Kaple, hřbitov i nádraží. Tyhle stavby hýbou Českem
Česká cena za architekturu má letošní nominace. Z 301 přihlášených staveb vybrala mezinárodní porota 25 projektů, které ukazují, co dnes hýbe českou architekturou: veřejný prostor, rekonstrukce, dřevostavby, dostupné bydlení i velké městské proměny.
Současná česká architektura není jen o luxusních vilách a efektních solitérech. Letošní nominace na Českou cenu za architekturu ukazují mnohem širší obraz. Mezi vybranými stavbami jsou nádraží, školky, parky, náplavky, hasičárna, kaple, dostupné bydlení i hokejová aréna.
Do 11. ročníku soutěže, kterou pořádá Česká komora architektů, se přihlásilo 301 realizací dokončených v posledních pěti letech. Mezinárodní porota z nich vybrala 25 nominovaných. Vítěz hlavní ceny bude znám 12. listopadu.
Veřejný prostor táhne
Silně zastoupené jsou projekty, které vracejí lidem místa dříve přehlížená nebo zanedbaná. Park U Vody od ateliéru YYYY pracuje s divokostí Trojské kotliny, řekou i industriálními stopami. Oživení radbuzské náplavky od ateliéru Jsme k světu proměnilo plzeňský břeh v živou promenádu. Pilotní oblouk 036 od CCEA MOBA zase ukazuje, jak se prostor pod Negrelliho viaduktem může stát komunitním a kreativním místem.
Velké stavby mění města
Mezi nominacemi nechybí ani výrazné veřejné investice. Nové nádraží Praha-Bubny od Jakub Cigler Architekti je jednou z prvních staveb vznikající čtvrti Bubny-Zátory. Horácká multifunkční aréna od CHYBIK + KRISTOF v Jihlavě má být nejen stadionem Dukly, ale i kulturním a společenským centrem Vysočiny. Kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou od Atelieru 99 proměnilo bývalý pivovar v místo pro knihovnu, muzeum, ZUŠ, restauraci, sál i minipivovar.
Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.
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Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.
Školka, hasičárna i bydlení ze dřeva
Výběr připomíná, že kvalitní architektura má vliv i na každodenní život obcí. Mateřská škola Fulnek od XTOPIX architektů a Simony Ledvinkové propojuje třídy se zahradou a výhledy na zámek. Hasičárna pro Psáry a Dolní Jirčany od SOA Architektů kombinuje technické zázemí s komunitní rolí. Dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou od Kuba & Pilař architektů patří k prvním vícepodlažním bytovým dřevostavbám v Česku.
Staré stavby dostávají nový život
Nominace ukazují i sílu rekonstrukcí a konverzí. Lesní koupaliště v Liberci od Mjölk architektů vrací život oblíbenému místu u vody mezi smrky. Centrála a showroom Janošík ve Valašských Příkazech proměňuje bývalou halu v sídlo firmy otevřené krajině Bílých Karpat. BudexHUB od Studia Perspektiv zase ukazuje současné firemní sídlo založené na dřevě, technologiích a udržitelném provozu.
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Liberečtí architekti ze studia Mjölk postavili plovárnu. Nejenom že ji navrhli a sehnali peníze, zároveň přiložili ruku k dílu. Jednoduchá dřevostavba vyšla na 10 milionů korun.
Malé stavby, silný příběh
Vedle velkých projektů se do výběru dostaly i komornější realizace. Rodinný dům Minimální maximum od Stempel Tesař architektů ukazuje, jak se dá na extrémně malém pozemku vytvořit plnohodnotné bydlení. Brněnský dům 18.DESÁTKOVÁ od Ateliéru Kopecký doplňuje chybějící nároží v Kohoutovicích. Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce od RCNKSK propojuje kámen, hlínu, dřevo, světlo a jihomoravskou krajinu.
Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.
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Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
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