Z přátelství je roztržka. Trump a Meloniová se hádají kvůli fotce i Íránu
Donald Trump dál vyhrocuje spor s Giorgiou Meloniovou. Tvrdí, že ho italská premiérka na summitu G7 opakovaně prosila o společnou fotografii, ona to označuje za výmysl a vztahy mezi oběma spojenci rychle chladnou.
Vztahy mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou se dál vyostřují. Trump na své síti Truth Social znovu tvrdil, že ho Meloniová na summitu G7 ve Francii opakovaně žádala o společnou fotografii. Zároveň naznačil, že o přátelství s italskou premiérkou už nestojí.
Spor začal poté, co Trump v rozhovoru s italskou televizí La7 řekl, že Meloniová o fotografii „úpěnlivě prosila“ a že nakonec souhlasil, protože mu jí bylo líto. Italská premiérka to v pátek označila za zcela vymyšlené.
„Jednu věc si ale musí zapamatovat – já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ uvedla Meloniová. Dodala, že nechápe, proč se americký prezident takto chová ke spojencům.
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„Meloniová je doma politicky slabá“
Trump ale dnes na svém tvrzení trval. „Italská premiérka Giorgia Meloniová na jednání G7 ve Francii žádala znovu a znovu o fotku se mnou,“ napsal. Zároveň tvrdil, že Meloniová je doma politicky slabá.
Americký prezident spojil osobní spor i s válkou USA proti Íránu. Itálie podle něj neumožnila americkým vojenským letadlům mířícím na Blízký východ využít tamní přistávací dráhy. Trump napsal, že USA každoročně přispívají stovkami miliard dolarů na ochranu Itálie a „takzvaných“ spojenců v NATO.
„Nyní, když Spojené státy vojensky Írán porazily, se chce opět kamarádit, aby si zvedla čísla. Ne, děkuji!!!“ dodal Trump.
Meloniová v dnešním příspěvku na instagramu uvedla, že její popularita nezávisí na vztahu s Trumpem, ale na schopnosti hájit národní zájmy Itálie, což vždy dělala. Trumpovi také vzkázala, že se nemá starat o její popularitu, ale raději se má soustředit na tu svou.
Napětí se promítlo i do diplomacie. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil, že ruší plánovanou cestu do Spojených států.
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Politika
Írán znovu oznámil uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších tras světového obchodu s ropou a plynem. Teherán krok spojuje s izraelskými údery v Libanonu, USA ale tvrdí, že pro uzavření úžiny zatím nejsou důkazy.
Meloniová se po Trumpově návratu do Bílého domu snažila budovat s americkým prezidentem nadstandardní vztahy. Oba konzervativní politici mají podobný pohled například na migraci. Válka proti Íránu ale jejich vztahy výrazně ochladila.
Podle analytiků může být odstup od Trumpa pro Meloniovou doma politicky výhodný. Americký prezident je mezi italskými voliči velmi nepopulární a podle průzkumu agentury Ipsos jeho jednání schvaluje jen 15 procent Italů.
Sama Meloniová si ale v Itálii dál drží silnou pozici. Agentura Reuters ve čtvrtek informovala, že její strana Bratři Itálie zůstává podle průzkumů s podporou kolem 28 procent nejsilnější politickou silou v zemi.