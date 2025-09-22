Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran
Když jsme převzali odpovědnost, trh s bydlením byl v krizi, praví předvolební manifest Spolu. Vládní koalice podle svých slov udělala to, že „zrychlila přípravu staveb, připravila podmínky pro družstevní a dostupné nájemní byty na státních pozemcích.“ Bydlení se stalo jedním z klíčových témat voleb.
Vláda dále tvrdí, že zavedla podporu pro mladé rodiny na cestě k vlastnímu bydlení. „Budeme dál pracovat na zjednodušení stavebního řízení,“ toť slova Spolu.
Fakta mluví jinak. Podle statistiky Deloitte Property Index 2025 musí obyvatelé hlavního města na pořízení průměrného bytu o velikosti 70 metrů čtverečních vydat 15 hrubých ročních mezd. Praha se zařadila na třetí místo mezi 75 sledovanými evropskými městy – hůře jsou na tom už jen Amsterdam a Atény.
Dostupnost bydlení v Česku se za poslední roky výrazně zhoršila. Vláda akcentuje boj za demokracii a udržení se v euroatlantickém prostoru, přibývá ovšem lidí, kteří více řeší právě bydlení. Ať už nájmy, které v Česku rostou o zhruba deset procent ročně, nebo vlastní bydlení. V Česku bydlí 78 procent lidí ve vlastním. Často jde o zprivatizované byty ve městech, na sídlištích. Mladí by po tomto vzoru také chtěli vlastní bydlení.
Deja vu. Každou chvíli se koná nějaká konference za účasti klíčových hráčů českého trhu na téma bydlení. Ministři, developeři. Nyní For Arch nebo Summit dostupného bydlení v Obecním domě. Chodí tam stále stejní řečníci, ministr průmyslu Vlček, místního rozvoje Kulhánek, místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček. Někam si dovolí přijít i Ivan Bartoš.
Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci
Jenže, průměrná sazba hypotéky je nyní podle České bankovní asociace na úrovni 4,52 procenta, a další pokles nelze moc očekávat. Průměrná velikost hypotéky je 4,26 milionu. Průměrná měsíční splátka 23 tisíc korun měsíčně, a toto číslo roste. Na nové bydlení dosáhne čím dál méně Čechů. Garsonku v Praze nepořídíte za méně než za šest milionů korun. To dříve stál rodinný dům.
Politické strany vymýšlejí různé recepty, aby se bydlení stalo opět dostupným. Politici se často soustředí na podporu z veřejných peněz, dotace a různé programy, místo aby hledali a odstranili klíčový faktor. Neschopnost státu povolovat novou výstavbu. Jak se jednotlivé politické strany staví k bytové politice? Prošli jsme jejich plány.
Jak chtějí strany řešit otázku dostupného bydlení
ANO by se vrátilo ke svému původnímu záměru zřídit centrální stavební úřad. Do jeho vzniku by vytvořil „speciální krizový úřad“, jehož úkolem by bylo zrychleně posuzovat větší rezidenční projekty s více než sto byty. Výstavbu větších bytových projektů by měl stát označit za veřejný zájem. Tím by se schvalování řídilo zvláštními pravidly a bylo by rychlejší. Nový stavební zákon, který by tyto změny zahrnoval, chce ANO předložit poslancům do tří měsíců od nástupu do vlády.
Plán Spolu zní zhruba takto: Vytvoříme katalog projektů s předpřipravenou dokumentací pro povolení stavby. Výstavba domů bude výrazně jednodušší a rychlejší. Napravíme nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Odstraníme problémovou byrokracii pro rozvoj družstevního bydlení, včetně úpravy vypořádacích podílů. Využijeme státní pozemky k výstavbě dostupného bydlení s nižšími nájmy. Efektivně tak zhodnotíme nepotřebný majetek státu. Podpoříme obce a města ve výstavbě dostupných nájemních a družstevních bytů, zejména v lokalitách, kde nejvíce chybí.
Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.
Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek
Starostové zařadili bydlení na osmé místo svých deseti priorit. Jedinou obecnou větou, chceme bydlení, které je dostupné pro každého. Co praví jejich rozvedený program? Tak například, „zlepšení cenové dostupnosti bydlení prostřednictvím výstavby nových bytů, včetně družstevní a obecní výstavby, a rekonstrukcí nevyužívaných nájemních bytů v místech s vysokou poptávkou. Zkrácení doby získání stavebního povolení a snížení energetické náročnosti budov.“ Dále potom zvýšení jistoty nájemního bydlení s cílem vytvořit z něj stabilní a cenově výhodnou alternativu k bydlení vlastnickému. A také zajištění navrácení prázdných bytů na trh s důrazem na jejich využití k bydlení. Program jim evidentně vytvářela umělá inteligence.
Piráti, kteří zpackali digitalizaci stavebního řízení, si dávají dostupné bydlení na předvolební štít. „Volební slib Pirátů zajistit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty, myslíme vážně. Proto v našem plánu na prvních 100 pracovních dnů vládnutí navrhujeme zavést akcelerační zóny, aby bylo možné výstavbu bytů v Česku urychlit,” tvrdí k návrhu zákona o řešení urgentní situace v bydlení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Tomio Okamura zavede výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s „výrazným snížením“ dlužné částky po narození každého dítěte. Nabízí pomoc státu se splácením hypoték v době péče o děti do čtyř let. Také projekt státem garantovaných manželských půjček na bydlení. Systémovou podporu bytové výstavby, družstevního bydlení a bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.
Stačilo! si dalo na svůj web jako erb pod fotografii Kateřiny Konečné heslo „Prioritou hnutí STAČILO! je státní podpora masívní výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným.“ Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun.
Nový Státní stavební holding má zajistit výstavbu minimálně 40 tisíc bytů ročně, které se budou pronajímat za pevně dané nájmy jako prevence spekulace s nemovitostmi, a to přednostně mladým lidem jako startovací byty, osamělým seniorům a dalším skupinám obyvatel, na které bytová krize dopadá nejhůře. „Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů. Spekulanti tak budou muset buď tyto nemovitosti uvolnit zpátky na trh, anebo je pronajímat,“ říká Stačilo! No, zní to jako boj proti kulakům v padesátých letech.
I kdyby se po volbách podařilo prosadit nějaké opatření, které by na trh mělo doručit větší množství nových bytů, od schválení legislativy do vzniku prvních takových bytů trvá cesta dlouhá několik let. V příštím volebním období mohou Češi na dostupné bydlení zapomenout. A navíc, pořád platí lety osvědčená poučka. Byty nikdy nezlevňují. Maximálně růst jejich ceny na čas může zpomalit. Tedy, pokud se nevrátíme k socialismu a řízení cen. V rámci členství v EU tento krok není možný.
Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.
OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost
Zdeněk Hřib spojil svou politickou kariéru s Piráty v roce 2013, když mu bylo 32 let. Nejdříve za Piráty kandidoval jako nestraník, v roce 2017 do strany vstoupil. Jako rodák z moravského Slavičína ho to tíhlo k přírodě. V Praze, kde vystudoval medicínu, a kde zakotvil, chtěl pirátským způsobem nastolit přírodní řád.
PROFIL: Zdeněk Hřib, šéf Pirátů. Chaosem tvořit budoucnost
Projekt newstream.cz Předvolební audit pokračuje profilem Kateřiny Konečné, šéfky hnutí Stačilo!, které je volebním vehiklem komunistů a dalších partají. Jaké šance falešná koalice má? A co Kateřinu Konečnou vedlo do bodu, kdy de facto likviduje tradiční komunistickou stranu?
PROFIL: Kateřina Konečná překabátovala komunisty a miluje ji i český kapitál. Bude to ve volbách stačit?
