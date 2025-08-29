Vyberte si z našich newsletterů

Ani poosmé to nevyšlo. Zámek Štiřín dál zůstává státu

Do elektronické aukce se přihlásil minimálně jeden zájemce, který složil kauci, žádný příhoz ale nepadl. Vyvolávací cena byla 795,9 milionu korun.

Středočeský zámek Štiřín se nepodařilo prodat ani na osmý pokus. Do elektronické aukce, která začala ve čtvrtek ve 12:00 a skončila dnes v poledne, se přihlásil minimálně jeden zájemce, který složil kauci, žádný příhoz ale nepadl. Vyvolávací cena byla 795,9 milionu korun, informoval dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Pokud by byla aukce úspěšná, znamenalo by to nejvýnosnější prodej v historii majetkového úřadu. V sedmi předchozích aukcích nebyl žádný zájemce.

„Do elektronické aukce se přihlásil a ve stanoveném termínu požadovanou kauci 20 milionů korun složil nejméně jeden zájemce, nicméně žádný příhoz v průběhu aukce nepadl. ÚZSVM nyní bude vyhodnocovat další postup a rovněž připraví informační materiál pro jednání vlády,“ uvedl ÚZSVM.

Úřad zámek poprvé nabídl loni v září, tehdy vyvolávací cena činila 3,3 miliardy korun. V dalších kolech aukce cenu úřad snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku. Jedná též s obcí Kamenice o potenciální možnosti převodu bývalého krytu civilní ochrany pro účely mateřské školky a několika pozemků pro dostavbu chodníků.

„Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM v případě zámku Štiřín zatím neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, i kvůli vysokým nákladům daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku,“ vysvětlil ÚZSVM.

Výběrová řízení s elektronickou aukcí podle úřadu představují nejtransparentnější formu prodeje nepotřebného státního majetku. Elektronická aukce pražského domu U Hybernů vynesla 447 milionů korun, úspěšný byl také prodej bývalé budovy Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově. Naopak se v aukci kromě štiřínského zámku opakovaně nepodařilo prodat například pražský zámek Veleslavín nebo pražský Palác Broadway.

Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně jej spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a následně ho převedlo na majetkový úřad. Zájem neprojevila ani žádná jiná státní instituce. V době převodu byl areál uzavřen. Jeho současnou podobu ovlivnily úpravy z období kolem roku 1900 podle projektu architekta Jiřího Stibrala a také úpravy z let 1985 až 1993. Desítky let jej vlastnila rodina Ringhofferova, v majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát.

