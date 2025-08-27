Námitky strany Volt o „skryté koalici“ SPD už zamítly tři soudy
Už tři krajské soudy zamítly jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušily registraci kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro podzimní volby do Sněmovny. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka SPD měla být registrována jako koaliční kandidátka, protože SPD spolupracuje se stranami Trikolora, PRO či Svobodní a v kampani vystupují společně. Soudy ale tyto námitky odmítly. Návrhy na zrušení kandidátek zamítly zatím podle informací na úředních deskách krajské soudy v Ústí nad Labem a Praze a pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že se jedná o první rozhodnutí celkem z 28.
Žaloby na kandidátky SPD a také Stačilo! strana Volt Česko koncipovala odlišně podle sestav kandidátů na jednotlivých regionálních volebních listinách. Odlišně přistupují k návrhům podle mluvčího Voltu i soudy, někde se zřejmě uskuteční i veřejné slyšení. Jak bude na verdikty reagovat, strana oznámí až po vynesení všech rozhodnutí.
Podle strany Volt Česko se jedná o nepřiznanou koalici s cílem obejít přísnější podmínky pro vstup do Sněmovny pro koalice. Podle soudů ale o tom, zda se jedná o samostatnou kandidátku, nebo koalici, rozhoduje výlučně samotný politický subjekt. Na kandidátce SPD v Pardubickém kraji byli například pouze členové SPD a jeden kandidát bez politické příslušnosti, žádný člen jiné strany. Ani ve Středočeském kraji nebyl na kandidátce SPD člen jiné strany.
Ani kdyby na kandidátce byli členové jiných stran, neznamenalo by to podle soudu automaticky koalici. Takový postup je přípustný a Ústavní soud jej již označil za legitimní formu spolupráce menších stran. Registrující krajský úřad nemá oprávnění zkoumat skryté koalice, rozhodující je formální projev vůle politického subjektu při registraci.
Politické strany, které vyšlou své kandidáty do sněmovních voleb pod hlavičkou jiné strany, což je letošní novinka při parlamentních volbách, nemají v případě úspěchu těchto subjektů nárok na žádnou státní finanční podporu. A to ani v případě, že ve sněmovně zasednou jejich lidé.
Podle pardubického soudu úvahy stěžovatele o takzvané skryté koalici působí matoucím dojmem. Navíc by přijetí takového výkladu vneslo do voleb nejistotu a spory, což je krátce před jejich konáním nežádoucí. Usnesení je pravomocné; kasační stížnost není přípustná.
Strana Volt Česko minulý týden podala v krajích návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby kvůli obcházení hranice pro vstup do sněmovny platné pro koalice. Podobně postupuje Přísaha vůči Pirátům kvůli volební spolupráci se Zelenými, žalobu podala v Ústeckém kraji. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Vzhledem k tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice. Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů. Volby se uskuteční 3. a 4. října.
Po čtyřech letech čekají Českou republiku další parlamentní volby. Ve dnech 3. a 4. října 2025 si občané zvolí do sněmovny 200 poslanců. Půjde o první volby, kdy Češi v zahraničí mohou hlasovat také korespondenčně. Následující přehled shrnuje vše důležité – termín voleb, možnosti hlasování, přehled kandidujících stran a hnutí, i to, koho favorizují volební průzkumy.
