Čipy v mozku? Blížíme se. Už se o ně pere Musk s Altmanem
Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.
Rivalita bývalých přátel Elona Muska a Sama Altmana nabírá na obrátkách. Přitom to začalo tak hezky, Musk mentoroval Altmana, když začínal podnikat, spolu dokonce na začátku řídili společnost Open AI, která vytvořila výkladní skříň umělé inteligence, ChatGPT. Vzájemně si investovali do svých firem. Pak se jejich cesty rozešli, a kdyby za sebe neposílali právníky, potkávají se asi jen u soudu.
Evidentně ale jejich rivalita v byznysu neskončila. Sam Altman oznámil, že zakládá firmu zaměřenou na propojení člověka a stroje s názvem Merge Labs. Ta nyní v prvním kole financování sbírá od investorů nové peníze, při nacenění firmy na 850 milionů dolarů. Většina peněz má pocházet z investorů kolem Open AI.
Firmu má s Altmanem řídit Alex Blania. Tato dvojice stojí také za projektem kryptoměny Worldcoin, ze které se stává ekosystém různých aplikací s názvem World. Projekt má za cíl v prostředí internetu, na kterém se stále více pohybují robotické a virtuální existence, spolehlivě ověřovat lidské uživatele. Člověk získá na Worldu identitu, jakýsi pas, potvrzenou scanem oční duhovky. Takzvané World ID má nyní 32 milionů lidí.
Jak má Merge Labs fungovat, se zatím neví. Podle Financial Times se ale už před pár lety Altman obsáhle vyjadřoval na toto téma, spekuloval, že díky nedávným technologickým pokrokům bychom brzy mohli mít „vysokokapacitní rozhraní mozek–počítač“. Slovo "merge" je dle vizionářů ze Silicon Valley používáno k pojmenování milníku, kdy se člověk spojí s počítačem.
I tak má Musk velký náskok. Svůj Neuralink založil skoro před dekádou a firma má hodnotu kolem devíti miliard dolarů. Investovala do ní všechna možná známá jména ze Silicon Valley včetně samotného Altmana. Neuralink vyvíjí mozkové implantáty, které dokáží snímat a přenášet elektrické signály z mozku přímo do počítače nebo jiných zařízení. V tuto chvíli to testují na lidech s neurologickými poruchami, například po haváriích, ovšem v budoucnu to dle Muska má rozšířit schopnosti lidí propojením s umělou inteligencí.
Rivalita na poli mozkových čipů přichází ve chvíli vyhrocení sporu obou miliardářů o umělé inteligenci. Musk pohrozil právními kroky proti Applu kvůli tomu, že prý nadržuje Altmanově OpenAI při správě pořadí aplikací v App Store.
„Apple se chová způsobem, který znemožňuje jakékoli společnosti vyvíjející AI kromě OpenAI dosáhnout na první místo v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel. xAI podnikne okamžité právní kroky,“ napsal Musk na síti X.
Pokračoval: „Hej, @Apple App Store, proč odmítáte zařadit X nebo Grok do své sekce ‘Must Have’, když je X číslo 1 mezi zpravodajskými aplikacemi na světě a Grok číslo 5 mezi všemi aplikacemi? Hrajete politiku?“
[[Twitter status: https://twitter.com/elonmusk/status/1955355441044828176]]
V současnosti má ChatGPT od OpenAI v USA první místo v sekci „Top Free Apps“ App Storu, zatímco Grok od xAI je pátý. Apple má s OpenAI partnerství, které integruje ChatGPT do iPhonů, iPadů a počítačů Mac.
Altman na Muskův výpad na síti X reagoval: „To je pozoruhodné tvrzení vzhledem k tomu, co jsem slyšel o tom, že Elon manipuluje X ve svůj prospěch a ve prospěch svých firem a proti těm, které nemá rád.“ Podle více zpráv Musk upravoval algoritmická doporučení na X tak, aby zvýhodňovala jeho vlastní příspěvky.
Není to první spor. Musk zažaloval OpenAI u soudu již dříve kvůli tomu, aby zablokoval její jiné než neziskové aktivity.
V Silicon Valley se schyluje k zajímavému střetu dvou mocných miliardářů. Elon Musk vymyslel kličku, jejíž prostřednictvím by chtěl ovládnout společnost OpenAI, a to za pouhých 100 miliard dolarů. Nacenění firmy přitom je mnohem vyšší. Střet dvou dávných přátel, kteří OpenAI založili, se tak dostává do dalšího kola. Samu Altmanovi se tak komplikuje snaha přetvořit OpenAI ve funkční byznysovou entitu.
Elon Musk chce ovládnout OpenAI. Jde na to přes neziskovku
Zprávy z firem
V Silicon Valley se schyluje k zajímavému střetu dvou mocných miliardářů. Elon Musk vymyslel kličku, jejíž prostřednictvím by chtěl ovládnout společnost OpenAI, a to za pouhých 100 miliard dolarů. Nacenění firmy přitom je mnohem vyšší. Střet dvou dávných přátel, kteří OpenAI založili, se tak dostává do dalšího kola. Samu Altmanovi se tak komplikuje snaha přetvořit OpenAI ve funkční byznysovou entitu.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.