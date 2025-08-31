Vyberte si z našich newsletterů

Trump se snaží o mír a Evropa mu jen hází klacky pod nohy, uvedl Peskov

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov
ČTK
ČTK
ČTK

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil evropské mocnosti, že brání snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl také, že Rusko bude ve válce proti Ukrajině pokračovat, dokud Kyjev neukáže reálné známky toho, že je připraven na mír. Ruská armáda sousední zemi vojensky napadla v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Zástupci evropských zemí podle Peskova „házejí klacky pod nohy“ Trumpovým snahám o mírové urovnání na Ukrajině. „Evropané všemožně podporují a pravděpodobně povzbuzují kyjevský režim v naprosto absurdním pokračování v nekompromisním boji,“ řekl Putinův mluvčí.

Ruský prezident Vladimir Putin

EU pracuje na nových sankcích vůči Rusku. A zřejmě využije český návrh

Politika

Evropská komise pracuje na novém, devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, který by měl být zveřejněn začátkem září. Po 18. balíku, který se zaměřil zejména na energetický a bankovní sektor, Brusel podle listu Politico řeší, na co se soustředit nyní a jak dále zvýšit ekonomický tlak na Kreml. V novém balíku se neočekávají nová zásadní opatření týkající se ropy a plynu. Mnohem intenzivněji se však začíná mluvit o českém návrhu, který je na stole již delší dobu a týká se omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru.

ČTK

Rusko je Trumpovi vděčné

Peskov uvedl, že Rusko je Trumpovi za jeho úsilí vděčné a že takzvaná speciální vojenská operace, jak Moskva invazi na Ukrajinu nazývá, bude pokračovat, protože na straně Ukrajiny nejsou viditelné reciproční kroky vedoucí k míru.

Trump naléhá na ukončení tři a půl roku trvajícího konfliktu, jeho snahy však významnější výsledky nepřinesly. Rusko zatím nedalo souhlas se schůzkou mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterou prosazuje šéf Bílého domu a Kyjev s ní souhlasí. Putin opakuje, že je připravený mluvit o míru, ale dává najevo, že se Rusko nevzdá území, které Ukrajině od roku 2014 zabralo. Jeho armáda mezitím pokračuje v útocích proti sousední zemi. Ve čtvrtek rozsáhlý úder na Kyjev nepřežilo 25 lidí.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v pátek v reakci na útok na Kyjev řekla, že Putin se jakémukoliv mírovému úsilí vysmívá a že je třeba tlak na Rusko zvýšit.

Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v EU, píše se v nové knize

Někdejší britská královna Alžběta II.
ČTK
ČTK
ČTK

Někdejší britská královna Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii, vyplývá z knihy Moc a Palác bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny Valentina Lowa. Píše se v ní také, že panovnice se s lidmi ve svém okolí někdy podělila o své názory, ti, kdo je slyšeli, však byli obvykle natolik diskrétní, než aby je šířili dál.

„Neustále mě udivovalo, jak byla upřímná a že se to nikdy nic nerozšířilo,“ řekl v knize, o níž píší The Sunday Times, bývalý britský ministr financí George Osborne. „Velmi otevřeně vám řekla, co si myslí o jednotlivých lidech, včetně členů své vlastní rodiny, a co si myslí o dění v zemi,“ dodal.

„Je lepší držet se ďábla, kterého známe“

Zatímco v minulosti se spekulovalo o tom, že Alžběta II. byla stoupenkyní odchodu Británie z Evropské unie, podle Lowovy knihy byl opak pravdou. Na jaře 2016, několik měsíců před referendem o brexitu, prý vysoce postavenému zástupci vlády řekla, že „bychom z EU neměli odcházet“. Bavili se spolu o referendu a královna prohlásila, že „je lepší držet se ďábla, kterého známe“.

Královna byla sice kritická k unijní byrokracii, EU ale považovala za součást uspořádání po druhé světové válce. Bývalý premiér David Cameron, na jehož podnět se referendum o setrvání Británie v EU konalo, řekl, že „královna si sice dávala velký pozor, aby nedala najevo svůj politický názor, ale vždy se dalo vycítit..., že si myslela, že evropská spolupráce je nutná a důležitá, ale že unijní instituce mohou být někdy k vzteku“. The Sunday Times píší, že je jasné, že kdyby se královna referenda účastnila, hlasovala by pro to, aby Británie EU neopouštěla.

V referendu konaném v červnu 2016 zvítězili zastánci brexitu a koncem ledna 2020 skončilo členství Británie v EU.

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Politika

Brexit svého času vzbuzoval vlny emocí jako málokteré politické téma. Dnes však už nikoho moc nezajímá. Vláda se pokouší o dílčí nápravu, populisté téma pomalu opouštějí a veřejnost by podle průzkumů raději obětovala část suverenity za lepší ekonomiku. Podnikatelé, pěstitelé a potravináři na brexit však jen tak nezapomenou, protože jim dodnes značně ukrajuje z jejich zisků.

Karel Pučelík

Low také ve své knize uvádí, že expremiér Boris Johnson krátce po začátku pandemie covidu-19 v březnu 2020 Alžbětu II. málem nakazil touto nemocí. Johnson, který měl kašel, i královna trvali na tom, že se musí uskutečnit jejich pravidelná schůzka. Po naléhání spolupracovníků ale svolili, že si zatelefonují. Jen o několik dnů později Johnson veřejně oznámil, že má covid. Měl vážný průběh nemoci a skončil na jednotce intenzivní péče.

Během druhého covidového lockdownu královna povolila Johnsonovi chodit cvičit do zahrad Buckinghamského paláce. Když se tam jednou procházel se svou partnerkou Carrie, její pes plemena Jack Russel teriér u rybníčku usmrtil house. Johnson o tom chtěl před Alžbětou II. pomlčet. Královně, která sama byla milovnicí psů, to ale neuniklo a na jejich další schůzce prý poznamenala, že „má dojem, že Jack Russelové moc nevycházejí s housaty“.

Od úmrtí Alžběty II., která byla britskou panovnicí přes 70 let, uplynou zanedlouho tři roky.

Průzkum STEM: Motoristé stoupají, poprvé od dubna by se dostali do Sněmovny

Zleva europoslanec Filip Turek a lídr krajské kandidátky Oto Klempíř
ČTK
ČTK
ČTK

Sněmovní volby by nyní podle volebního modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,2 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 20,9 procenta. V obou případech jde v porovnání s průzkumem z minulého týdne o pokles. Polepšila si naopak třetí SPD. Celkem by se do Sněmovny dostalo sedm politických subjektů, včetně Motoristů sobě. Motoristé zaznamenali výsledek nad pěti procenty v modelu agentury STEM poprvé od letošního dubna.

Opoziční ANO si oproti předchozímu průzkumu pohoršilo o 1,5 procentního bodu. Koalice Spolu, složená z ODS, lidovců a TOP 09, ztratila 0,4 bodu, výsledky průzkumu zveřejnila televize CNN Prima News.

Okamura posílil

Třetí by se ve volbách umístila SPD. Hlas by jí dalo 12,8 procenta voličů. Je to o 1,8 procentního bodu více než před týdnem. „Díky svému spojení s hnutím PRO, Trikolorou a Svobodnými nadále zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů,“ uvedla Prima.

Čtvrtí by skončili Starostové se ziskem 10,1 procenta hlasů, což představuje pokles o 0,8 procentního bodu. Polepšili si naopak Piráti, kterým podpora vzrostla o 0,4 bodu na 8,9 procenta. „Výsledek z poloviny srpna, kdy přesáhli devět procent, nezopakovali. Jedná se však o jejich druhý nejlepší výsledek,“ upozornila CNN Prima News.

O půl procentního bodu klesla v porovnání s předchozím modelem podpora hnutí Stačilo! Hlas by mu nyní dalo 6,5 procenta voličů. Těsně by se do Sněmovny dostali Motoristé sobě, podle modelu by měli 5,1 procenta. Naopak bez poslanců by byla Přísaha se ziskem 3,4 procenta hlasů.

V přepočtu na mandáty by ANO nyní mělo 69 poslanců, koalice Spolu 46. Dalších 27 křesel by ve Sněmovně obsadili zástupci SPD a 20 mandátů by získali Starostové. Piráti by měli 19 poslanců, Stačilo! 12 a Motoristé sobě sedm křesel. Celkem by strany současné vládní koalice měly spolu s Piráty 85 křesel.

Výzkumníci STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 7. do 26. srpna. Zúčastnilo se ho více než 1500 respondentů.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

Stanislav Šulc: Falešné koalice jsou košer, rozhodl soud. A je to tak v pořádku

Názory

Soud zamítl žalobu volebního hnutí Volt na konkurenční subjekt Stačilo! Zástupci Voltu si stěžovali, že slepenec antisystémových a částečně levicových stran obchází volební zákon, protože jde o nepřiznanou koalici. Soud naopak upozornil, že nehodlá zasahovat do dekády trvající zvyklosti, že strany zvou zástupce dalších partají na své kandidátky. Není to vítězství komunistů, ale férovosti volebního boje.

Stanislav Šulc

