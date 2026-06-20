Trump ukázal nový Air Force One. Luxusní dar z Kataru budí podezření
Trump ukázal nový Air Force One, upravený Boeing 747-8 původně z Kataru. Luxusní stroj má sloužit do dodání nových letadel od Boeingu, dar od cizího státu ale dál vyvolává otázky kvůli etice, bezpečnosti i ceně úprav.
Americký prezident Donald Trump v pátek představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Dar od blízkovýchodní země vyvolává kritiku, napsala agentura AP. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028.
Vláda oficiálně přijala luxusní letoun Boeing 747-8 od Kataru loni, a to navzdory pochybnostem ohledně etiky a zákonnosti přijetí tak drahého daru od cizího státu. Opoziční demokraté hovořili o možném úplatku. Podle vyjádření katarské vlády nicméně nemělo jít o dar, ale jen dočasnou zápůjčku.
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Nové letadlo se odklání od světlemodrého nátěru z éry prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a sází na odvážnější vzhled, kdy je spodní část trupu v tmavě modré barvě a od vrchní bílé poloviny letounu ji odděluje červený pruh.
„Kvalita zpracování tohoto letadla je taková, že až ho uvidíte, nebudete tomu věřit,“ řekl Trump v pátek v obrovském hangáru na letecké základně Andrews v Marylandu poté, co vystoupil z nového letadla, zatímco jej sledovalo několik set shromážděných příslušníků letectva.
Na levé straně letadla, kde nastupuje šéf Bílého domu, je prezidentský znak, zatímco na ocasu letadla je obří americká vlajka. Ostatní vládní letadla přepravující další vysoké vládní úředníky budou používat podobné barevné schéma v odstínech červené, bílé a tmavě modré.
Otázky ohledně bezpečnosti
Stroj v odhadované hodnotě několika set milionů dolarů vyvolává otázky ohledně bezpečnosti, napsala agentura AFP. Letectvo v minulosti uvedlo, že bezpečnostní úpravy by stály méně než 400 milionů dolarů (přes 8,4 miliardy korun). Trump v minulosti trval na tom, že po skončení svého funkčního období nebude v katarském letadle létat a že bude místo toho darováno budoucí prezidentské knihovně.
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Mluvčí letectva pod podmínkou zachování anonymity řekl, že dvě stávající letadla známá jako VC-25A nebudou vyřazena z provozu. Místo toho zůstanou ve flotile, dokud nebudou uvedena do provozu nová letadla typu Boeing, označovaná jako VC-25B. Není jasné, jak budou starší letouny využity, podle mluvčího ale budou k dispozici jak katarský letoun, tak i letouny VC-25A, případně se bude rozhodovat před každým letem.
Trumpovy snahy o přeměnu prezidentského letadla sahají až do jeho prvního funkčního období, kdy nařídil, aby nová flotila letounů byla téměř stejně barevná jako jeho osobní letadlo. Prezident Joe Biden toto rozhodnutí v březnu 2023 zrušil, protože by podle letectva tmavší barvy mohly zvýšit náklady a zpozdit dodávku nových letadel. Jakmile se však Trump znovu ujal prezidentské funkce, vrátil se k barvám, které dříve požadoval.
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