Češi už za volby prosázeli desítky milionů. Na Motoristy kdosi vsadil 110 tisíc

Zleva Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!; KSČM), Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN) a Filip Turek (Motoristé sobě) při předvolební debatě lídrů stran v TV Nova
Michal Nosek
Politika už dávno není jen o programech a debatách. V předvolebních týdnech se mění i v hru, do které vstupují sázkové kanceláře. Ty nabízejí kurzy na vítěze, na koalice i na to, zda si někdo ostříhá dredy. Volby se tak proměňují v show, kde hlavní roli hrají tikety a kurzovní lístky.

Jaká je ale výpovědní hodnota sázkových kurzů? „Odpověď je složitá. Kurzy totiž nereflektují jen realitu, ale i psychologii sázejících a strategii bookmakerů. Přesto mají jednu výhodu – ukazují, kam jsou lidé ochotni vložit vlastní peníze. A to může být zajímavější než anonymní odpověď tazateli do telefonu,“ uvedl Pavol Boško, hlavní analytik nesportovních sázek společnosti Tipsport. Ta už na volebních sázkách vybrala zhruba čtyřicet milionů korun.

Sázkové kanceláře pracují s volbami podobně, jako by šlo o derby Sparty se Slavií. Favorité, outsideři, nečekané zvraty – to všechno se promítá do kurzů. Bookmakeři nastavují čísla, sázející reagují a média si jich všímají stejně, jako by šlo o expertní odhady. Jenže místo míče je na hřišti politické a hospodářské směřování země.

Kdo věří, sáhne do kapsy 

Zatímco část voličů čte volební programy, jiní raději prohlížejí kurzovní nabídky. Objem sázek už se počítá v desítkách milionů korun. A co je zajímavé – sázející podle bookmakerů nejsou jen hráči hazardu, ale i lidé, kteří si chtějí potvrdit, že jejich politický instinkt má hodnotu. „Jasným favoritem na post premiéra zůstává Andrej Babiš (kurz 1,25), následovaný Karlem Havlíčkem (5) a Petrem Fialou (7,5). Dosud jsme přijali přes čtyři miliony korun v sázkách, přičemž další nárůst očekáváme po závěrečných televizních debatách Andreje Babiše a Petra Fialy,“ popisuje aktuální situaci Lukáš Nepovím, manažer kurzových sázek Sazkabet ze Sazky.

Velká pozornost sázkařů se upírá také na volební účast. Zatímco ještě před týdny mířila většina sázek na nižší účast než v roce 2021 (65 %), nyní už sedm z deseti tiketů počítá s jejím překonáním. Sázející se zaměřují i na menší strany. Motoristé by podle nich měli překonat hranici šesti procent, což je po hnutí ANO u sázkařů druhá nejoblíbenější příležitost. U hnutí Stačilo se sázející rozcházejí rovným poměrem 50:50, zda hranici šesti procent překročí.

Nečitelní Motoristé sázkaře lákají

Andrea Žáčková ze společnosti Chance k volbám uvádí, že lidé aktuálně vsadili více než sedm milionů korun. „Největší sázka dosud padla na Motoristy – 110 tisíc korun na to, že nezískají více než 7 procent hlasů (kurz 1,48:1). Mezi vysokými tikety zůstávají i sázky na nepřiznanou koalici Stačilo!, která má podle řady tipujících překročit pětiprocentní hranici. Nejvyšší vklad zde činí 100 tisíc korun v kurzu 1,30:1.“

Favoritem voleb je i u Chance hnutí ANO s kurzem 1,01:1. Na jeho vítězství je vsazeno přibližně 90 procent všech sázek na celkového vítěze. „V posledních dnech se objevují také vyšší částky na varianty, že ANO získá méně než 31 nebo 32 procent hlasů,“ doplnila Žáčková.

Jaké jsou další vyhledávané sázky?

• překročení pětiprocentní hranice menších stran (Motoristé, STAČILO) 
• umístění koalice SPOLU na 2. místě a SPD do 3. nebo 4. místa 
• tipy na to, že Piráti získají méně než 9,5 procenta
• volební účast, kde je častým tipem varianta pod 65 procent
• přímé duely stran: nejvíce je zatím vsazeno na to, že více hlasů získá STAČILO! než Motoristé sobě 

Český premiér Petr Fiala (ODS)
Tato protivládní strategie se pak opírá o několik reálných událostí a skutečností. Klíčovým bod je inflační vlna, která se českou společností prohnala a navýšila životní náklady o desítky procent. K tomu se přidávají další věci, které vládě mnozí nezapomenou: zejména pozměněný vzorec pro výpočet valorizace penzí, takzvaný konsolidační balíček, podpora Ukrajiny a zejména pro určitou část voličů také velké výdaje na obranu (tedy konkrétně na bitevníky F-35).

Výsledný koktejl bohužel vláda nemůže ignorovat – růst životní úrovně se zastavil, některým skupinám obyvatel se dokonce životní úroveň snížila.

Co způsobilo chudobu

To samo o sobě by sice byl problém, horší ale je neschopnost Fialových ministrů vysvětlit, že některé věci sice vypadají nějak, ale skutečnost je jiná. Tak například lze vysvětlit, že ačkoli krátkodobě se životní úroveň snížila, při rozšíření perspektivy na delší časové období jde v podstatě o marginální problém, protože životní úroveň rostla výrazně rychleji, než činil dlouholetý průměr.

Navíc, a tady ekonomická expertíza ODS měla zafungovat, růst posledních let do velké míry patřil ke zdrojům následné inflace.

Samozřejmě není pravda, že to, že volič pochopí příčinu, nějak zásadně zmírní jeho pocit chudoby. Ale když mu nikdo nevysvětlí skutečné příčiny ekonomické stagnace, nelze se divit, že mu někdo našeptá, že za to mohou Ukrajinci.

Peněženka versus hodnoty

Vláda Petra Fialy nikdy nepatřila k přeborníkům v „komunikaci“ (až na čestnou výjimku v podobě Martina Kupky). Jenomže tím na ní ulpěla často nezasloužená vina za veškeré problémy.

Přitom pravd o vlivu na peněženky je více. A jedna může znít i tak, že Babišova nepříliš slavná reakce na pandemii, výrazně zapříčinila inflaci za Fialova vládnutí.

Buď jak buď, pokud skutečně platí, že voliči se budou rozhodovat na základě „peněženky“, pro Fialovu vládu to není příliš dobrá zpráva. Premiér by tak měl doufat, že alespoň část jeho původních voličů bude volit spíše hodnotově. A že se k nim přidají i další, kteří se více bojí Ruska než údajného diktátu z Bruselu.

Rusko chce eskalovat válku a rozdělit Evropu, uvedl na úvod summitu Evropského politického společenství v Kodani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval mimo jiné na nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, která jsou připisována Rusku.

Evropa podle Zelenského musí dělat pravý opak, než Moskva očekává, tedy jednat společně a rozhodně. Rusko není hrozbou jen pro Ukrajinu, ale pro nás všechny, zdůraznila dánská premiérka Mette Frederiksenová, která schůzku pořádá.

„Rusko pokračuje ve svých brutálních útocích na Ukrajinu a všem musí být jasné, že nepřestane, dokud k tomu nebude donuceno,“ řekla v úvodním prohlášení před evropskými vůdci Frederiksenová. Evropa podle ní musí být silná, aby ukázala, že „válka proti nám je nemyslitelná“.

Nikdo nesmí být naivní

Dánská premiérka zdůraznila, že Ukrajina bojuje i za evropskou bezpečnost a brání všechny Evropany, proto si zaslouží vytrvalou podporu. „Pro některé je ruská hrozba velmi jasná, velmi přítomná, pro některé je stále daleko, ale nikdo nesmí být naivní. Tato válka není o Ukrajině, je o Evropě, o našich hodnotách a svobodách,“ prohlásila Frederiksenová, která u jednacího stolu v Kodani sedí vedle Zelenského. „To, co děláme na Ukrajině, není charita, je to přímá obrana našeho kontinentu,“ dodala s tím, že je třeba posílit Ukrajinu a zároveň vyvinout větší tlak na Rusko.

Stále intenzivnější jsou podle Frederiksenové i ruské hybridní hrozby. „Jednou jsou to vojenské drony, jindy migranti na hranicích, útoky na kritickou infrastrukturu, rozsévání dezinformací či snahy ovlivnit demokratické volby,“ vyjmenovala šéfka dánské vlády.

Politici by podle ní ale měli svým občanům pomoci zajistit i ekonomickou bezpečnost, například pracovní místa či dostupné bydlení, a ulehčit jim v každodenních těžkostech. „Musíme budovat i ekonomicky silnější Evropu,“ dodala. Za další důležité téma označila boj s nelegální migrací.

Rusko je připraveno na eskalaci konfliktu

Nedávná narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem a nasazení ruských dronů v Polsku podle ukrajinského prezidenta ukazují, že se něco podobného může stát kdekoli v Evropě. „Incidenty s drony v celé Evropě jasně ukazují, že Rusko je připraveno válku eskalovat a že se nikdy nejednalo jen o Ukrajinu,“ řekl Zelenskyj evropským lídrům na summitu EPS v Kodani. Poznamenal, že Ukrajina má kvůli válce bohaté zkušenosti s bojem proti dronům. „Jsme připravení Dánsku i dalším zemím pomoci,“ řekl.

Rusko má podle Zelenského stále zdroje potřebné k tomu, aby ve válce pokračovalo, i proto je třeba vyvinout na Moskvu další tlak. Konkrétně hovořil o potřebě zasáhnout proti tankerům s ropou z takzvané ruské stínové flotily, jak jsou označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení. „Je potřeba rovněž podpořit výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa a přestat kupovat ruskou ropu a plyn,“ dodal s tím, že této výzvě by mělo bedlivě naslouchat „zejména Maďarsko“.

Právě Budapešť a Bratislava mají dlouhodobě námitky proti postupu EU ohledně ukončení energetického dovozu z Ruska. Evropská komise navrhla přestat do roku 2027 dovážet veškeré ruské energie.

Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina, ale i Moldavsko či země západního Balkánu nadále usilují o členství v EU a že je zapotřebí, aby v tomto ohledu „bylo v přístupovém procesu dosaženo určitého pokroku“. „Jsme připraveni otevřít první klastr,“ dodal ukrajinský prezident s odkazem na soubory, které při vyjednávání vždy zahrnují několik tematických přístupových kapitol.

Předseda Evropské rady António Costa se snaží o prolomení současné patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU. Stávající pravidla vyžadují, aby každou fázi přístupového procesu podpořilo všech 27 zemí EU jednomyslně, Costa by chtěl ale prosadit prosadit možnost schválení jen kvalifikovanou většinou států, a tak obejít nynější veto maďarského premiéra Viktora Orbána.

Předseda unijních summitů svůj návrh představil ve středu na neformálním summitu EU v Kodani a „počáteční zpětná vazba byla konstruktivní s výjimkou Maďarska, které vyjádřilo nesouhlas“, nechal se slyšet unijní zdroj.

Oficiální začátek přístupových rozhovorů s Ukrajinou i s Moldavskem byl dojednán již v první polovině roku 2024 za belgického předsednictví. Varšava doufala, že se během polského předsednictví v letošním prvním pololetí podaří otevřít úvodní kapitoly těchto jednání, nicméně se tak nestalo a patová situace trvá.

