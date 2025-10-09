Stanislav Šulc: Nikdy neříkej nikdy. A už vůbec ne s nikým
Petr Fiala sice oznámil de facto konec svého působení ve vrcholové politice. Přesto se ještě dopustil jedné chyby, která se může nevyplatit. Ačkoli vyloženě pykat za ni nejspíš on už nebude.
Ta věta se uchytila, logicky, protože je významná. „Nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici.“ Aniž byste to věděli 100procentně, nejspíš byste odhadli, že tohoto výroku se dopustil Petr Fiala, aktuálně končící premiér a také šéf ODS.
Je to výrok silový. Chce v aktuální atmosféře, kdy se jednání o koalici ANO-SPD-Motoristé dostávají do realistické části, dát najevo, že Babiš nemá alternativu. Že nemá počítat s tím, že by tyto dvě partaje obešel a domluvil se na podpoře jinde.
Nejspíš se tím snaží vymezit vůči spekulacím, že po jeho odchodu z čela ODS se rozpadne Spolu a lidovci nějak vládu podpoří. Případně STAN, který by Andreji Babišovi stačil na sestavení jedno- maximálně dvojbarevného kabinetu.
Babiš v koutě
Jenomže tím odcházející premiér porušil jedno ze základních politických pravidel, kterým se zvláště po volbách strany většinou řídí. Nikdy neříkej nikdy. A už vůbec nikdy neříkej s nikým.
Samozřejmě Petr Fiala svou kariéru premiéra stavěl na hodnotově orientované politice, tedy alespoň v tom smyslu, že právě podobné příkopy a rudé prapory velmi často používal. A pak je také respektoval.
Nicméně hovořit o potenciálních budoucích scénářích, ačkoli on sám už nebude jejich aktérem, je přinejmenším odvážné, ne-li přímo hloupé.
Jen tím Babiše žene k třeba i velmi neuvážlivému rozdělování křesel neodpovídajícímu povolební sněmovně, ale prostě jen odpovídající tomu, že Babiš s nikým jiným než s SPD a Motoristy vládu neumotá.
Vláda bez extrémistů?
Vyjednávací potenciál toho, že se nakonec nejmenší parlamentní strany do vlády nedostanou, přitom je pro Babiše důležitý. Zatím se zdá, že prohospodařil možnost jednobarevné vlády. Možná by neměl prohospodařit to, že vláda nakonec bude dvojbarevná a třetí strana (pravděpodobně SPD) ji jen podpoří při hlasování o důvěře.
Účast SPD ve vládě by totiž skutečně byl tím, co si Fiala ve skutečnosti nepřeje, tedy pokud by z politických důvodů nechtěl rezignovat na své občanské postoje. Vláda s extrémisty byla pro Fialu zcela jistě neprůchodnou variantou povolebního uspořádání. Nebo by alespoň být měla.
Fiala zaklel možnou koalici
A tak se vraťme ke spekulacím. Lidovci nemají dostatečný počet poslanců na to, aby s ANO udělali dvojbarevný kabinet a nepotřebovali na to další podporu. STAN ale již ano. A již před volbami se spekulovalo, že by to mohli být právě Starostové, kdo s ANO nakonec utvoří vládu, která bude mít jasné prozápadní směřování, nezpochybnitelné zakotvení v EU a NATO, bude alespoň trochu rozpočtově odpovědná a zároveň sociálně spravedlivá.
Petr Fiala, který se STAN aktuálně má společnou již jen odcházející vládu, nyní zaklel spolupráci STAN s ANO. Nikdy k tomu prý nedojde. Tak uvidíme, co bude třeba v únoru.
