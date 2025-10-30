OBRAZEM: Metro D má první vyraženou stanici. Olbrachtova má kompletní tunely

Nový magazín právě vychází!

První kompletně vyraženou stanicí pražského metra D je Olbrachtova
První kompletně vyraženou stanicí metra D je Olbrachtova. Pražský dopravní podnik (DPP) ji dokončil na prvním úseku linky D Pankrác – Olbrachtova, jehož výstavbu zahájil v dubnu 2022. Ražby ve stanici Pankrác na lince D pokračují a jejich dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí 2026. Postup prací na jižním vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít uzavřený úsek ulice Na Strži s jedním pruhem v každém směru.

Ražby stanice Olbrachtova začaly 17. února 2023 a nyní je DPP podle harmonogramu dokončil. „Při výstavbě stanice zhotovitelé vyrazili celkem 61 160 metrů krychlových rubaniny, použili 1156 tun ocelové výztuže, 19 878 metrů krychlových stříkaného betonu a více než 13 800 metrů krychlových litého betonu pro sekundární ostění,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík.

V prvním úseku linky D jsou kompletně vyraženy všechny traťové a technologické tunely, včetně spojky linek C a D. Stanice Olbrachtova je dokončena včetně obou eskalátorových tunelů vedoucích do budoucích severního a jižního vestibulu.

Práce pokračují i na Pankráci

Ražby nyní pokračují ve stanici Pankrác D a podle Šabíka jich zbývá dokončit méně než 16 procent. Jedná se o tzv. střední dílčí výrub a část opěří a dna levého dílčího výrubu u eskalátorového tunelu do budoucího vestibulu v administrativní budově Gemini, sdělil. Ostatní technologické a eskalátorové tunely podle něj již stavbaři vyrazili.

Paralelně stavbaři v daných částech instalují hydroizolační vrstvy, budují definitivní ostění tunelů a připravují vestibuly stanic. Kromě toho dělníci pracují na výstavbě přestupu mezi linkami C a D a modernizace stanice Pankrác C. „Zhruba 71 procent definitivního ostění prvního úseku linky D je již dokončeno,“ sdělil Šabík.

Dokončení nosných konstrukcí jižního vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít ulici Na Strži mezi křižovatkami s ulicemi Antala Staška a Olbrachtova s jedním pruhem v každém směru, v původním levém pásu směrem do centra. „Díky tomu se zmenší samotné staveniště metra D u křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška, usnadní dopravní situace v této části Prahy 4 a zlepší plynulost provozu,“ uvedl dopravní podnik.

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.

Skupina Czechoslovak Group (CSG) zahájila na Ukrajině licenční výrobu velkorážové dělostřelecké munice prostřednictvím místního partnera Ukrajinska bronetechnika (Ukrainian Armor). CSG poskytla licenci, know-how a dodává klíčové komponenty; Ukrajinci vyrábějí těla granátů, provádějí plnění, kompletaci a testování. Projekt podle zástupců CSG představuje „průlomový krok“ v lokalizaci výroby dělostřelecké munice na Ukrajině.

„Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních západních firem, které dokázaly přenést výrobu velkorážové munice na Ukrajinu,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva CSG. Tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek dodal, že skupina nevlastní na Ukrajině továrnu ani výrobní technologie; licenci a výrobní zodpovědnost převzal ukrajinský partner, který už disponoval potřebným vybavením a mohl relativně rychle zahájit sériovou výrobu.

CSG podle Čírtka na projektu profituje zejména prostřednictvím licenčních poplatků a dodávek vysoce technologických komponent — konkrétně prachových náplní, zapalovačů a iniciátorů — zatímco výroba a obchodní politika zůstávají v gesci ukrajinského partnera. Cílem licenčního modelu byl podle firmy především rychlý přesun výroby; při zvažování společného podniku naráželi právně na složitou kompatibilitu českého a ukrajinského práva, takže transfer licence se ukázal jako efektivnější řešení.

Počáteční kapacita nové linky je stanovena na 100 tisíc kusů munice ráže 155 mm a 50 tisíc kusů ráže 105 mm ročně. Podle plánu by se v následujících letech měla kapacita znásobit; zpočátku bude zhruba polovina výroby lokalizovaná na Ukrajině, cílem je postupně dosáhnout 80procentní úrovně soběstačnosti. V průběhu projektu má být na Ukrajinu přenesena i výroba některých komponent zapalovačů.

Chief Sustainability Officer Serge Damian

Serge Damian z CSG: ESG report už přináší reálné investice

Leaders

Serge Damian dostal před lety velký úkol. Měl pro nadnárodní skupinu CSG připravit první ESG report. Tehdy CSG naskočilo na trend udržitelnosti. V současnosti jsou data, která dokázal ve skupině najít, setřídit a interpretovat, zcela zásadní pro investory i fungování konkrétních firem. „Čím dál více lidí u nás vidí, že to není diktát, ale svého druhu audit pro řízení rizik,“ říká Damian.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Posílení obranných schopností Ukrajiny

„Tato spolupráce je významným krokem k posílení obranných schopností Ukrajiny a diverzifikaci zdrojů dodávek. Každý vyrobený kus munice je pro obranu země zásadní,“ uvedl Vladyslav Belbas, generální ředitel Ukrainian Armor.

Pro Ukrajinu jde podle CSG o první případ, kdy je velkorážová munice vyráběna na jejím území podle zahraniční licence. Projekt tak posiluje domácí průmyslové kapacity a snižuje závislost na dovozu kritických typů munice.

Z české perspektivy označila CSG licenční výrobu za strategický krok k upevnění dlouhodobé pozice společnosti v ukrajinském obranném průmyslu. Projekt zároveň doplňuje aktivity v rámci České muniční iniciativy, která nadále zůstává hlavním mezinárodním kanálem financovaných dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu.

Vedle technických a kapacitních výhod přináší projekt i právně-administrativní zkušenost: CSG zdůrazňuje, že výběr licenčního modelu byl motivován snahou urychlit lokalizaci, protože alternativa v podobě společného podniku byla komplikovaná z hlediska ukrajinské legislativy a její kompatibility s právem českým.

Podrobnosti o časovém harmonogramu rozšíření výroby, finančních objemech investice či konkrétních termínech přenosu výroby některých zapalovačových komponent CSG zatím neuvedla. Společné kroky obou partnerských firem nicméně ukazují na rostoucí kooperaci českého a ukrajinského obranného průmyslu v oblasti, která je pro pokračující obranu Ukrajiny klíčová.

Zkoušky zbraní Burevestnik (Buřňák) a Poseidon nelze považovat za testy jaderných zbraní, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že pokud někdo k takovým zkouškám přistoupí, Rusko zareaguje odpovídajícím způsobem. Podle ruské agentury TASS mluvčí reagoval na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil obnovit testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Šéf Bílého domu o svém rozhodnutí informoval poté, co Kreml oznámil úspěšný test střely Burevestnik s atomovým pohonem, která je schopna nést jadernou hlavici, a také zkoušku podvodní zbraně Poseidon, která má podle Moskvy rovněž atomový pohon a také může nést jadernou nálož.

„Doufáme, že pokud jde o testy Burevestnika a Poseidona, byly informace prezidentovi Trumpovi předány správně. V tom smyslu, že to nelze v žádném případě interpretovat jako jaderné zkoušky,“ řekl Peskov. „Pokud (Trump) nějakým způsobem myslel testy Burevestniku (jako jaderné testy provedené nějakou zemí), pak se v žádném případě nejedná o jaderné testy,“ tvrdil mluvčí Kremlu.

Moskva podle jeho prohlášení bude jednat odpovídajícím způsobem, pokud někdo poruší mezinárodní moratorium na zkoušky jaderných zbraní. Ruský prezident Vladimir Putin se tak podle mluvčího vyjádřil už v minulosti. „Prezident Trump ve svém prohlášení zmínil, že jiné země provádějí testy jaderných zbraní. Dosud nám nebylo známo, že by někdo prováděl testy,“ řekl Peskov. Mluvčí Kremlu se podle TASS zároveň nedomnívá, že by Rusko a Spojené státy zahájily nové závody ve zbrojení.

Radioaktivní cunami

Putin ve středu při setkání se zraněnými ruskými vojáky prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem nazvanou Poseidon. Agentura Reuters označila zbraň za torpédo, resp. za křížence torpéda a podvodního dronu, agentury AP a AFP použily termín podvodní dron. Zbraň je podle dostupných informací schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami. V neděli Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik, která je také schopna nést jadernou hlavici.

„Kvůli programům (jaderných) testů jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby začalo na stejném základě testovat naše jaderné zbraně. Tento proces bude zahájen okamžitě,“ uvedl později Trump v příspěvku na své síti Truth Social, přičemž použil jím zavedený alternativní název Pentagonu. Šéf Bílého domu krok oznámil krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, které se v Jižní Koreji uskutečnilo v noci na dnešek. Nebylo přitom bezprostředně jasné, zda Trump měl na mysli zkušební jaderné výbuchy, nebo letové testy raket schopných nést jaderné hlavice, píše agentura Reuters

Vladimir Putin

Rusko ruší dohodu s USA o likvidaci plutonia

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, kterým Rusko odstupuje od dohody se Spojenými státy o snížení zásob plutonia z jaderných hlavic z dob studené války. Příslušný dokument byl zveřejněn na úředním portálu. Zákon tento měsíc přijaly obě komory ruského parlamentu.

ČTK

Přečíst článek

Rusko a USA, které mají dohromady podle dostupných informací přibližně 90 procent světového jaderného arzenálu, podepsaly v roce 1996 Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), kterou Rusko také ratifikovalo, USA však nikoliv. Putin v roce 2023 podepsal zákon o odstoupení Ruska od ratifikace CTBT. USA podnikly poslední nukleární test v roce 1992, Moskva neprovedla test jaderných zbraní od roku 1990. Žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje neprovedla v posledních více než 25 letech zkušební jadernou explozi.

USA i Rusko dodržují de facto moratorium na testování jaderných hlavic, byť Moskva pravidelně pořádá vojenská cvičení zahrnující systémy schopné nést takové zbraně, poznamenala agentura AFP.

