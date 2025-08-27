Nový magazín právě vychází!

Námitky strany Volt o „skryté koalici" SPD už zamítly tři soudy

Už tři krajské soudy zamítly jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušily registraci kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro podzimní volby do Sněmovny. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka SPD měla být registrována jako koaliční kandidátka, protože SPD spolupracuje se stranami Trikolora, PRO či Svobodní a v kampani vystupují společně. Soudy ale tyto námitky odmítly. Návrhy na zrušení kandidátek zamítly zatím podle informací na úředních deskách krajské soudy v Ústí nad Labem a Praze a pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že se jedná o první rozhodnutí celkem z 28.

Žaloby na kandidátky SPD a také Stačilo! strana Volt Česko koncipovala odlišně podle sestav kandidátů na jednotlivých regionálních volebních listinách. Odlišně přistupují k návrhům podle mluvčího Voltu i soudy, někde se zřejmě uskuteční i veřejné slyšení. Jak bude na verdikty reagovat, strana oznámí až po vynesení všech rozhodnutí.

Podle strany Volt Česko se jedná o nepřiznanou koalici s cílem obejít přísnější podmínky pro vstup do Sněmovny pro koalice. Podle soudů ale o tom, zda se jedná o samostatnou kandidátku, nebo koalici, rozhoduje výlučně samotný politický subjekt. Na kandidátce SPD v Pardubickém kraji byli například pouze členové SPD a jeden kandidát bez politické příslušnosti, žádný člen jiné strany. Ani ve Středočeském kraji nebyl na kandidátce SPD člen jiné strany.

Ani kdyby na kandidátce byli členové jiných stran, neznamenalo by to podle soudu automaticky koalici. Takový postup je přípustný a Ústavní soud jej již označil za legitimní formu spolupráce menších stran. Registrující krajský úřad nemá oprávnění zkoumat skryté koalice, rozhodující je formální projev vůle politického subjektu při registraci.

Podle pardubického soudu úvahy stěžovatele o takzvané skryté koalici působí matoucím dojmem. Navíc by přijetí takového výkladu vneslo do voleb nejistotu a spory, což je krátce před jejich konáním nežádoucí. Usnesení je pravomocné; kasační stížnost není přípustná.

Strana Volt Česko minulý týden podala v krajích návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby kvůli obcházení hranice pro vstup do sněmovny platné pro koalice. Podobně postupuje Přísaha vůči Pirátům kvůli volební spolupráci se Zelenými, žalobu podala v Ústeckém kraji. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Vzhledem k tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice. Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů. Volby se uskuteční 3. a 4. října.

Dalibor Martínek: Šaráda kolem Čapího hnízda se přesouvá do sněmovny

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
ČTK

Fakta jsou zřejmá. Babiš někdy před dvaceti lety vymyslel, že si vezme dotaci padesát milionů na Čapí hnízdo, přestože na ni neměl nárok. Dělalo to tak mnoho bohatých podnikatelů, když si stavěli hotely a rekreační střediska. Byly to však dotace určené pro malé a střední firmy, ne pro boháče.

Babiš udělal tu chybu, že se vrhl do politiky. Krátký čas poté kauza „vyplavala“ na povrch. Prostě tu informaci někdo protlačil do médií. Babiš tvrdí, že je nevinný, že jde o politický proces.

Jan Šott, předseda senátu pražského městského soudu, už Babiše dvakrát osvobodil. Vrchní soud však v červnu rozhodl, že Babiš a Jana Nagyová spáchali dotační podvod a poškodili finanční zájmy EU, a případ vrátil městskému soudu. Svým právním názorem pražský soud zavázal, pokud se nenajdou nové důkazy. Babišovi právníci mají co dělat.

Šott nyní oznámil, že do voleb se Čapí hnízdo nestihne projednat. Informaci přinesl iRozhlas.cz. „Vzhledem k potřebě poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření a případným důkazním návrhům stranám řízení, tak pro zachování a respektování práva obžalovaných na obhajobu, i s ohledem na časové možnosti senátu lze již nyní potvrdit, že hlavní líčení v této věci nebude nařizováno před termínem 3. října 2025,“ sdělil Šott.

Tak je to jasné. Šaráda s Čapím hnízdem se opět přesune do Poslanecké sněmovny. Babiš téměř jistě ve sněmovně zasedne a soud bude muset žádat dolní komoru už počtvrté o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Tentokrát to však bude těžší. Současná vládní koalice na většinu ve sněmovně tentokrát těžko dosáhne, jak ukazují předvolební průzkumy. Hrozba soudního řízení se tak stane další pákou případných Babišových koaličních partnerů nebo podporovatelů jeho vlády. Další munice na tajné kšefty, obsazování důležitých pozic. A to nejen ve sněmovně.

Jestli Babiš volby vyhraje, a to se zdá být pravděpodobné, protože jeho voliče Čapí hnízdo nezajímá, patrně se stane premiérem. Ale ústupky za získání této funkce budou brutální. Patrně se s námi Čapí hnízdo potáhne další čtyři roky. Možná až do Babišových sta let.

Další glosy a komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Stanislav Šulc: Pivní memorandum aneb A na to se napijem

Měla to být zásadní schůzka, na níž se lídři bývalé vládní pětikoalice měli shodnout na povolebním postupu. Minule jim to vyšlo, díky čemuž vznikla vláda Petra Fialy. Aktuální, nutno dodat předvolební, situace zatím žádným velkým gestům nenahrává. A navíc ani jeden z lídrů nepřišel. A tak si na schůzce Spolu a STAN jejich šéfové slíbili, že po volbách chtějí spolupracovat. A stvrdili to symbolickým přiťuknutím půllitry ležáku.

Žijeme v době, kdy lidovosti a bodrosti není nikdy dost. A tak se významné schůzky o povolební spolupráci stávajících vládních stran koná v hospodě u půllitru pivka a přijít se podívat může každý kolemjdoucí. Inu, vše se mění a politika také. A politici s ní.

Snaha být lidově autentický jako nejprůměrnější influencer se vyplácí, šéf hnutí ANO o tom ví hodně. Snaží se jej napodobit i ostatní, jenomže někdy to zkrátka nejde. A tak se v hospodě u stolu setkávají neformální Vít Rakušan a zcela formální Petr Fiala. Ale autentičtí jsou vlastně ve svých rolích oba.

Když si poté přiťuknou, aby potvrdili jakousi budoucí povolební spolupráci, je v tom už více divadla než reality.

Hřib neuvízl v zácpě, prostě nepřišel

Jakou váhu asi má takové veřejné přiťuknutí si na spolupráci? Je to závazné? Dokdy a jak moc pevně? Měla toto být ta schůzka, na které se domluvili vlivní lídři zastupující v současnosti stejné množství voličů jako ANO, že budoucí vládu upletou jen spolu, nebo půjdou do opozice? Nebo to naopak již byla ta neformální část následující tu formální, kde si strany vše ujasnily a podepsaly nějaké skutečné dokumenty a teď to lídři už jen veřejně oslavili?

I kdybychom mohli ono přiťuknutí vnímat reálně, na kráse okamžiku ubírá fakt, že třetí do páru, tedy pirát Zdeněk Hřib se nedostavil, což výjimečně nebylo kvůli zdržení v dopravním kolapsu, ale protože prostě přijít nechtěl.

A co vlastně Hřibova absence znamená v oné symbolické rovině, kterou mimochodem při setkání často zmiňovali oba předsedové vládních subjektů? Je to snaha odpoutat se od nánosu vládního angažmá, které Piráty téměř zničilo? Je to racionální přiznání skutečnosti, že v tuto chvíli podobná gesta prostě nemají smysl, protože se bude vše řešit až po volbách?

Spolu a v opozici?

Ať tak, či tak, vládní pivo možná bylo hodně symbolické, ale s realitou prostě zatím příliš nesouvisí. Navíc jestli mělo mít nějaký předvolební potenciál, má jednu ohromnou chybu – jako ostatně velká část kampaně vládních subjektů. A to, že přesvědčuje přesvědčené.

Z průzkumů aktuálně vyplývá, že Spolu a STAN mají zhruba stejný volební výsledek jako ANO. Piráti mají méně než SPD. Takže pokud by se do sněmovny dostaly stejné partaje jako před čtyřmi lety, pětikoalice by neměla dostatek poslanců na sestavení většinové vlády. Odborníci zároveň upozorňují, že pro vládní strany již neexistuje příliš velký potenciál získávat nové hlasy, ale je důležité hlavně neztrácet ty stávající.

Možná tak symbolické pivo bylo předznamenáním budoucí spolupráce – opoziční.

