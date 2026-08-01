Zvenku černá krabice, uvnitř výhled na Prahu. Black House ukazuje jiný typ městské vily
Na jižním svahu Kobyliské plošiny stojí dům, který na první pohled působí jako černá krabice zasazená do svahu. Black House od ateliéru Machar Teichman ale není efektní gesto pro efekt. Reaguje na složitý pozemek, výhled na pražskou kotlinu i okolní meziválečnou zástavbu.
Pražské vily často staví na reprezentaci. Velkorysý pozemek, jasná uliční linie, zahrada, výhled, klid. Black House v Kubišově ulici v Praze ale vznikl na parcele, která byla spíš složitější než pohodlná. Protáhlý lichoběžníkový pozemek se výrazně svažuje, výškový rozdíl odpovídá zhruba dvěma podlažím a jeho měřítko je menší než u okolních městských vil.
Právě z těchto omezení ale architekti Pavel Machar a Radek Teichman z ateliéru Machar Teichman vytvořili hlavní téma domu. Nesnažili se navrhnout další vilu, která by se okolním domům vyrovnávala velikostí nebo výrazem. Naopak. Black House do místní zástavby vstupuje jako záměrný kontrast.
Dům, který ustupuje a zároveň se ukazuje
Pozemek leží na jižním svahu Kobyliské plošiny s panoramatickým výhledem na pražskou kotlinu. Zástavba v ulici Kubišova, dříve Na vyhlídce, se začala formovat už v meziválečném období. Mísí se tu částečně bloková struktura s většími solitérními vilami a uliční prostor proto určují dvě odlišné linie, konkrétně linie bloku a linie samostatně stojících vil.
Black House na tuto situaci reaguje dvojím pohybem. Vstup a vjezd jsou umístěny na jižní hraně pozemku, kde hrana domu navazuje na okolní oplocení. Hlavní hmota domu je ale posunuta hlouběji do parcely tak, aby navázala na prostor definovaný okolními vilami.
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Dům pracuje s odstupem, svahem a přesným zasazením do místa. Jeho střecha reflektuje sklon pozemku a celý objem působí jako černá železobetonová schránka, která se zařezává do terénu.
Černá krabice, která se otevírá výhledům
Zvenku je dům poměrně uzavřený. Západní a východní fasády jsou spíše kompaktní a perforují je jen lokální průrazy oken. Nejde o náhodu. Na úzké parcele a v blízkosti sousedů bylo potřeba pracovat se soukromím.
Úplně jinak se dům chová na sever a jih. Právě tam architekti využili dvě největší kvality pozemku: výjimečný jižní výhled na Prahu a stinnou zahradu v severní části parcely. Jižní a severní fasáda jsou proto maximálně prosklené. Dům se uzavírá tam, kde potřebuje chránit soukromí, a otevírá tam, kde může těžit z výhledu a zahrady.
Schodiště jako páteř domu
Hlavní komunikační osou je průběžné jednoramenné schodiště, které propojuje celý dům od vstupu až po obytný prostor v nejvyšším podlaží. V domě na prudkém svahu nejde jen o technický prvek. Schodiště určuje rytmus každodenního života a způsob, jakým se obyvatelé pohybují mezi jednotlivými úrovněmi.
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Ložnicové patro se nachází ve střední části domu. Hlavní ložnice se otevírá na jižní ozeleněnou střešní terasu, dětské pokoje jsou orientovány na východní boční fasádu. Nejvýše položený obytný prostor pak těží z největší výhody místa: panoramatického výhledu.
Odtud vede bílé ocelové konzolové schodiště ještě výš, na střešní terasu. Právě kontrast černého vnějšího pláště a bílého subtilního schodiště dodává domu výraznou vnitřní dramatiku. Z praktického propojení pater se stává architektonický motiv.
Black House je z konstrukčního hlediska železobetonová „krabice“ opláštěná černým titanzinkem. Materiál fasády a střechy sjednocuje celý objem a posiluje dojem kompaktního objektu. Dům nepůsobí jako skládačka jednotlivých částí, ale jako jeden přesně vyříznutý tvar.
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