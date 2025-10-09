Stanislav Šulc: Nikdy neříkej nikdy. A už vůbec ne s nikým

Nový magazín právě vychází!

Končící premiér Petr Fiala (ODS, vpravo) a končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)
ČTK
Petr Fiala sice oznámil de facto konec svého působení ve vrcholové politice. Přesto se ještě dopustil jedné chyby, která se může nevyplatit. Ačkoli vyloženě pykat za ni nejspíš on už nebude.

Ta věta se uchytila, logicky, protože je významná. „Nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici.“ Aniž byste to věděli 100procentně, nejspíš byste odhadli, že tohoto výroku se dopustil Petr Fiala, aktuálně končící premiér a také šéf ODS.

Je to výrok silový. Chce v aktuální atmosféře, kdy se jednání o koalici ANO-SPD-Motoristé dostávají do realistické části, dát najevo, že Babiš nemá alternativu. Že nemá počítat s tím, že by tyto dvě partaje obešel a domluvil se na podpoře jinde.

Nejspíš se tím snaží vymezit vůči spekulacím, že po jeho odchodu z čela ODS se rozpadne Spolu a lidovci nějak vládu podpoří. Případně STAN, který by Andreji Babišovi stačil na sestavení jedno- maximálně dvojbarevného kabinetu.

Babiš v koutě

Jenomže tím odcházející premiér porušil jedno ze základních politických pravidel, kterým se zvláště po volbách strany většinou řídí. Nikdy neříkej nikdy. A už vůbec nikdy neříkej s nikým.

Samozřejmě Petr Fiala svou kariéru premiéra stavěl na hodnotově orientované politice, tedy alespoň v tom smyslu, že právě podobné příkopy a rudé prapory velmi často používal. A pak je také respektoval.

Nicméně hovořit o potenciálních budoucích scénářích, ačkoli on sám už nebude jejich aktérem, je přinejmenším odvážné, ne-li přímo hloupé.

Jen tím Babiše žene k třeba i velmi neuvážlivému rozdělování křesel neodpovídajícímu povolební sněmovně, ale prostě jen odpovídající tomu, že Babiš s nikým jiným než s SPD a Motoristy vládu neumotá.

Vláda bez extrémistů?

Vyjednávací potenciál toho, že se nakonec nejmenší parlamentní strany do vlády nedostanou, přitom je pro Babiše důležitý. Zatím se zdá, že prohospodařil možnost jednobarevné vlády. Možná by neměl prohospodařit to, že vláda nakonec bude dvojbarevná a třetí strana (pravděpodobně SPD) ji jen podpoří při hlasování o důvěře.

Účast SPD ve vládě by totiž skutečně byl tím, co si Fiala ve skutečnosti nepřeje, tedy pokud by z politických důvodů nechtěl rezignovat na své občanské postoje. Vláda s extrémisty byla pro Fialu zcela jistě neprůchodnou variantou povolebního uspořádání. Nebo by alespoň být měla.

Fiala zaklel možnou koalici

A tak se vraťme ke spekulacím. Lidovci nemají dostatečný počet poslanců na to, aby s ANO udělali dvojbarevný kabinet a nepotřebovali na to další podporu. STAN ale již ano. A již před volbami se spekulovalo, že by to mohli být právě Starostové, kdo s ANO nakonec utvoří vládu, která bude mít jasné prozápadní směřování, nezpochybnitelné zakotvení v EU a NATO, bude alespoň trochu rozpočtově odpovědná a zároveň sociálně spravedlivá.

Petr Fiala, který se STAN aktuálně má společnou již jen odcházející vládu, nyní zaklel spolupráci STAN s ANO. Nikdy k tomu prý nedojde. Tak uvidíme, co bude třeba v únoru.

Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil mu podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila, uvedl na síti X. Příští rok by mohl navštívit Ukrajinu.

„V minulosti jsme se setkali už třikrát, naposledy v listopadu 2019 v Kyjevě. Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci,“ napsal Babiš. „Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně,“ dodal.

Ve středu Babiš na tiskové konferenci řekl, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. O koalici vyjednává s SPD a Motoristy. Česko podle Babiše pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou na Ukrajinu bez problémů vyvážet.

Otázkou je, co v případě účasti hnutí ANO ve vládě bude s českou muniční iniciativou na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině, která se přes tři a půl roku brání ruské invazi. Dříve Babiš hovořil o jejím zrušení či o tom, že by ji na starosti měla mít Severoatlantická aliance (NATO).

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., zvolen za Spolu) NATO nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohl věnovat. Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Babiš: Jednání o koalici jdou relativně dobře, vyhráno ale není

Politika

Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Po zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.

ČTK

Přečíst článek

Pražský městský soud poslal do Sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Serveru Novinky.cz to řekl soudce Jan Šott, který se případem zabývá. Babiš opětovně získal ve volbách do Poslanecké sněmovny mandát, a tím i imunitu. Dolní komora ho už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání zatím bude podle Šotta přerušené.

Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o podobě budoucí vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně by strany měly většinu 108 hlasů.

Žádostí soudu se bude zabývat sněmovní mandátový a imunitní výbor poté, co se začátkem listopadu ustaví. Konečný verdikt o žádosti bude na plénu dolní komory. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na síti X napsal, že Starostové budou hlasovat pro vydání Babiše. „Starostové ctí, že před zákonem si máme být všichni rovni. Budeme proto hlasovat pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání,“ napsal Rakušan. Strana ve volbách získala 22 mandátů.

Pokud by Sněmovna předsedu ANO nevydala, pokračovalo by trestní řízení pouze vůči Babišově spoluobžalované, jeho někdejší poradkyni a nyní europoslankyni za ANO Janě Nagyové. Její případ by soud podle mluvčí Kateřiny Eliášové pravděpodobně vyloučil k samostatnému projednání. „Tento postup umožňuje, aby řízení vůči ostatním obžalovaným mohlo proběhnout bez zbytečného odkladu,“ uvedla Eliášová. K Babišově části případu by se pak soud vrátil ve chvíli, kdy by o imunitu přišel.

Babiš i Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Imunitu v průběhu trestního řízení získala i Nagyová, když byla v roce 2024 zvolena do Evropského parlamentu. Ten ji ke stíhání vydal letos v dubnu. Nagyová obžalobu v kauze popírá, jednala podle svých slov v souladu s pravidly.

