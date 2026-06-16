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newstream.cz Reality Kaple, hřbitov i nádraží. Tyhle stavby hýbou Českem

Kaple, hřbitov i nádraží. Tyhle stavby hýbou Českem

Jednou z 20 nominovaných realizací je rozšíření hřbitova v Hostivaři.
Matěj Hakár, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Česká cena za architekturu má letošní nominace. Z 301 přihlášených staveb vybrala mezinárodní porota 25 projektů, které ukazují, co dnes hýbe českou architekturou: veřejný prostor, rekonstrukce, dřevostavby, dostupné bydlení i velké městské proměny.

Současná česká architektura není jen o luxusních vilách a efektních solitérech. Letošní nominace na Českou cenu za architekturu ukazují mnohem širší obraz. Mezi vybranými stavbami jsou nádraží, školky, parky, náplavky, hasičárna, kaple, dostupné bydlení i hokejová aréna.

Do 11. ročníku soutěže, kterou pořádá Česká komora architektů, se přihlásilo 301 realizací dokončených v posledních pěti letech. Mezinárodní porota z nich vybrala 25 nominovaných. Vítěz hlavní ceny bude znám 12. listopadu.

Studio Perspektiv navrhlo BudexHUB jako jednu z nejvyšších administrativních dřevostaveb v Česku, která propojuje pohledové dřevo, moderní technologie a udržitelný provoz. Jakub Janošík proměnil bývalou halu ve Valašských Příkazech v centrálu a showroom firmy Janošík, který propojuje architekturu, krajinu, velkorysá okna, bílé interiéry a zahradu pod hřebenem Bílých Karpat. Ateliér Kopecký citlivě zrenovoval rodinný dům v brněnských Kohoutovicích, doplnil chybějící nároží a propojil jednoduché materiály s drobným odkazem na historii místa. 25 fotografií v galerii

Veřejný prostor táhne

Silně zastoupené jsou projekty, které vracejí lidem místa dříve přehlížená nebo zanedbaná. Park U Vody od ateliéru YYYY pracuje s divokostí Trojské kotliny, řekou i industriálními stopami. Oživení radbuzské náplavky od ateliéru Jsme k světu proměnilo plzeňský břeh v živou promenádu. Pilotní oblouk 036 od CCEA MOBA zase ukazuje, jak se prostor pod Negrelliho viaduktem může stát komunitním a kreativním místem.

Velké stavby mění města

Mezi nominacemi nechybí ani výrazné veřejné investice. Nové nádraží Praha-Bubny od Jakub Cigler Architekti je jednou z prvních staveb vznikající čtvrti Bubny-Zátory. Horácká multifunkční aréna od CHYBIK + KRISTOF v Jihlavě má být nejen stadionem Dukly, ale i kulturním a společenským centrem Vysočiny. Kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou od Atelieru 99 proměnilo bývalý pivovar v místo pro knihovnu, muzeum, ZUŠ, restauraci, sál i minipivovar.

Takto vypadá Horácká aréna v Jihlavě.

Jihlava ukázala cestu i Praze. Nová aréna za 2,2 miliardy mění pravidla českých stadionů

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Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.

Petra Nehasilová

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Školka, hasičárna i bydlení ze dřeva

Výběr připomíná, že kvalitní architektura má vliv i na každodenní život obcí. Mateřská škola Fulnek od XTOPIX architektů a Simony Ledvinkové propojuje třídy se zahradou a výhledy na zámek. Hasičárna pro Psáry a Dolní Jirčany od SOA Architektů kombinuje technické zázemí s komunitní rolí. Dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou od Kuba & Pilař architektů patří k prvním vícepodlažním bytovým dřevostavbám v Česku.

Staré stavby dostávají nový život

Nominace ukazují i sílu rekonstrukcí a konverzí. Lesní koupaliště v Liberci od Mjölk architektů vrací život oblíbenému místu u vody mezi smrky. Centrála a showroom Janošík ve Valašských Příkazech proměňuje bývalou halu v sídlo firmy otevřené krajině Bílých Karpat. BudexHUB od Studia Perspektiv zase ukazuje současné firemní sídlo založené na dřevě, technologiích a udržitelném provozu.

Přírodní koupaliště

V Liberci mají novou a krásnou plovárnu. Přispěli na ni i místní, vyšla na 10 milionů

Enjoy

Liberečtí architekti ze studia Mjölk postavili plovárnu. Nejenom že ji navrhli a sehnali peníze, zároveň přiložili ruku k dílu. Jednoduchá dřevostavba vyšla na 10 milionů korun.

Petra Nehasilová

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Malé stavby, silný příběh

Vedle velkých projektů se do výběru dostaly i komornější realizace. Rodinný dům Minimální maximum od Stempel Tesař architektů ukazuje, jak se dá na extrémně malém pozemku vytvořit plnohodnotné bydlení. Brněnský dům 18.DESÁTKOVÁ od Ateliéru Kopecký doplňuje chybějící nároží v Kohoutovicích. Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce od RCNKSK propojuje kámen, hlínu, dřevo, světlo a jihomoravskou krajinu.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

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Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

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Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

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Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Kongresové centrum se rozroste. Vznikne u něj multifunkční hala pro 1500 lidí

Nová hala Kongresového centra
CMC Architects, užito se svolením
nst
nst

Před Kongresovým centrem Praha začne v červenci výstavba nové multifunkční haly. Budova směrem k Pankráckému náměstí má sloužit výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím a pojme až 1500 lidí. Hotová má být v září 2028.

Náklady na výstavbu mají činit 1,35 miliardy korun. Z toho 1,2 miliardy zaplatí Kongresové centrum Praha ze svých zdrojů, zbytek uhradí příspěvek města. Praha je od minulého roku jediným akcionářem KCP.

Podle ředitelky centra Lenky Žlebkové je nová hala zásadní pro další rozvoj. Kongresové centrum díky ní bude moci hostit i největší kongresy, které dosud muselo kvůli nedostatečné kapacitě odmítat.

7 fotografií v galerii

Významné světové kongresy

„Zájem o nové kapacity není hypotetický. KCP už dnes eviduje poptávku přibližně 15 světově významných kongresů, zejména z oblasti medicíny, jejichž konání je přímo podmíněno dokončením haly,“ uvedla Žlebková.

Nová hala bude propojena se stávající budovou kongresového centra. Bude mít tvar obdélníku umístěného příčně před současným objektem. Významná část stavby bude vyzdvižena na sloupech, takže pod ní zůstane veřejně přístupné prostranství.

Vnitřní prostor bude možné rozdělit až na pět samostatných částí. Podobu haly navrhla španělská kancelář OCA Architects ve spolupráci s českým ateliérem CMC Architects. Stavbu provede společnost GEMO.

Výstavba dálnic v Česku pokračuje

Dálnice k Baltu mizí pod zemí. Tunel Opevnění na D11 je ze tří čtvrtin vyražený

Zprávy z firem

Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.

Michal Nosek

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Praha se stala jediným akcionářem KCP poté, co od státu získala jeho většinový podíl. Stát výměnou obdržel Faustův dům na Karlově náměstí, pozemek v Nemocnici Na Homolce, parkoviště před ministerstvem zahraničí a 2,21 miliardy korun, které dříve do centra investoval kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000.

Kongresové centrum Praha loni dosáhlo obratu 717 milionů korun a zisku 138,9 milionu korun. Hostilo 185 akcí pro 210 tisíc lidí.

Centrum dnes nabízí 70 sálů a salonků pro akce různých velikostí. Jeho součástí je také Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. Budova vznikla v letech 1976 až 1981 a na přelomu milénia prošla přestavbou.

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ČTK

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Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.
Sothebys, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.

Český trh luxusních nemovitostí se v posledních letech výrazně proměnil. Kupující už neřeší jen prestižní adresu, ale také architektonickou hodnotu, technický stav, kvalitu rekonstrukce, velikost pozemku, soukromí i budoucí hodnotu nemovitosti. Pražská vila tak dnes není jen dům se zahradou, ale kombinace investice, životního stylu a architektonického příběhu.

To je dobře vidět i na aktuální nabídce pražských vil. Opravdu kvalitních domů v dobrých lokalitách je málo, nové prakticky nevznikají a ty historické se prodávají jen výjimečně. Nejzajímavější kusy se navíc často objevují bez veřejně uvedené ceny. U těchto nemovitostí se cena sděluje až vážným zájemcům, protože se pohybuje v nejvyšším segmentu trhu.

Historická kamenná vila z roku 1914 na pražských Hřebenkách je k prodeji za 53,7 milionu korun. Samostatná část dvojvily v klidné ulici Tichá nabízí užitnou plochu 317 metrů čtverečních a dispozici 6+kk. Dům prošel v roce 2015 citlivou rekonstrukcí, která zachovala jeho dobový charakter a propojila jej s komfortem současného bydlení. 29 fotografií v galerii

Troja: vila s výhledem na Hrad, bazénem a vlastním spa

K nejvýraznějším nabídkám patří vila v pražské Troji, kterou nabízí Sotheby’s International Realty Czech Republic. Dům stojí v prestižní rezidenční lokalitě a láká hlavně na výhledy na Pražský hrad a panorama města.

Přízemí tvoří společenská část s pracovnou s krbem, jižně orientovaným obývacím pokojem, hlavní kuchyní a vstupem na terasu s venkovním posezením a bioklimatickou pergolou. Součástí domu je také vnitřní bazén o rozměrech deset krát čtyři metry, vinný sklep, spa s finskou a parní saunou, další kuchyně, zázemí pro hosty nebo personál, garáž pro čtyři auta a prostor pro nepřetržitou bezpečnostní službu.

Cena není veřejně uvedena. Podle rozsahu domu, lokality, výhledů a vybavení lze ale očekávat částku minimálně ve vyšších desítkách milionů korun, u podobně výjimečných trojských vil spíše v hladině kolem 150 milionů korun a výše.

Trnová u Prahy

FOTOGALERIE: Zámky na prodej. Podívejte se, kolik stojí historické skvosty v Česku

Reality

Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

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Vysočany: prvorepubliková vila za 69,5 milionu

Ve Vysočanech je k prodeji prvorepubliková vila z roku 1935 podle návrhu architekta Aloise Dlabače. Nabízí ji Sotheby’s International Realty Czech Republic. Čtyřpodlažní dům má užitnou plochu 345 metrů čtverečních, dispozici 9+1 a stojí na pozemku o rozloze 1347 metrů čtverečních. Nabídková cena činí 69,5 milionu korun.

Vila prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí, která zachovala původní charakter stavby a doplnila jej o současný standard bydlení. Interiéry pracují s tmavými dřevěnými podlahami, nábytkem na míru, italským vybavením a koupelnami Devon & Devon. Součástí objektu je také samostatná přístavba se zázemím pro personál, garáž pro dvě auta a udržovaná zahrada.

Vila Vicus na Slovensku

FOTOGALERIE: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad

Reality

Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.

Petra Nehasilová

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Hřebenky: vila s parkovou zahradou a věží

Jednou z nejvýjimečnějších nabídek v portfoliu realitní kanceláře Luxent je kompletně zrekonstruovaná vila z roku 1910 v ulici Nad Výšinkou na Hřebenkách. Dům má užitnou plochu 400 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 3359 metrů čtverečních, tedy na jednom z největších soukromých rezidenčních pozemků v širším centru Prahy.

Rezidence vznikla jako součást projektu vil architekta Viktora Beneše pod vlivem anglické vilové architektury. Nabízí mramorovou vstupní halu, pracovnu s původním dřevěným obložením, obytné prostory s výhledem na Prahu, vyhlídkovou věž, wellness, saunu, fitness, vinotéku a krytý venkovní bazén o délce 25 metrů. Na pozemku je garáž pro tři auta, další krytá stání, dvě letní posezení a venkovní kuchyně.

Cena je na vyžádání. Vzhledem k lokalitě, rozsahu pozemku a vybavení lze u podobné nemovitosti očekávat částku výrazně nad 150 milionů korun, pravděpodobně spíše kolem 200 milionů korun a výše.

Hanspaulka: elegantní vila za 155 milionů

V prestižní pražské Hanspaulce je k prodeji elegantní vila za 155 milionů korun. Dům v portfoliu Sotheby’s International Realty Czech Republic nabízí obytnou plochu 702 metrů čtverečních, pozemek o rozloze 1007 metrů čtverečních a terasy o ploše 46 metrů čtverečních.

Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

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Praha ukázala návrhy finalistů soutěže na dostavbu Vítězného náměstí . Nová zástavba takzvaného 4. kvadrantu vyroste v režii trojice developerů Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group.

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Ve čtyřech patrech jsou tři ložnice, každá s vlastní koupelnou a prostornou šatnou, tři pracovny, knihovna a otevřené obytné patro s obývacím pokojem s krbem na dřevo, jídelnou, kuchyní a biliardovou částí. Relaxační zázemí tvoří vnitřní bazén, sauna, fitness a bar.

Vila prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2013 a interiéry byly zařízeny ve vysokém standardu. Nechybějí mramorové a dubové podlahy, křišťálové lustry ani designový nábytek. Součástí pozemku je také zázemí pro nepřetržitou bezpečnostní službu.

Hřebenky podruhé: historická vila za 53,7 milionu

Další zajímavou nabídkou realitní kanceláře Sotheby’s International Realty Czech Republic je historická kamenná vila z roku 1914 v ulici Tichá na Hřebenkách. Jde o samostatnou část dvojvily s užitnou plochou 317 metrů čtverečních, dispozicí 6+kk a pozemkem o rozloze 546 metrů čtverečních. Cena činí 53,7 milionu korun.

Dům je od roku 1947 v péči jedné rodiny a v roce 2015 prošel rekonstrukcí, která respektovala jeho původní charakter. Vstupní podlaží tvoří hala se schodištěm, ložnice, šatna a velkorysý obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelnou. V patře jsou další ložnice, koupelna, balkon a terasa. Podkroví pak nabízí další ložnici, pracovnu, koupelnu, šatnu a skladové prostory.

K vile patří oplocená zahrada se vzrostlými stromy a parkování pro dva vozy. Největší předností je klidná poloha ve slepé rezidenční ulici s minimálním provozem.

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