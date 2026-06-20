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newstream.cz Zprávy z firem Trump ukázal nový Air Force One. Luxusní dar z Kataru budí podezření

Trump ukázal nový Air Force One. Luxusní dar z Kataru budí podezření

Trump odhalil nový prezidentský letoun Air Force One darovaný Katarem
ČTK
ČTK
ČTK

Trump ukázal nový Air Force One, upravený Boeing 747-8 původně z Kataru. Luxusní stroj má sloužit do dodání nových letadel od Boeingu, dar od cizího státu ale dál vyvolává otázky kvůli etice, bezpečnosti i ceně úprav.

Americký prezident Donald Trump v pátek představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Dar od blízkovýchodní země vyvolává kritiku, napsala agentura AP. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028.

Vláda oficiálně přijala luxusní letoun Boeing 747-8 od Kataru loni, a to navzdory pochybnostem ohledně etiky a zákonnosti přijetí tak drahého daru od cizího státu. Opoziční demokraté hovořili o možném úplatku. Podle vyjádření katarské vlády nicméně nemělo jít o dar, ale jen dočasnou zápůjčku.

Nové letadlo se odklání od světlemodrého nátěru z éry prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a sází na odvážnější vzhled, kdy je spodní část trupu v tmavě modré barvě a od vrchní bílé poloviny letounu ji odděluje červený pruh.

„Kvalita zpracování tohoto letadla je taková, že až ho uvidíte, nebudete tomu věřit,“ řekl Trump v pátek v obrovském hangáru na letecké základně Andrews v Marylandu poté, co vystoupil z nového letadla, zatímco jej sledovalo několik set shromážděných příslušníků letectva.

Trump odhalil nový prezidentský letoun Air Force One darovaný Katarem ČTK

Na levé straně letadla, kde nastupuje šéf Bílého domu, je prezidentský znak, zatímco na ocasu letadla je obří americká vlajka. Ostatní vládní letadla přepravující další vysoké vládní úředníky budou používat podobné barevné schéma v odstínech červené, bílé a tmavě modré.

Otázky ohledně bezpečnosti

Stroj v odhadované hodnotě několika set milionů dolarů vyvolává otázky ohledně bezpečnosti, napsala agentura AFP. Letectvo v minulosti uvedlo, že bezpečnostní úpravy by stály méně než 400 milionů dolarů (přes 8,4 miliardy korun). Trump v minulosti trval na tom, že po skončení svého funkčního období nebude v katarském letadle létat a že bude místo toho darováno budoucí prezidentské knihovně.

Útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku může pouze Putin, řekl Zelenskyj

Když hoří Ukrajina, bude hořet i Moskva, vzkázal Zelenskyj. Kreml mluví o konci šancí na jednání

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Zelenskyj tvrdí, že útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku platí kvůli Putinovi i oni sami. Kreml naopak varuje, že podobné údery vzdalují možnost přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem.

nst

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Mluvčí letectva pod podmínkou zachování anonymity řekl, že dvě stávající letadla známá jako VC-25A nebudou vyřazena z provozu. Místo toho zůstanou ve flotile, dokud nebudou uvedena do provozu nová letadla typu Boeing, označovaná jako VC-25B. Není jasné, jak budou starší letouny využity, podle mluvčího ale budou k dispozici jak katarský letoun, tak i letouny VC-25A, případně se bude rozhodovat před každým letem.

Trumpovy snahy o přeměnu prezidentského letadla sahají až do jeho prvního funkčního období, kdy nařídil, aby nová flotila letounů byla téměř stejně barevná jako jeho osobní letadlo. Prezident Joe Biden toto rozhodnutí v březnu 2023 zrušil, protože by podle letectva tmavší barvy mohly zvýšit náklady a zpozdit dodávku nových letadel. Jakmile se však Trump znovu ujal prezidentské funkce, vrátil se k barvám, které dříve požadoval.

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Káva ano, alkohol ne. Kardiolog Táborský boří mýty o zdravém stárnutí

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.

Dlouhověkost neznamená jen přidávat roky k životu. Podstatné je, aby člověk co největší část života prožil ve zdraví, soběstačnosti a dobré kondici. Právě kvalita života je podle kardiologa Miloše Táborského klíčová.

„Byl bych rád, kdybychom používali spíš český termín dlouhověkost a kvalita života,“ říká profesor. Základem podle něj není hledání zázračných řešení, ale účinná prevence, znalost vlastních rizik a návyky, které si člověk buduje celý život.

Delší život automaticky neznamená zdravější

Délka života se prodlužuje. Podle Táborského se například u žen průměrný věk života prodloužil až o šest let. V ordinacích se dnes podle něj objevují i stoleté pacientky, které jsou aktivní, komunikativní a života si váží. Jenže řada lidí si už při odchodu do penze nese diagnózy, které kvalitu života výrazně snižují. „Většina české populace si při přechodu do důchodu přináší jedno, dvě nebo tři onemocnění. A to není dobře,“ upozorňuje Táborský.

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Michal Nosek

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Ve srovnání se Skandinávií, Francií nebo Velkou Británií se podle něj u Čechů závažné kardiovaskulární diagnózy objevují zhruba o šest let dříve. Typicky jde o vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu tuků, cukrovku nebo vysoký LDL cholesterol.

Nečekat na potíže

Genetika podle Táborského určitou roli hraje, ale není rozhodující. Větší význam má prevence, životní styl a včasná diagnostika. Čekat na čtyřicítku, padesátku nebo první varovné příznaky proto podle něj nedává smysl. „Pro prevenci neexistuje ideální věk. Musíme se dívat na člověka jako na celek a nepreferovat jednu stránku prevence na úkor druhé,“ říká.

U čtyřicátníků je podle něj klíčové začít si naplno uvědomovat hodnotu zdraví. V padesáti se ke kardiovaskulární prevenci přidává výrazněji prevence onkologická. A šedesátníci by měli dělat maximum pro to, aby se typické diagnózy objevily co nejpozději, nebo vůbec. „Čtyřicet let je věk, kdy si člověk má uvědomit hodnotu svého zdraví a začít aktivně s prevencí,“ říká Táborský.

Tomáš Prouza a jeho hosté
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Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci

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Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.

Michal Nosek

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Tlak, cholesterol, cukr

Každý by měl podle Táborského znát několik základních údajů o svém těle: váhu, obvod pasu, krevní tlak, lipidové spektrum a metabolické parametry. U cholesterolu nestačí sledovat jen celkovou hodnotu. Důležitější je LDL cholesterol a nově také lipoprotein(a), který je geneticky daným rizikovým faktorem aterosklerózy.

„Každý z nás by měl sledovat krevní tlak, LDL cholesterol a zajímat se o sebe i po metabolické stránce, tedy zda nemá cukrovku nebo prediabetes,“ říká Táborský.

Doma se podle něj hodí kvalitní pažní tlakoměr. „Tonometr je dobrý sluha, pokud má certifikaci. Doporučuji ho kupovat v lékárnách nebo prodejnách zdravotnických pomůcek,“ radí.

Stres se propisuje do těla

Velkou roli v dlouhověkosti hraje stres. Nejde jen o pocit psychického napětí. Dlouhodobý stres zhoršuje spánek a může urychlovat rozvoj vysokého krevního tlaku, aterosklerózy nebo srdečního selhání.

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Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

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„Při dlouhodobé expozici stresu dochází k akceleraci určitých onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, ateroskleróza nebo srdeční selhání,“ vysvětluje profesor.

Prvním krokem je uvědomit si, že člověk ve stresu je. Druhým je nebát se vyhledat pomoc. „Nestyďte se, poraďte se s psychologem, běžte za specialistou. Musí to z vás jít ven,“ říká.

Pomoci může i něco velmi jednoduchého: méně negativních zpráv, více pohybu a přírody. „Je lepší si pustit kvalitní hudbu a jít na procházku do přírody,“ dodává Táborský.

Káva ano, alkohol ne

Zatímco alkohol jako prevenci Táborský odmítá, u kávy je výrazně vstřícnější. Kvalitní káva v rozumném množství má podle něj pozitivní data. Příznivě mluví také o zeleném čaji. „Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká Táborský. Pokud člověk pije, má podle něj smysl mluvit o tom otevřeně a hledat rozumnou míru. Rozhodně by ale nemělo jít o každodenní konzumaci.

Pohyb, který baví

Pohyb má podle Táborského smysl hlavně tehdy, když je dlouhodobě udržitelný. Pro mladší a zdravější lidi může být vhodný běh, u starších pacientů, lidí s nadváhou nebo kloubními potížemi často lépe funguje pravidelná chůze. „Najděte si způsob pohybu nebo sportu, který vám přináší radost,“ shrnuje profesor.

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Longevity se mění. Již nejde jen o délku života, ale o jeho kvalitu

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Téma dlouhověkosti se v posledních letech dostává do popředí nejen v odborných diskusích, ale i v každodenním životě. Už nejde jen o otázku, jak dlouho budeme žít, ale jak kvalitně, vitálně a ve zdraví dokážeme svá léta prožít. Tento posun není náhodný – je výsledkem demografických změn, rozvoje vědy a medicíny i rostoucí touhy lidí aktivně pečovat o sebe a své zdraví.

Katarína Krajčovičová

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Stejně důležitý je i spánek. Ideální není volit mezi pohybem a odpočinkem, ale najít mezi nimi rovnováhu: lehká fyzická aktivita, zklidnění a dostatečně dlouhý kvalitní spánek. Žádný extrém podle něj dlouhodobě nefunguje.

Co v rozhovoru ještě zazní?

  • Proč se ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži, ale infarkt u nich může mít závažnější průběh.
  • Jak správně používat domácí tlakoměr a proč profesor Táborský doporučuje spíše pažní přístroj než zápěstní.
  • K čemu může lidem pomoci aplikace EZ karta a proč by si v ní měli hlídat preventivní prohlídky.
  • Jak se kardiolog dívá na chytré hodinky, prsteny a další nositelnou elektroniku, která měří spánek, tep nebo pohyb.
  • Proč moderní léky na hubnutí mohou některým pacientům pomoci, ale nemají být zkratkou místo pohybu a změny životního stylu.

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Strategická chyba, ze které těží Moskva. Kyjev zuří kvůli kroku Polska

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a polský prezident Karol Nawrocki
ČTK
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Polsko odebralo Volodymyru Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání kvůli sporu o odkaz UPA. Podle serveru Politico tím Varšava a Kyjev riskují další oslabení klíčového spojenectví, z čehož podle ukrajinské diplomacie těží hlavně Moskva.

Spor mezi Polskem a Ukrajinou kvůli odkazu Ukrajinské povstalecké armády dál sílí. Po rozhodnutí polského prezidenta Karola Nawrockého odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého orla, nejvyšší polské státní vyznamenání, oznámili vrácení vlastních polských ocenění také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, Kyrylo Budanov a ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar.

Podle serveru Politico tím spor zasáhl jedno z nejdůležitějších spojenectví Ukrajiny ve válce proti Rusku. Jádrem roztržky je Zelenského dekret, kterým jedné z ukrajinských jednotek speciálních sil udělil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády. Zatímco část Ukrajinců vnímá UPA jako symbol boje za nezávislost, v Polsku její odkaz vyvolává bolestné vzpomínky na volyňský masakr, při němž ukrajinští nacionalisté za druhé světové války zabili desítky tisíc Poláků.

„Nemůžeme zapomínat na naši historii, nemůžeme se vzdát naší paměti a nemůžeme se zříci důstojnosti našich obětí,“ řekl Nawrocki při oznámení svého rozhodnutí. Trvá na tom, že nejde o změnu polské strategie vůči Ukrajině, ale o obranu historické paměti.

Politicky nebezpečný krok

Kyjev krok odmítá jako politicky nebezpečný. Sybiha označil Nawrockého rozhodnutí za „strategickou chybu“ a neuctivost, ze které bude mít prospěch pouze Moskva. Oznámil také, že vrátí Řád za zásluhy Polské republiky, který dostal v roce 2022.

Stejný řád chce podle listu Ukrajinska pravda vrátit také Budanov. „Ukrajina neříká žádné zemi, jak učit svou historii. Proto si také vyhrazujeme právo na naši národní paměť a důstojnost,“ uvedl. Zároveň připomněl, že Řád bílého orla dosud nebyl odebrán ani italskému fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu.

Ukrajinský velvyslanec Bodnar napsal na Facebooku, že chápe polské emoce, ale nemůže souhlasit s tím, aby byl Zelenskyj jako prezident země bránící Evropu před ruskou agresí zbaven nejvyššího polského řádu. I on proto oznámil vrácení polského vyznamenání.

G7
Aktualizováno

Rusko válku nevyhrává, shodli se lídři G7

Politika

Lídři G7 se podle Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko válku nevyhrává a musí jednat o dohodě. Donald Trump po schůzce slíbil, že pro mír udělá maximum.

ČTK

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Do sporu vstoupil Tusk

Do sporu ostře vstoupil také polský premiér Donald Tusk, politický soupeř Nawrockého. Na síti X napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou těší Vladimira Putina a šokuje spojence. „Úkolem prezidentů Zelenského a Nawrockého je uklidnit emoce, nikoli vyvolávat napětí. Frontová linie je jinde,“ uvedl Tusk.

Portál Onet zároveň upozornil, že Nawrockého rozhodnutí musí kontrasignovat premiér. Bez Tuskova podpisu tak odebrání vyznamenání nebude platné.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski dnes na síti X napsal, že vítězem historicko-řádové války mezi Ukrajinou a Kyjevem může být Moskva. Už v noci přes X upozornil Nawrockého na to, že Moskva rozhodnutí odebrat Zelenskému řád uvítala. Sikorski v tomto příspěvku sdílel vyjádření místopředsedy ruské bezpečnostní rady a někdejšího ruského prezidenta Dmitrije Medveděva.

„Polský prezident konečně zbavil Řádu bílé orlice kyjevského zvrhlíka uctívajícího nacisty,“ napsal Medveděv. „Jsem si jistý, že pro vrchního banderovce to nebude problém, na své zelené mikině bude mít více místa na Hitlerův Železný kříž se zlatými dubovými ratolestmi,“ dodal na adresu Zelenského.

Železný kříž bylo tradiční pruské a německé válečné vyznamenání, které Německo po druhé světové válce kvůli nacistické zátěži přestalo udělovat. V posledních letech ale vznikly petice za jeho obnovení pro německé vojáky nasazené v zahraničních misích. Hitler po přepadení Polska 1. září 1939, kterým v Evropě oficiálně začala druhá světová válka, zřídil ještě vyšší válečné ocenění, a to Rytířský kříž Železného kříže, jehož nejvyšší třída byla se zlatou dubovou ratolestí, meči a brilianty. Na toto vyznamenání Medveděv zřejmě poukazoval. Tato nejvyšší třída byla určena pro nejvýše 12 nositelů, ve skutečnosti ji ale obdržel jen vojenský pilot Hans-Ulrich Rudel, jak uvádí encyklopedie wehrmachtu.

Konec půlročních dohadů. EU prodloužila protiruské sankce rovnou na rok

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Sankce proti Rusku poprvé nedostanou jen půlroční prodloužení. Lídři EU se dohodli na dalších 12 měsících, což umožnila i změna postoje Budapešti po nástupu nového maďarského premiéra Pétera Magyara.

ČTK

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Polsko patří od začátku ruské invaze mezi největší podporovatele Ukrajiny. Vztahy obou zemí ale dlouhodobě zatěžují historické spory, především volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.. Ukrajinští historici naopak připomínají odvetné akce polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím.

Kyjev se snaží zabránit tomu, aby se spor přelil do strategického vztahu s klíčovým spojencem. Jak už dříve uvedl mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj, „historický rozměr není pro politiku“ a měl by zůstat hlavně v rukou historiků.

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