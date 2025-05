Americký viceprezident J. D. Vance přirovnal označení Alternativy pro Německo (AfD) za pravicově extrémistickou stranu k obnovení Berlínské zdi. Navázal tak na dřívější vyjádření šéfa americké diplomacie Marka Rubia, podle kterého sledování opozice tajnou službou představuje „tyranii v přestrojení“ a „Německo by mělo změnit směr“, kterým se ubírá.

„AfD je nejpopulárnější stranou v Německu a zdaleka nejreprezentativnější stranou východního Německa. Nyní se ji byrokraté snaží zničit. Západ společně strhl Berlínskou zeď. A ta byla znovu postavena – nepostavili ji Sověti, ani Rusové, ale německý establishment,“ napsal Vance na sociální síti X.

Aktualizováno Rošáda u Trumpa. Z kola ven jde Waltz, nahradí ho Rubio Leaders Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Mike Waltz opustí svůj post v Bílém domě, uvedla stanice CBS News s odvoláním na zdroje. Trump později oznámil, že Waltze nominuje na post velvyslance USA při OSN. Funkci prozatímního poradce pro národní bezpečnost bude zastávat Marco Rubio vedle svého úřadu ministra zahraničí, napsala republikánská hlava státu na síti Truth Social. ČTK Přečíst článek

„Tyranie v přestrojení“

„Německo právě dalo své špionážní agentuře nové pravomoci sledovat opozici. To není demokracie – to je tyranie v přestrojení. Skutečně extremistická není populární AfD, která v nedávných volbách skončila druhá, ale spíše smrtící imigrační politika establishmentu v podobě otevřených hranic, proti které se AfD staví. Německo by mělo změnit směr," napsal Marco Rubio na X.

Německá civilní kontrarozvědka prohlásila AfD za stranu prokazatelně pravicově extremistickou, dosud ji vedla jen jako podezřelou. Vedení AfD rozhodnutí kontrarozvědky označilo za politicky motivované. Končící kancléř Olaf Scholz varoval před unáhlenou snahou zakázat AfD. Šéf Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) Lars Klingbeil řekl bulvárnímu deníku Bild, že AfD je útokem na Německo a nová německá vláda zváží její zákaz.

Strana skončila v únorových předčasných volbách v Německu druhá za vítěznou konzervativní unií CDU/CSU. Vance před volbami otevřeně podpořil AfD, stejně jako miliardář a blízký spolupracovník šéfa Bílého domu Elon Musk.

„Nikam to nevede.“ Trumpův viceprezident nečeká brzký konec války proti Ukrajině Politika Podle J. D. Vance nyní bude na Rusech a Ukrajincích, aby se seznámili s podmínkami míru druhé strany. „Bude na nich, aby dospěli k dohodě a zastavili tento brutální, brutální konflikt,“ řekl. ČTK Přečíst článek