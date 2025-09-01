Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Musk: Německo bude buď volit AfD, nebo to bude konec Německa

Musk: Německo bude buď volit AfD, nebo to bude konec Německa

Elon Musk
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký miliardář Elon Musk opět Němce vyzval, aby volili stranu Alternativa pro Německo (AfD), kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Učinil tak před komunálními volbami v nejlidnatější německé spolkové zemi - Severním Porýní-Vestfálsku. Pokud podle Muska nebudou Němci volit AfD, bude to znamenat konec Německa.

Lidé v Severním Porýní-Vestfálsku, které má 18 milionů obyvatel, budou 14. září volit členy městských, obecních a krajských zastupitelstev. Volit mohou už občané starší 16 let. Případná druhá kola při přímé volbě starostů se budou konat 28. září. To byl původně i řádný termín voleb do Spolkového sněmu. Kvůli loňskému pádu vlády kancléře Olafa Scholze se ale předčasné parlamentní hlasování konalo už v únoru.

„Německo bude buď volit AfD, nebo to bude konec Německa,“ napsal ke komunálním volbám na síti X Musk. Reagoval tím na příspěvek, podle kterého se strany kandidující v Kolíně nad Rýnem dohodly na tom, že nebudou v kampani téma migrace zneužívat a budou vystupovat proti rasismu a antisemitismu. K dohodě se podle dřívějších informací německých médií připojily všechny strany s výjimkou AfD. Kolín nad Rýnem je s 1,1 milionu obyvatel zdaleka největším městem v Severním Porýní-Vestfálsku.

Tesla loni zvýšila prodej aut v Číně na rekordních více než 657 tisíc vozů

Tesla dál chřadne. V evropských prodejích Muska školí Číňané

Zprávy z firem

Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.

fry

Přečíst článek

Není to zdaleka poprvé, co se americký miliardář Musk pokouší zasáhnout do voleb v Německu. Výrazně ve prospěch AfD vystupoval už před únorovými předčasnými parlamentními volbami. V lednu například vedl více než hodinový rozhovor s volební lídryní AfD Alice Weidelovou. Ostře také kritizoval tehdejšího kancléře Scholze.

Musk, který je mimo jiné výkonným ředitelem automobilky Tesla, je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Čipy v mozku? Blížíme se. Už se o ně pere Musk s Altmanem

Money

Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

AfD zřejmě posílí

Průzkumy veřejného mínění očekávají, že AfD v nadcházejících komunálních volbách v Severním Porýní-Vestfálsku výrazně posílí. Především někdejší bašta sociální demokracie - průmyslové Porúří - by se mohlo přiklonit k AfD. Například čtvrtmilionový Gelsenkirchen byl jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD už v únoru vyhrála.

V komunálních volbách v roce 2020 získala AfD v Severním Porýní-Vestfálsku jen zhruba pět procent. V letošních volbách do Spolkového sněmu to bylo 16,8 procenta. Podle agentury Forsa by v komunálních volbách za dva týdny mohla strana dostat kolem 14 procent hlasů.

Související

Putin: Setkání s Trumpem otevřelo cestu k míru na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že jeho srpnová schůzka s prezidentem USA Donaldem Trumpem otevřela cestu k urovnání konfliktu na Ukrajině. Na jednání summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) Putin ruskou agresi vůči sousední zemi hájil, když opět tvrdil, že její příčinou byla snaha západních zemí „zatáhnout“ Ukrajinu do NATO.

Putin, z jehož rozkazu v únoru 2022 ruské jednotky zahájily rozsáhlou invazi sousední země, podle agentury Reuters řekl, že Moskva za stále platné považuje principy Charty OSN včetně dodržování suverenity jiných států. Rusko také podle Putina vyznává princip, že žádný stát nemůže zajistit svou bezpečnost na úkor jiného státu.

FOTOGALERIE: Ochrana východní hranice EU

Běloruští vojáci 10 fotografií v galerii

Putin v Číně zopakoval postoj Ruska, podle kterého je nutné řešit to, co Moskva pokládá za „příčiny konfliktu“. Ty Kreml vidí v přibližování Ukrajiny k Západu a v její snaze o vstup do Severoatlantické aliance.

Poděkování Číně

Putin poděkoval Číně a Indii za snahu „vyřešit krizi na Ukrajině“. Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a další vrcholné účastníky schůzky SCO informoval v dvoustranných rozhovorech o svém aljašském setkání s Trumpem. „Chtěl bych také podotknout, že porozumění dosažená na setkání mezi Ruskem a USA na Aljašce snad také přispějí k dosažení tohoto cíle (ukončení konfliktu),“ uvedl podle agentur.

Jednání na Aljašce však stále nepřineslo žádný hmatatelný výsledek v podobě omezení či zastavení bojů či přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, k čemuž se přiklání Kyjev. Ukrajina místo toho v minulých dnech čelila silným vzdušným útokům, které si vyžádaly životy desítek civilistů.

Předsedové vládních stran Vít Rakušan a Petr Fiala na pivu

Premiérem Rakušan, Babiš ve vězení

Názory

Vít Rakušan si dal s Petrem Fialou pivo v Malostranské besedě. Přísahali, že po volbách nepůjdou do vlády s Andrejem Babišem. Ono je to lehké, takto před volbami cokoliv deklarovat. Voliči jsou nadšení, že předseda jejich srdcové strany je tak pevný. Rakušan má hvězdičku za veřejně viditelnou akci. Ovšem není nic snadnějšího pro politika po volbách prohlásit, že se politická situace změnila, nebo že vlast si to žádá. Nebo najít nějaké podobně nejapné zdůvodnění a učinit úplně obrácené rozhodnutí. Mrkněte na pradávný britský sitcom Jistě, pane ministře. Tam je všechno.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Američané se sejdou příští týden s Rusy, aby připravili summit

Kovanda: Za neochotu Ruska ke klidu zbraní na Ukrajině by pykala Čína i Slováci a Maďaři

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Andor Šándor

Andor Šándor: Rusko přepnulo na válečnou výrobu. Jsme o pár kroků blíž třetí světové válce

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lagardeová: Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku

Šéfka ECB Christine Lagardeová
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud by americký prezident Donald Trump odvolal šéfa americké centrální banky (Fed) nebo členku Rady guvernérů Lisu Cookovou, mohlo by to ohrozit jak americkou tak světovou ekonomiku. Francouzské rozhlasové stanici Radio Classique to řekla šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.

„Pokud by americká měnová politika již nebyla nezávislá a místo toho závislá na diktátu té či oné osoby, pak se domnívám, že dopad na rovnováhu americké ekonomiky by mohl být v důsledku dopadů, které by to mělo po celém světě, velmi znepokojivý, protože je to největší ekonomika světa,“ varovala šéfka Evropské centrální banky.

Trump opakovaně útočí na šéfa Fedu za to, že nesnižuje úrokové sazby, a hrozí, že ho odvolá. Už se také rozhodl odvolat Cookovou. Není však jasné, zda má prezident pravomoc oba zástupce centrální banky zbavit funkce, a ona sama odejít odmítla. Věc by řešily soudy, a pokud by Trump uspěl, mohlo by to podkopat nezávislost centrální banky, která je považována za klíčovou pro boj s inflací, napsala dříve agentura AP.

Lagardeová v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí také reagovala na páteční rozhodnutí amerického odvolacího soudu, podle nějž je většina Trumpem uvalených dovozních cel nezákonná. To přidává „další vrstvu nejistoty“ do globálního ekonomického výhledu, uvedla šéfka Evropské centrální banky.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov

Trump se snaží o mír a Evropa mu jen hází klacky pod nohy, uvedl Peskov

Politika

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil evropské mocnosti, že brání snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl také, že Rusko bude ve válce proti Ukrajině pokračovat, dokud Kyjev neukáže reálné známky toho, že je připraven na mír. Ruská armáda sousední zemi vojensky napadla v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Americký soud: Trumpova cla jsou nezákonná. Zatím ale zůstanou

Politika

Americký prezident podle soudního rozhodnutí překročil své pravomoci, když uvalil plošná cla na veškerý dovoz do USA. Donald Trump má nyní čas do poloviny října požádat o posouzení situace Nejvyšší soud. Do té doby zůstávají cla v platnosti.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme