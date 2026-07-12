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newstream.cz Trhy Týden tradera: Ve znamení zasedání Fedu i podařeného letního vstupu na burzu

Týden tradera: Ve znamení zasedání Fedu i podařeného letního vstupu na burzu

Týden tradera: Ve znamení zasedání Fedu i podařeného letního vstupu na burzu
Profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Uplynulý týden znovu ukázal, že pohyb do strany s vyšší volatilitou může mít delší trvání. Na programu byl zápis z posledního jednání Fedu nebo IPO SK Hynix, což je přední výrobce polovodičů z Jižní Koreje. Nechybělo ani vyhrocení vztahů na Blízkém východě, kde znovu došlo k útokům ze strany USA na Írán. Hlavní americký index S&P 500 se znovu propadl blíže k 7400 bodům, která zatím drží jako úroveň podpory pro kupce.

Zápis z červnového zasedání americké centrální banky (Fed) ukázal, že ačkoli několik členů považovalo zvýšení úrokových sazeb za opodstatněné, výbor se nakonec jednomyslně rozhodl ponechat sazby beze změny v pásmu 3,5 až 3,75 procenta. Z debaty však vyplynulo, že obavy z přetrvávající inflace zůstávají silnější než obavy ze zpomalujícího trhu práce.

Fed diskutoval i scénář, podle kterého by inflace mohla zůstat zvýšená kvůli silné poptávce spojené s rozvojem umělé inteligence, vyšším cenám energií a pokračujícím clům, což by mohlo vyžadovat další zpřísnění měnové politiky.

Vliv ceny ropy

Od zasedání navíc inflaci dále ovlivnil růst cen ropy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a květnová data ukázala, že preferovaný inflační ukazatel Fedu (PCE) vzrostl meziročně o 4,1 procenta, nejvíce od dubna 2023.

Umělá inteligence potřebuje datová centra, ale lidé je nechtějí. Naštěstí se dají postavit ve vesmíru

Zájem o vesmír mezi investory roste. Stoxx spustila nový index

Trhy

Vstup společnosti SpaceX na burzu podpořil zájem retailových investorů o společnosti působící v oblasti dobývání vesmíru. Evropská společnost Stoxx, která vytváří indexy pro pasivní investory, spustila nový produkt zaměřený právě na oblast vesmíru a dronů. Podle Stoxx může index nabídnout až násobně vyšší výnos než standardní portfolia.

Stanislav Šulc

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Trhy proto aktuálně počítají s jedním až dvěma zvýšeními úrokových sazeb do konce roku, přičemž dalším důležitým impulzem budou červencová data o spotřebitelské inflaci.

Nezapomínejme, že Donald Trump znovu vyhrotil situaci s Íránem, kde bylo zasaženo přibližně 90 objektů včetně protivzdušné obrany, raketových skladů a dronových základen. Cena ropy Brent na to reagovala růstem skoro o deset procent zpět nad 80 dolarů za barel. Rizika, že nás trvající napětí na Blízkém východě spolu s investicemi takzvaných hyperscalerů do datacenter dovedou k ještě vyšším sazbám, stále existují.

Okurková sezona se burze vyhýbá

Ani v létě není o zajímavá IPO nouze. Sektor polovodičů a s ním spojený boom AI přitahuje investory. Toho chce využít i společnost SK Hynix, která je jedna z největších světových výrobců paměťových čipů. Ta zaznamenala mimořádný zájem investorů o své páteční uvedení na americkou burzu.

KNDS

Týden tradera: Tankový obr na burzu nejde. Nervozita ve zbrojním sektoru roste

Trhy

Zkrácený obchodní týden přinesl trhům několik výrazných signálů. Nový šéf Fedu Kevin Warsh naznačil změnu komunikace americké centrální banky, silný dolar zatlačil japonský jen na nejnižší úrovně od 80. let a evropský obranný sektor rozkolísal odklad očekávaného IPO výrobce tanků KNDS.

Kryštof Míšek

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Emise akcií na burze formou ADR byla podle informací Bloombergu více než sedminásobně upsána, přičemž poptávku táhly především globální institucionální fondy, technologicky zaměření investoři a státní investiční fondy.

Firma nabídla přibližně 177,9 milionu ADR, přičemž hodnota emise by mohla dosáhnout až 24,5 miliardy dolarů, což z ní učinilo jednu z největších primárních emisí zahraniční společnosti v historii amerického kapitálového trhu.

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Týden tradera: „Medvědi“ se vracejí naplno do hry, burzy ohrožuje zvýšení sazeb Fedu

Týden tradera: „Medvědi“ se vracejí naplno do hry, burzy ohrožuje zvýšení sazeb Fedu

Trhy

Kryštof Míšek

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Týden tradera: Tankový obr na burzu nejde. Nervozita ve zbrojním sektoru roste

Trhy

Kryštof Míšek

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Lukáš Kovanda: Sedm kroků Evropské komise, které vedly k pádu evropského autoprůmyslu

Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce.
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.

Ano, jde o lepší výsledek, než jaký vykazuje sám Volkswagen, jehož akcie jsou nyní nejníže dokonce od evropské dluhové krize roku 2010. I tak je to však velmi varovné.

Volkswagen drasticky oseká výrobu, k propouštění mlčí

Zprávy z firem

Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.

ČTK

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Problémy evropského autoprůmyslu jsou zhusta regulatorním fiaskem Evropské komise. Představme si nyní v sedmi bodech celou tak ničivou genezi.

  1. Evropská unie už od konce 90. let minulého století dlouhé roky uměle zvýhodňovala diesel jako nejsnazší cestu ke snižování emisí CO₂. Automobilky proto investovaly miliardy eur do motorů, továren a dodavatelských řetězců, které se později staly technologickou zátěží.
    Pokud by Brusel nechal výrazněji promlouvat trh, automobilky by investovaly do dieselu méně a více by z uspořených peněz daly například na raný rozvoj elektromobility.
  2. Brusel emisní cíle navázal na hmotnost vozů. Výrobci těžších aut tak dostávali mírnější limity, což podporovalo vzestup SUV, výkonu a cen, zatímco segment lehkých a úsporných automobilů vyklízel pozice. Opět: toto by se na normálně fungujícím trhu, bez přeregulování, nedělo.
  3. Přehnaná a chybná bruselská regulace zvýhodňovala drahé technické úpravy. Jejich náklady se snadněji rozpustily v ceně prémiového vozu než malého auta, takže z evropského trhu začaly mizet dostupné modely.
  4. Regulatorně chybně nastavené laboratorní testy dlouho umožňovaly vykazovat podstatně nižší spotřebu a emise než v reálném provozu. Brusel tak vytvářel iluzi úspěchu, zatímco skutečný technologický přechod, včetně dalšího rozvoje elektromobility, se při usnutí na domnělých vavřínech odkládal.
  5. Po dieselgate poloviny minulého desetiletí přišel prudký obrat, který by na běžně fungujícím trhu také nenastal. Náhlá snaha o překotně rychlou elektrifikaci představuje důsledek selhání předchozí politiky: nejprve EU automobilky uzamkla v dieselu, poté je donutila v krátkém čase investovat do zcela jiné technologie. Chtěla svoji chybnou regulaci zbrkle zalepit jinou regulací, což je z povahy věci jen další chyba, a to ovšem fatální.
  6. Navíc, elektrifikace zopakovala starou chybu. Místo levných městských elektromobilů EU opět regulatorně sázela na těžká elektrická SUV s velkými bateriemi, vysokou cenou a vyšší materiálovou náročností.
  7. EU zpřísnila klimatické cíle dříve, než vybudovala vlastní bateriový, surovinový a softwarový řetězec. Evropské automobilky tak nesou náklady transformace, zatímco její klíčové technologie a podstatnou část přidané hodnoty ovládla Čína.

Škoda začne v létě vyrábět svůj největší vůz, sedmimístný elektromobil Peaq

Škoda Auto zůstává mimo restrukturalizaci Volkswagenu. České továrny jedou naplno

Zprávy z firem

Zatímco koncern Volkswagen chystá jednu z největších reorganizací ve své historii a výrazně omezí počet modelů i jejich variant, Škoda Auto se změn obávat nemusí. Česká automobilka ujišťuje, že se jí plán přímo netýká, její závody navíc jedou na plnou kapacitu a prodeje dál rostou.

nst

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Dobíjecího centrum pro elektromobily.

Prodeje elektromobilů loni překonaly milník, blíží se rok zvratu. Trh táhly Čína a Evropa

Money

duk

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Výroba v mladoboleslavské továrně Škoda Auto

V Evropě se prodává stále míň nových aut. Škodovce klesá podíl na unijním trhu

Money

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AI boháči ženou ceny bydlení v San Francisku do rekordů. Za byt lze nabídnout i akcie OpenAI

San Francisco
Profimedia.cz
nst
nst

Rozmach umělé inteligence mění realitní trh v okolí San Franciska. Příliv vysoce placených zaměstnanců technologických firem a miliardové výnosy z jejich akciových podílů zvyšují poptávku po luxusním bydlení. Mediánová cena prodaného domu ve městě už vystoupala na rekordních 1,76 milionu dolarů.

Rychlý rozvoj umělé inteligence přináší do San Franciska nové pracovní příležitosti a obrovské bohatství. Současně však dál zhoršuje dostupnost bydlení. Vysoce placení zaměstnanci společností jako OpenAI či Anthropic nyní patří mezi nejvýznamnější kupce drahých nemovitostí v oblasti Sanfranciského zálivu, napsal server BBC.

Symbolickým příkladem nové situace na trhu je luxusně zrekonstruovaný třípokojový byt ve čtvrti Duboce Triangle, který se nabízel téměř za tři miliony dolarů, tedy zhruba 63 milionů korun. Pozornost vzbudila nejen jeho cena, ale také neobvyklá možnost úhrady. Prodávající byl ochoten zvážit, že místo peněz přijme akcie firem OpenAI nebo Anthropic.

Americký prezident Donald Trump

Trumpova vláda označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Zprávy z firem

Americké ministerstvo obrany naplnilo svou hrozbu a oficiálně označilo technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu, napsala agentura Reuters.

ČTK

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O nemovitost se zajímal mimo jiné zaměstnanec OpenAI, který se do San Franciska přestěhoval před dvěma lety kvůli nabídce práce na inženýrské pozici. V současnosti žije v nájmu a podle BBC plánoval požádat vedení firmy o možnost převodu části svých akcií.

San Francisco je znovu nejdražším městem USA

San Francisco se v březnu znovu stalo nejdražším americkým městem pro zájemce o koupi nemovitosti. Vystřídalo San Jose, které leží přibližně 80 kilometrů jižně v srdci Silicon Valley.

Mediánová cena domů v San Francisku se v březnu meziročně zvýšila o 19 procent. V dubnu ceny podle společnosti Redfin vzrostly o 14,5 procenta a v květnu o 14,1 procenta.

Mediánová prodejní cena nemovitosti ve městě dosáhla v květnu rekordních 1,76 milionu dolarů, tedy více než 37 milionů korun. Pro srovnání: v celých Spojených státech se medián pohyboval pod hranicí 400 tisíc dolarů, což odpovídá zhruba 8,5 milionu korun.

Jsou prostě astronomické. Lidé mají spoustu hotovosti a jsou připraveni nakupovat,“ uvedla hlavní ekonomka realitní společnosti Redfin Daryl Fairweatherová.

Z akcií technologických firem vznikají noví milionáři

Výraznou roli na realitním trhu hrají zaměstnanecké podíly v rychle rostoucích technologických společnostech. Jejich hodnota v posledních letech prudce vzrostla a vytvořila novou skupinu velmi majetných pracovníků.

Více než 600 současných i bývalých zaměstnanců například loni v říjnu prodalo akcie v celkové hodnotě 6,6 miliardy dolarů. Na jednoho účastníka transakce tak podle listu The Wall Street Journal připadalo v průměru přibližně 11 milionů dolarů.

Zakladatel OpenAI Sam Altman

Stát jako akcionář ChatGPT? OpenAI jedná s Trumpem o pěti procentech

Leaders

Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.

nst

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Pracovníci technologických firem proto těží nejen z vysokých platů, ale také z vlastnických podílů ve svých zaměstnavatelích. Podle realitních odborníků se nyní řadí mezi důležité kupce prémiových nemovitostí v San Francisku a jeho okolí.

Omezená nabídka dál zhoršuje dostupnost bydlení

Nová vlna bohatých kupců přichází na trh, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem bytů a domů. Zvýšená poptávka se zatím nejvýrazněji projevuje v luxusním segmentu, postupně však vytváří tlak i na zbytek trhu.

Růst cen tak dál komplikuje situaci obyvatelům s nižšími a středními příjmy, pro které se vlastní bydlení v oblasti stává stále méně dosažitelné.

San Francisco tím ukazuje i širší společenské dopady rozvoje umělé inteligence. Technologický sektor vytváří nová pracovní místa a značný majetek, jeho přínosy se však soustřeďují především mezi omezenou skupinu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Náklady v podobě rostoucích cen bydlení naopak dopadají na mnohem širší část obyvatel.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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