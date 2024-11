Lagardeová: Evropa by měla víc nakupovat v USA, aby se vyhnula obchodní válce

Evropa by měla s příštím americkým prezidentem Donaldem Trumpem spolupracovat v oblasti cel a nakupovat více zboží vyrobeného ve Spojených státech, aby se tak vyhnula obchodní válce. V rozhovoru s listem Financial Times to řekla šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová.

Trump v předvolební kampani hrozil uvalením dodatečných cel deset až 20 procent na prakticky veškerý dovoz do USA. Podle Lagardeové by Evropská unie neměla na Trumpovy kroky reagovat odvetnými opatřeními, ale jednáním.

Šéfka ECB upozornila, že obchodní válka není v ničím zájmu a vedla by k celosvětovému poklesu hrubého domácího produktu (HDP). Zároveň si v této souvislosti vzala na mušku Trumpův oblíbený slogan Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět skvělou). „Jak učiníte Ameriku opět skvělou, pokud bude klesat globální poptávka?“ prohlásila.

Podle Lagardeové by měla Evropa při jednáních s Trumpem přijít s návrhy na nákup některého amerického zboží, například zkapalněného zemního plynu (LNG) či vojenského vybavení. „To je lepší scénář než strategie založená čistě na odvetných opatřeních, jež může vést k vyměňování si úderů, ze kterého nevzejde žádný skutečný vítěz,“ uvedla šéfka ECB.

Evropská komise, která má na starosti obchodní politiku EU, stále zvažuje, jakým způsobem bude na Trumpovy plány v oblasti cel reagovat. Podle činitelů zapojených do příprav postupu EK zahrnují zvažovaná opatření vyšší nákupy amerického zboží, včetně LNG, zbraní a zemědělských produktů, píše Financial Times.

