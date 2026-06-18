Babiš varuje Michla: Zvýšení sazeb poškodí lidi, podnikatele i ekonomiku
ČNB stojí před rozhodnutím, které může zdražit úvěry i hypotéky. Premiér Andrej Babiš před zvýšením sazeb varuje, analytici ale kvůli inflaci, mzdám a dražším službám čekají spíš utažení měnové politiky.
Krátce před dnešním rozhodnutím bankovní rady České národní banky (ČNB) o nastavení úrokových sazeb premiér Andrej Babiš (ANO) varoval před jejich navýšením. Novinářům při odletu na unijní summit řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Podle analytiků bude rada zvažovat, zda ponechá základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta, nebo ji zvýší o čtvrt procentního bodu. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Tuto možnost naznačil minulý týden v rozhovoru s agenturou Bloomberg i guvernér ČNB Aleš Michl. Kroky ČNB kritizuje předseda vlády opakovaně.
Babiš nechápe
„Nechápu, proč by ČNB měla navyšovat sazby,“ řekl premiér s tím, že Česko uplatňuje vyšší úrokovou sazbu než eurozóna. Evropská centrální banka nicméně minulý týden zvýšila svou klíčovou depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Podle Babiše k tomu má důvod vzhledem k inflaci, v Česku ale takový problém nevidí.
Dnešní zasedání ČNB je testem nervů i kredibility, tedy toho, jak přesvědčivě dokáže centrální banka udržet obraz nezávislé instituce v prostředí, kde se najednou zkřížily geopolitika, globální měnová politika a domácí politika.
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Názory
Dnešní zasedání ČNB je testem nervů i kredibility, tedy toho, jak přesvědčivě dokáže centrální banka udržet obraz nezávislé instituce v prostředí, kde se najednou zkřížily geopolitika, globální měnová politika a domácí politika.
Koncem května Babiš vyzval Michla, aby centrální banka úrokové sazby snížila. Podle zákona je centrální banka nezávislá. Zákon o České národní bance stanovuje, že její hlavní cíl je péče o cenovou stabilitu. ČNB cílí na stabilní udržení inflace na dvou procentech. V dubnu meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta, důvodem bylo zejména zdražení pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě.
„Pokud nás někdo kritizuje za výši hypoték a úvěrů, kdy hlavně na sazbě vydělávají komerční banky, tak nám se to nelíbí. Doufejme, že ČNB k tomu nepřistoupí, protože by tím zásadně poškodila životy všech spoluobčanů, podnikatelů a celé ekonomiky,“ uvedl. Jeho hnutí čelí kritice kvůli předvolebním slibům, že sníží ceny hypoték.
Česká národní banka bude rozhodovat o výši úrokových sazeb. Všeobecné očekávání trhu je, že bankovní radní zvýší základní úrokovou sazbu z 3,50 na 3,75 procenta. Stane se tak? A co by to znamenalo pro českou ekonomiku?
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Názory
Česká národní banka bude rozhodovat o výši úrokových sazeb. Všeobecné očekávání trhu je, že bankovní radní zvýší základní úrokovou sazbu z 3,50 na 3,75 procenta. Stane se tak? A co by to znamenalo pro českou ekonomiku?
Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a že jejich úprava na červnovém zasedání je reálnou možností. Pokud by ČNB skutečně ke zpřísnění měnové politiky přistoupila, bylo by to první zvýšení sazeb od doby, kdy se Michl stal v červenci 2022 guvernérem.
Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš předpokládá zvýšení sazeb, a to zejména kvůli pokračujícím inflačním tlakům vyvolaným konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu. Nic na tom podle něj nemění ani podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které by mělo otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Bankovní radu podle Bureše přesvědčí i rychlejší než očekávaný růst mezd v prvním čtvrtletí a setrvalý růst cen služeb v blízkosti pěti procent.
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