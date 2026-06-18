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newstream.cz Money Babiš varuje Michla: Zvýšení sazeb poškodí lidi, podnikatele i ekonomiku

Babiš varuje Michla: Zvýšení sazeb poškodí lidi, podnikatele i ekonomiku

Babiš varuje Michla: Zvýšení sazeb poškodí lidi, podnikatele i ekonomiku
Profimedia
ČTK
ČTK

ČNB stojí před rozhodnutím, které může zdražit úvěry i hypotéky. Premiér Andrej Babiš před zvýšením sazeb varuje, analytici ale kvůli inflaci, mzdám a dražším službám čekají spíš utažení měnové politiky.

Krátce před dnešním rozhodnutím bankovní rady České národní banky (ČNB) o nastavení úrokových sazeb premiér Andrej Babiš (ANO) varoval před jejich navýšením. Novinářům při odletu na unijní summit řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Podle analytiků bude rada zvažovat, zda ponechá základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta, nebo ji zvýší o čtvrt procentního bodu. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Tuto možnost naznačil minulý týden v rozhovoru s agenturou Bloomberg i guvernér ČNB Aleš Michl. Kroky ČNB kritizuje předseda vlády opakovaně.

Babiš nechápe

„Nechápu, proč by ČNB měla navyšovat sazby,“ řekl premiér s tím, že Česko uplatňuje vyšší úrokovou sazbu než eurozóna. Evropská centrální banka nicméně minulý týden zvýšila svou klíčovou depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Podle Babiše k tomu má důvod vzhledem k inflaci, v Česku ale takový problém nevidí.

Lukáš Kovanda: ČNB dnes řeší dilema. Zvednout sazby, nebo nevypadat jako Babišův spojenec

Názory

Dnešní zasedání ČNB je testem nervů i kredibility, tedy toho, jak přesvědčivě dokáže centrální banka udržet obraz nezávislé instituce v prostředí, kde se najednou zkřížily geopolitika, globální měnová politika a domácí politika.

Lukáš Kovanda

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Koncem května Babiš vyzval Michla, aby centrální banka úrokové sazby snížila. Podle zákona je centrální banka nezávislá. Zákon o České národní bance stanovuje, že její hlavní cíl je péče o cenovou stabilitu. ČNB cílí na stabilní udržení inflace na dvou procentech. V dubnu meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta, důvodem bylo zejména zdražení pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě.

„Pokud nás někdo kritizuje za výši hypoték a úvěrů, kdy hlavně na sazbě vydělávají komerční banky, tak nám se to nelíbí. Doufejme, že ČNB k tomu nepřistoupí, protože by tím zásadně poškodila životy všech spoluobčanů, podnikatelů a celé ekonomiky,“ uvedl. Jeho hnutí čelí kritice kvůli předvolebním slibům, že sníží ceny hypoték.

Aleš Michl

Dalibor Martínek: Michl versus Babiš. Nejde o sazby, jde o nezávislost ČNB

Názory

Česká národní banka bude rozhodovat o výši úrokových sazeb. Všeobecné očekávání trhu je, že bankovní radní zvýší základní úrokovou sazbu z 3,50 na 3,75 procenta. Stane se tak? A co by to znamenalo pro českou ekonomiku?

Dalibor Martínek

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Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a že jejich úprava na červnovém zasedání je reálnou možností. Pokud by ČNB skutečně ke zpřísnění měnové politiky přistoupila, bylo by to první zvýšení sazeb od doby, kdy se Michl stal v červenci 2022 guvernérem.

Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš předpokládá zvýšení sazeb, a to zejména kvůli pokračujícím inflačním tlakům vyvolaným konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu. Nic na tom podle něj nemění ani podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které by mělo otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Bankovní radu podle Bureše přesvědčí i rychlejší než očekávaný růst mezd v prvním čtvrtletí a setrvalý růst cen služeb v blízkosti pěti procent.

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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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ČNB drží sazby beze změny. Základní úrok zůstává na 3,5 procenta

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Alliance Laundry CE představuje udržitelnou budoucnost profesionálního praní

Alliance Laundry CE představuje udržitelnou budoucnost profesionálního praní
Alliance Laundry CE, užito se svolením
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Jedním z nejrychleji rostoucích poskytovatelů profesionálních prádelenských řešení ve střední Evropě je společnost Alliance Laundry CE. Již pětatřicet let působí Alliance Laundry CE v Příboře v Moravskoslezském kraji, toto výročí si v těchto dnech připomíná.

Společnost se vyznačuje technologiemi, které kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí. „Hlavním pilířem všech produktů, služeb i dlouhodobého rozvoje naší společnosti, je udržitelnost. Reagujeme tak na rostoucí tlak podniků i veřejnosti na ekologicky odpovědné provozy. Naše technologie, které podporuje největší vývojové centrum prádelenství v Evropě, jež v Příboře sídlí, kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí,“ říká Jan Vleugels, generální ředitel společnosti.

Alliance Laundry CE exportuje své výrobky do celého světa, 98 procent produkce směřuje na zahraniční trhy, zejména do zemí Evropské unie, na Střední Východ a do Asie. Může se pyšnit špičkovým evropským vývojovým centrem STAR Center, v němž vyvíjí a testuje nové produkty a technologie, což umožňuje být na špici technologických inovací v našem oboru.

Alliance Laundry CE dlouhodobě prosazuje přístup, který přesahuje běžné technologické inovace. Udržitelnost není doplňkem, ale klíčovým kritériem při vývoji každého řešení. Společnost se zaměřuje na snižování spotřeby vody a energie, minimalizaci chemické zátěže, prodloužení životnosti textilu i zařízení, obnovitelný přístup k materiálům a digitální, tedy maximální efektivitu řízení provozu.

„Naším cílem je ukázat, že profesionální praní může být nejen efektivní, ale také šetrné k planetě. Udržitelnost je pro nás závazek, nikoli marketingový trend. Jsme přesvědčeni, že budoucnost profesionálního praní bude stát na kombinaci inovací, digitalizace a ekologické odpovědnosti. Chceme být lídrem této změny a pomáhat firmám napříč odvětvími přecházet na udržitelnější provoz,“ dodává Jan Vleugels.

Alliance Laundry CE v číslech

Společnost zaměstnává celosvětově přes 3 500 lidí a má ve více než 140 zemích nainstalováno více než čtyři miliony komerčních jednotek. Pokud bychom tyto stroje postavili vedle sebe, vytvořily by řadu dlouhou zhruba 3 tisíce kilometrů, což je přibližně vzdálenost z Prahy až k portugalskému pobřeží Atlantiku. Moderní průmyslové pračky, které dokážou v jedné várce vyprat až 180 kilogramů prádla, co v jednom cyklu představuje například dresy pro více než 10 kompletních fotbalových týmů najednou. Vzhledem k tomu, že komerční pračky běží v průměru v osmi až deseti cyklech denně, tak jediný stroj obslouží potřeby stovek lidí každý den. Pokud jde o úsporu vody, moderní chytré pračky se senzory zatížení, které jsou součástí portfolia Alliance Laundry CE, snížily spotřebu vody až o 28 procent oproti starším modelům. High-speed odstřeďování pak zkracuje dobu sušení až o 20 procent, což je klíčové vzhledem k tomu, že sušení je energeticky nejnáročnější část procesu.

  • 35 let působení závodu v Příboře
  • 98 procent produkce směřuje na export
  • více než 140 zemí, kde jsou technologie společnosti instalovány
  • přes 4 miliony komerčních jednotek nainstalovaných po celém světě
  • řada těchto strojů by vedle sebe měřila asi 3 000 kilometrů
  • až 180 kilogramů prádla v jedné várce u největších průmyslových praček
  • až 28 procent úspora vody oproti starším modelům
  • až 20 procent kratší doba sušení díky high-speed odstřeďování
  • více než 3 500 zaměstnanců celosvětově

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

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V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Školení Číňanů stálo šéfa ústavu jaderné ochrany místo. Metnar ho odvolá

Školení Číňanů stálo šéfa ústavu jaderné ochrany místo. Metnar ho odvolá
Profimedia
ČTK
ČTK

Školení čínských vojenských expertů v českém státním ústavu má personální dohru. Ministr vnitra Lubomír Metnar oznámil, že odvolá ředitele Tomáše Dropu.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Řekl to Deníku N.

Spolupráci s experty z pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko. Situaci chce probrat se zpravodajskými službami.

Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se spolupráce českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu nereagoval. Jeho vyjádření zjišťujeme.

Metnar zasahuje kvůli Číně. Ředitele státního ústavu Tomáše Dropu (na snímku) odvolá. Profimedia

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

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Čínští experti jezdili do ústavu třetím rokem

Do areálu výzkumného ústavu u Příbrami jezdí čínští experti podle Deníku N už třetím rokem. Za květnové školení zaplatili téměř 800 tisíc korun. Další bylo podle webu plánované na podzim.

 Odborníci se podle informací Deníku N učili, jak detekovat různé biologické látky, na podzim se plánovali zúčastnit i školení zaměřeného na vojenské technologie. 

„Nyní se řeší, co všechno se mohli dozvědět, kde byli a tak dále,“ řekl serveru Metnar.

Miroslav Štěpán

Metnar odvolal šéfa České pošty Miroslava Štěpána

Zprávy z firem

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil, informovala Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.

ČTK

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Ústav podle něj pořádá komerční akce pro instituce z EU a ze Severoatlantické aliance (NATO), kde je spolupráce v pořádku. „Ale tady se bavíme o Číně,“ uvedl ministr.

Z dostupných smluv podle Deníku N vyplývá, že ústav expertům poskytoval základní a pokročilé školení. Podle webu ústav nezkoumal, proč čínští odborníci vybrali pro školení české laboratoře. „To je otázka na ně. Oni nás o to požádali a my to nabízíme. Je povoleno to dělat, není to nic zakázaného,“ řekl serveru Dropa.

Mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha webu řekl, že podobná spolupráce přináší závažná rizika. Vědecká průmyslová špionáž podle něj patří k hlavním aktivitám čínských zpravodajských služeb. Deník N upozornil, že pekingskou akademii umístily v roce 2021 Spojené státy na seznam organizací, se kterými Američané nesmí obchodovat. Instituce se podle USA podílí na vývoji biotechnologií pro čínskou armádu. Dropa uvedl, že o amerických sankcích nevěděl.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany provádí podle svých internetových stránek výzkumnou činnost v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek (CBRN látek). Dále zabezpečuje podporu činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Poskytuje také odbornou pomoc složkám integrovaného záchranného systému při řešení situací se závažným ohrožením obyvatel nebo životního prostředí. Zajišťuje rovněž školící a výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj schopností specialistů v problematice CBRN látek.

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