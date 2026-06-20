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newstream.cz Politika Z přátelství je roztržka. Trump a Meloniová se hádají kvůli fotce i Íránu

Z přátelství je roztržka. Trump a Meloniová se hádají kvůli fotce i Íránu

Giorgia Meloniová
ČTK
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Donald Trump dál vyhrocuje spor s Giorgiou Meloniovou. Tvrdí, že ho italská premiérka na summitu G7 opakovaně prosila o společnou fotografii, ona to označuje za výmysl a vztahy mezi oběma spojenci rychle chladnou.

Vztahy mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou se dál vyostřují. Trump na své síti Truth Social znovu tvrdil, že ho Meloniová na summitu G7 ve Francii opakovaně žádala o společnou fotografii. Zároveň naznačil, že o přátelství s italskou premiérkou už nestojí.

Spor začal poté, co Trump v rozhovoru s italskou televizí La7 řekl, že Meloniová o fotografii „úpěnlivě prosila“ a že nakonec souhlasil, protože mu jí bylo líto. Italská premiérka to v pátek označila za zcela vymyšlené.

„Jednu věc si ale musí zapamatovat – já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ uvedla Meloniová. Dodala, že nechápe, proč se americký prezident takto chová ke spojencům.

„Meloniová je doma politicky slabá“

Trump ale dnes na svém tvrzení trval. „Italská premiérka Giorgia Meloniová na jednání G7 ve Francii žádala znovu a znovu o fotku se mnou,“ napsal. Zároveň tvrdil, že Meloniová je doma politicky slabá.

Americký prezident spojil osobní spor i s válkou USA proti Íránu. Itálie podle něj neumožnila americkým vojenským letadlům mířícím na Blízký východ využít tamní přistávací dráhy. Trump napsal, že USA každoročně přispívají stovkami miliard dolarů na ochranu Itálie a „takzvaných“ spojenců v NATO.

„Nyní, když Spojené státy vojensky Írán porazily, se chce opět kamarádit, aby si zvedla čísla. Ne, děkuji!!!“ dodal Trump.

Meloniová v dnešním příspěvku na instagramu uvedla, že její popularita nezávisí na vztahu s Trumpem, ale na schopnosti hájit národní zájmy Itálie, což vždy dělala. Trumpovi také vzkázala, že se nemá starat o její popularitu, ale raději se má soustředit na tu svou.

Napětí se promítlo i do diplomacie. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil, že ruší plánovanou cestu do Spojených států.

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Írán znovu zavřel Hormuzský průliv. USA tvrdí, že pro to nejsou důkazy

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Írán znovu oznámil uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších tras světového obchodu s ropou a plynem. Teherán krok spojuje s izraelskými údery v Libanonu, USA ale tvrdí, že pro uzavření úžiny zatím nejsou důkazy.

ČTK

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Meloniová se po Trumpově návratu do Bílého domu snažila budovat s americkým prezidentem nadstandardní vztahy. Oba konzervativní politici mají podobný pohled například na migraci. Válka proti Íránu ale jejich vztahy výrazně ochladila.

Podle analytiků může být odstup od Trumpa pro Meloniovou doma politicky výhodný. Americký prezident je mezi italskými voliči velmi nepopulární a podle průzkumu agentury Ipsos jeho jednání schvaluje jen 15 procent Italů.

Sama Meloniová si ale v Itálii dál drží silnou pozici. Agentura Reuters ve čtvrtek informovala, že její strana Bratři Itálie zůstává podle průzkumů s podporou kolem 28 procent nejsilnější politickou silou v zemi.

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Petra Nehasilová

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Írán znovu zavřel Hormuzský průliv. USA tvrdí, že pro to nejsou důkazy

Hormuzský průliv
ČTK
ČTK
ČTK

Írán znovu oznámil uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších tras světového obchodu s ropou a plynem. Teherán krok spojuje s izraelskými údery v Libanonu, USA ale tvrdí, že pro uzavření úžiny zatím nejsou důkazy.

Íránské vojenské velitelství oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Informovaly o tom světové agentury. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance řekl stanici Fox News, že o uzavření úžiny nejsou důkazy.

Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján ve středu na dálku podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému hnutí Hizballáh.

Navzdory klidu zbraní zahynulo při nových izraelských úderech na jihu Libanonu v oblasti Nabatíja 16 lidí, dalších 12 lidí jich utrpělo zranění. Izrael a Hizballáh se vzájemně obviňují z porušování příměří.

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Evropské akcie se po měsících slabší výkonnosti vracejí do hledáčku investorů. Podle agentury Bloomberg jim pomáhá naděje na uklidnění situace na Blízkém východě, pokles cen ropy a přesun peněz z amerických technologických titulů do bank, automobilek a průmyslu.

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Americko-izraelská válka proti Íránu ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu či zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Uzavírka úžiny vedla k prudkému zdražení ropy a ropných produktů.

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Na vlnách jako před 8000 lety. Česká expedice testuje pravěkou plavbu

Monoxylon
ČTK
ČTK
ČTK

Čeští experimentální archeologové vypluli v replice pravěkého člunu na cestu Egejským mořem. Expedice Monoxylon chce na trase dlouhé asi 450 kilometrů ověřit, jak se mohly před tisíci lety šířit rané zemědělské kultury mezi Malou Asií a Evropou.

V Egejském moři v řeckém přístav Alexandrupole dnes začala expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech. První den zdolala na širém moři v replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu dubu mezi pevninou a ostrovem Sámothraké za devět hodin vzdálenost 48 kilometrů, uvedl ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý, který je organizátorem expedice. Celá trasa po moři mezi ostrovy měří okolo 450 kilometrů, cíl je v přístavu Volos.

7 fotografií v galerii

„Bylo to dnes náročné, ale posádka je na tom dobře. Vítr byl boční, proto nešla použít plachta. Plavba byla ve vlnách s větrem, což způsobilo vratký člun. Nebezpečné to ale nebylo,“ řekl odpoledne Tichý.

Doufá, že námořní experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v této části Egejského moře. „V neděli nás čeká trasa dlouhá jen 15 kilometrů podél pobřeží ostrova Sámothraké,“ řekl Tichý.

Trasa vede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Právě proto je ověření zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří jedním z hlavních cílů expedice. V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, navazuje na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři se konaly v Egejském moři.

Archeolog Radomír Tichý (třetí zleva) při ukázce vztyčení plachty z plavidla námořní expedice Monoxylon IV ČTK

Zatímco dříve expedice Monoxylon zapojovala plachtu asi v pěti procentech času trvání expedice, letos by ji rádi využili nejméně z 50 procent. Plachta byla vyrobena tradičními postupy z lipového lýka. Expedice má v záloze plachtu ze lnu.

8000 let stará předloha

K plavbě archeologové používají člun, který vyrobili pro předchozí plavbu. Má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Má 22 členů posádky včetně kormidelníka. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Expediční člun má opět doprovodné plavidlo.

Zkušební plavba repliky pravěkého člunu na přehradní nádrži Rozkoš ČTK

Na plavbu má expedice 12 až 14 dnů. Trasa expedice má nejméně deset etap přes řecké ostrovy. Na ostrovech, které expedice navštíví, jsou lokality z neolitu. Cílem expedic Monoxylon je přispět k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.

Elvis žije 49 let po smrti. Miliardáři budou taky

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Ať se děje, co se děje, člověk má jednu věc jistou. Smrt. Jenže, platí to ještě? Co když umělá inteligence změní i toto? Každopádně, nesmrtelnost se realisticky dostává na scénu, popisuje v CIvilizačním deníku Tereza Zavadilová. 

Tereza Zavadilová

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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