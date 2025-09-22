Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran

Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran

Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když jsme převzali odpovědnost, trh s bydlením byl v krizi, praví předvolební manifest Spolu. Vládní koalice podle svých slov udělala to, že „zrychlila přípravu staveb, připravila podmínky pro družstevní a dostupné nájemní byty na státních pozemcích.“ Bydlení se stalo jedním z klíčových témat voleb.

Vláda dále tvrdí, že zavedla podporu pro mladé rodiny na cestě k vlastnímu bydlení. „Budeme dál pracovat na zjednodušení stavebního řízení,“ toť slova Spolu.

Fakta mluví jinak. Podle statistiky Deloitte Property Index 2025 musí obyvatelé hlavního města na pořízení průměrného bytu o velikosti 70 metrů čtverečních vydat 15 hrubých ročních mezd. Praha se zařadila na třetí místo mezi 75 sledovanými evropskými městy – hůře jsou na tom už jen Amsterdam a Atény.

Dostupnost bydlení v Česku se za poslední roky výrazně zhoršila. Vláda akcentuje boj za demokracii a udržení se v euroatlantickém prostoru, přibývá ovšem lidí, kteří více řeší právě bydlení. Ať už nájmy, které v Česku rostou o zhruba deset procent ročně, nebo vlastní bydlení. V Česku bydlí 78 procent lidí ve vlastním. Často jde o zprivatizované byty ve městech, na sídlištích. Mladí by po tomto vzoru také chtěli vlastní bydlení.

Bytová výstavba

Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci

Názory

Deja vu. Každou chvíli se koná nějaká konference za účasti klíčových hráčů českého trhu na téma bydlení. Ministři, developeři. Nyní For Arch nebo Summit dostupného bydlení v Obecním domě. Chodí tam stále stejní řečníci, ministr průmyslu Vlček, místního rozvoje Kulhánek, místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček. Někam si dovolí přijít i Ivan Bartoš.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jenže, průměrná sazba hypotéky je nyní podle České bankovní asociace na úrovni 4,52 procenta, a další pokles nelze moc očekávat. Průměrná velikost hypotéky je 4,26 milionu. Průměrná měsíční splátka 23 tisíc korun měsíčně, a toto číslo roste. Na nové bydlení dosáhne čím dál méně Čechů. Garsonku v Praze nepořídíte za méně než za šest milionů korun. To dříve stál rodinný dům.

Politické strany vymýšlejí různé recepty, aby se bydlení stalo opět dostupným. Politici se často soustředí na podporu z veřejných peněz, dotace a různé programy, místo aby hledali a odstranili klíčový faktor. Neschopnost státu povolovat novou výstavbu. Jak se jednotlivé politické strany staví k bytové politice? Prošli jsme jejich plány.

Jak chtějí strany řešit otázku dostupného bydlení

ANO by se vrátilo ke svému původnímu záměru zřídit centrální stavební úřad. Do jeho vzniku by vytvořil „speciální krizový úřad“, jehož úkolem by bylo zrychleně posuzovat větší rezidenční projekty s více než sto byty. Výstavbu větších bytových projektů by měl stát označit za veřejný zájem. Tím by se schvalování řídilo zvláštními pravidly a bylo by rychlejší. Nový stavební zákon, který by tyto změny zahrnoval, chce ANO předložit poslancům do tří měsíců od nástupu do vlády.

Plán Spolu zní zhruba takto: Vytvoříme katalog projektů s předpřipravenou dokumentací pro povolení stavby. Výstavba domů bude výrazně jednodušší a rychlejší. Napravíme nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Odstraníme problémovou byrokracii pro rozvoj družstevního bydlení, včetně úpravy vypořádacích podílů. Využijeme státní pozemky k výstavbě dostupného bydlení s nižšími nájmy. Efektivně tak zhodnotíme nepotřebný majetek státu. Podpoříme obce a města ve výstavbě dostupných nájemních a družstevních bytů, zejména v lokalitách, kde nejvíce chybí.

Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek

Reality

Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.

ČTK

Přečíst článek

Starostové zařadili bydlení na osmé místo svých deseti priorit. Jedinou obecnou větou, chceme bydlení, které je dostupné pro každého. Co praví jejich rozvedený program? Tak například, „zlepšení cenové dostupnosti bydlení prostřednictvím výstavby nových bytů, včetně družstevní a obecní výstavby, a rekonstrukcí nevyužívaných nájemních bytů v místech s vysokou poptávkou. Zkrácení doby získání stavebního povolení a snížení energetické náročnosti budov.“ Dále potom zvýšení jistoty nájemního bydlení s cílem vytvořit z něj stabilní a cenově výhodnou alternativu k bydlení vlastnickému. A také zajištění navrácení prázdných bytů na trh s důrazem na jejich využití k bydlení. Program jim evidentně vytvářela umělá inteligence.

Piráti, kteří zpackali digitalizaci stavebního řízení, si dávají dostupné bydlení na předvolební štít. „Volební slib Pirátů zajistit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty, myslíme vážně. Proto v našem plánu na prvních 100 pracovních dnů vládnutí navrhujeme zavést akcelerační zóny, aby bylo možné výstavbu bytů v Česku urychlit,” tvrdí k návrhu zákona o řešení urgentní situace v bydlení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Tomio Okamura zavede výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s „výrazným snížením“ dlužné částky po narození každého dítěte. Nabízí pomoc státu se splácením hypoték v době péče o děti do čtyř let. Také projekt státem garantovaných manželských půjček na bydlení. Systémovou podporu bytové výstavby, družstevního bydlení a bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.

Stačilo! si dalo na svůj web jako erb pod fotografii Kateřiny Konečné heslo „Prioritou hnutí STAČILO! je státní podpora masívní výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným.“ Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun.

Nový Státní stavební holding má zajistit výstavbu minimálně 40 tisíc bytů ročně, které se budou pronajímat za pevně dané nájmy jako prevence spekulace s nemovitostmi, a to přednostně mladým lidem jako startovací byty, osamělým seniorům a dalším skupinám obyvatel, na které bytová krize dopadá nejhůře. „Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů. Spekulanti tak budou muset buď tyto nemovitosti uvolnit zpátky na trh, anebo je pronajímat,“ říká Stačilo! No, zní to jako boj proti kulakům v padesátých letech.

I kdyby se po volbách podařilo prosadit nějaké opatření, které by na trh mělo doručit větší množství nových bytů, od schválení legislativy do vzniku prvních takových bytů trvá cesta dlouhá několik let. V příštím volebním období mohou Češi na dostupné bydlení zapomenout. A navíc, pořád platí lety osvědčená poučka. Byty nikdy nezlevňují. Maximálně růst jejich ceny na čas může zpomalit. Tedy, pokud se nevrátíme k socialismu a řízení cen. V rámci členství v EU tento krok není možný.

Soutěžní návrh - Pavilon Štvanice – Šimon Procházka, ČVUT

OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte

Reality

Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib

PROFIL: Zdeněk Hřib, šéf Pirátů. Chaosem tvořit budoucnost

Názory

Zdeněk Hřib spojil svou politickou kariéru s Piráty v roce 2013, když mu bylo 32 let. Nejdříve za Piráty kandidoval jako nestraník, v roce 2017 do strany vstoupil. Jako rodák z moravského Slavičína ho to tíhlo k přírodě. V Praze, kde vystudoval medicínu, a kde zakotvil, chtěl pirátským způsobem nastolit přírodní řád.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Europoslankyně Kateřina Konečná, volební lídr hnutí STAČILO!

PROFIL: Kateřina Konečná překabátovala komunisty a miluje ji i český kapitál. Bude to ve volbách stačit?

Názory

Projekt newstream.cz Předvolební audit pokračuje profilem Kateřiny Konečné, šéfky hnutí Stačilo!, které je volebním vehiklem komunistů a dalších partají. Jaké šance falešná koalice má? A co Kateřinu Konečnou vedlo do bodu, kdy de facto likviduje tradiční komunistickou stranu?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek

Dva se hádají, třetí se směje a Okamura bude ministrem vnitra

Tomio Okamura
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Premiér Fiala, ač lídr jihomoravské větve Spolu, pojal záludný plán. Přijel zkraje týdne do kraje Severomoravského s úmyslem zakouřit tam Andreji Babišovi, coby tamnímu volebnímu lídrovi ANO. Fiala uspořádal setkání s voliči. Dostal, co mohl čekat. Nadávky a pískání. V Ostravě zkrátil projev, který nebylo slyšet, na několik minut.

Jenže premiér není žádné béčko. Je asertivní, což je dobré znamení. S takovým státníkem nemůžeme válku s Ruskem prohrát. Takže se do Ostravy na konci týdne vrátil, na dny NATO. Oznámil, že založí koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu. Přesně trefil hřebíček na hlavičku, to je nyní česká priorita. Copak premiérovi nikdo nevysvětlil, že antidronová komise mu volby nevyhraje? Co tam má kolem sebe za lidi.

Dva miláčci národa, bývalý starosta Kolína Rakušan a bývalý primátor Prahy Hřib, se pošťuchují. Nevynechají žádnou příležitost do sebe zarýt. Přesto by po volbách rádi vytvořili novou vládní koalici. To je trochu italské manželství. Před čtyřmi lety stáli na pražském nábřeží Vltavy šéf Pirátů Ivan Bartoš a šéf Starostů Vít Rakušan. Notovali si, byli jednotní, stejně oblečení s hnědými polobotkami a bez kravat. Byli PirSTAN. Pak se něco zvrtlo. Bartoš zmatlal digitalizaci stavebního řízení. V čele Pirátů ho nahradil Hřib. Teď se tyto dvě strany kočkují, jsou úhlavními nepřáteli. Třetí se bude smát.

Do Prahy přijel v rámci kampaně Tomio Okamura. Uspořádal přátelský jarmark. Dopadlo to, jak to dopadnout muselo. Bitka mezi příznivci a odpůrci, zásah policie. Okamura do Prahy nepatří. Přestože si tady v prestižní lokalitě Břevnova postavil prapodivný kulatý hrad. Okamurovi by slušela pozice starosty Mostu. V Praze v minulých volbách získal 4,59 procenta hlasů, do sněmovny by se nedostal. Ale možná bude příštím ministrem vnitra.

Související

Architekti z A8000 mění chátrající panelárnu v kreativní hotspot Prahy

Architekti z A8000 mění chátrající panelárnu v kreativní hotspot Prahy
Ondřej Bouška, poskytnuto A8000
nst
nst

Kdysi se tu rodily domy pro celé sídliště, teď se bývalá Panelárna Prefa v Holešovicích mění v místo, které propojí práci architektů, kulturu a veřejný život. Ateliér A8000 zachránil jedinečnou stavbu v bruselském stylu před zánikem – a přetváří ji na inspirativní prostor s výhledem na řeku.

Kdysi se tu vyráběly panely pro Bohnice, pak přišla necitlivá rekonstrukce, léta chátrání a hrozba demolice. Dnes se příběh ikonické budovy píše znovu. Architekti z českobudějovického ateliéru A8000 převzali chátrající Panelárnu Prefa v pražských Holešovicích a proměňují ji v moderní administrativní a kulturní centrum.

4 fotografií v galerii

Unikátní dům z počátku 60. let patří mezi nejcennější příklady bruselského stylu v české architektuře. Zvenčí zaujme zavěšenou ocelovou konstrukcí, uvnitř velkorysým střešním světlíkem a minimalistickou elegancí. Panelárna se nachází v srdci Holešovic, jen pár kroků od Trojského mostu a nádraží. Přímé napojení na metro, tramvaje i vlaky dělá z místa ideální dopravní uzel.

„Rosteme, a proto jsme hledali nové inspirativní sídlo. Panelárna je fascinující dům s příběhem – kdysi se tu vyráběly panely pro celé čtvrti, dnes tu vznikají nové nápady. Je to pro nás ukázka udržitelného přístupu: místo bourání dáváme stavbám nový život,“ říká architekt Martin Krupauer z A8000.

První fáze rekonstrukce je hotová, celková proměna má být dokončena během pěti let. Architekti počítají i s obnovou původních uměleckých děl, která připomínají industriální kořeny místa.

Panelárna ale nebude jen sídlem architektů. Díky multifunkčním prostorám se otevírá i veřejnosti. V plánu jsou výstavy, přednášky, koncerty i komunitní akce. Holešovice tak získávají nový kulturní bod na mapě – jen pár kroků od plánované nové čtvrti Bubny-Zátory a budoucí Vltavské filharmonie.

Dům se má otevřít směrem k řece: velké prosklené stěny propojí interiér s nábřežím a umožní lidem zažít prostor v nových souvislostech. „Naším cílem je dům očistit od nánosu necitlivých úprav a vrátit mu eleganci i původní ducha,“ doplňuje architekt Pavel Kvintus.

Projekt Panelárna tak symbolicky uzavírá kruh – na místě, kde kdysi vznikaly panelové domy, se znovu tvoří budoucí podoba Prahy. Tentokrát ale s respektem k historii, architektuře i lidem, kteří ji budou využívat.

Nádraží v Plzni prošlo zásadní rekonstrukcí.

V Plzni i Budějovicích to jde. Na rozdíl od Prahy tam citlivě zrekonstruovali nádraží

Reality

Vlaková doprava je na vzestupu. Rekonstrukce hlavního nádraží čeká nejen Prahu a Brno, ale prošla jí i Plzeň nebo České Budějovice, a to podle projektu architektonického ateliéru A8000.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

video

Když mi zemřel syn, našel jsem Boha, říká miliardář Radim Passer

Leaders

Radim Passer je znám jako neortodoxní, bohatý český developer. Obsadil pražskou Brumlovku, postavil tam dvacet prémiových kancelářských budov. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další. To jsou jeho nájemníci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Butikový hotel Bezové údolí je na prodej

Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme