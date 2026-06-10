Ceny rostou pomaleji. Analytici ale varují, že klid nemusí vydržet
Květnová inflace zpomalila na 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta a přiblížila se tak cíli České národní banky. Podle ekonomů ale není vyhráno: na podzim mohou znovu zdražovat energie a potraviny přestanou fungovat jako tlumič cen.
Na první pohled přinesla květnová inflace dobrou zprávu. Ceny rostly pomaleji než v dubnu a znovu se přiblížily dvouprocentnímu cíli České národní banky. Jenže pohled pod hlavní číslo ukazuje méně klidný obrázek: služby, nájemné a pohonné hmoty dál výrazně zdražují.
Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně vzrostly o 2,1 procenta. Proti dubnu tak inflace zpomalila o 0,4 procentního bodu. Český statistický úřad tím potvrdil svůj předběžný odhad.
Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 procenta. Vývoj ovlivnily hlavně vyšší ceny potravin a nealkoholických nápojů a také bydlení.
„Květnový meziroční růst spotřebitelských cen dosáhl 2,1 procenta. Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty, částečně i díky loňské vyšší srovnávací základně, prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o dvě procenta,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
Češi v průměru berou přes 50 tisíc korun měsíčně. Jenže dobrá zpráva pro zaměstnance je zároveň varováním pro centrální banku. Silné mzdy mohou podle ekonomů zkomplikovat boj s inflací.
Mzdy v Česku vystřelily nad 50 tisíc. ČNB z toho radost mít nebude
Money
Češi v průměru berou přes 50 tisíc korun měsíčně. Jenže dobrá zpráva pro zaměstnance je zároveň varováním pro centrální banku. Silné mzdy mohou podle ekonomů zkomplikovat boj s inflací.
Brambory zdražily meziměsíčně o 28 procent
V meziměsíčním srovnání zdražovaly hlavně některé potraviny. Ceny ovoce vzrostly o 5,3 procenta, vepřového masa rovněž o 5,3 procenta, drůbeže o 4,1 procenta a polotučného trvanlivého mléka o 14,1 procenta.
Nejvýraznější skok ale zaznamenaly brambory, které byly proti dubnu dražší o 28,2 procenta.
V bydlení se do květnového růstu promítlo hlavně nájemné, které meziměsíčně stouplo o 0,5 procenta. Ve stravovacích a ubytovacích službách zdražily ubytovací služby o 1,9 procenta a stravovací služby o 0,4 procenta.
Naopak směrem dolů působily ceny rekreace, sportu a kultury. Organizované dovolené a zájezdy zlevnily o 0,9 procenta. Z potravin a nápojů byly levnější nealkoholické nápoje, a to o 1,2 procenta.
Ceny zboží jako celek zůstaly proti dubnu beze změny, zatímco služby meziměsíčně zdražily o 0,4 procenta.
Ačkoliv ceny bytů a také úrokové sazby u hypoték neustále rostou, mileniály a generaci Z to neodrazuje. Banky hlásí rostoucí objemy zvýhodněných hypoték pro lidi do 36 let.
Hypotéky táhnou mladí. Lidé do 36 let tvoří u bank až polovinu trhu
Money
Ačkoliv ceny bytů a také úrokové sazby u hypoték neustále rostou, mileniály a generaci Z to neodrazuje. Banky hlásí rostoucí objemy zvýhodněných hypoték pro lidi do 36 let.
Potraviny inflaci brzdí
V meziročním srovnání zpomalily inflaci především potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny sýrů klesly o 2,6 procenta, olejů a tuků o 16,4 procenta, nealkoholických nápojů o 1,7 procenta, mouky o 10,7 procenta a cukru o 0,6 procenta.
Výrazně levnější byly také některé položky, které domácnosti běžně sledují při nákupech. Polotučné trvanlivé mléko meziročně zlevnilo o 17,7 procenta, máslo o 23,3 procenta a brambory o 19,9 procenta.
Pokračoval také pokles cen oblečení a obuvi. Oděvy byly levnější o dvě procenta, obuv o 5,3 procenta.
Zpomalil i růst cen alkoholu. Destiláty a likéry v květnu meziročně zdražily o 2,3 procenta, zatímco v dubnu to bylo 5,8 procenta. Víno zdražilo o 0,9 procenta a pivo o jedno procento.
Spotřebitelé měli v dubnu uzavřenější peněženky než v předchozích měsících. Neplatilo to ale o kosmetice, jejíž spotřeba neustále roste.
Maloobchod: lidé šetřili na benzínu i potravinách, ale ne na kosmetice
Money
Spotřebitelé měli v dubnu uzavřenější peněženky než v předchozích měsících. Neplatilo to ale o kosmetice, jejíž spotřeba neustále roste.
Benzin a nafta inflaci zvedají
Na druhé straně zůstávají výrazným proinflačním faktorem pohonné hmoty. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a maziv meziročně o 26,3 procenta.
Podle hlavního ekonoma Banky CREDITAS Petra Dufka právě pohonné hmoty odchýlily inflaci od dříve předpokládané trajektorie. V posledním měsíci se sice jejich cenový vývoj zklidnil, meziročně jsou ale stále výrazně dražší.
„Samy o sobě navyšují inflaci o 0,8 procentního bodu,“ uvedl Dufek.
Podobně na vývoj upozorňuje analytik Raiffeisenbank Martin Kron. „Oproti minulému měsíci mírně zrychlila inflace v oblasti dopravy, kde byly ceny pohonných hmot vyšší o více než 26 procent,“ uvedl.
V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.
Český mostařský balet v Německu. Metrostav posadil 725 tun oceli na milimetry přesně
Zprávy z firem
V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.
Nájemné tvoří významnou část inflace
Vedle dopravy se na meziročním růstu cen výrazně podílelo bydlení. Nájemné za bydlení stouplo o 6,5 procenta, materiály a služby pro drobné opravy a údržbu bydlení o 4,4 procenta. Vodné zdražilo o 3,9 procenta, stočné o 3,8 procenta a teplo a teplá voda o 1,6 procenta.
Naopak elektřina meziročně zlevnila o 11,5 procenta a zemní plyn o 5,5 procenta. Také díky tomu není celková inflace vyšší.
„Za to, že inflace není nyní mnohem vyšší, vděčíme potravinám a levnějším energiím, konkrétně elektřině a plynu,“ uvedl Dufek.
Náklady vlastnického bydlení, tedy takzvané imputované nájemné, meziročně vzrostly o 5,3 procenta. Podle ČSÚ za tím byl hlavně růst cen nových nemovitostí.
Dufek upozorňuje, že samotné nájemné má na současné inflaci mimořádně silný podíl. „Z inflace ve výši 2,1 procenta představuje samotné nájemné více než jednu třetinu,“ uvedl.
Služby dál zdražují rychleji než zboží
Celkově ceny zboží meziročně vzrostly o 0,6 procenta, zatímco ceny služeb o 4,7 procenta. Právě služby proto zůstávají jedním z hlavních důvodů, proč se inflace sice přiblížila cíli ČNB, ale z ekonomiky úplně nezmizela.
„Proinflačním faktorem zůstávají ceny služeb, ačkoli růst jejich cen mírně zpomalil na 4,7 procenta,“ uvedl Kron.
Podle Dufka je zřejmé, že k výraznějšímu ochlazení ve službách zatím nedochází. „Celkově si služby připisují 4,7 procenta a je tedy zřejmé, že k žádnému ochlazování v dotčených odvětvích nedochází. Zvlášť ne v ubytování, kde se meziročně zdražovalo o 6,5 procenta,“ uvedl ekonom.
Stravovací služby meziročně zdražily o 4,1 procenta, ubytovací služby o 6,5 procenta.
Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
„Vláda zasypala ekonomiku penězi.“ Ekonom Navrátil vysvětluje, proč inflace vystřelila
Leaders
Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
Evropské srovnání vychází pro Česko příznivěji
Podle předběžných výpočtů harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, který umožňuje srovnání v rámci Evropské unie, vzrostly ceny v Česku v květnu meziměsíčně o 0,2 procenta a meziročně o 1,8 procenta. V dubnu činil meziroční růst podle této metodiky 2,1 procenta.
Podle bleskových odhadů Eurostatu byla květnová meziroční inflace v eurozóně 3,2 procenta. V Německu dosáhla 2,7 procenta a na Slovensku čtyř procent. Nejrychleji ceny rostly v Bulharsku, kde inflace činila 6,3 procenta, nejpomaleji na Maltě, kde byla 2,1 procenta.
Podzim může inflaci znovu zvednout
Ekonomové se shodují, že květnový výsledek je příznivý, ale nemusí znamenat trvalý návrat inflace ke dvěma procentům.
Raiffeisenbank očekává, že se inflace v nejbližších měsících bude pohybovat v horní části tolerančního pásma České národní banky, tedy mezi dvěma a třemi procenty. Ke konci roku by se podle Krona mohla dostat i nad tuto úroveň.
„Zásadním faktorem bude mimo jiné, jak dodavatelé energií upraví své ceníky od letošního podzimu, a také ceny potravin, které zatím přispívají k relativně příznivému vývoji inflace,“ uvedl Kron.
Podobně mluví i Dufek. Podle něj bude třeba sledovat hlavně ceny energií a potravin.
„Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu zatím nijak výrazně nezklidňuje, je třeba počítat s tím, že ceny energií začnou postupně růst s tím, jak bude stále více lidí refixovat. Současně i potraviny přestanou hrát roli tlumiče inflace, takže na podzim jejich ceny zřejmě opět porostou,“ uvedl Dufek.
Podle něj inflace v dohledné době setrvá v horní polovině tolerančního pásma ČNB. „Riziko překročení hranice tří procent na přelomu roku každým týdnem narůstá,“ dodal.
Česká inflace se v květnu znovu přiblížila dvouprocentnímu cíli České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta.
Inflace klesla k cíli ČNB. Analytici ale varují před drahými službami
Money
Česká inflace se v květnu znovu přiblížila dvouprocentnímu cíli České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.