Premiérem Rakušan, Babiš ve vězení
Vít Rakušan si dal s Petrem Fialou pivo v Malostranské besedě. Přísahali, že po volbách nepůjdou do vlády s Andrejem Babišem. Ono je to lehké, takto před volbami cokoliv deklarovat. Voliči jsou nadšení, že předseda jejich srdcové strany je tak pevný. Rakušan má hvězdičku za veřejně viditelnou akci. Ovšem není nic snadnějšího pro politika po volbách prohlásit, že se politická situace změnila, nebo že vlast si to žádá. Nebo najít nějaké podobně nejapné zdůvodnění a učinit úplně obrácené rozhodnutí. Mrkněte na pradávný britský sitcom Jistě, pane ministře. Tam je všechno.
Shrnuto, prostě to bylo jenom pivo. Tyátr pro voliče, obsahově prázdný. V tomto divadle hrál pobočnou roli ještě šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Hrál roli zrazené prvničky. Přijdu, nepřijdu. Nakonec na rande nepřišel. Piráti všechno nakopnou, tak zní jejich předvolební heslo. Teď tedy nakopali Fialu a Rakušana. To zavání pěknou protibabišovskou koalicí.
Aby tomu nebylo málo, Starostové rozjeli „ostrou“ předvolební kampaň. Není úplně jasné, co dělali dosud. Možná tupou předvolební kampaň. A Rakušan prohlásil, to už bylo po tom přátelském pivě s Fialou, že by klidně tu funkci premiéra vzal. Tomu se říká kamarádství. Dáme si pivo, pak ti vezmu funkci. Dobře to ti Starostové rozehráli.
Ukáže Babiš dlouhý nos?
Andrej Babiš má vše posichrováno. Nadále objíždí města a městečka, vesnice, a jako kafemlýnek opakuje stále stejné věty o zkorumpované Fialově vládě. Podle průzkumů mu tato strategie k vítězství ve volbách bude stačit. K tomu mu soudce Šott, šéf pražského soudu, nadělil dárek. Nebude se do voleb zabývat kauzou Čapí hnízdo, kterou mu na stůl vrátil vrchní soud. Takže už máme první bod programu budoucí poslanecké sněmovny. Žádost o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Když Babiš uhraje dost procent a najde ve sněmovně partnera, může soudu ukázat dlouhý nos.
Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.
Už tři krajské soudy zamítly jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušily registraci kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro podzimní volby do Sněmovny. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka SPD měla být registrována jako koaliční kandidátka, protože SPD spolupracuje se stranami Trikolora, PRO či Svobodní a v kampani vystupují společně. Soudy ale tyto námitky odmítly. Návrhy na zrušení kandidátek zamítly zatím podle informací na úředních deskách krajské soudy v Ústí nad Labem a Praze a pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že se jedná o první rozhodnutí celkem z 28.
