplodnění

Babišův Hartenberg expanduje: Třetí klinika umělého oplodnění v Británii

Zprávy z firem

Společnost FutureLife, která se zaměřuje na umělé oplodnění, rozšiřuje své působení v Británii. Nedaleko Londýna koupila kliniku Herts & Essex Fertility Centre. Jde už o třetí akvizici skupiny na britském trhu. Podle odhadů se cena pohybovala ve stovkách milionů korun.

nst

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Příliš invazivní zákroky

Obvyklé oplodnění ve zkumavce (přesněji v Petriho misce), nazývané IVF (in vitro fertilizace), probíhá tak, že se přímo k vajíčkům odebraným ženě z vaječníků přidávají spermie, aby se mohly spojit a vytvořit embryo. Když se to nedaří, vnese zkušený pracovník vybranou spermii pod mikroskopem tenounkou jehlou rovnou do vajíčka (tomu se říká intracytoplazmatická injekce spermie – ICSI). Vzniklý zárodek se pak implantuje ženě do dělohy.

Pro muže nemusí být odběr spermií velkou zátěží – až na výjimky, kdy třeba kvůli neprůchodnosti chámovodů je pro získání spermií nutný menší chirurgický zákrok. Zato pro ženy je odběr vajíček tenkou jehlou z vaječníků přes stěnu pochvy i následná implantace vzniklého embrya do těla nepříjemným invazivním zásahem.

Začíná miliardový závod: Místo ozařování přijdou radioaktivní léky

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Prvky, které mají vylepšit ničení rakovinných nádorů, se dají vyrábět v urychlovačích a dalších přístrojích – anebo také najít v radioaktivních odpadech. Jejich využití v medicíně se postupně rozbíhá a slibuje do pěti let vznik trhu v hodnotě 35 miliard dolarů.

Josef Tuček

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Magnetické kuličky navádějí spermii k vajíčku

A právě tuto invazivnost by měl odstranit postup vyvinutý v úvodu zmíněným německo-španělským výzkumným týmem. Zatím jej vyzkoušeli s hovězími spermiemi a vajíčky.

Ke hlavičkám spermií v laboratoři připojili malinkaté magnetické kuličky vytvořené z oxidů železa a polystyrenu, které nebránily pohybu bičíků. Pomocí vnějších magnetických polí pak výzkumníci řídili směr jejich pohybu v laboratorních miskách a naváděli je přímo k vloženým vajíčkům. Testy ukázaly, že připojené magnetické kuličky pomáhaly udržovat směr pohybu, ale neovlivnily rychlost pohybu spermií. Když spermie pronikaly do vajíčka, magnetické kuličky z nich prostě odpadly. Ani zdraví spermií ani zdraví raně se vyvíjejícího embrya nebylo tímto postupem nijak narušeno.

Rusko chce „léčit“ ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Rusko chce „léčit“ ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Politika

Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.

nst

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Jednotlivcům to snad pomůže. Společnosti až tak moc ne

Výzkum je však teprve na začátku. Podstatné samozřejmě bude, jestli se spermie podaří řídit magnetickým polem nejenom v laboratorním prostředí, ale i v opravdových vejcovodech, kde skutečně dokážou cíleně oplodnit vajíčko. Je to ovšem příklad toho, jak se výzkum umělého oplodnění posouvá k novým možnostem.

Pro reprodukční kliniky to časem může být nová úspěšná technika, která usnadní jejich klientům rodičovství. Případné větší množství dětí narozených díky jednodušší technice oplození by pro vyspělé společnosti bylo určitě přínosné. Ale problém s varovným úbytkem narozených dětí se jenom technickými postupy vyřešit určitě nepodaří.

Data: Být pracující ženou v Česku se moc nevyplatí. Ale je to o trochu lepší než v Turecku

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Krásné pětadvacáté místo. Z devětadvaceti. Tak popsal profesní podmínky pro ženy v Česku prestižní magazín The Economist, který na základě dat z pracovního trhu, cenové hladiny služeb, legislativy i politické praxe sestavuje žebříček zemí vstřícných pro pracující ženy. Před Českem tak skončily vlastně všechny evropské země. Naopak porazit se nám podařilo například Švýcarsko nebo Turecko.

Stanislav Šulc

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Další texty novináře a popularizátora vědy Josefa Tučka

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Konec starých časů? Pražský Deer ukazuje, že zvěřina může být lehká, moderní i překvapivě letní

Konec starých časů? Pražský Deer ukazuje, že zvěřina může být lehká, moderní i překvapivě letní
Deer Restaurant, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Zvěřina nemusí znamenat jen podzim, těžké omáčky a dávno zašlou slávu loveckých hostin. Pražský Deer Restaurant ukazuje, že daněk, jelen nebo kanec mohou na talíři působit lehce, moderně a překvapivě letně.

Když se řekne zvěřina, vybaví se mi podzim. A spolu s ním film Konec starých časů. Zašlá šlechtická sláva, dlouhé hostiny, hony a kuchyně, ve kterých se připravují syté omáčky a pečeně. Zvěřina pro mě vlastně vždycky patřila spíš do minulosti. Jenže pak jsem poznala Deer Restaurant. A ten tohle paradigma v okamžiku změnil. Šéfkuchař Lubomír Dolejš tu s lehkostí dokazuje, že zvěřina nemusí být reliktem starých časů ani synonymem sychravých podzimních dnů. Naopak. Pod jeho rukama je moderní, svěží a natolik sebevědomá, že na ní lze bez obav postavit koncept celé restaurace.

Carpaccio z daňka pak jemně dolaďují nakládané lišky, kaštanový krém a ostružinový gel. Daňčí maso je v této kombinaci delikátnější než jelen a méně výrazné než divočák. Interiér Deeru vypráví podobný příběh jako zdejší kuchyně. Vychází z lovecké tradice, ale interpretuje ji současným, moderním způsobem. Dřevěné obložení a myslivecké artefakty u vstupu připomínají svět aristokratických honů. Ale skutečné překvapení čeká uvnitř. Prosklené atrium. To díky vzrostlým stromům a záplavě denního světla působí neuvěřitelně příjemně - jako tichá, slunečná, zelená oáza klidu uprostřed turistického centra 9 fotografií v galerii

V historickém Domě u dvou jelenů v Michalské ulici, jen pár kroků od Staroměstského náměstí, stojí hotelová restaurace, která by na první pohled klidně mohla zapadnout do turistického kontextu staré Prahy. Kdyby se tak stalo, byla by to ale velká škoda.

Za zdejší kuchyní stojí už čtvrtým rokem šéfkuchař Lubomír Dolejš, který prošel podniky jako Restaurace U Malířů, Obecní dům nebo Šípek Bistrot. Právě jeho rukopis je v Deeru patrný na první ochutnání. Nenajdete tu turistickou verzi guláše a svíčkové, ani samoúčelné gastronomické exhibice. Dolejš místo toho vsadil na surovinu, která byla po staletí součástí české kuchyně, ale dnes ji mnoho restaurací opomíjí – na zvěřinu.

FOODSTREAM DOPORUČUJE

DEER RESTAURANT

📍 Michalská 436/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město
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Krém z topinamburů, uzená srnka i delikátní daněk

Zvěřina provází lidstvo od nepaměti. Po staletí bývala symbolem prestiže a bohatství, servírovala se na šlechtických hostinách a zdobila tabule královských dvorů. Dnes si však získává oblibu z jiných důvodů. Je bohatá na bílkoviny a obsahuje méně tuku než běžné hovězí či vepřové. Šéfkuchař Dolejš ji tu navíc neskrývá pod těžkými omáčkami ani složitými úpravami – naopak sází na její přirozenou čistotu, lehkost a výrazný, charakteristický tón.

Zvěřinu v Deeru potkáte nejen v místních signature jídlech, ale třeba i v polévkách. Těm dominuje chuťově nesmírně zajímavý a netradiční krém z brambor a topinamburů s lanýži, rozmarýnovým olejem a kroketou z kachního masa. Jeho chuť je lehká, voní lesem a hladkou krémovost skvěle narušuje typický, jasně rozpoznatelný tón kachního masa. Kdo dává přednost čirým polévkám, může zvolit silný zvěřinový vývar s julienne z kořenové zeleniny a zvěřinovými raviolkami.

A „divoká“ pak vládne i předkrmům. Jelení mousse s uzenou srnčí kýtou, kterou si šéfkuchař sám nakládá i udí, doplňují brusinkové pyré, kaštanové želé a bylinková drobenka. Carpaccio z daňka pak jemně dolaďují nakládané lišky, kaštanový krém a ostružinový gel. Daňčí maso je v této kombinaci delikátnější než jelen a méně výrazné než divočák. Ve své syrové podobě připomíná kvalitní hovězí carpaccio, ale oproti němu má lehce nasládlou, jakoby minerální chuť. Nakládané lišky mu dodávají příjemnou kyselost i jemnou zemitost, zatímco kaštany celý pokrm zjemňují a doplňují ho o máslový, lehce oříškový tón.

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

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Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.

Petra Martínková

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Dvě tváře jednoho jelena

Hlavní chody se soustředí na čtveřici toho nejlepšího, co české lesy nabízejí – daňka, jelena, kance a muflona. Posledního jmenovaného můžete ochutnat v podobě medailonků bramborami dauphinoise, restovanými houbami shimeji a silnou omáčkou demi-glace. Kančí plec zase Lubomír Dolejš připravuje na višních s divokou brokolicí a máslovými noky. Maso má hlubší a intenzivnější chuť než běžné vepřové, je krásně šťavnaté a přirozeně nasládlé. Višně dodávají lehkou sladkokyselost, která zvěřinu odlehčuje. Divoká brokolice pak funguje jako perfektní osvěžující protiváha k bohatému masu a máslové příloze.

Místním signature pokrmem, na který je po právu sám šéfkuchař nejvíce hrdý, je jelení hřbet s bramborovými noky plněnými jelení plecí a pyré z kořenové zeleniny ovoněné jalovcem.

Právě na tomto jídle Dolejš ukazuje zvěřinu v její nejlepší možné formě. Růžový a dokonale křehký jelení hřbet s elegantní, koncentrovanou chutí, doplňují bramborové noky plněné pomalu taženou plecí, která pokrmu dodává další vrstvu textury i chuti. Zatímco hřbet je jemný a noblesní, plec ukrytá v noku je výraznější, šťavnatá a přináší drsnější podtón. V jednom jídle tak můžete ochutnat dvě různé tváře stejného zvířete. Pyré z kořenové zeleniny pak do jídla vnáší přirozenou sladkost mrkve, petržele a celeru, která se zvěřinou skvěle funguje.

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Petra Martínková

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Slunečná oáza v uspěchaném městě

Interiér Deeru vypráví podobný příběh jako zdejší kuchyně. Vychází z lovecké tradice, ale interpretuje ji současným, moderním způsobem. Dřevěné obložení a myslivecké artefakty u vstupu připomínají svět aristokratických honů, ale skutečné překvapení čeká uvnitř.

Když totiž projdete vnitřní restaurací až na konec, narazíte na prosklené atrium. To díky vzrostlým stromům a záplavě denního světla působí neuvěřitelně příjemně – jako tichá, slunečná, zelená oáza klidu uprostřed turistického centra. Jako místo, kde přece jen na chvíli zapomenete na rychlé tempo současného světa a necháte se, dost možná, na chviličku unést krásou dávno uplynulých časů…

Na první pohled se Deer možná může zdát jako jedno z mnoha míst, která v centru Prahy spoléhají na svou adresu. Ve skutečnosti je ale důkazem, že tradice nemusí znamenat jen nostalgické ohlížení se zpátky. Že zvěřina má na moderní pražské gastro scéně rozhodně své pevné místo. A že konec starých časů může někdy znamenat začátek něčeho mnohem zajímavějšího…

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