Týden tradera: Ve znamení zasedání Fedu i podařeného letního vstupu na burzu
Uplynulý týden znovu ukázal, že pohyb do strany s vyšší volatilitou může mít delší trvání. Na programu byl zápis z posledního jednání Fedu nebo IPO SK Hynix, což je přední výrobce polovodičů z Jižní Koreje. Nechybělo ani vyhrocení vztahů na Blízkém východě, kde znovu došlo k útokům ze strany USA na Írán. Hlavní americký index S&P 500 se znovu propadl blíže k 7400 bodům, která zatím drží jako úroveň podpory pro kupce.
Zápis z červnového zasedání americké centrální banky (Fed) ukázal, že ačkoli několik členů považovalo zvýšení úrokových sazeb za opodstatněné, výbor se nakonec jednomyslně rozhodl ponechat sazby beze změny v pásmu 3,5 až 3,75 procenta. Z debaty však vyplynulo, že obavy z přetrvávající inflace zůstávají silnější než obavy ze zpomalujícího trhu práce.
Fed diskutoval i scénář, podle kterého by inflace mohla zůstat zvýšená kvůli silné poptávce spojené s rozvojem umělé inteligence, vyšším cenám energií a pokračujícím clům, což by mohlo vyžadovat další zpřísnění měnové politiky.
Vliv ceny ropy
Od zasedání navíc inflaci dále ovlivnil růst cen ropy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a květnová data ukázala, že preferovaný inflační ukazatel Fedu (PCE) vzrostl meziročně o 4,1 procenta, nejvíce od dubna 2023.
Vstup společnosti SpaceX na burzu podpořil zájem retailových investorů o společnosti působící v oblasti dobývání vesmíru. Evropská společnost Stoxx, která vytváří indexy pro pasivní investory, spustila nový produkt zaměřený právě na oblast vesmíru a dronů. Podle Stoxx může index nabídnout až násobně vyšší výnos než standardní portfolia.
Zájem o vesmír mezi investory roste. Stoxx spustila nový index
Trhy
Vstup společnosti SpaceX na burzu podpořil zájem retailových investorů o společnosti působící v oblasti dobývání vesmíru. Evropská společnost Stoxx, která vytváří indexy pro pasivní investory, spustila nový produkt zaměřený právě na oblast vesmíru a dronů. Podle Stoxx může index nabídnout až násobně vyšší výnos než standardní portfolia.
Trhy proto aktuálně počítají s jedním až dvěma zvýšeními úrokových sazeb do konce roku, přičemž dalším důležitým impulzem budou červencová data o spotřebitelské inflaci.
Nezapomínejme, že Donald Trump znovu vyhrotil situaci s Íránem, kde bylo zasaženo přibližně 90 objektů včetně protivzdušné obrany, raketových skladů a dronových základen. Cena ropy Brent na to reagovala růstem skoro o deset procent zpět nad 80 dolarů za barel. Rizika, že nás trvající napětí na Blízkém východě spolu s investicemi takzvaných hyperscalerů do datacenter dovedou k ještě vyšším sazbám, stále existují.
Okurková sezona se burze vyhýbá
Ani v létě není o zajímavá IPO nouze. Sektor polovodičů a s ním spojený boom AI přitahuje investory. Toho chce využít i společnost SK Hynix, která je jedna z největších světových výrobců paměťových čipů. Ta zaznamenala mimořádný zájem investorů o své páteční uvedení na americkou burzu.
Zkrácený obchodní týden přinesl trhům několik výrazných signálů. Nový šéf Fedu Kevin Warsh naznačil změnu komunikace americké centrální banky, silný dolar zatlačil japonský jen na nejnižší úrovně od 80. let a evropský obranný sektor rozkolísal odklad očekávaného IPO výrobce tanků KNDS.
Týden tradera: Tankový obr na burzu nejde. Nervozita ve zbrojním sektoru roste
Trhy
Zkrácený obchodní týden přinesl trhům několik výrazných signálů. Nový šéf Fedu Kevin Warsh naznačil změnu komunikace americké centrální banky, silný dolar zatlačil japonský jen na nejnižší úrovně od 80. let a evropský obranný sektor rozkolísal odklad očekávaného IPO výrobce tanků KNDS.
Emise akcií na burze formou ADR byla podle informací Bloombergu více než sedminásobně upsána, přičemž poptávku táhly především globální institucionální fondy, technologicky zaměření investoři a státní investiční fondy.
Firma nabídla přibližně 177,9 milionu ADR, přičemž hodnota emise by mohla dosáhnout až 24,5 miliardy dolarů, což z ní učinilo jednu z největších primárních emisí zahraniční společnosti v historii amerického kapitálového trhu.