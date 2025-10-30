OBRAZEM: Metro D má první vyraženou stanici. Olbrachtova má kompletní tunely
První kompletně vyraženou stanicí metra D je Olbrachtova. Pražský dopravní podnik (DPP) ji dokončil na prvním úseku linky D Pankrác – Olbrachtova, jehož výstavbu zahájil v dubnu 2022. Ražby ve stanici Pankrác na lince D pokračují a jejich dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí 2026. Postup prací na jižním vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít uzavřený úsek ulice Na Strži s jedním pruhem v každém směru.
Ražby stanice Olbrachtova začaly 17. února 2023 a nyní je DPP podle harmonogramu dokončil. „Při výstavbě stanice zhotovitelé vyrazili celkem 61 160 metrů krychlových rubaniny, použili 1156 tun ocelové výztuže, 19 878 metrů krychlových stříkaného betonu a více než 13 800 metrů krychlových litého betonu pro sekundární ostění,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík.
V prvním úseku linky D jsou kompletně vyraženy všechny traťové a technologické tunely, včetně spojky linek C a D. Stanice Olbrachtova je dokončena včetně obou eskalátorových tunelů vedoucích do budoucích severního a jižního vestibulu.
Práce pokračují i na Pankráci
Ražby nyní pokračují ve stanici Pankrác D a podle Šabíka jich zbývá dokončit méně než 16 procent. Jedná se o tzv. střední dílčí výrub a část opěří a dna levého dílčího výrubu u eskalátorového tunelu do budoucího vestibulu v administrativní budově Gemini, sdělil. Ostatní technologické a eskalátorové tunely podle něj již stavbaři vyrazili.
Paralelně stavbaři v daných částech instalují hydroizolační vrstvy, budují definitivní ostění tunelů a připravují vestibuly stanic. Kromě toho dělníci pracují na výstavbě přestupu mezi linkami C a D a modernizace stanice Pankrác C. „Zhruba 71 procent definitivního ostění prvního úseku linky D je již dokončeno,“ sdělil Šabík.
Dokončení nosných konstrukcí jižního vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít ulici Na Strži mezi křižovatkami s ulicemi Antala Staška a Olbrachtova s jedním pruhem v každém směru, v původním levém pásu směrem do centra. „Díky tomu se zmenší samotné staveniště metra D u křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška, usnadní dopravní situace v této části Prahy 4 a zlepší plynulost provozu,“ uvedl dopravní podnik.
Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.
