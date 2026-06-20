Evropa dohání Wall Street. Méně AI může být najednou výhodou

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Evropské akcie se po měsících slabší výkonnosti vracejí do hledáčku investorů. Podle agentury Bloomberg jim pomáhá naděje na uklidnění situace na Blízkém východě, pokles cen ropy a přesun peněz z amerických technologických titulů do bank, automobilek a průmyslu.
Vyhlídka na uklidnění situace na Blízkém východě může evropským akciím otevřít cestu k silnému druhému pololetí. Podle agentury Bloomberg investoři sázejí na to, že případný mír podpoří ekonomický růst, sníží tlak na ceny energií a pomůže zkrotit inflaci.
Evropské akcie v posledních měsících zaostávaly za americkým trhem. Po předběžné dohodě Spojených států a Íránu o znovuotevření Hormuzského průlivu se ale nálada začala měnit. Index Stoxx Europe 600 tento měsíc přidal zhruba 1,5 procenta, zatímco americký S&P 500 naopak jedno procento ztratil.
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Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro přepravu energií. Přestože dohoda mezi Washingtonem a Teheránem zůstává křehká a jednání plánovaná na pátek byla odložena, ceny ropy za poslední měsíc klesly téměř o 30 procent. Trh tak podle Bloombergu zatím nepočítá s výrazným znovuvyhrocením konfliktu.
Nižší energetické riziko nahrává hlavně evropským cyklickým sektorům. Investoři proto obracejí pozornost k bankám, automobilkám, průmyslovým firmám nebo výrobcům luxusního zboží. Naopak defenzivnější tituly, jako jsou utility a telekomunikace, zaostávají. Slábne také zájem o energetické akcie, protože investoři přehodnocují výhled cen ropy.
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Evropa opět láká
„Investiční argument pro sázku ‚kupujte Evropu‘ je zpět,“ řekl Bloombergu Raphael Thuin ze společnosti Tikehau. Podle něj Evropa investorům nabízí možnost snížit závislost na americkém technologickém sektoru. Právě absence velkých evropských jmen v oblasti umělé inteligence je nyní vnímána spíš jako výhoda, protože americký technologický obchod naráží na obavy z příliš rychlého růstu.
Optimismus už se propsal i do výhledů velkých bank. Stratégové Goldman Sachs a Barclays zvýšili odhady letošních výnosů evropských akcií. Deutsche Bank už podle Bloombergu neupřednostňuje americké akcie před evropskými. Průzkum agentury zároveň ukazuje, že analytici v průměru čekají, že index Stoxx 600 zakončí rok 2026 poblíž historického maxima.
Podporou jsou také nová ekonomická data. Ukazatel ekonomických překvapení Citigroup naznačuje, že evropská data se začínají zlepšovat právě ve chvíli, kdy americká ekonomika podle některých signálů dosahuje vrcholu. Podobný relativní vývoj v minulosti často předcházel období, kdy evropské akcie překonávaly jiné regiony.
Stratég Morgan Stanley Marina Zavolock uvedla, že znovuotevření Hormuzského průlivu je v evropských akciích započítáno zatím jen částečně. To podle ní znamená, že evropské indexy mohou mít ještě prostor k růstu. Sama snížila hodnocení energetického sektoru na neutrální a naopak navýšila sázku na banky.
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Někteří očekávají pokles
Ne všichni investoři ale evropskému obratu věří. Průzkum Bank of America ukázal, že část správců fondů očekává v příštích měsících pokles evropských akcií. Skeptici upozorňují hlavně na dopady stále zvýšených cen energií a na jestřábí signály Evropské centrální banky. Podle Alexandra Drabowicze z Indosuez Wealth Management proto evropské akcie z makroekonomického pohledu nepůsobí jednoznačně atraktivně. I on ale v regionu vidí „ostrůvky hodnoty“, například v bankách, obraně a tématu strategické autonomie.
Evropa přitom zůstává proti Spojeným státům levnější. Index Stoxx Europe 600 se obchoduje za patnáctinásobek očekávaných zisků, což je zhruba o čtvrtinu méně než u amerického S&P 500.
Podle Ulricha Urbanna z Berenbergu může evropská nadvýkonnost krátkodobě pokračovat, pokud budou trhy dál započítávat takzvanou mírovou dividendu. Nižší rizikové prémie v cenách energií by podle něj podpořily právě evropské cyklické a hodnotové sektory.