Kovanda: Za neochotu Ruska ke klidu zbraní na Ukrajině by pykala Čína i Slováci a Maďaři

Trump se naštval na Putina a hrozí světu obřími cly, třeba Číně clem dohromady až přes 80 %. Za Putina by vážně pykaly také například Slovensko či Maďarsko.

Americký prezident Donald Trump se podle svých dnešních slov již velmi naštval na svůj ruský protějšek, Vladimira Putina. Šéfovi Bílého domu vadí, že se nedaří docílit klidu zbraní na Ukrajině. Pohrozil v té souvislosti druhotnými cly až ve výši 50 procent na ruskou ropu.

Trumpova hrozba druhotnými cly by v EU měla znepokojovat hlavně Slovensko a Maďarsko. Druhotná cla totiž znamenají, že by USA uvalovaly nové clo až ve výši 50 procent na veškerý dovoz z těch zemí, které odebírají ruskou ropu. To je v EU právě Slovensko a Maďarsko, které se dosud neodstřihly od ruských potrubních dodávek ropovodem Družba, ani to v nejbližší době neplánují.

Hned až 50procentní clo na dovoz ze Slovenska znamená, že například na Slovensku vyrobená osobní auta německých značek by v USA čelila obří celní sazbě až 77,5 procenta. Sazba 2,5 procenta je totiž platná nyní, 27,5 procenta to má být od dubna a k tomu by se tedy připočetlo dalších právě až 50 procent.

Trumpova druhotná cla na ruskou ropu by znamenala i úder Číně. Ta má zhruba pětinu své dovážené ropy z Ruska. Pokud by tedy Trump uvalil až 50procentní clo na veškerý vývoz z Číny, celková průměrná efektivní celní sazba uplatněná na vývoz z Číny do USA by činila již nějakých 81 procent! Do loňska to bylo zhruba jedenáct procent, pak Trump dvakrát plošně navyšoval, dohromady o 20 procent, a nyní by to bylo dalších až 50 procent.

Čína by tak pykala za neochotu Ruska ke klidu zbraní na Ukrajině. Přitom když Trump dříve v tomto týdnu pohrozil druhotnými cly na venezuelskou ropu, Peking své nákupy venezuelské ropy okamžitě pozastavil.

Putin naštval Trumpa slovy o legitimitě Zelenského. „Uvalím cla na ropu z Ruska“ Politika Výše cel by se podle amerického prezidenta pohybovala od 25 do 50 procent. „To by znamenalo, že pokud kupujete ropu z Ruska, nemůžete ve Spojených státech podnikat,“ zdůraznil. ČTK Přečíst článek

„Špatná pro podniky, horší pro spotřebitele.“ Přesto si EU odvetná cla neodpustí Názory Cla, která zavádí americký prezident, jsou svojí podstatou shodná s těmi, která už loni zaváděla EU. Akorát Donald Trump říká, že Američanům prospějí, přičemž EU rovnou tvrdí, že Evropanům ne – a přesto je zavádí. Lukáš Kovanda Přečíst článek