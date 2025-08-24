Dnes je poslední šance pro Čechy žijící v cizině zapsat se do voličských seznamů. Jinak v říjnu neodvolí
Dneškem končí lhůta pro zápis do voličských seznamů na zastupitelských úřadech. Češi v zahraničí si tím zajistí možnost volit v říjnových sněmovních volbách – buď osobně, nebo vůbec poprvé i korespondenčně. Zájem zatím projevilo přes 20 tisíc krajanů, ale konečný počet bude znám až příští týden. Ti, kteří chtějí hlasovat poštou, musejí navíc do 29. srpna požádat o zaslání volebních obálek.
Dneškem končí lhůta, do kdy mohou zájemci o hlasování v říjnových sněmovních volbách požádat o zápis do voličských seznamů na zastupitelských úřadech. Umožní jim volit osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbou. Ministerstvo zahraničí aktualizuje zájem jednou týdně k pondělku, v uplynulém týdnu referovalo o počtu 20 486 jmen. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake řekl, že nová data diplomacie zveřejní v pondělí, nebude se ale stále jednat o konečné číslo, protože zastupitelské úřady ještě osloví část žadatelů s výzvou k doplnění údajů.
Ti, kteří chtějí volit korespondenčně, musejí o všechny obálky požádat do 29. srpna. „Poté bude jasné, kolik lidí plánuje volit poštou,“ doplnil Drake.
Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 tisíc z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 tisíc až 600 tisíc českých občanů.
Zájem o korespondenční volbu zatím zaostává za očekáváním. Tím pádem by se ani neměly vyčerpat finanční prostředky s ní související, rámcově vyčíslené v důvodové zprávě k příslušné legislativě. Podle ní by letošní korespondenční volba měla daňové poplatníky České republiky vyjít na 10 až 15 milionů korun.
Lukáš Kovanda: Kolik bude daňové poplatníky stát korespondenční volba
Názory
Zájem o korespondenční volbu zatím zaostává za očekáváním. Tím pádem by se ani neměly vyčerpat finanční prostředky s ní související, rámcově vyčíslené v důvodové zprávě k příslušné legislativě. Podle ní by letošní korespondenční volba měla daňové poplatníky České republiky vyjít na 10 až 15 milionů korun.
Změnu zákona umožňující korespondenční hlasování v cizině prosadila vládní koalice s tím, že má usnadnit volbu krajanům, kteří žijí často stovky kilometrů od volebních místností. Už na začátku srpna vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva Martin Smolek uvedl, že se zřejmě nenaplní odhad 50 tisíc voličů v zahraničí. Zapsaných bylo tehdy 17 600.
Podle Smolka, politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 tisíc.
Možnost korespondenční formy hlasování propagovalo v posledních týdnech ministerstvo zahraničí prostřednictvím sociálních sítí i na zastupitelských úřadech. Informace, jak se k volbě zapsat, sdílelo na svých sítích i ministerstvo vnitra. Voliče k účasti vyzývaly i jednotlivé kandidující subjekty a některé nevládní organizace.
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.
David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené
Názory
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.