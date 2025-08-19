Německý tisk: Schůzka s Trumpem byla úspěšná, Evropa uklidnila bláznivého krále
Schůzka evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě skončila pro Evropany úspěchem, i když nepřinesla mnoho konkrétních výsledků. Píše to dnes německý tisk. Podle listu Die Zeit se Evropanům podařilo uklidnit bláznivého krále, podle listu Süddeutsche Zeitung předvedli Evropané zdařilou choreografii.
V Bílém domě se v pondělí setkali americký prezident Trump, ukrajinský prezident Zelenskyj, představitelé Německa, Británie, Francie, Itálie a Finska a také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko napadlo před více než třemi lety. Výsledkem jednání je dohoda, že se připraví setkání Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina.
Podle německých médií lze jednání označit za úspěch. Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung panovala na jednání „dobrá nálada“, i když konkrétních výsledků schůzka mnoho nepřinesla. Také list Die Zeit napsal, že výsledky summitu jsou vágní, „Evropané ale předvedli působivou intervenci“ ve prospěch Ukrajiny.
Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem dohodl, že schůzka Putina s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským by se měla uskutečnit do dvou týdnů. Po bilaterálním jednání má následovat třístranná schůzka s Trumpovou účastí. Místo ještě nebylo stanoveno, řekl německý kancléř Friedrich Merz podle tiskových agentur po jednání v Bílém domě.
Průlom v cestě k míru. Trump domluvil schůzku Putina se Zelenským
Politika
Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem dohodl, že schůzka Putina s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským by se měla uskutečnit do dvou týdnů. Po bilaterálním jednání má následovat třístranná schůzka s Trumpovou účastí. Místo ještě nebylo stanoveno, řekl německý kancléř Friedrich Merz podle tiskových agentur po jednání v Bílém domě.
„Očekávali to nejhorší a připravili se na to,“ uvádí další komentář listu Die Zeit, podle kterého lze schůzku Evropanů s Trumpem považovat za určitý úspěch. Odhalila ale podle něj, jak vzdálený je americký prezident realitě. „Evropa uklidnila bláznivého krále,“ zní titulek komentáře v Die Zeit.
Také list Süddeutsche Zeitung oceňuje diplomatickou intervenci, do jejíhož čela se postavil německý kancléř Friedrich Merz. „Choreografie Evropanů se zdařila,“ napsal. „Mohlo to skončit katastrofou,“ napsal v komentáři časopis Der Spiegel. „Nakonec ale byla mise úspěšná. Evropané se dokázali ve Washingtonu prosadit,“ dodal.
Komentář zveřejněný mediální skupinou RND se mimo jiné věnuje Zelenskému, který byl podle něj tentokrát zjevně lépe připravený na jednání s Trumpem než v únoru, kdy se schůzka v Oválné pracovně zvrhla v otevřenou roztržku. Zelenskyj kolem sebe měl tentokrát také „sedm osobních strážců“, dodal RND s odkazem na německého kancléře Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, italskou premiérku Giorgiu Meloniovou, finského prezidenta Alexandera Stubba, von der Leyenovou a Rutteho. Účasti finského prezidenta si všímá list Handelsblatt, podle kterého se milovníkovi golfu Stubbovi podařilo vybudovat s Trumpem dobrý vztah a stal se jakýmsi evropským „zaříkávačem Trumpa“.
Podle dalšího z komentářů v časopisu Der Spiegel je úspěchem Evropanů, že se začalo mluvit o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu se zapojením USA. „Po návštěvě ve Washingtonu by mohla v Evropě zavládnout úleva. Radost ale určitě ne,“ dodal komentář.
Zatímco páteční schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem příliš radosti v Evropě nevzbudila, pondělní setkání amerického prezidenta s evropskými lídry včetně Volodymyra Zelenského naznačila obrat. Ukazuje se, že tradiční postupy mohou být leckdy lepší než ty moderní.
Stanislav Šulc: Trump státník a Zelenskyj v obleku? Svět zahlédl lepší zítřky
Názory
Zatímco páteční schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem příliš radosti v Evropě nevzbudila, pondělní setkání amerického prezidenta s evropskými lídry včetně Volodymyra Zelenského naznačila obrat. Ukazuje se, že tradiční postupy mohou být leckdy lepší než ty moderní.