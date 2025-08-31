Premiérem Rakušan, Babiš ve vězení

Vyberte si z našich newsletterů

Dalibor Martínek
Vít Rakušan si dal s Petrem Fialou pivo v Malostranské besedě. Přísahali, že po volbách nepůjdou do vlády s Andrejem Babišem. Ono je to lehké, takto před volbami cokoliv deklarovat. Voliči jsou nadšení, že předseda jejich srdcové strany je tak pevný. Rakušan má hvězdičku za veřejně viditelnou akci. Ovšem není nic snadnějšího pro politika po volbách prohlásit, že se politická situace změnila, nebo že vlast si to žádá. Nebo najít nějaké podobně nejapné zdůvodnění a učinit úplně obrácené rozhodnutí. Mrkněte na pradávný britský sitcom Jistě, pane ministře. Tam je všechno.

Shrnuto, prostě to bylo jenom pivo. Tyátr pro voliče, obsahově prázdný. V tomto divadle hrál pobočnou roli ještě šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Hrál roli zrazené prvničky. Přijdu, nepřijdu. Nakonec na rande nepřišel. Piráti všechno nakopnou, tak zní jejich předvolební heslo. Teď tedy nakopali Fialu a Rakušana. To zavání pěknou protibabišovskou koalicí.

Aby tomu nebylo málo, Starostové rozjeli „ostrou“ předvolební kampaň. Není úplně jasné, co dělali dosud. Možná tupou předvolební kampaň. A Rakušan prohlásil, to už bylo po tom přátelském pivě s Fialou, že by klidně tu funkci premiéra vzal. Tomu se říká kamarádství. Dáme si pivo, pak ti vezmu funkci. Dobře to ti Starostové rozehráli.

Ukáže Babiš dlouhý nos?

Andrej Babiš má vše posichrováno. Nadále objíždí města a městečka, vesnice, a jako kafemlýnek opakuje stále stejné věty o zkorumpované Fialově vládě. Podle průzkumů mu tato strategie k vítězství ve volbách bude stačit. K tomu mu soudce Šott, šéf pražského soudu, nadělil dárek. Nebude se do voleb zabývat kauzou Čapí hnízdo, kterou mu na stůl vrátil vrchní soud. Takže už máme první bod programu budoucí poslanecké sněmovny. Žádost o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Když Babiš uhraje dost procent a najde ve sněmovně partnera, může soudu ukázat dlouhý nos.

Volby jsou za rohem

Volební období se blíží ke konci, volby jsou za rohem a opět to jsou koalice, které hýbou tuzemským politickým kolbištěm. A i tentokrát v tom hrají roli soudy. Falešné koalice Stačilo! a to, jak na sebe nalepila SPD několik antisystémových stran, se některým politickým konkurentům nepozdávalo a napadli to u soudu.

To je samozřejmě legitimní. Nicméně je úplně stejně legitimní také to, že soudy rozhodly v neprospěch těchto žalob. A to jednoduše s odůvodněním, že letitá praxe, kdy strany zvou na své kandidátky i zástupce jiných partají, není v rozporu s volebním zákonem. A že SPD ani Stačilo! vlastně nedělají nic jiného.

Koalice jako dvousečná zbraň

A to je zcela správné rozhodnutí, ať se nám volební preference těchto uskupení líbí, nebo ne. Soud správně poukazuje na to, že narušení této praxe by výrazně nabouralo volnou volební soutěž.

Můžeme se bavit o parametrech, o míře, o smyslu spojování některých velkých stran s vyloženě marginálními „hnutími“, jež většinou mají jednoho člena a dva kamarády na Facebooku. Ale že by šlo o nelegitimní, nebo dokonce nelegální akt, to určitě ně.

Navíc ačkoli si to někteří doposud nechtěli připustit, zapojení do těchto falešných koalic je dvousečná zbraň. Jak upozornil na našem serveru proděkan a vedoucí katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Marek Antoš, peníze dostanou jenom ty strany, které oficiálně kandidují.

Takže například taková SOCDEM, ale vlastně ani KSČM oficiálně peníze nedostanou, ale dostane je nově upečené hnutí Stačilo! Stejně tak partaje nalepené na SPD nedostanou nic, protože vše přiteče do kasy Tomia Okamury, a jak všichni vědí, tahle kasa mívá jen jeden klíč. A rozhodně ho nedostanou členové Trikolóry, Svobodných, natož PRO.

