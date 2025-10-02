Češi už za volby prosázeli desítky milionů. Na Motoristy kdosi vsadil 110 tisíc
Politika už dávno není jen o programech a debatách. V předvolebních týdnech se mění i v hru, do které vstupují sázkové kanceláře. Ty nabízejí kurzy na vítěze, na koalice i na to, zda si někdo ostříhá dredy. Volby se tak proměňují v show, kde hlavní roli hrají tikety a kurzovní lístky.
Jaká je ale výpovědní hodnota sázkových kurzů? „Odpověď je složitá. Kurzy totiž nereflektují jen realitu, ale i psychologii sázejících a strategii bookmakerů. Přesto mají jednu výhodu – ukazují, kam jsou lidé ochotni vložit vlastní peníze. A to může být zajímavější než anonymní odpověď tazateli do telefonu,“ uvedl Pavol Boško, hlavní analytik nesportovních sázek společnosti Tipsport. Ta už na volebních sázkách vybrala zhruba čtyřicet milionů korun.
Sázkové kanceláře pracují s volbami podobně, jako by šlo o derby Sparty se Slavií. Favorité, outsideři, nečekané zvraty – to všechno se promítá do kurzů. Bookmakeři nastavují čísla, sázející reagují a média si jich všímají stejně, jako by šlo o expertní odhady. Jenže místo míče je na hřišti politické a hospodářské směřování země.
Kdo věří, sáhne do kapsy
Zatímco část voličů čte volební programy, jiní raději prohlížejí kurzovní nabídky. Objem sázek už se počítá v desítkách milionů korun. A co je zajímavé – sázející podle bookmakerů nejsou jen hráči hazardu, ale i lidé, kteří si chtějí potvrdit, že jejich politický instinkt má hodnotu. „Jasným favoritem na post premiéra zůstává Andrej Babiš (kurz 1,25), následovaný Karlem Havlíčkem (5) a Petrem Fialou (7,5). Dosud jsme přijali přes čtyři miliony korun v sázkách, přičemž další nárůst očekáváme po závěrečných televizních debatách Andreje Babiše a Petra Fialy,“ popisuje aktuální situaci Lukáš Nepovím, manažer kurzových sázek Sazkabet ze Sazky.
Velká pozornost sázkařů se upírá také na volební účast. Zatímco ještě před týdny mířila většina sázek na nižší účast než v roce 2021 (65 %), nyní už sedm z deseti tiketů počítá s jejím překonáním. Sázející se zaměřují i na menší strany. Motoristé by podle nich měli překonat hranici šesti procent, což je po hnutí ANO u sázkařů druhá nejoblíbenější příležitost. U hnutí Stačilo se sázející rozcházejí rovným poměrem 50:50, zda hranici šesti procent překročí.
Televizní duel premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS) a předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který odvysílala CNN Prima News, nadcházející volby nijak zásadně neovlivní, uvedli politologové. Podle nich v debatě chyběl výraznější moment nebo výrok, o kterém by se následně mluvilo. Domnívají se, že Babiš se snažil působit důstojně, ale zároveň vypadal unavenější, Fiala byl podle nich naopak útočnější.
Nečitelní Motoristé sázkaře lákají
Andrea Žáčková ze společnosti Chance k volbám uvádí, že lidé aktuálně vsadili více než sedm milionů korun. „Největší sázka dosud padla na Motoristy – 110 tisíc korun na to, že nezískají více než 7 procent hlasů (kurz 1,48:1). Mezi vysokými tikety zůstávají i sázky na nepřiznanou koalici Stačilo!, která má podle řady tipujících překročit pětiprocentní hranici. Nejvyšší vklad zde činí 100 tisíc korun v kurzu 1,30:1.“
Favoritem voleb je i u Chance hnutí ANO s kurzem 1,01:1. Na jeho vítězství je vsazeno přibližně 90 procent všech sázek na celkového vítěze. „V posledních dnech se objevují také vyšší částky na varianty, že ANO získá méně než 31 nebo 32 procent hlasů,“ doplnila Žáčková.
Jaké jsou další vyhledávané sázky?
• překročení pětiprocentní hranice menších stran (Motoristé, STAČILO)
• umístění koalice SPOLU na 2. místě a SPD do 3. nebo 4. místa
• tipy na to, že Piráti získají méně než 9,5 procenta
• volební účast, kde je častým tipem varianta pod 65 procent
• přímé duely stran: nejvíce je zatím vsazeno na to, že více hlasů získá STAČILO! než Motoristé sobě
