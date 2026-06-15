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newstream.cz Reality Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha je pro developery stále nejatraktivnějším trhem, zároveň v ní ale houstne konkurence a přibývá projektů. Skupina Framework proto zvažuje vlastní development mimo metropoli a sází na krajská města, kterým může pomoci silnější poptávka po bydlení i lepší dopravní napojení. „Praha je skvělá, ale je tu přetlak projektů,“ říká Ján Antal, šéf a majitel společnosti, v podcastu Realitní Club.

Skupina Framework, která vyrostla kolem architektonického studia Perspektiv, zvažuje další krok. Po architektuře, realizacích a výrobě interiérů se dívá i na vlastní development. Ne nutně v Praze. Podle Jána Antala může být velká příležitost v krajských městech, která po covidu posílila a do budoucna mohou těžit z lepší dopravní infrastruktury.

„Je to nějaká myšlenka, se kterou si pohráváme a pracujeme s ní systematicky,“ říká Antal v podcastu Realitní Club. Vlastní development by podle něj do strategie Frameworku zapadal. Skupina už dnes pokrývá velkou část stavebního řetězce, tedy architekturu, projektování, realizace i výrobu interiérů.

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„Pro nás to dává smysl i v tom, že dokážeme naplnit celou tu vertikálu od začátku až do konce,“ říká Antal. Jinými slovy, Framework by u vlastního projektu nemusel být jen architektem. Mohl by si projekt navrhnout, připravit, realizovat a dodat do něj i interiéry. To je model, který může zlepšit kontrolu nad náklady, kvalitou i výsledným produktem.

Vlastní development zapadá do celé vertikály

Zájem by skupina měla hlavně o rezidenční development. A zatímco Praha zůstává pro developery nejatraktivnějším trhem, Antal upozorňuje, že právě v hlavním městě je dnes mimořádně silná konkurence. „Praha je samozřejmě skvělá, ale je tu momentálně takový přetlak všech projektů,“ říká.

Proto se Framework dívá po krajských městech. „Zajímá nás rezidenční development a poohlížíme se po nějakých krajských městech,“ říká Antal. Podle něj regiony v posledních letech posílily a covid změnil způsob, jakým lidé přemýšlejí o práci i bydlení. „Lidé pochopili, že není potřeba být vždycky v hlavním městě,“ dodává.

To může otevřít prostor pro nové rezidenční projekty mimo Prahu a Brno. Zvlášť ve městech, která mají kvalitní dopravní napojení, dobrou občanskou vybavenost a perspektivu dalšího růstu. Antal zmiňuje dálnice, okolní napojení i budoucí vysokorychlostní tratě. „Myslím, že dobré napojení na okolí a do budoucna i vysokorychlostní tratě, které se budují, pomůžou celé republice se rozvíjet v rámci regionů,“ říká.

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Půlmiliarda jako milník, ne cílová stanice

Framework přitom nevstupuje do úvah o developmentu jako malý architektonický ateliér, ale jako skupina se zhruba 160 lidmi a plánem dosáhnout letos 500 milionů korun konsolidovaných tržeb. Antal označuje půlmiliardu za milník, nikoli cílovou stanici. „To je nějaký milník, ale pokračujeme dál,“ říká.

Důvodem růstu je podle něj i snaha nebýt závislý jen na jednom segmentu. Framework postupně přidal k architektuře realizace, následně výrobu interiérů a nyní zvažuje i development. „Diverzifikace je důležitá,“ říká Antal. Větší skupina má podle něj více možností. Může dělat akvizice, vstupovat do zahraničí nebo si troufnout na větší projekty.

Současný realitní trh podle něj architektům a projektantům přeje. Developeři ve velkém připravují nové projekty, mimo jiné kvůli očekávaným změnám v povolování a aktualizaci stavebních pravidel. „V rámci přípravy projektů bych řekl, že je extrémní poptávka,“ říká Antal. Kapacity projektantů jsou podle něj nízké a odborníci si mohou vybírat, na čem budou pracovat.

Česko je otevřený trh. Západ je mnohem tvrdší disciplína

Zároveň ale varuje, že tento stav nemusí trvat věčně. Architektura a projekce podle něj často jedou v jiné fázi cyklu než samotná výstavba. Když developeři zastaví realizace, připravují nové projekty. Ve chvíli, kdy se tyto projekty začnou stavět, může poptávka po přípravě zase klesnout. „Poptávka je teď mimořádně silná, až nadstandardní. Zároveň to ve mně vyvolává obavu, co se stane za tři a více let,“ říká.

Právě proto Framework řeší dlouhodobou strategii. Vedle možného vlastního developmentu v regionech se chce rozkročit i geograficky. Skupina se dívá na region DACH, především Německo, Rakousko a Švýcarsko. „Aktuálně je to hodně DACH jako celek, s tím, že primárně kolem Mnichova,“ říká Antal.

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Český a slovenský trh je podle něj oproti západu otevřenější a pro architekty jednodušší. „My jsme velmi open market pro každého i ze zahraničí,“ říká. V Německu nebo Švýcarsku je podle něj mnohem přísnější byrokracie a architektonická soutěž není jen o návrhu. „Vy musíte nejprve být dobrý partner, musíte splnit všechny požadavky, které oni mají, a až potom se posuzuje, jak dobrou architekturu uděláte,“ popisuje.

Přesto chce Framework ven. Lokální trh už podle Antala neposkytuje stejný prostor pro růst jako dříve. „Víme, že už jsme relativně saturovaní v rámci lokálního trhu,“ říká. V dalších pěti letech chce být skupina méně závislá na českém realitním cyklu a více diverzifikovaná službami i trhy.

Hostem podcastu Realitní Club byl Ján Antal, šéf a majitel společnosti Framework. Celý díl si můžete přehrát v úvodu článku nebo na Spotify a Apple Podcasts. Přejeme příjemný poslech.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.

Alkohol je jednou z mála psychoaktivních látek, která je ve většině zemí legální a společensky akceptovaná. Historicky byl alkohol po tisíciletí spojen s konzervací potravin, oslavami i náboženskými rituály a v mnoha kulturách sloužil jako bezpečnější alternativa k často kontaminované vodě.

Sdílené pití bylo a stále je způsobem, jak signalizovat důvěru, uvolnit zábrany a stmelit skupinu. Tento sociální mechanismus je reálný a historicky opodstatněný, ale také ho můžeme oddělit od otázky, co alkohol dělá s tělem na úrovni jednotlivých buněk.

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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

Tereza Zavadilová

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Farmakologicky je alkohol látka s širokým spektrem účinku na neurotransmiterové systémy. Hlavním mechanismem je zesílení účinku GABA, hlavního tlumivého neurotransmiteru v mozku, což vysvětluje pocit uvolnění, snížených zábran a při vyšších dávkách útlum a sedaci. Současně alkohol tlumí glutamátový systém, který má naopak povzbuzující funkci. Tato kombinace posílení tlumivého systému a útlum excitačního je důvodem, proč alkohol působí jako depresant centrálního nervového systému, i když subjektivně může v nižších dávkách působit stimulačně a euforicky.

Euforický efekt souvisí s aktivací části dopaminového systému. Alkohol zvyšuje produkci dopaminu, podobně jako jiné látky s návykovým potenciálem, a právě tento mechanismus stojí za příjemnými pocity a motivací k opakování. Při chronickém užívání dochází k adaptačním změnám v organismu a ty se mozek snaží kompenzovat, což je jeden z neurobiologických základů naučené tolerance a závislosti.

Z hlediska aktuálních poznatků o zdravotních rizicích alkoholu došlo v posledních letech k výraznému posunu. Například rozsáhlá analýza Institute for Health Metrics and Evaluation, publikovaná tento měsíc, která zahrnula 843 studií publikovaných do roku 2023, ukázala, že riziko rakoviny stoupá s jakoukoliv úrovní konzumace alkoholu, a to konzistentně a jednoznačně. I konzumace pod jednu standardní dávku denně byla spojena se zvýšeným rizikem rakoviny hltanu, tlustého střeva, jícnu, prsu, jater, slinivky a prostaty.

Rizika existují vždy

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém prohlášení z roku 2023 uvedla, že neexistuje žádná bezpečná hranice konzumace alkoholu z hlediska zdravotních rizik a že současná dostupná evidence neumožňuje identifikovat hladinu, pod kterou by karcinogenní účinky alkoholu nezačínaly působit.

Zároveň zdůraznila, že neexistují studie, které by ukázaly, že případné pozitivní působení nízké konzumace na srdečně-cévní systém převažuje nad rizikem rakoviny. Mechanismem karcinogenity je primárně acetaldehyd, toxický meziprodukt metabolismu alkoholu, který poškozuje DNA a brání jejím opravným mechanismům, a tento proces probíhá bez ohledu na typ nebo kvalitu alkoholického nápoje.

Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den

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Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina hormonu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory.

Alžběta Shejbalová

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Vztah alkoholu ke kardiovaskulárnímu zdraví zůstává komplexnější než u rakoviny. Podle některých analýz je nízká až střední konzumace spojená s nižším rizikem některých kardiovaskulárních a metabolických onemocnění ve srovnání s abstinencí, zatímco vyšší konzumace riziko zvyšuje vždy. Tento vzorec je ale předmětem metodologické debaty, protože skupina abstinentů v observačních studiích často zahrnuje lidi, kteří přestali pít již kvůli zhoršenému zdraví, což zkresluje srovnání.

V kontextu sociálních interakcí je realistický přístup pro většinu lidí spíše o vědomé volbě než o absolutní abstinenci nebo povolení. Z fyziologického hlediska má smysl rozlišovat mezi pravidelnou, nízkou konzumací a nárazovým pitím, protože druhé je spojeno s vyšším rizikem akutního poškození i dlouhodobých následků. Časování má také roli, kdy alkohol konzumovaný s jídlem se vstřebává pomaleji, což snižuje koncentraci v krvi a tím i akutní zátěž pro organismus.

Hydratace mezi alkoholickými nápoji zmírňuje dehydratační efekt alkoholu, který je primárním důvodem ranní únavy a bolesti hlavy po konzumaci. Alternativy, které se v posledních letech stávají populární, zahrnují nealkoholické varianty piva a vína nebo nápoje s adaptogeny a funkčními bylinami, jejichž cílem je nahradit sociální rituál pití bez akutních i chronických negativních efektů alkoholu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze. U Jiřáku otevírá Home of Dumplings

Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze! U Jiřáku otevírá Home of Dumplings
Petra Martínková/Newstream
Petra Martínková
Petra Martínková

Praha má další adresu, kterou si foodies rychle zapíšou do mapy. U Jiřího z Poděbrad otevírá Home of Dumplings, podnik s ručně vyráběnými asijskými knedlíčky, které pobláznily Berlín. Hosté je budou milovat pro šťavnaté náplně a výrazné chutě, instagramové feedy zase pro jejich barvy. A na své si přijdou i ti, kdo zrovna nepatří mezi skalní fanoušky knedlíčků. Bude z čeho vybírat.

Pražská gastronomická scéna získala podnik, který má potenciál stát se jedním z největších letošních gastro hitů. Pár kroků od náměstí Jiřího z Poděbrad otevírá už ve středu 17. června známý gastropodnikatel May Tran Home of Dumplings – berlínský koncept, který proměnil ručně vyráběné asijské knedlíčky v absolutní fenomén.

Crispy Tofu s furikake posypkou Enoki Tempura Interiér kombinuje světlé dřevo, japonské stěny a výrazná závěsná svítidla vyrobená z autentických bambusových napařováků. Celkový, něžně japonský, dojem pak skvěle rozbíjejí zelené kachličky, jimiž interiér jakoby trochu odkazoval na tradici českých závodních jídelen a mléčných barů. 15 fotografií v galerii

Knedlíčky na mnoho způsobů a s nejrůznějšími náplněmi. Vařené v páře i dokřupava opečené. Masové, vegetariánské i veganské. Přelité pálivými i nepálivými omáčkami. Přesně to je berlínský koncept „domova knedlíčků“ neboli Home of Dumplings – moderního asijského fusion knedlíčkového bistra. Ostatně, před jeho dvěma berlínskými pobočkami pravidelně stojí dlouhé fronty.

Dobýt Jiřák, Smíchov i Plzeň

Pražská pobočka na rohu ulic Slavíkova a Ondříčkova není jen náhodnou franšízou, ale spíš přátelsko-rodinným podnikem. Za jejím vznikem totiž stojí podnikatel May Tran, kterého česká gastro scéna dobře zná například díky úspěšnému brněnskému podniku Večerka, v němž dokázal výborně propojit vietnamskou kulinářskou tradici s moderní kavárenskou kulturou, nebo díky kurzům vaření v Bistru Valachy.

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

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Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.

Petra Martínková

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Spolu s ním pražský Home of Dumplings buduje jeho sestřenice Trang Tran, která už čtvrtým rokem úspěšně vede síť restaurací Han Food. S majitelem původního berlínského konceptu se oba blízce přátelí, a i proto se rozhodli v Praze rozvíjet jeho nápad.

Pobočka na Jiřího z Poděbrad navíc nebude jedinou. Další se už nyní plánuje na pražském Smíchově a následovat bude Plzeň, odkud pochází jeden ze spolumajitelů. Právě spojení úspěšného berlínského konceptu a bohatých zkušeností rodiny Tranových dává tušit, že půjde o jednu z nejzajímavějších restauratérských novinek roku.

Vepřové, hovězí, jehněčí i veganské. A taky fialové, červené a modré

Menu stojí na výrazných chuťových kontrastech a nabídce, ve které si vybere prakticky každý. Knedlíčky se připravují, stejně jako v Berlíně, hned v několika úpravách – tradičně napařované v bambusových koších, dokřupava opečené na pánvi, s omáčkami nebo podávané v miskách s horkým kari.

Ceviche z čerstvého tuňáka s jalapeño omáčkou, paprikou, cherry rajčaty, červenou cibulí, koriandrem a dýňovými semínky. Chuťově krásně svěží, intenzivní a lehce pikantní.

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Na lístku najdete knedlíčky hovězí, kuřecí, jehněčí i krevetové. Z veganských verzí můžete zvolit zeleninové, Plant-Based či kimchi, z vegetariánských zase kukuřicovo-sýrové. Hlavním pilířem jsou však nečekané fusion příchutě. Vedle asijské klasiky si tu můžete dát i největší berlínský bestseller – Beef Chilli Cheese Dumplings, tedy knedlíčky plněné směsí mletého hovězího masa, rozteklého sýra a pálivých jalapeños.

Vizuálním zážitkem jsou pak barvy samotného těsta. Hovězí Chilli-Cheese jsou modré, jehněčí černé, Plant-Based fialové, kuřecí žluté a klasické hovězí sytě červené.

K původně berlínskému menu navíc v Česku přibyla lokální novinka – vepřové knedlíčky ve světlounce fialové barvě. „Už během testovacího provozu se ukazuje, že právě vepřové budou v Česku pravděpodobně patřit k těm nejpopulárnějším,“ říká s úsměvem Trang Tran.

Knedlíčky, které jsme při naší návštěvě měli možnost ochutnat, byly neskutečně šťavnaté, plné chuti, lehce křupavé a příjemně pikantní. Štědře plněné, čerstvé a dochucené natolik dobře, že žádnou omáčku vlastně ani nepotřebovaly.

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Kdysi se věřilo, že Staroměstské náměstí střeží duch staré Prahy. Města vzdělanců, hospodských vypravěčů a alchymistů, kteří dokázali z obyčejných věcí vykouzlit zázraky. Dnes je těžké ho mezi davy turistů zahlédnout. Přesto tam stále je. Najdete ho hned naproti orloji – v restauraci „420“ michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka.

Petra Martínková

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Jako tečku na závěr najdete v menu i jednu sladkou variantu: jablečno-skořicové knedlíčky s vanilkovým krémem.

Bůček tažený v kokosovém mléce a další recepty z rodinné kuchyně

Další odlišností oproti berlínské předloze je devět jídel navíc, která vznikla podle rodinných receptů Tranových. „Jsou to jídla, která vycházejí z naší vlastní rodiny. Třeba karamelizovaný bůček tažený v kokosovém mléce patří v naší rodině k těm nejtradičnějším vietnamským pokrmům,“ popisuje Trang Tran.

Kromě bůčku si můžete dát asijské nadýchané bulky bao buns z kynutého těsta s kuřecím masem či tofu, případně nudle. Na výběr jsou také tři druhy donburi, tradičních asijských rýžových misek s masem a zeleninou.

Menu pak doplňuje i devatero předkrmů. My jsme vyzkoušeli enoki tempuru, neboli penízovky sametonohé v křupavém těstíčku. Po usmažení se tenké nožičky těchto hub spojí do křupavých chomáčků, které na okrajích připomínají krajku. Jsou voňavé, jemné a doplněné lehce pálivou omáčkou. Pochutnali si na nich i zapřísáhlí odpůrci hub.

Vejce s rybím salátem

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

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Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Petra Martínková

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Kromě enoki můžete ochutnat bramborovou spirálu, domácí kimchi, řasy wakame nebo třeba vynikající dokřupava osmažené, lehoučce pikantní crispy tofu s furikake posypkou.

Japonský interiér českého mléčného baru

Home of Dumplings s lehkostí kombinuje rychlý street food s plnohodnotnou restaurací. Zajít sem můžete na rychlý oběd, večeři s přáteli i na pozdní jídlo.

Podnik sází na jednoduchost, rychlost a vysokou kvalitu. Počítá se i s obědovými menu za 295 korun, která se skládají z deseti knedlíčků, tedy ze dvou variant po pěti kusech, pikantního okurkového salátu a nápoje. Samotná porce pěti knedlíčků vyjde na zhruba 169 korun, za ostatní hlavní jídla dáte od 230 do 290 korun.

Původním záměrem bylo přenést do Prahy lehce punkovou atmosféru berlínských poboček. Majitelé se ale na poslední chvíli rozhodli jít originálnější cestou a do interiéru propsali svůj vlastní česko-asijský rukopis.

Interiér kombinuje světlé dřevo, japonské stěny a výrazná závěsná svítidla vyrobená z autentických bambusových napařováků. Celkový něžně japonský dojem pak skvěle rozbíjejí zelené kachličky, jimiž interiér jako by trochu odkazoval na tradici českých závodních jídelen a mléčných barů. Celé to v Home of Dumplings působí útulně, čistě a vizuálně atraktivně.

Na první pohled se Home of Dumplings zdá být nenápadným podnikem, který se nesnaží šokovat. Kombinace promyšleného konceptu, skvělého jídla a majitelů, kteří gastronomii rozumějí, však dává tušit, že Home of Dumplings bude dost možná jednou z nejzajímavějších gastro adres, které letos v Praze vznikly.

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